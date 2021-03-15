С продавцов возьмут только комиссии за продажу и оплату товаров — за доставку и обработку они платить не будут.

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«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам подключиться к системе «продажи с доставкой магазина» (DBS), сообщили vc.ru в компании. При использовании этой модели «Маркет» выступает витриной для продажи товаров, а хранением, обработкой и доставкой заказа занимается сам продавец.

Магазины, работающие по этой схеме, платят комиссию только за доставленный заказ, а не за переход на сайт. Комиссия составляет 2% за заказ, продавец платит дополнительный 1%, если покупатель оплачивает покупку на сайте «Маркета».

С помощью модели DBS к платформе могут присоединиться магазины в регионах, где нет сортировочных центров «Маркета», добавили в компании. Она также подойдёт магазинам, продающим товары, которым нужны особые условия при доставке. Товары, размещённые по этой модели, показываются над товарами, размещёнными по рекламной модели.

Чтобы подключиться к модели, магазин должен соответствовать условиям маркетплейса: например, быть готовым своевременно обновлять статусы заказов и следить за качеством обработки заказов.

Маркетплейс решил тестировать проект в ноябре 2020 года — за пять месяцев к модели «продажи с доставкой магазина» подключились более 80 партнёров с 350 тысячами разновидностей товаров.

Продавцы маркетплейса могут одновременно использовать несколько моделей продаж. Сейчас на сайте «Яндекс.Маркета» их три — при них доставку контролирует маркетплейс и берёт отдельную выплату за это и за обработку заказа в сортировочном центре.