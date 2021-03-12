«AliExpress Россия» впервые раскрыл число заказов — 90 млн за три месяца Статьи редакции
На конец года на площадке было 35 тысяч российских продавцов, но сколько у них заказов, маркетплейс не раскрывает.
- С декабря 2020 года по конец февраля 2021 года пользователи «AliExpress Россия» оформили и оплатили более 90 млн заказов, рассказали vc.ru в компании. Динамику по заказам маркетплейс не раскрывает, но отмечает, что год к году цифра выросла. У Ozon по итогам 2020 года было 73,9 млн выполненных заказов, у Wildberries — 323,8 млн.
- Среди наиболее популярных категорий маркетплейс называет телефоны и аксессуары, потребительскую электронику, товары для офиса, дома и сада, а также автотовары и компьютеры. Больше всего за указанный период выросли категории женской тёплой одежды (оборот вырос в 8,7 раз год к году), крупной бытовой техники (рост в 2,7 раза) и ювелирных украшений (рост в 2,15 раза).
- Сколько заказов приходится на российских поставщиков, в «AliExpress Россия» не уточняют: но они «исчисляются десятками тысяч» в день. По итогам 2020 года на площадке было 35 тысяч местных продавцов, 80% из которых — малый и средний бизнес.
- Ассортимент товаров российских поставщиков вырос за год до 5,5 млн уникальных наименований, на которые приходится 25% оборота маркетплейса.
- Как сообщали в компании, по итогам года ежемесячная аудитория активных пользователей в России достигла 29,1 млн человек, ежедневная — около 8,8 млн. У площадки около 61 млн зарегистрированных пользователей, которые хоть раз оформили заказ.
Не понимаю как на Али заказывать что-то дорогостоящее вроде компьютеров или техники дороже тех же 10.000 - там же если спор какой, то чисто 50/50 - "вернут-не вернут"..
Потерялся заказ на 7к рубасов и ничего не возвращают! (
они потому и заказы считают, а не доставки подтвержденные
но я надеюсь, что добьюсь справедливости, но пока никак. 138 день.
у меня ситуация такая, что заказ пришёл, но я его не стал забирать и он вернулся обратно и вот на обратном пути... спор определил 0 рублей компенсации, продавец обещает, что вернет бабки, как заказ вернется, но пока он не возвращается. За доставку возврат не требую, хотя бы за сам товар.
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