Ozon и AliExpress в России одновременно запустили сервисы совместных покупок Статьи редакции
Продавцы смогут реализовать оптовые партии и сэкономить на логистике, а покупатели — получить товар дешевле.
Пользователи мобильного приложения Ozon смогут объединиться и заказать товары партиями от 10 единиц, рассказали vc.ru в компании. Компания тестировала сервис с 15 марта, а теперь открыла для всех продавцов.
В совместных покупках клиент выбирает товар и оплачивает заказ как обычно, а затем ждёт, пока на покупку не соберутся оставшиеся клиенты. Если заказ не соберёт нужно число покупателей за 30 дней, он аннулируется, а деньги вернутся на карту. Доставка товаров участникам совместных покупок не будет отличаться от обычной доставки.
Предложения о совместной покупке публикуют сами продавцы: они устанавливают размер скидки (от 20%), лимит покупки и срок, за который она должна быть сформирована. В Ozon отмечают, что совместные покупки позволят продавцам сэкономить на логистике, а пользователям — получить скидку.
На первом этапе пользователи могут купить товары продавцов, которые торгуют со своего склада. В будущем сервис появится в веб-версии маркетплейса, а к совместным закупкам будут доступны товары, которые продаются со склада Ozon.
19 марта совместные покупки запустил и AliExpress в России, рассказали vc.ru в компании. Функция станет доступна пользователям мини-приложения во «ВКонтакте» до конца дня.
Чтобы воспользоваться «Групповыми покупками», пользователь должен нажать в карточке товара «Подписаться». Покупка состоится, если товар наберёт необходимое количество заинтересованных покупателей за два дня. Список доступных к покупке товаров обновляется также каждые два дня.
Если необходимого количества человек не наберётся, участники получат уведомление, и распродажа может состояться по решению продавца. Доставка будет организована так же, как и при обычных покупках.
На первом этапе будут участвовать товары от локальных продавцов, уточнил ритейлер. Для участия им нужно связаться с категорийным менеджером.
А что с доставкой? Кто первый заказал к тому и повезли?
Надо похоже смотреть. Но как продавцу, мне не особо интересно рассылать 30 разным клиентам.
Непонятно как это регулируется законом, если клиент оплатил товар он должен его получить без всяких если... Поправьте если не прав
Закон допускает торговлю под заказ, главное, чтобы все было озвучено заранее, сколько придется ждать, как вариант, в офорте могут год прописать.
ФТС потирает руки. И здесь выигрывает банк, так как за перевод получает до двух комиссий.
Кайф, давно жду, чтобы западные профильные магазины, такие как chainreactioncycles, bike24 или Inn ввели такую возможность. Пока что просто скидываемся на карту одному человеку, который оформляет заказ и делим стоимость доставки и таможенного сбора между собой
А не получается ли это дороже?
ну когда доставка составляет 20 евро, дешевле разделить её на пятерых, чем платить одному
Я так понимаю, что общая сумма невелика? Просто если каждый заказывает, скажем, на 200 евро, то получаем 1000 евро. Вам нужно будет оплатить 30% от 800 евро (1000-200) = 240 евро пошлины. Это ради экономии в 20 евро на доставку. Странно как-то. Плюс у таможни могут возникнуть вопросы о том, зачем такая партия. Не под реализацию ли?
общая сумма обычно меньше 200 евро, но если превышается, то не на много. Так что получается ок.
Если заказывать что-то крупное, то да, удобнее самому оформлять. Просто в российских магазинах никаких расходников нет, которые и приходится заказывать чаще всего.
Тогда да, тогда в вашем случае выгоднее.
По велосипедам соглашусь... дико скучно у нас. Не пользуется спросом.
Блоги компаний
Показать еще