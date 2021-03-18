Мишустин анонсировал сервис для споров с интернет-магазинами на Госуслугах Статьи редакции
Это укрепит доверие к интернет-торговле, рассчитывают в правительстве.
О создании сервиса заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. Когда именно запустят сервис и на какие магазины можно жаловаться, он не сообщил, но отметил, что для этого правительство уже подготовило изменения в закон о защите прав потребителей.
У покупателя будет несколько вариантов по спорному товару: вернуть его, заменить на другой или получить скидку на будущие покупки. Можно выбрать наиболее подходящий вариант, отмечает премьер-министр.
- Сервис поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепит доверие к интернет-торговле, добавил Мишустин.
- В 2020 году россияне потратили на онлайн-покупки 3,221 трлн рублей, сообщила в феврале Ассоциация компаний интернет-торговли. Это больше на 58,5%, чем в 2019 году.
Збс так-то.
Ждём комментов где вечно недовольные нытики найдут чёрное в белом
Запасаюсь попкорном, очень интересно посмотреть будет, как потребители будут пытаться заставить алиэкспресс соблюдать все требования российского закона о защите прав потребителя, или они опять будут в привилегированном положении?
Ага.
то есть у нас есть роспотребнадзор, у нас есть общества по правам потребителей
но инициатором изменений является правительство, которое возжелало укрепить доверие к интернет торговле!
запасся попкорном)))
Смысл - все интернет магазины будут обязаны вступить в реестр интернет-магазинов (платный) на госуслугах, кто не вступит отправиться в реестр роскомнадзора и штрафы получит.
Пользователь: Жалоба на интернет-магазин продажи семян конопли, купил сын, вырастил, накурился и перестал ходить в церковь, мать не уважает, трава ужасная, с привкусом сельдерея. Прошу вернуть деньги на карту сестры моей подруги.
Госуслуги: предлагаем вам заменить товар на аналогичный, попробуйте Яркую Калифорнию или радужный Кавказ.
VC, смотри, хитрый какой, а кто ж теперь здесь жаловаться будет? Клиентов потеряете.
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