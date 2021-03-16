Его жёсткое поведение на переговорах — особенности характера, помноженные на масштаб «Сбера». Он не умеет играть в партнёрские отношения. Но Греф очень ценит его и считает, что он самый лучший в мире управленец.

На переговорах он супервыдержанный, но может прессовать, а поскольку за ним стоит понятная сила в виде банковской империи, не каждый это выдержит.

