«Яндекс» открыл для всех продавцов «витрину» — они получат заказы с «Маркета» и смогут сами их доставить Статьи редакции
С продавцов возьмут только комиссии за продажу и оплату товаров — за доставку и обработку они платить не будут.
«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам подключиться к системе «продажи с доставкой магазина» (DBS), сообщили vc.ru в компании. При использовании этой модели «Маркет» выступает витриной для продажи товаров, а хранением, обработкой и доставкой заказа занимается сам продавец.
Магазины, работающие по этой схеме, платят комиссию только за доставленный заказ, а не за переход на сайт. Комиссия составляет 2% за заказ, продавец платит дополнительный 1%, если покупатель оплачивает покупку на сайте «Маркета».
С помощью модели DBS к платформе могут присоединиться магазины в регионах, где нет сортировочных центров «Маркета», добавили в компании. Она также подойдёт магазинам, продающим товары, которым нужны особые условия при доставке. Товары, размещённые по этой модели, показываются над товарами, размещёнными по рекламной модели.
Чтобы подключиться к модели, магазин должен соответствовать условиям маркетплейса: например, быть готовым своевременно обновлять статусы заказов и следить за качеством обработки заказов.
Маркетплейс решил тестировать проект в ноябре 2020 года — за пять месяцев к модели «продажи с доставкой магазина» подключились более 80 партнёров с 350 тысячами разновидностей товаров.
Продавцы маркетплейса могут одновременно использовать несколько моделей продаж. Сейчас на сайте «Яндекс.Маркета» их три — при них доставку контролирует маркетплейс и берёт отдельную выплату за это и за обработку заказа в сортировочном центре.
15 марта модель «витрины» также предложил Ozon: по ней продавцы будут платить маркетплейсу только комиссию за продажу товара — от 4% до 15% в зависимости от категории.
Стоп, точно такая же новость только что была про Ozon?
Яндекс в тестовом режиме уже давно по ней работает с избранными, раньше Озона, но видимо новость от Озона подтолкнула её быстрее для всех открыть.
Я уже вторую неделю пытаюсь подключиться, вроде вот-вот включат.
Правда есть большой косяк, товар предлагаемый по такой схеме будет исключен из обычного маркета с оплатой за клик.
Тоже слышал, это уже было. Те же яйца только в профиль
Аналогичная схема была очень давно, еще до беру, там даже скрипты старые можно использовать, с небольшой доработкой.
Алиэкспресс по-русски?
Очень интересно. Оплата только за заказ, за клики денег не берут. Доход с кликов в разы превышает эти несчастные 1-3%...
Где собака зарыта?
Клиента вам не дадут в долгое пользование, допы не впаришь, крупняк это не устраивает совершенно, только ларькам интересно.
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