В ноябре 2020 года Ozon провёл IPO и привлёк $1,2 млрд, рыночная капитализация на момент закрытия торгов составила $11,9 млрд.

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В июне источники Reuters говорили, что «Сбер» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. Сделка в итоге не состоялась, причины были неизвестны.

Одной из причин, почему стороны не договорились, стала оценка ритейлера для потенциальной сделки, пишет Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. «Сбер» был готов на сделку при цене в $1,4 млрд за всю компанию, Ozon — при цене в $2,1 млрд.

«Сбер» настаивал на ребрендинге Ozon, сказал Forbes третий источник, близкий к сторонам переговоров. Также под угрозой могли оказаться финтех-сервисы ретейлера, на которые Ozon делает большую ставку, добавил он.

Стороны не раскрывали суть соглашения и почему оно было разорвано. В начале ноября 2020 года Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбером»: об этом говорилось в разделе «Риски» в проспекте к IPO ритейлера.

Банк потребовал компенсацию в размере 1 млрд рублей из-за разрыва соглашения с маркетплейсом в сентябре 2020 года. После этого Ozon сообщил, что выплатил «Сберу» компенсацию.