На переговорах с Ozon «Сбер» оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге — Forbes Статьи редакции
В ноябре 2020 года Ozon провёл IPO и привлёк $1,2 млрд, рыночная капитализация на момент закрытия торгов составила $11,9 млрд.
В июне источники Reuters говорили, что «Сбер» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. Сделка в итоге не состоялась, причины были неизвестны.
Одной из причин, почему стороны не договорились, стала оценка ритейлера для потенциальной сделки, пишет Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. «Сбер» был готов на сделку при цене в $1,4 млрд за всю компанию, Ozon — при цене в $2,1 млрд.
«Сбер» настаивал на ребрендинге Ozon, сказал Forbes третий источник, близкий к сторонам переговоров. Также под угрозой могли оказаться финтех-сервисы ретейлера, на которые Ozon делает большую ставку, добавил он.
Стороны не раскрывали суть соглашения и почему оно было разорвано. В начале ноября 2020 года Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбером»: об этом говорилось в разделе «Риски» в проспекте к IPO ритейлера.
Банк потребовал компенсацию в размере 1 млрд рублей из-за разрыва соглашения с маркетплейсом в сентябре 2020 года. После этого Ozon сообщил, что выплатил «Сберу» компенсацию.
24 ноября 2020 года Ozon провёл первое публичное размещение на Nasdaq и Мосбирже и привлёк $1,2 млрд. Всю компанию на IPO инвесторы оценили в $6,2 млрд, то есть более чем в четыре раза выше, чем «Сбер». Рыночная капитализация компании достигла $11,9 млрд.
Слава богу что не договорились. Жалко было бы терять такой отличный маркетплейс.
Сбербанк, конечно, жёсткие бандиты под крышей гос-ва. Я понимаю, что в договоре видимо были пункту о предварительном соглашении и выплате неустойки, но блин...
А зачем Сберу озон?
Как мне кажется, убирают клиентов или верят в успех компании. Лично я считаю, что Яндекс маркет намного лучше озона
Яндекс.Маркет был хорош 10 лет назад. И за это время они тупо просрали своё преимущество. Всё продолжали редиректить на другие сайты...
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