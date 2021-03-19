Продавцы смогут реализовать оптовые партии и сэкономить на логистике, а покупатели — получить товар дешевле.

{"id":222719,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/222719-ozon-i-aliexpress-v-rossii-odnovremenno-zapustili-servisy-sovmestnyh-pokupok","title":"Ozon \u0438 AliExpress \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/222719-ozon-i-aliexpress-v-rossii-odnovremenno-zapustili-servisy-sovmestnyh-pokupok","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/222719-ozon-i-aliexpress-v-rossii-odnovremenno-zapustili-servisy-sovmestnyh-pokupok&title=Ozon \u0438 AliExpress \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/222719-ozon-i-aliexpress-v-rossii-odnovremenno-zapustili-servisy-sovmestnyh-pokupok&text=Ozon \u0438 AliExpress \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/222719-ozon-i-aliexpress-v-rossii-odnovremenno-zapustili-servisy-sovmestnyh-pokupok&text=Ozon \u0438 AliExpress \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/222719-ozon-i-aliexpress-v-rossii-odnovremenno-zapustili-servisy-sovmestnyh-pokupok","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Ozon \u0438 AliExpress \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/222719-ozon-i-aliexpress-v-rossii-odnovremenno-zapustili-servisy-sovmestnyh-pokupok","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1437 просмотров

Пользователи мобильного приложения Ozon смогут объединиться и заказать товары партиями от 10 единиц, рассказали vc.ru в компании. Компания тестировала сервис с 15 марта, а теперь открыла для всех продавцов.

В совместных покупках клиент выбирает товар и оплачивает заказ как обычно, а затем ждёт, пока на покупку не соберутся оставшиеся клиенты. Если заказ не соберёт нужно число покупателей за 30 дней, он аннулируется, а деньги вернутся на карту. Доставка товаров участникам совместных покупок не будет отличаться от обычной доставки.

Предложения о совместной покупке публикуют сами продавцы: они устанавливают размер скидки (от 20%), лимит покупки и срок, за который она должна быть сформирована. В Ozon отмечают, что совместные покупки позволят продавцам сэкономить на логистике, а пользователям — получить скидку.

На первом этапе пользователи могут купить товары продавцов, которые торгуют со своего склада. В будущем сервис появится в веб-версии маркетплейса, а к совместным закупкам будут доступны товары, которые продаются со склада Ozon.

19 марта совместные покупки запустил и AliExpress в России, рассказали vc.ru в компании. Функция станет доступна пользователям мини-приложения во «ВКонтакте» до конца дня.

Чтобы воспользоваться «Групповыми покупками», пользователь должен нажать в карточке товара «Подписаться». Покупка состоится, если товар наберёт необходимое количество заинтересованных покупателей за два дня. Список доступных к покупке товаров обновляется также каждые два дня.

Если необходимого количества человек не наберётся, участники получат уведомление, и распродажа может состояться по решению продавца. Доставка будет организована так же, как и при обычных покупках.