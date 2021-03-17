Торговля
Евгения Евсеева

Сервис управления продажами в магазинах у дома Flomly привлёк 5 млн рублей от ФРИИ Статьи редакции

В компании заявляют, что всего сервисом пользуются десять крупных производителей и дистрибьюторов, среди них — Unilever, Valio и Splat.

5 5 комментариев
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Привлечённые средства Flomly направит на продвижение сервиса в регионах России, рассказали vc.ru в фонде. Команда уже привлекала более 10 млн рублей от неназванного бизнес-ангела в 2019 году, уточнили в фонде.

Сервис использует собственный алгоритм анализа текста для работы с большими данными — через операторов фискальных данных собирает базу кассовых чеков и привязывает каждую продажу к определенному каталогу. Клиенты получают детальную онлайн-статистику торговли конкретного магазина, которая обновляется каждый час.

Статистика позволяет дистрибьюторам контролировать доступность товаров на полках магазинов, формировать предзаказы и своевременно пополнять ассортимент. По мнению компании, сервис также позволяет оценить фактический спрос на рынке и стратегию развития и выхода в новые регионы.

Стартап основали в 2019 году Алексей Скуратов, Феликс Стетой и Леонид Шныр. Стетой более 20 лет управлял крупными российскими сетями «Пятерочка», «Евродом», «Мария Ра» и другими. Алексей Скуратов в качестве ИТ-директора развивал сервис бытовой техники «Руки из плеч», Леонид Шныр управлял бизнесом «Яндекса» на Украине и в Казахстане.

В компании заявляют, что всего сервисом пользуются десять крупных производителей и дистрибьюторов, среди них — Unilever, Valio и Splat. Flomly работает по подписке — новые клиенты могут получить за 200 тысяч рублей данные тысячи магазинов за три месяца.

В сумму подписки входят отчеты в Excel-формате, дашборды с онлайн-статистикой торговли, поиск необходимых магазинов и автоматическое создание предзаказов на поставку товаров в магазин.

Flomly не раскрывает финансовые показатели. По собственным данным, к сервису подключено 10 тысяч магазинов в Москве и области.

#новость #фрии #flomly

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Денис Иванов

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5. Миллионов. Рублей. VC, который мы заслужили. 

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Gavroche

Денис
0

Совладелец тот ещё Шныр)

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Станислав Назаров

Денис
0

Там ФРИИ уже веб студии берет в оборот, так что это скорее ФРИИ которое мы заслужили. 

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Кека Пека

4

парни собрали на взнос по ипотеке 

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Kirill R.

Кека
1

лучший коммент тут

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