Торговля
Евгения Евсеева

PepsiCo изменит внешний вид бутылок Mountain Dew к концу 2021 года — они станут менее зелёными Статьи редакции

Компания хочет стать более экологичной вслед за Coca-Cola — новые бутылки можно будет сдавать на переработку.

38 38 комментариев
2598 просмотров

PepsiCo готова отказаться от неоново-зелёной бутылки Mountain Dew и заменить её до конца 2021 года, пишет VTimes со ссылкой на выступление R&D менеджера по развитию упаковки PepsiCo в России Ивана Филаткина на форуме «Чистая страна».

Несмотря на то, что бутылки сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), их не перерабатывают из-за краски, которая придаёт бутылкам цвет, пишет издание.

«Одна из важнейших целей компании в области устойчивого развития — стремление кардинально изменить то, как потребители используют нашу упаковку: мы верим в то, что пластик никогда не должен становиться мусором», — рассказал VTimes представитель PepsiCo.

До 2025 года компания поставила себе цели:

  • Разработать полностью перерабатываемую, компостируемую или биоразлагаемую упаковку.
  • Увеличить долю вторичного переработанного пластика в пластиковой упаковке до 25%.
  • Сократить компоненты из первичного пластика в упаковке напитков на 35%.

Во многих странах PepsiCo уже изменила вид Mountain Dew. Новые бутылки останутся зелёными, но будут прозрачными, добавил представитель PepsiCo. В компании не рассказали, сколько планируют потратить на переход на новую упаковку.

  • В 2020 году экологическое движение Break Free From Plastic назвало Coca-Cola одним из основных загрязнителей мира пластиком вместе с Nestle и PepsiCo. В феврале 2021 Coca-Cola объявила о переходе на бутылки только из переработанного пластика в США.

#новость #pepsi

38 38 комментариев
9
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","pepsi"], "comments": 38, "likes": 9, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 221977, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Mar 2021 11:34:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ограниченный завод

27

Это чтобы никто не думал, что и их Сбер купил

Ответить

CallMeBeardman !

9

Круто!
Теперь разлагаться будут только желудки потребителей данной продукции.

Ответить

Pietro Maximoff

CallMeBeardman
1

Ну желудки-то вряд ли пострадают. а вот печень, почки и поджелудочная это прям в путь

Ответить

Айрат Айратов

Pietro
0

А почему? Я просто не разбираюсь)

Ответить

Алфей Заморышев

CallMeBeardman
1

Параграф про желудочный сок ещё на дом не задавали чтоли?

Ответить

Эдуард Чистяков

1

В детстве пил подобное. Но сейчас приходит мысль, как такое можно употреблять, это же по цвету, вкусу и составу, просто моющее средство.

Ответить

Д Хб

Эдуард
0

А чего минусом? Amway вроде выпускает средство для мытья посуды и пену для ванны в одном: по разному разбавлять нужно.

Ответить

Ограниченный завод

Д
0

У них это средство почти как концентрат морской воды - и от простатита и от ожирения, и от имбецильности -) 

Ответить

Дмитрий Корнеев

3

А что думает об этом осьминог Пауль?

Ответить

Илья

Дмитрий
0

ему больше Кола нравилась 

Ответить

Иван Steinberg-Yamamoto

3

Первая мысль после прочтения заголовка – "интересно, кого могла оскорбить зеленая бутылка?"

Ответить

Алексей Соловьёв

–1

Очень важная Информация. Спасибо за пуш. Это перевернуло мою жизнь

Ответить

Александр

Алексей
5

Зачем на пуши подписываться, чтобы жаловаться на них потом?

Ответить

N N

Александр
4

Просто ему нравится совать свой пенис в блендер и нажимать кнопку пуск

Ответить

Vitaly Yurtaev

N
3

Кнопку Push.

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Вода из пластика вообще невкусная. Всегда по возможности стараюсь брать в стекле или в банке. Я знаю, что это иллюзия, но тем не менее.

Ответить

Andreas Lapueros

Dmitry
3

Бгг твоя бутылочная вода провела кучу времени в пластиковых цистернах вапщета 

Ответить

Частный холод

Andreas
5

Не разрушайте иллюзии человека. Вода сразу пакуется в стекло, выходя из девственного источника. Поэтому вкусна и полезна

Ответить

Dmitry Kiselev

Частный
0

Да я ж написал, что понимаю, что это иллюзия. Ну пить из стеклянной или алюминиевой тары приятнее. Надеюсь, хоть пивасик-то через пластмассу не проходит?)

Ответить

Артур

Dmitry
0

Вообще пластиковая бутылка действительна способна влиять на вкус, например если она провалялась в теплом помещении или на солнце

Ответить

Алексей Карпов

1

кто то в порыве заботы об экологии зарядки к смартам не докладывает, а кто будет красителя не докладывать в пластик - по факту в денежном плюсе и те и другие - только причём здесь забота об экологии?

upd: а что мешало/мешает Пепсико в заботе об экологии организовать сбор этих своих цветных бутылок и повторно производить из них те же цветные бутылки? - очевидно лишние телодвижения и расходы

Ответить

Igor Filippov

Алексей
1

Прозрачный пластик лучше всего подходит для переработки.

Ответить

Григорий Копиев

Алексей
0

В случае с бутылкой забота есть, потому что сейчас такие бутылки почти всегда отбраковывают и они отправляются на свалку, а не переработку в новую продукцию

Ответить

Алексей Карпов

Григорий
0

а что мешало и мешает Пепсико в заботе об экологии организовать сбор этих своих цветных бутылок и повторно производить из них те же цветные бутылки? - очевидно лишние телодвижения и расходы

Ответить

Григорий Копиев

Алексей
0

Зачем создавать отдельные цепочки сбора для бутылок каждого типа, если можно перейти на обычный прозрачный ПЭТ, который принимают везде?

Ответить

Алексей Карпов

Григорий
1

что бы продемонстрировать свою реальную заботу об экологии - а не вот это вот: мы тут решили оптимизировать расходы - экономить существенную сумму, вообще отказавшись от закупки красителей для пластика и по удачному стечению обстоятельств под это дело можно (как это делают в последнее время некоторые) фактически бесплатно пропиариться в плане заботы об экологии - двух зайцев одним выстрелом - бинго!

Ответить

Максим Наумов

1

Менее зеленые это же менее белые - так?

Ответить

greg chudnoff

0

Насчет разлагаемого пластика, видимо, не думали? Либо думали, но решили преподнести это как новую прорывную инициативу на следующем этапе развития пепсикольного маркетинга.

Ответить

Григорий Копиев

greg
0

Того самого пластика, который распадается на микропластик и засирает все вокруг?

Ответить

Игорь Протасов

0

А как цвет мешает переработке? 
Возможностей использовать переработанное да меньше

Ответить

Igor Kachura

Игорь
2

Продукт на выходе получается с цветовым вкраплением, что является браком. Поэтому бутылки спрайт и маунтин дью огромная проблема. Мрази из вышеуказанных компаний знают это давно. Но раз дозволено, почему нет? 

Ответить

Pietro Maximoff

Igor
0

У фанты в основном прозрачные бутылки

Ответить

Igor Kachura

Pietro
0

Я перепутал - спрайт - зелёный, не фанта.

Ответить

Д Хб

Igor
0

А мне нравится всякое с вкраплением)

Ответить

Александр Утемов

0

Ну все, теперь заживем)

Ответить

Andreas Lapueros

0

Я как представитель зелёных человечков, осуждаю подобный расизм!

Ответить

Денис Колокольцев

0

олды помнят самый смелый эксперимент пепсико с цветами) помню какой сюр, гипермаркет залитый с потолка холодным белым цветом и развалы двухлитровых прозрачных бутылок голубого содержания с паллетов, похоже было на оптовый склад торговли подпольной омывайки) p.s.: эксперты могут объяснить разницу во вкусе 7UP и MD настолько большая, чтобы держать эти две позиции в линейке? даже упаковки похожие. лучше бы др.пеппер вернули(

Ответить

Анатолий Смолдиков

0

Просто рекламная компания, не больше.  Действенее было бы их налогом обложить за тару такую.
Я пепси пить бросил так...   Минеральная вода больше пол стакана  и сок... вишневый, либо яблочный.   Не хуже всяких пепси получается.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Кто такая Кэти Вуд — женщина, покорившая Уолл-Стрит
«Оставайтесь на правильной стороне перемен», — под этим девизом Кэти Вуд продвигает инвестиции в инновации и технологии…
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
MegaFon Startup Friday в ClubHouse «Как стартапу получить инвестиции от корпорации?»
19 марта в 19.00 в рамках MegaFon Startup Friday пройдет дискуссия «Как стартапу получить инвестиции от корпорации?». В…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Про большой расход памяти в Python
У Python есть множество достоинств, но есть несколько недостатков, которые мешают Python стать действительно вездесущим…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Смирнов
за день
Что ни день, то одна новость пизже другой.
Роскомнадзор обяжет мобильных операторов делиться данными об абонентах и звонках, чтобы бороться с «серыми» SIM-картами
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Я не скажу свое…

«Альфа-банк» заплатит 1 млн…

Alex

Правительство хочет обязать…

Pavel Zakharov

Минцифры запланировало обязать…

Михаил Синицын

Двадцать компаний потребовали…

Seller Den

Wildberries требует с продавцов…

Антон

«Альфа-банк» заплатит 1 млн…

Анна

Миллионы в SMM. Вся правда

Сергей Бережной

Кейс: 430 продаж одежды в…

Nikolai O

«Как в Германии», или…

Павел Воронов

Почему рекламная кампания…

Евгений Кузовкин

Как я хотел торговать колбасой…

Антон

«Альфа-банк» заплатит 1 млн…

Илья М

Правительство хочет обязать…

Влад Берг

Роскомнадзор обяжет мобильных…

Gabby BenDer

Двадцать компаний потребовали…

Анна

Wildberries требует с продавцов…

Dmitry Kiselev

PepsiCo изменит внешний вид…

Денис Демидов

Правительство хочет обязать…

Руслан Агаев

Двадцать компаний потребовали…

Ware Wow

Двадцать компаний потребовали…
null