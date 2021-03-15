AliExpress возобновил оплату через сервисы «ЮMoney» и Google Pay Статьи редакции
Маркетплейс приостанавливал платежи в январе из-за ограничений ЦБ, с которыми столкнулся «ЮMoney».
- Пользователи снова смогут оплачивать покупки у зарубежных продавцов на AliExpress через сервисы «ЮMoney» и Google Pay (осуществляется через «ЮMoney»), рассказали vc.ru в компании.
- AliExpress перестал принимать оплату через эти сервисы в январе 2021 года — «ЮMoney» столкнулся с проверкой ЦБ, в результате которой пользователи сервиса не могут сделать переводы зарубежным компаниям.
12 января ЦБ ограничил ограничил переводы денег в «ЮMoney» между физлицами и компаниями-нерезидентами после проверки сервиса в 2020 году. Компания разослала пользователям письмо с разъяснениями ситуации.
- В марте «ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений ЦБ, среди них них — Aliexpress, Booking.com, Google, а также игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.
- По данным Frank Media, ограничения связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам. По этим же причинам в декабре с проблемами столкнулся онлайн-кошелек Qiwi.
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