Торговля
Рая Хачатрян

Мишустин анонсировал сервис для споров с интернет-магазинами на Госуслугах Статьи редакции

Это укрепит доверие к интернет-торговле, рассчитывают в правительстве.

  • О создании сервиса заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. Когда именно запустят сервис и на какие магазины можно жаловаться, он не сообщил, но отметил, что для этого правительство уже подготовило изменения в закон о защите прав потребителей.

  • У покупателя будет несколько вариантов по спорному товару: вернуть его, заменить на другой или получить скидку на будущие покупки. Можно выбрать наиболее подходящий вариант, отмечает премьер-министр.

  • Сервис поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепит доверие к интернет-торговле, добавил Мишустин.
  • В 2020 году россияне потратили на онлайн-покупки 3,221 трлн рублей, сообщила в феврале Ассоциация компаний интернет-торговли. Это больше на 58,5%, чем в 2019 году.

#новость #госуслуги

283 просмотров
10 10 комментариев
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10 комментариев
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Andreas Lapueros

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Збс так-то. 
Ждём комментов где вечно недовольные нытики найдут чёрное в белом 

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Денис Демидов

Andreas
1

Запасаюсь попкорном, очень интересно посмотреть будет, как потребители будут пытаться заставить алиэкспресс соблюдать все требования российского закона о защите прав потребителя, или они опять будут в привилегированном положении?

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Худой татарин

Денис
2

Никак

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Юрий Другач

Andreas
0

Есть еще те, кто проходится по оттенкам серого

Ответить

Kirk Louson

2

Ага.
то есть у нас есть роспотребнадзор, у нас есть общества по правам потребителей
но инициатором изменений является правительство, которое возжелало укрепить доверие к интернет торговле!
запасся попкорном)))

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Дарья Смолякова

0

Смысл - все интернет магазины будут обязаны вступить в реестр интернет-магазинов (платный) на госуслугах, кто не вступит отправиться в реестр роскомнадзора и штрафы получит. 
   

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Дарья Смолякова

1

Пользователь: Жалоба на интернет-магазин продажи семян конопли, купил сын, вырастил, накурился и перестал ходить в церковь, мать не уважает, трава ужасная, с привкусом сельдерея. Прошу вернуть деньги на карту сестры моей подруги. 
Госуслуги: предлагаем вам заменить товар на аналогичный, попробуйте Яркую Калифорнию или радужный Кавказ.

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Ivan Petrov

1

VC, смотри, хитрый какой, а кто ж теперь здесь жаловаться будет? Клиентов потеряете. 

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vitaly opansky

0

вместо приемной на vc, люди будут ныть на госуслугах... не думаю

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Mike Kosulin

0

Ого, что-то хорошее

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