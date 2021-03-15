Торговля
Евгения Евсеева

AliExpress возобновил оплату через сервисы «ЮMoney» и Google Pay Статьи редакции

Маркетплейс приостанавливал платежи в январе из-за ограничений ЦБ, с которыми столкнулся «ЮMoney».

  • Пользователи снова смогут оплачивать покупки у зарубежных продавцов на AliExpress через сервисы «ЮMoney» и Google Pay (осуществляется через «ЮMoney»), рассказали vc.ru в компании.
  • AliExpress перестал принимать оплату через эти сервисы в январе 2021 года — «ЮMoney» столкнулся с проверкой ЦБ, в результате которой пользователи сервиса не могут сделать переводы зарубежным компаниям.

  • 12 января ЦБ ограничил ограничил переводы денег в «ЮMoney» между физлицами и компаниями-нерезидентами после проверки сервиса в 2020 году. Компания разослала пользователям письмо с разъяснениями ситуации.

  • В марте «ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений ЦБ, среди них них — Aliexpress, Booking.com, Google, а также игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.
  • По данным Frank Media, ограничения связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам. По этим же причинам в декабре с проблемами столкнулся онлайн-кошелек Qiwi.

#новость #aliexpress #юmoney

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