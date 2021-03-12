Торговля
Таня Боброва

«AliExpress Россия» впервые раскрыл число заказов — 90 млн за три месяца Статьи редакции

На конец года на площадке было 35 тысяч российских продавцов, но сколько у них заказов, маркетплейс не раскрывает.

  • С декабря 2020 года по конец февраля 2021 года пользователи «AliExpress Россия» оформили и оплатили более 90 млн заказов, рассказали vc.ru в компании. Динамику по заказам маркетплейс не раскрывает, но отмечает, что год к году цифра выросла. У Ozon по итогам 2020 года было 73,9 млн выполненных заказов, у Wildberries — 323,8 млн.
  • Среди наиболее популярных категорий маркетплейс называет телефоны и аксессуары, потребительскую электронику, товары для офиса, дома и сада, а также автотовары и компьютеры. Больше всего за указанный период выросли категории женской тёплой одежды (оборот вырос в 8,7 раз год к году), крупной бытовой техники (рост в 2,7 раза) и ювелирных украшений (рост в 2,15 раза).
  • Сколько заказов приходится на российских поставщиков, в «AliExpress Россия» не уточняют: но они «исчисляются десятками тысяч» в день. По итогам 2020 года на площадке было 35 тысяч местных продавцов, 80% из которых — малый и средний бизнес.
  • Ассортимент товаров российских поставщиков вырос за год до 5,5 млн уникальных наименований, на которые приходится 25% оборота маркетплейса.
  • Как сообщали в компании, по итогам года ежемесячная аудитория активных пользователей в России достигла 29,1 млн человек, ежедневная — около 8,8 млн. У площадки около 61 млн зарегистрированных пользователей, которые хоть раз оформили заказ.

#новость #aliexpress

659 просмотров
8 8 комментариев
1
3
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","aliexpress"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 219571, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 12 Mar 2021 12:35:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ilia

1

Не понимаю как на Али заказывать что-то дорогостоящее вроде компьютеров или техники дороже тех же 10.000 - там же если спор какой, то чисто 50/50 - "вернут-не вернут"..

Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

Потерялся заказ на 7к рубасов и ничего не возвращают! (

Ответить

vitaly opansky

Дмитрий
1

они потому и заказы считают, а не доставки подтвержденные

Ответить

Дмитрий Кораблёв

vitaly
0

но я надеюсь, что добьюсь справедливости, но пока никак. 138 день.

Ответить

vitaly opansky

Дмитрий
0

они  похоже работают по схеме «обещанного три года ждут»

Ответить

lakoros

Дмитрий
0

По треку видно что потерялся? У меня когда время доставки проходит. легко возвращают деньги через спор.

Ответить

Sergei Timofeyev

lakoros
0

Сейчас этим стало тяжелее.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

lakoros
0

у меня ситуация такая, что заказ пришёл, но я его не стал забирать и он вернулся обратно и вот на обратном пути... спор определил 0 рублей компенсации, продавец обещает, что вернет бабки, как заказ вернется, но пока он не возвращается. За доставку возврат не требую, хотя бы за сам товар.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

AliExpress Россия
Подписан
Отписаться
Как игры помогают увеличивать выручку и вовлеченность пользователей ecommerce-платформы: опыт «AliExpress Россия»
Ежедневно в игры на AliExpress Россия играют более 500 тысяч пользователей.
5
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как заполнить декларацию и сдать отчётность по УСН «Доходы минус расходы»
NTA
Подписан
Отписаться
Получение данных SharePoint с использованием SQL Server Integration Services
Рассмотрим пошагово, как создать простой SSIS-пакет для загрузки данных списка SharePoint в БД MS SQL.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Данила Верещаков
за день
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

V R

Netflix начал тестировать…

Дмитрий Кораблёв

«AliExpress Россия» впервые…

Богдан Ефремов…

Возможен ли таргет без SMM?

Дарья Шипачева

Я сравнила шесть популярных…

Илья М

Когда прекратится рост…

Илья Прокопенко…

Продавец на «Ozon» перепродает…

ilia

ЦБ впервые выявил попытку…

Слава Вячеславов

Коротко: конференция от Google…

Art

Художник Beeple продал цифровой…

Shlomo Goldenberg

Netflix начал тестировать…

ilia

«AliExpress Россия» впервые…

Andrey Fedorov

8 способов защитить свои деньги…

Rudolf Cunningham

В России предложили увеличить…

Danila

WSJ: власти Китая наложат…

Sergei Timofeyev

Минцифры подготовило…

Shlomo Goldenberg

Netflix начал тестировать…

Art

Художник Beeple продал цифровой…

Илья Прокопенко…

Почему успех банка Тинькофф…

Andrey Fedorov

8 способов защитить свои деньги…

Alexandr Simonov

Продавец на «Ozon» перепродает…
null