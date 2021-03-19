Торговля
Евгения Евсеева

AliExpress вернёт российским продавцам комиссию за приведённых на маркетплейс покупателей Статьи редакции

Это поможет поддержать продавцов без своих интернет-магазинов и тех, кто рекламирует свои товары в соцсетях.

  • Если пользователи приходят в магазин на AliExpress с сайта продавца, его страниц в соцсетях или из рекламы, которую разместил продавец, комиссия с продажи составит 0%, рассказали vc.ru в компании.
  • Отмена комиссии позволит продавцам бесплатно использовать инфраструктуру маркетплейса, в том числе принимать онлайн-оплату без расходов на эквайринг. Единственными расходами останется логистика.
  • Чтобы воспользоваться отменой комиссии, нужно сгенерировать ссылку на магазин или товар в личном кабинете на AliExpress. Ссылку можно разместить в соцсети — «ВКонтакте», Facebook, Instagram или на любом другом ресурсе.
  • Программа бессрочная, в компании не раскрывают сумму финансирования. Ограничений нет — комиссию вернут за каждую покупку, сделанную при переходе из внешнего источника по ссылке.
  • В компании считают, что это поможет поддержать продавцов, которые продают товары только через социальные сети и маркетплейс, либо хотят быстрее развить свой магазин на AliExpress, рекламируясь в соцсетях.
  • «Приходя в один локальный магазин, покупатели могут купить что-то и там, и пойти в другие российские магазины. А рост бизнеса российских продавцов и рост числа локальных заказов — один из наших приоритетов», — пояснили в «AliExpress Россия». Сейчас у маркетплейса больше 35 тысяч российских продавцов.
  • Похожая программа есть у Ozon — по её условиям, любой клиент может поделиться своим личным кодом с друзьями, коллегами или аудиторией соцсетей — и получать баллы за их покупки.

#новость #aliexpress

545 просмотров
12 12 комментариев
1
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Allan A

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@aliexpress может сможет вернуть украденные деньги? За не полученные заказы вернули меньше половины суммы. Заказ 5006793175632114. Спорт открыт 30 января. Апелляция подана 23 февраля. Денег нет. Заказ 5006911249602114. Спорт открыт 29 января. Апелляция подана 26 февраля. Денег нет. Защита покупателя фактически не работает. Декларируемые пункты защиты не исполняются.

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Для Сохранения

Allan
–2

Я отписался от "приёмной" что бы не видеть этого, а оно всё равно просачивается.

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Тот самый партизан

Allan
–1

Претензия, суд. Чего ждёте?)

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Allan A

Тот
0

Суда не будет, как и уголовного дела , т. к. фактический ущерб 100 руб. Остальные 700 выбил через споры/апелляции за почти 2 месяца.

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Тот самый

Allan
0

А причём здесь уголовное? Это ЗОЗПП)

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Александр Тцев

Тот
1

они не работают в юрисдикции Российской, какое ЗОЗПП? :) 

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Allan A

Тот
0

Расскажите, как правильно действовать?

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Канищев Максим

3

После отвратительного отношения поддержки алиекспресс, покупать там буду в последнюю очередь.

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Макс Петров

1

У Алиэкспресс сильно упал трафик, так как никто не хочет покупать китайское гауно по выросшим из-за курса доллара ценам. Российские продавцы Aliexpress жалуются на единичные продажи: https://www.rbc.ru/business/11/02/2021/6022736a9a79476dba348b96 Вот и пытаются нагнать трафик себе в убыток

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Канищев Максим

Макс
0

Упал трафик потому что Алик стал относится к своим клиентам как к говну.

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Денис Демидов

–1

Это сильный ход, особенно для тех, у кого нет своего сайта.

PS Когда али раскроет количество заказов у российских продавцов?
Сейчас он раскрыл только всего, 90 млн за 3 месяца.

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Для Сохранения

0

Похожая программа есть у Ozon — по её условиям, любой клиент может поделиться своим личным кодом с друзьями, коллегами или аудиторией соцсетей — и получать баллы за их покупки.

Неудобно, надо код печатать что уже вряд ли.
Да и возврат живыми деньгами лучше чем получать по электронному баллу.

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