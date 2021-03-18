О создании сервиса заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. Когда именно запустят сервис и на какие магазины можно жаловаться, он не сообщил, но отметил, что для этого правительство уже подготовило изменения в закон о защите прав потребителей.