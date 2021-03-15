Торговля
Таня Боброва

Ozon предложил продавцам модель витрины: они смогут доставить товары собственными силами Статьи редакции

Так компания хочет расширить ассортимент и привлечь на площадку бренды, товары которых требуют особой перевозки.

14 14 комментариев
1952 просмотров

При использовании новой модели продавцы Ozon смогут доставлять заказы клиентам сами или с помощью сторонних логистических партнёров, используя маркетплейс как витрину, рассказали vc.ru в компании.

Поставщики также могут воспользоваться услугами партнёров Ozon — сейчас это «Почта России», ПЭК, DPD, Boxberry и CDEK. По модели витрина продавцы будут платить маркетплейсу только комиссию за продажу товара — от 4% до 15% в зависимости от категории. В первые месяцы работы по этой схеме Ozon обещает снизить комиссию для всех продавцов на 2 п.п..

При желании продавец сможет пользоваться платными инструментами продвижения. Маркетплейс будет отслеживать заказ, возьмёт на себя клиентский сервис и арбитраж спорных случаев.

По модели витрины малый бизнес сможет сэкономить на логистике, определяя регионы продаж и выбирая наиболее выгодные предложения от операторов, считают в Ozon. Витрина также позволит расширить ассортимент: например, продавцы смогут отправлять крупногабаритные товары, для доставки и сборки которых нужно больше одного курьера.

На маркетплейс смогут выйти и новые категории — например, продавцы живых цветов или пиротехники, для которой необходимы специальные условия перевозки и хранения. Те, кто уже торгует на маркетплейсе смогут использовать разные схемы: например, два склада — один с логистикой Ozon, другой со своей, уточнили в компании.

Ozon тестировал витрину с конца 2020 года среди более 200 компаний малого бизнеса. На вопрос о том, сколько маркетплейс планирует привлечь продавцов и на сколько увеличить оборот с помощью новой схемы, ритейлер ответил, что не делает прогнозов.

В ноябре о планах разрешить продавцам доставлять товары со своих складов напрямую покупателям рассказал Wildberries. В компании сообщили vc.ru, что пока эта модель не работает — запуск планируется в ближайшее время, но сроки ритейлер не уточнил.

#новость #ozon

14 14 комментариев
10
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14 комментариев
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Лёха Литвинов

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Рискуют получить много негатива. У большинства небольших интернет-магазинов — косячная говнодоставка. Но покупатели не будут разбираться в том, кто именно доставляет товар. Озон будет виноват. 

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Алина Фомина

Лёха
0

+1.
Всем всегда всё равно на посредника. 

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Airat Kafman

9

"Заказывай на Озон - забирай в жопе"

Ответить

Артур

Airat
5

В чем тут вина озона?

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Антон

Airat
1

Ееее

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Anton Reut

Airat
1

А что тут не так? обычная контора в какой то промзоне, в СПб примерно 80% компаний расположены в таких местах ибо не все могут позволить себе сидеть в Доме Зингера, да и складские площади нужны и подъезд фур.

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ivan krapivin

9

ИП Хамхоева Мадина Юсуповна уже поспользовалась этим оффером?

Ответить

Никита Бабин

ivan
0

Там у неё же друзья есть, тоже из Икеи торгуют под своими брендами...

А вообще правильно, Иван, нужно же малый бизнес поддерживать😎👌

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Veniamin Bocherov

5

Не понимаю в чём выгода.
Озон за доставку берёт в другие города в пределах 100-150 рублей, при быстрых сроках доставки, когда в СДЭКе минималка 210 (+ нужно доставить до ПВЗ). Посмотрим, но не думаю, что большой популярностью будут пользоваться сторонние перевозчики. В основном будут пользоваться те, у кого какой-нибудь специфичный товар, габаритный.

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Goddard Targarten

Veniamin
0

Им надо пойти на шаг дальше и запилить интеграцию со сдэком и другими через свой ЛК (а-ля шиптор). Рабочая бизнес-модель, за счёт объёмов озон смог бы попрессовать доставщиков по ценам. 

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Martin Holbrook

0

Главная боль Озона - скорость доставки. WB за 1.5 дня умудряется привезти заказы в 1000 км. от складов, Озон минимум 3 дня.

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KINCH

0

Отвоевывать рынок — нннадо. Норм шаг.
А что если перейти еще и на подписную модель.... 🤪

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Сергей Кондрашов

0

Буквально 2 дня назад пытался зарегистрироваться на Озон. Застрял на моменте "добавления своего склада" - это типа обозначить из какого города я буду самостоятельно отправлять заказы. В документации находил, что есть возможность отправлять сторонними доставками. 
В итоге ничего не получилось, а мне предложили попробовать поотправлять из соседних городов :)

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Олча Артна

0

Озон скатывается всё сильнее и сильнее. Раньше любил там покупать, интерфейс сайта и приложения очень приятный, лучше чем у остальных интернет-магазинов, доставка офигенная, куча постоматов и точек самовывоза. А сейчас там исчезли копеечные товары, то есть товары минимум стоят уже по 200-300 рублей, понимаю что такие товары не особо выгодно доставлять, но ведь можно было сделать минимальный порог корзины, дублируются карточки товаров, нет возможности выбрать оперативно отфильтровать товары Озона от 100500 ИП Васян и товарищи.

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