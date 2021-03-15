Так компания хочет расширить ассортимент и привлечь на площадку бренды, товары которых требуют особой перевозки.

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При использовании новой модели продавцы Ozon смогут доставлять заказы клиентам сами или с помощью сторонних логистических партнёров, используя маркетплейс как витрину, рассказали vc.ru в компании.

Поставщики также могут воспользоваться услугами партнёров Ozon — сейчас это «Почта России», ПЭК, DPD, Boxberry и CDEK. По модели витрина продавцы будут платить маркетплейсу только комиссию за продажу товара — от 4% до 15% в зависимости от категории. В первые месяцы работы по этой схеме Ozon обещает снизить комиссию для всех продавцов на 2 п.п..

При желании продавец сможет пользоваться платными инструментами продвижения. Маркетплейс будет отслеживать заказ, возьмёт на себя клиентский сервис и арбитраж спорных случаев.

По модели витрины малый бизнес сможет сэкономить на логистике, определяя регионы продаж и выбирая наиболее выгодные предложения от операторов, считают в Ozon. Витрина также позволит расширить ассортимент: например, продавцы смогут отправлять крупногабаритные товары, для доставки и сборки которых нужно больше одного курьера.

На маркетплейс смогут выйти и новые категории — например, продавцы живых цветов или пиротехники, для которой необходимы специальные условия перевозки и хранения. Те, кто уже торгует на маркетплейсе смогут использовать разные схемы: например, два склада — один с логистикой Ozon, другой со своей, уточнили в компании.

Ozon тестировал витрину с конца 2020 года среди более 200 компаний малого бизнеса. На вопрос о том, сколько маркетплейс планирует привлечь продавцов и на сколько увеличить оборот с помощью новой схемы, ритейлер ответил, что не делает прогнозов.