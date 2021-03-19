Торговля
Таня Боброва

Ozon и AliExpress в России одновременно запустили сервисы совместных покупок Статьи редакции

Продавцы смогут реализовать оптовые партии и сэкономить на логистике, а покупатели — получить товар дешевле.

15 15 комментариев
1437 просмотров

Пользователи мобильного приложения Ozon смогут объединиться и заказать товары партиями от 10 единиц, рассказали vc.ru в компании. Компания тестировала сервис с 15 марта, а теперь открыла для всех продавцов.

В совместных покупках клиент выбирает товар и оплачивает заказ как обычно, а затем ждёт, пока на покупку не соберутся оставшиеся клиенты. Если заказ не соберёт нужно число покупателей за 30 дней, он аннулируется, а деньги вернутся на карту. Доставка товаров участникам совместных покупок не будет отличаться от обычной доставки.

Предложения о совместной покупке публикуют сами продавцы: они устанавливают размер скидки (от 20%), лимит покупки и срок, за который она должна быть сформирована. В Ozon отмечают, что совместные покупки позволят продавцам сэкономить на логистике, а пользователям — получить скидку.

На первом этапе пользователи могут купить товары продавцов, которые торгуют со своего склада. В будущем сервис появится в веб-версии маркетплейса, а к совместным закупкам будут доступны товары, которые продаются со склада Ozon.

19 марта совместные покупки запустил и AliExpress в России, рассказали vc.ru в компании. Функция станет доступна пользователям мини-приложения во «ВКонтакте» до конца дня.

Чтобы воспользоваться «Групповыми покупками», пользователь должен нажать в карточке товара «Подписаться». Покупка состоится, если товар наберёт необходимое количество заинтересованных покупателей за два дня. Список доступных к покупке товаров обновляется также каждые два дня.

Если необходимого количества человек не наберётся, участники получат уведомление, и распродажа может состояться по решению продавца. Доставка будет организована так же, как и при обычных покупках.

На первом этапе будут участвовать товары от локальных продавцов, уточнил ритейлер. Для участия им нужно связаться с категорийным менеджером.

#новость #ozon #aliexpress

15 15 комментариев
6
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15 комментариев
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Владимир

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А что с доставкой? Кто первый заказал к тому и повезли?

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Игорь Протасов

Владимир
0

Надо похоже смотреть. Но как продавцу, мне не особо интересно рассылать 30 разным клиентам. 

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Владимир

Игорь
0

Согласен. Поэтому расходы на доставку возлагать только на клиента. Появляется вопрос, а не съедят ли транспортные расходы предоставляемую скидку?

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Rezon Altos

0

Непонятно как это регулируется законом, если клиент оплатил товар он должен его получить без всяких если... Поправьте если не прав

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Alex

Rezon
0

Скорее всего это прописано в обновленных правилах, а раз оплатил значит согласился с правилами продавца, где все эти моменты прописаны

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Rezon Altos

Alex
0

Опять оферта выше закона у маркетплейсов?

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Денис Демидов

Rezon
0

Закон допускает торговлю под заказ, главное, чтобы все было озвучено заранее, сколько придется ждать, как вариант, в офорте могут год прописать.

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Sergei Timofeyev

0

ФТС потирает руки. И здесь выигрывает банк, так как за перевод получает до двух комиссий.

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Евгений Тиунов

0

Кайф, давно жду, чтобы западные профильные магазины, такие как chainreactioncycles, bike24 или Inn ввели такую возможность. Пока что просто скидываемся на карту одному человеку, который оформляет заказ и делим стоимость доставки и таможенного сбора между собой

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Sergei Timofeyev

Евгений
0

А не получается ли это дороже?

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Евгений Тиунов

Sergei
0

ну когда доставка составляет 20 евро, дешевле разделить её на пятерых, чем платить одному

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Sergei Timofeyev

Евгений
0

Я так понимаю, что общая сумма невелика? Просто если каждый заказывает, скажем, на 200 евро, то получаем 1000 евро. Вам нужно будет оплатить 30% от 800 евро (1000-200) = 240 евро пошлины. Это ради экономии в 20 евро на доставку. Странно как-то. Плюс у таможни могут возникнуть вопросы о том, зачем такая партия. Не под реализацию ли?

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Евгений Тиунов

Sergei
0

общая сумма обычно меньше 200 евро, но если превышается, то не на много. Так что получается ок.
Если заказывать что-то крупное, то да, удобнее самому оформлять. Просто в российских магазинах никаких расходников нет, которые и приходится заказывать чаще всего.

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Sergei Timofeyev

Евгений
0

Тогда да, тогда в вашем случае выгоднее.

По велосипедам соглашусь... дико скучно у нас. Не пользуется спросом.

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Sasha Belousov

0

Куда жать чтоб их найти в Озон?

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