«Ъ»: «Магнит» запланировал открыть магазины товаров для ремонта Статьи редакции
В 2020 году аналитики оценивали объём этого рынка в 1,7 трлн рублей.
- Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, работающий с розничными сетями, и данные базы СПАРК. Из них следует, что компания в марте подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер».
- На логотипе знака символ молотка, выполненный в корпоративном стиле «Магнита» — как у «Магнит Косметики» и «Магнит Аптеки». Подробности открытия новой сети пока неизвестны, в компании только заявили, что не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами.
- Infoline оценивала объём всего российского рынка DIY в 1,7 трлн рублей в 2020 году. Гендиректор аналитического центра Михаил Бурмистров считает, что этот рынок пока слабо консолидирован, поэтому «Магнит» в короткие может стать здесь основным игроком.
- Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что сейчас на рынке DIY достаточно гипермаркетов площадью до 15 тысяч кв. м, но до сих пор нет «простого и понятного продукта, где сочетался бы формат Leroy Merlin и "Мосхозторга"». Эту нишу может занять «Магнит» .
- «Магнит» продолжает активно тестировать новые проекты, отмечает «Коммерсанъ». В 2019 году сеть открыла точки с алкогольной продукцией «Магнит вечерний», в 2020 году запустил дискаунтеры «Моя цена», а в начале этого года начал пилотировать киоски в офисах и парках в Краснодарском крае.
- На конец 2020 года у «Магнита» было 21,5 тысяч магазинов в России — 14,9 тысяч из них в формате «у дома». Выручка сети в 2020 году составила 1,55 трлн рублей, показатель EBITDA — 109,41 млрд рублей, а чистая прибыль — 37,78 млрд рублей.
🧲 помойка
Слушал я как-то лекцию Дэнни Перекальски, и он там рассказывал, что какой бы помойкой не был магазин, по статистике что-то 20 или 30 процентов людей будут продолжать в него ходить, просто потому, что удобное расположение 🙂
Но на самом деле проблема куда более глобальна: экономия на всем подряд приводит к недостатку персонала и его обучения, а это ведет к грязи, плохой выкладке, просрочке и т.п.
Экономия же следует из неготовности населения к тратам и опять же толерантности к получившимся условиям. Все это признаки бедности, если не сказать - нищеты.
Так вот. "Магнит не уиноуват". Точнее, виноват не только Магнит. Виновата в том числе авторитарная власть, которой просто не выгодно создавать лучше условия, потому что они станут угрозой ее существованию. Виновато и население, которое не стремится к лучшему и смиряется с текущими условиями.
Магнит это Магнит, это просто реакция рынка и все.
Поднимется благосостояние населения (спойлер: нет) и Магнит улучшится, или исчезнет.
Всё просто. Бедные люди заняты только личным выживанием, им не до политики и не до вопросов к власти. У обеспеченных же появляется запрос не только на личный достаток, но и на комфортную среду, на адекватные законы, на нормальную культуру обслуживания, на медицину, на образование, на представительство своих интересов в парламенте. Обеспеченные люди платят налоги, они много путешествуют и могут сравнить жизнь с другими странами. Они плохо ведутся на ура-пропаганду, им есть, что терять.
Советская пропаганда внушала, что нищий пролетариат – самый революционный, но это не так. Революции всегда делает средний и обеспеченный класс, у нищих может быть максимум голодный бунт.
у нищих может быть максимум голодный бунт.
это если бунт неудачный. Удачный называется иначе - Великая октябрьская социалистическая революция, китайская, арабские весенние (египет, тунис). Во главе без образованных и обеспеченных не обходится, да, но без массовки в лице бедноты сытым тоже ловить нечего кмк.
Средний и выше класс без опоры на бедноту могут поиграть в революционеров пока власти плюшевые по отношению к ним (как у нас сейчас), но стоит включить хотя бы на половину мощности репрессивный аппарат и все эти "оккупай Уолл-стрит" тают как туман после рассвета. Потому что сытым есть что терять, а бедноте - нет.
Никакой «великой октярбской» не было. Была великая февральская, когда пала царская власть и обьявили о всенародных выборах в парламент. Большевики эти выборы с треском проиграли, после чего устроили тупо военный переворот с захватом власти. Пресловутый «разгон учредиловки матросом Железняком» это, на минутку, разгон свежеизбранного парламента. А потом «народная власть советов» несколько лет воевала по всей стране со своим же народом. Одних крестьянских восстаний они подавили несколько десятков. Тухачевский химическое оружие применял против крестьян на Тамбовщине. Это к вопросу о легитимности большевизма.
Из того, что никто не хотел больше православной монархии, не вытекает, что все были за военный коммунизм. Ленин просто всех переиграл и подменил понятия, а всех несогласных убил руками ОГПУ и военным террором.
Царскую власть свергали не рабочие с крестьянами, а ЭсЭры, народовольцы, студенты-бомбисты, дети высшего света. Да и сам Ульянов был как бы дворянин с университетским образованием.
я в курсе истории собственно страны и нигде не писал что именно октябрьская свергла царизм, вот буржуазный капиталистический режим - да. И тут где-то уже в треде писал что бунт успешный называется иначе, т.е. победили и сменили правящий строй - славная революция, проиграли - попытка отщепенцев устроить госпереворот, историю же пишут победители.
Царскую власть свергали не рабочие с крестьянами, а ЭсЭры, народовольцы, студенты-бомбисты, дети высшего света
И вся верхушка практически государства кинула царя-батюшку, включая собственных силовиков, так что чье тут влияние в успешном перевороте февральском весомее: среднего класса образованного или предавшей элиты - вопрос.
Да и сам Ульянов был как бы дворянин с университетским образованием.
и железный Феликс, и много кто еще был из дворянства. Идейных же во все времена богато (низкий им поклон, но не всегда), позже были всякие Красные бригады, RAF и т.п. где весьма перспективные дети успешных родителей отжигали, в прошлом году удивлялся задержанным в штатах студентов и выпускников вузов из Лиги плюща, которые поджигали "молотовыми" полицейские тачки. Но это все ж таки меньшинство. Ленина поддержали массы (причем поддержку то получали большевики, то теряли), необразованные и бедные в большинстве своем.
Одних крестьянских восстаний они подавили несколько десятков.
Живописать прелести гражданской войны надо как-то объективне, помимо террора красного рассказывать и о белом, и о просто бандитизме без окраски. Ну и интервенцию не забыть. Как по мне: любая сторона политической борьбы, которая призывает иностранную интервенцию или любое другое вмешательство в дела собственной страны - уже враг государства без оглядки на всю позитивность провозглашаемых лозунгов.
Бунт нищеты ни к чему хорошему не приводит, этому история уже научила.
Так, что для улучшения нужны независимые суды, работающие законы, децентрализация власти и т.п. - все это подрывает сами основы авторитарной власти.
Вообще конечно, если вы серьезно не видите связи между авторитаризмом и нищетой - взгляните хотя бы на статистику - население авторитарных стран в среднем намного беднее, чем в демократических, а следствием этого еще и уровень преступности выше. Безусловно, это не единственный фактор, но основополагающий.
не видите связи между авторитаризмом и нищетой - взгляните хотя бы на статистику - население авторитарных стран в среднем намного беднее, чем в демократических
Прямой взаимосвязи я не вижу. Нынешние демократические и богатые еще каких-то лет 70-80 назад вовсю доили колонии, некоторые и сейчас доят - как это учитывать в сравнении с бывшими колониями?
Примеры авторитарных богачей - по всему Ближнему Востоку начиная от саудитов, Сингапур, Китай пока с натягом, слишком большое население, но темпы роста и победа над нищетой недавняя - хороший маркер что и таким путем можно отлично идти.
Ну и бедных демократов - часть европы, половина Африки и Ю.Америки. Если по сингапуру мерять, так богатых "демократов" проще будет пересчитать :)
А вот если бы у вас была возможность жить в любой стране, прямо сейчас получив ее паспорт, что бы вы выбрали? Демократическую или авторитарную? Пусть даже богатую авторитарную - Катар какой-нибудь?
В условиях задачи не раскрыта тема доходов - на какие шиши жить-то? :)
Так-то переехать куда-то не особая проблема, но я до пенсии не планирую, вот потом, ближе к ней, возможно, и надо будет присматривать страну типа "бедненько, но чистенько", чтобы тихо и спокойно, типа Испании или Австрии.
Двачую! Вот не было ничего на районе - приходилось ездить в ленту. Потом появился магнит поначалу было более-менее просторно и чисто, сейчас хуже. После магнита через 2 года появилась 5 - теперь хожу в основном только в неё ибо в ней светлее, чище приятнее, проходы тоже не сильно широкие, нопошире и нет постоянно стоящих технических тележек, ящиков, палетов. Даже зная что в магните может быть дешевле - всё равно иду в 5, ибо намного приятнее.
Экономия же следует из неготовности населения к тратам и опять же толерантности к получившимся условиям. Все это признаки бедности, если не сказать - нищеты.
Наши продуктовые сети копируют формат американских сетевых продуктовиков, которые тоже демпингуют по ценам и качеству обслуживания. Следовательно, там тоже нищий народ.
Виновата в том числе авторитарная власть, которой просто не выгодно создавать лучше условия, потому что они станут угрозой ее существованию. Виновато и население, которое не стремится к лучшему и смиряется с текущими условиями.
Ох, сколько виноватых нашел, всю страну. Кстати, исходя из вышеизложенного, в Америке, получается, тоже авторитарная власть.
А вот и боты подъехали.
В сша у стаффа достойная оплата и любую просрочку, да даже если просто товар не подошел его просто поменяют или вернут деньги без вопросов. Даже если была вскрыта упаковка товара, который не понравился.
Жопу с пальцем сравнил, короче.
искусство написания заголовка: теперь большинство подумали, что магазин будет называться "твердый знак", а не то, что информация от "коммерсанта"
Магнитъ
Признаться, я именно так и подумал )) Уже хотел выкатить коммент с троллингом по этому поводу, облом-с.
Магнит в Москве сейчас просто худшая сеть. Даже в Дикси, в последние годы, приятнее ходить. И у "Верного" новые магазины весьма достойные.
Средняя температура по больнице. По факту, сильно зависит от конкретной точки. Есть и Дикси убитые, и Магниты аккуратные, и наоборот.
А на периферии в Екатеринбурге не плохо все. Но сам выбираю пятёрочку
Это вы с крайности в крайность. По моему что, то что другое полное Г....
Только Вкуссвилл)
Ну и хорошо. Давно пора потеснить леруа мерлен. Просто чтоб разделить рынок хотя бы без таких перекосов. Леруа это конечно цивилизация, но сколько малой и средней розницы они умертвили. Даже не знаю, что лучше,
Леруа это конечно цивилизация, но...
Далеко, но и широкий ассортимент. Подобный «Магнит» в шаговой доступности закроет большинство потребностей в хозтоварах, но всё равно будет компромиссом, поскольку сколько-нибудь полноценно закрыть хоть одно направление (сантехника, электрика, скобяные и т.д.) будет весьма проблематично. Но да, это лучше, чем тащиться в дальнюю-даль за какой-нибудь силиконовой прокладкой.
Там же отдельные магазины будут, количество которых явно будет небольшим, значит тащиться в дальнюю даль все равно придется)))
где сочетался бы формат Leroy Merlin и "Мосхозторга"
Вообще не вижу разницы в форматах, вижу только разницу в ассортименте.
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