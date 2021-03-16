Торговля
Евгения Евсеева

На переговорах с Ozon «Сбер» оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге — Forbes Статьи редакции

В ноябре 2020 года Ozon провёл IPO и привлёк $1,2 млрд, рыночная капитализация на момент закрытия торгов составила $11,9 млрд.

13 13 комментариев
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В июне источники Reuters говорили, что «Сбер» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. Сделка в итоге не состоялась, причины были неизвестны.

Одной из причин, почему стороны не договорились, стала оценка ритейлера для потенциальной сделки, пишет Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. «Сбер» был готов на сделку при цене в $1,4 млрд за всю компанию, Ozon — при цене в $2,1 млрд.

«Сбер» настаивал на ребрендинге Ozon, сказал Forbes третий источник, близкий к сторонам переговоров. Также под угрозой могли оказаться финтех-сервисы ретейлера, на которые Ozon делает большую ставку, добавил он.

Стороны не раскрывали суть соглашения и почему оно было разорвано. В начале ноября 2020 года Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбером»: об этом говорилось в разделе «Риски» в проспекте к IPO ритейлера.

Банк потребовал компенсацию в размере 1 млрд рублей из-за разрыва соглашения с маркетплейсом в сентябре 2020 года. После этого Ozon сообщил, что выплатил «Сберу» компенсацию.

24 ноября 2020 года Ozon провёл первое публичное размещение на Nasdaq и Мосбирже и привлёк $1,2 млрд. Всю компанию на IPO инвесторы оценили в $6,2 млрд, то есть более чем в четыре раза выше, чем «Сбер». Рыночная капитализация компании достигла $11,9 млрд.

#новость #сбер #ozon

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Roman Kamushken

10

Зелёненького Озону не хватило, по мнению Сбера

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Амгалан Баиров

2

Озон бесплатно доставку делает

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Graf De Lotarev

1

Оптом всегда дешевле!

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Yury Grinev

1

Слава богу что не договорились. Жалко было бы терять такой отличный маркетплейс.

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Dmitry Obelov

1

Сбер уничтожает все к чему прикасается. хуже яндекса.

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Антон Гранд

0

Сбербанк, конечно, жёсткие бандиты под крышей гос-ва. Я понимаю, что в договоре видимо были пункту о предварительном соглашении и выплате неустойки, но блин...

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Кирилл Баскус

0

А зачем Сберу озон?

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Максим Попов

Кирилл
1

Как мне кажется, убирают клиентов или верят в успех компании. Лично я считаю, что Яндекс маркет намного лучше озона

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Сергей Макаров

Максим
1

Яндекс.Маркет был хорош 10 лет назад. И за это время они тупо просрали своё преимущество. Всё продолжали редиректить на другие сайты...

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Jack Hammer

Кирилл
0

Что-бы было.

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Михаил Синицын

0

Не мало

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BearStrikesBack

0

СберОзон. А что, звучит! Почти как Черкизон)

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KINCH

0

СБЕР, ты надоел!

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