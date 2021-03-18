Компания хочет стать более экологичной вслед за Coca-Cola — новые бутылки можно будет сдавать на переработку.

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PepsiCo готова отказаться от неоново-зелёной бутылки Mountain Dew и заменить её до конца 2021 года, пишет VTimes со ссылкой на выступление R&D менеджера по развитию упаковки PepsiCo в России Ивана Филаткина на форуме «Чистая страна».

Несмотря на то, что бутылки сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), их не перерабатывают из-за краски, которая придаёт бутылкам цвет, пишет издание.

«Одна из важнейших целей компании в области устойчивого развития — стремление кардинально изменить то, как потребители используют нашу упаковку: мы верим в то, что пластик никогда не должен становиться мусором», — рассказал VTimes представитель PepsiCo.

До 2025 года компания поставила себе цели:

Разработать полностью перерабатываемую, компостируемую или биоразлагаемую упаковку.

Увеличить долю вторичного переработанного пластика в пластиковой упаковке до 25%.

Сократить компоненты из первичного пластика в упаковке напитков на 35%.

Во многих странах PepsiCo уже изменила вид Mountain Dew. Новые бутылки останутся зелёными, но будут прозрачными, добавил представитель PepsiCo. В компании не рассказали, сколько планируют потратить на переход на новую упаковку.