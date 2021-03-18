PepsiCo изменит внешний вид бутылок Mountain Dew к концу 2021 года — они станут менее зелёными Статьи редакции
Компания хочет стать более экологичной вслед за Coca-Cola — новые бутылки можно будет сдавать на переработку.
PepsiCo готова отказаться от неоново-зелёной бутылки Mountain Dew и заменить её до конца 2021 года, пишет VTimes со ссылкой на выступление R&D менеджера по развитию упаковки PepsiCo в России Ивана Филаткина на форуме «Чистая страна».
Несмотря на то, что бутылки сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), их не перерабатывают из-за краски, которая придаёт бутылкам цвет, пишет издание.
«Одна из важнейших целей компании в области устойчивого развития — стремление кардинально изменить то, как потребители используют нашу упаковку: мы верим в то, что пластик никогда не должен становиться мусором», — рассказал VTimes представитель PepsiCo.
До 2025 года компания поставила себе цели:
- Разработать полностью перерабатываемую, компостируемую или биоразлагаемую упаковку.
- Увеличить долю вторичного переработанного пластика в пластиковой упаковке до 25%.
- Сократить компоненты из первичного пластика в упаковке напитков на 35%.
Во многих странах PepsiCo уже изменила вид Mountain Dew. Новые бутылки останутся зелёными, но будут прозрачными, добавил представитель PepsiCo. В компании не рассказали, сколько планируют потратить на переход на новую упаковку.
Круто!
Теперь разлагаться будут только желудки потребителей данной продукции.
Ну желудки-то вряд ли пострадают. а вот печень, почки и поджелудочная это прям в путь
В детстве пил подобное. Но сейчас приходит мысль, как такое можно употреблять, это же по цвету, вкусу и составу, просто моющее средство.
А что думает об этом осьминог Пауль?
Первая мысль после прочтения заголовка – "интересно, кого могла оскорбить зеленая бутылка?"
Очень важная Информация. Спасибо за пуш. Это перевернуло мою жизнь
Вода из пластика вообще невкусная. Всегда по возможности стараюсь брать в стекле или в банке. Я знаю, что это иллюзия, но тем не менее.
Бгг твоя бутылочная вода провела кучу времени в пластиковых цистернах вапщета
Частный холод
Не разрушайте иллюзии человека. Вода сразу пакуется в стекло, выходя из девственного источника. Поэтому вкусна и полезна
Да я ж написал, что понимаю, что это иллюзия. Ну пить из стеклянной или алюминиевой тары приятнее. Надеюсь, хоть пивасик-то через пластмассу не проходит?)
кто то в порыве заботы об экологии зарядки к смартам не докладывает, а кто будет красителя не докладывать в пластик - по факту в денежном плюсе и те и другие - только причём здесь забота об экологии?
upd: а что мешало/мешает Пепсико в заботе об экологии организовать сбор этих своих цветных бутылок и повторно производить из них те же цветные бутылки? - очевидно лишние телодвижения и расходы
В случае с бутылкой забота есть, потому что сейчас такие бутылки почти всегда отбраковывают и они отправляются на свалку, а не переработку в новую продукцию
а что мешало и мешает Пепсико в заботе об экологии организовать сбор этих своих цветных бутылок и повторно производить из них те же цветные бутылки? - очевидно лишние телодвижения и расходы
Зачем создавать отдельные цепочки сбора для бутылок каждого типа, если можно перейти на обычный прозрачный ПЭТ, который принимают везде?
что бы продемонстрировать свою реальную заботу об экологии - а не вот это вот: мы тут решили оптимизировать расходы - экономить существенную сумму, вообще отказавшись от закупки красителей для пластика и по удачному стечению обстоятельств под это дело можно (как это делают в последнее время некоторые) фактически бесплатно пропиариться в плане заботы об экологии - двух зайцев одним выстрелом - бинго!
Насчет разлагаемого пластика, видимо, не думали? Либо думали, но решили преподнести это как новую прорывную инициативу на следующем этапе развития пепсикольного маркетинга.
Того самого пластика, который распадается на микропластик и засирает все вокруг?
А как цвет мешает переработке?
Возможностей использовать переработанное да меньше
Продукт на выходе получается с цветовым вкраплением, что является браком. Поэтому бутылки спрайт и маунтин дью огромная проблема. Мрази из вышеуказанных компаний знают это давно. Но раз дозволено, почему нет?
У фанты в основном прозрачные бутылки
олды помнят самый смелый эксперимент пепсико с цветами) помню какой сюр, гипермаркет залитый с потолка холодным белым цветом и развалы двухлитровых прозрачных бутылок голубого содержания с паллетов, похоже было на оптовый склад торговли подпольной омывайки) p.s.: эксперты могут объяснить разницу во вкусе 7UP и MD настолько большая, чтобы держать эти две позиции в линейке? даже упаковки похожие. лучше бы др.пеппер вернули(
Просто рекламная компания, не больше. Действенее было бы их налогом обложить за тару такую.
Я пепси пить бросил так... Минеральная вода больше пол стакана и сок... вишневый, либо яблочный. Не хуже всяких пепси получается.
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