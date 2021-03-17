Сервис управления продажами в магазинах у дома Flomly привлёк 5 млн рублей от ФРИИ Статьи редакции
В компании заявляют, что всего сервисом пользуются десять крупных производителей и дистрибьюторов, среди них — Unilever, Valio и Splat.
Привлечённые средства Flomly направит на продвижение сервиса в регионах России, рассказали vc.ru в фонде. Команда уже привлекала более 10 млн рублей от неназванного бизнес-ангела в 2019 году, уточнили в фонде.
Сервис использует собственный алгоритм анализа текста для работы с большими данными — через операторов фискальных данных собирает базу кассовых чеков и привязывает каждую продажу к определенному каталогу. Клиенты получают детальную онлайн-статистику торговли конкретного магазина, которая обновляется каждый час.
Статистика позволяет дистрибьюторам контролировать доступность товаров на полках магазинов, формировать предзаказы и своевременно пополнять ассортимент. По мнению компании, сервис также позволяет оценить фактический спрос на рынке и стратегию развития и выхода в новые регионы.
Стартап основали в 2019 году Алексей Скуратов, Феликс Стетой и Леонид Шныр. Стетой более 20 лет управлял крупными российскими сетями «Пятерочка», «Евродом», «Мария Ра» и другими. Алексей Скуратов в качестве ИТ-директора развивал сервис бытовой техники «Руки из плеч», Леонид Шныр управлял бизнесом «Яндекса» на Украине и в Казахстане.
В компании заявляют, что всего сервисом пользуются десять крупных производителей и дистрибьюторов, среди них — Unilever, Valio и Splat. Flomly работает по подписке — новые клиенты могут получить за 200 тысяч рублей данные тысячи магазинов за три месяца.
В сумму подписки входят отчеты в Excel-формате, дашборды с онлайн-статистикой торговли, поиск необходимых магазинов и автоматическое создание предзаказов на поставку товаров в магазин.
Flomly не раскрывает финансовые показатели. По собственным данным, к сервису подключено 10 тысяч магазинов в Москве и области.
5. Миллионов. Рублей. VC, который мы заслужили.
Там ФРИИ уже веб студии берет в оборот, так что это скорее ФРИИ которое мы заслужили.
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