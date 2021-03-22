Торговля
Рая Хачатрян

«Ъ»: «Магнит» запланировал открыть магазины товаров для ремонта Статьи редакции

В 2020 году аналитики оценивали объём этого рынка в 1,7 трлн рублей.

  • Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, работающий с розничными сетями, и данные базы СПАРК. Из них следует, что компания в марте подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер».
  • На логотипе знака символ молотка, выполненный в корпоративном стиле «Магнита» — как у «Магнит Косметики» и «Магнит Аптеки». Подробности открытия новой сети пока неизвестны, в компании только заявили, что не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами.
  • Infoline оценивала объём всего российского рынка DIY в 1,7 трлн рублей в 2020 году. Гендиректор аналитического центра Михаил Бурмистров считает, что этот рынок пока слабо консолидирован, поэтому «Магнит» в короткие может стать здесь основным игроком.
  • Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что сейчас на рынке DIY достаточно гипермаркетов площадью до 15 тысяч кв. м, но до сих пор нет «простого и понятного продукта, где сочетался бы формат Leroy Merlin и "Мосхозторга"». Эту нишу может занять «Магнит» .
  • «Магнит» продолжает активно тестировать новые проекты, отмечает «Коммерсанъ». В 2019 году сеть открыла точки с алкогольной продукцией «Магнит вечерний», в 2020 году запустил дискаунтеры «Моя цена», а в начале этого года начал пилотировать киоски в офисах и парках в Краснодарском крае.
  • На конец 2020 года у «Магнита» было 21,5 тысяч магазинов в России — 14,9 тысяч из них в формате «у дома». Выручка сети в 2020 году составила 1,55 трлн рублей, показатель EBITDA — 109,41 млрд рублей, а чистая прибыль — 37,78 млрд рублей.

#новость #магнит

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Dimitry Who

–4

 🧲 помойка 

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Герман Воронов

Dimitry
18

Слушал я как-то лекцию Дэнни Перекальски, и он там рассказывал, что какой бы помойкой не был магазин, по статистике что-то 20 или 30 процентов людей будут продолжать в него ходить, просто потому, что удобное расположение 🙂
Но на самом деле проблема куда более глобальна: экономия на всем подряд приводит к недостатку персонала и его обучения, а это ведет к грязи, плохой выкладке, просрочке и т.п.
Экономия же следует из неготовности населения к тратам и опять же толерантности к получившимся условиям. Все это признаки бедности, если не сказать - нищеты.
Так вот. "Магнит не уиноуват". Точнее, виноват не только Магнит. Виновата в том числе авторитарная власть, которой просто не выгодно создавать лучше условия, потому что они станут угрозой ее существованию. Виновато и население, которое не стремится к лучшему и смиряется с текущими условиями. 
Магнит это Магнит, это просто реакция рынка и все. 
Поднимется благосостояние населения (спойлер: нет) и Магнит улучшится, или исчезнет.

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Илья М

Герман
1

Виновата в том числе авторитарная власть, которой просто не выгодно создавать лучше условия, потому что они станут угрозой ее существованию.

как из улучшения жизни граждан должен проистекать повышенный риск для авторитарной власти? не могу вывести одно из другого :(

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Павел Евграфович

Илья
6

Всё просто. Бедные люди заняты только личным выживанием, им не до политики и не до вопросов к власти. У обеспеченных же появляется запрос не только на личный достаток, но и на комфортную среду, на адекватные законы, на нормальную культуру обслуживания, на медицину, на образование, на представительство своих интересов в парламенте. Обеспеченные люди платят налоги, они много путешествуют и могут сравнить жизнь с другими странами. Они плохо ведутся на ура-пропаганду, им есть, что терять. 

Советская пропаганда внушала, что нищий пролетариат – самый революционный, но это не так. Революции всегда делает средний и обеспеченный класс, у нищих может быть максимум голодный бунт.

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Илья М

Павел
1

у нищих может быть максимум голодный бунт.

это если бунт неудачный. Удачный называется иначе - Великая октябрьская социалистическая революция, китайская, арабские весенние (египет, тунис). Во главе без образованных и обеспеченных не обходится, да, но без массовки в лице бедноты сытым тоже ловить нечего кмк.

Средний и выше класс без опоры на бедноту могут поиграть в революционеров пока власти плюшевые по отношению к ним (как у нас сейчас), но стоит включить хотя бы на половину мощности репрессивный аппарат и все эти "оккупай Уолл-стрит" тают как туман после рассвета. Потому что сытым есть что терять, а бедноте - нет.

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Павел Евграфович

Илья
1

Никакой «великой октярбской» не было. Была великая февральская, когда пала царская власть и обьявили о всенародных выборах в парламент. Большевики эти выборы с треском проиграли, после чего устроили тупо военный переворот с захватом власти. Пресловутый «разгон учредиловки матросом Железняком» это, на минутку, разгон свежеизбранного парламента. А потом «народная власть советов» несколько лет воевала по всей стране со своим же народом. Одних крестьянских восстаний они подавили несколько десятков. Тухачевский химическое оружие применял против крестьян на Тамбовщине. Это к вопросу о легитимности большевизма. 

Из того, что никто не хотел больше православной монархии, не вытекает, что все были за военный коммунизм. Ленин просто всех переиграл и подменил понятия, а всех несогласных убил руками ОГПУ и военным террором.

Царскую власть свергали не рабочие с крестьянами, а ЭсЭры, народовольцы, студенты-бомбисты, дети высшего света. Да и сам Ульянов был как бы дворянин с университетским образованием. 

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Илья М

Павел
1

я в курсе истории собственно страны и нигде не писал что именно октябрьская свергла царизм, вот буржуазный капиталистический режим - да. И тут где-то уже в треде писал что бунт успешный называется иначе, т.е. победили и сменили правящий строй - славная революция, проиграли - попытка отщепенцев устроить госпереворот, историю же пишут победители.
Царскую власть свергали не рабочие с крестьянами, а ЭсЭры, народовольцы, студенты-бомбисты, дети высшего света

И вся верхушка практически государства кинула царя-батюшку, включая собственных силовиков, так что чье тут влияние в успешном перевороте февральском весомее: среднего класса образованного или предавшей элиты - вопрос.
Да и сам Ульянов был как бы дворянин с университетским образованием.

и железный Феликс, и много кто еще был из дворянства. Идейных же во все времена богато (низкий им поклон, но не всегда), позже были всякие Красные бригады, RAF и т.п. где весьма перспективные дети успешных родителей отжигали, в прошлом году удивлялся задержанным в штатах студентов и выпускников вузов из Лиги плюща, которые поджигали "молотовыми" полицейские тачки. Но это все ж таки меньшинство. Ленина поддержали массы (причем поддержку то получали большевики, то теряли), необразованные и бедные в большинстве своем.
Одних крестьянских восстаний они подавили несколько десятков.

Живописать прелести гражданской войны надо как-то объективне, помимо террора красного рассказывать и о белом, и о просто бандитизме без окраски. Ну и интервенцию не забыть. Как по мне: любая сторона политической борьбы, которая призывает иностранную интервенцию или любое другое вмешательство в дела собственной страны - уже враг государства без оглядки на всю позитивность провозглашаемых лозунгов.

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Герман Воронов

Илья
1

Бунт нищеты ни к чему хорошему не приводит, этому история уже научила. 

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Илья М

Герман
0

вопрос дискуссионный. Влияние появления социалистических государств на западный мир - тема благодатная. Но длинная, так что не будем, надо ж наращивать ВВП :)

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Герман

Илья
0

Ну да, только если как пугало для западного мира )

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Герман Воронов

Илья
1

Так, что для улучшения нужны независимые суды, работающие законы, децентрализация власти и т.п. - все это подрывает сами основы авторитарной власти.
Вообще конечно, если вы серьезно не видите связи между авторитаризмом и нищетой - взгляните хотя бы на статистику - население авторитарных стран в среднем намного беднее, чем в демократических, а следствием этого еще и уровень преступности выше. Безусловно, это не единственный фактор, но основополагающий.

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Илья М

Герман
0

не видите связи между авторитаризмом и нищетой - взгляните хотя бы на статистику - население авторитарных стран в среднем намного беднее, чем в демократических

Прямой взаимосвязи я не вижу. Нынешние демократические и богатые еще каких-то лет 70-80 назад вовсю доили колонии, некоторые и сейчас доят - как это учитывать в сравнении с бывшими колониями?

Примеры авторитарных богачей - по всему Ближнему Востоку начиная от саудитов, Сингапур, Китай пока с натягом, слишком большое население, но темпы роста и победа над нищетой недавняя - хороший маркер что и таким путем можно отлично идти.
Ну и бедных демократов - часть европы, половина Африки и Ю.Америки. Если по сингапуру мерять, так богатых "демократов" проще будет пересчитать :)

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Герман Воронов

Илья
0

А вот если бы у вас была возможность жить в любой стране, прямо сейчас получив ее паспорт, что бы вы выбрали? Демократическую или авторитарную? Пусть даже богатую авторитарную - Катар какой-нибудь?

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Илья М

Герман
0

В условиях задачи не раскрыта тема доходов - на какие шиши жить-то? :)
Так-то переехать куда-то не особая проблема, но я до пенсии не планирую, вот потом, ближе к ней, возможно, и надо будет присматривать страну типа "бедненько, но чистенько", чтобы тихо и спокойно, типа Испании или Австрии.

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Alex Nevi

Герман
2

Двачую! Вот не было ничего на районе - приходилось ездить в ленту. Потом появился магнит поначалу было более-менее просторно и чисто, сейчас хуже. После магнита через 2 года появилась 5 - теперь хожу в основном только в неё ибо в ней светлее, чище приятнее, проходы тоже не сильно широкие, нопошире и нет постоянно стоящих технических тележек, ящиков, палетов. Даже зная что в магните может быть дешевле - всё равно иду в 5, ибо намного приятнее.

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Герман Воронов

Alex
1

Не входите в 30% ))

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greg chudnoff

Герман
2

 Экономия же следует из неготовности населения к тратам и опять же толерантности к получившимся условиям. Все это признаки бедности, если не сказать - нищеты.

Наши продуктовые сети копируют формат американских сетевых продуктовиков, которые тоже демпингуют по ценам и качеству обслуживания. Следовательно, там тоже нищий народ.
 Виновата в том числе авторитарная власть, которой просто не выгодно создавать лучше условия, потому что они станут угрозой ее существованию. Виновато и население, которое не стремится к лучшему и смиряется с текущими условиями.

Ох, сколько виноватых нашел, всю страну. Кстати, исходя из вышеизложенного, в Америке, получается, тоже авторитарная власть. 

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Герман Воронов

greg
0

А вот и боты подъехали.
В сша у стаффа достойная оплата и любую просрочку, да даже если просто товар не подошел его просто поменяют или вернут деньги без вопросов. Даже если была вскрыта упаковка товара, который не понравился. 
Жопу с пальцем сравнил, короче.

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Jordan Deadlight

3

искусство написания заголовка: теперь большинство подумали, что магазин будет называться "твердый знак", а не то, что информация от "коммерсанта"

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Иван Николаев

Jordan
0

Магнитъ

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greg chudnoff

Иван
3

МагнитЪ-с, господа хорошие. 

Ответить

Д Хб

Jordan
0

Уже указывал на необходимость редактуры за этими ботами.

Ответить

greg chudnoff

Jordan
0

Признаться, я именно так и подумал )) Уже хотел выкатить коммент с троллингом по этому поводу, облом-с.

Ответить

Andrew Lobachev

2

Магнит в Москве сейчас просто худшая сеть. Даже в Дикси, в последние годы, приятнее ходить. И у "Верного" новые магазины весьма достойные.

Ответить

greg chudnoff

Andrew
2

Средняя температура по больнице. По факту, сильно зависит от конкретной точки. Есть и Дикси убитые, и Магниты аккуратные, и наоборот.

Ответить

Olga RRR

greg
2

Дикси только убитые и есть 😁

Ответить

Gleb Kichigin

Andrew
0

А на периферии в Екатеринбурге не плохо все. Но сам выбираю пятёрочку

Ответить

Olga RRR

Andrew
0

А в Воронеже хорошая, чистая. В Смоленске грязная помойка. Ну и магазин от магазина тоже отличается. По-разному везде 

Ответить

Светлана Завацкая

Andrew
0

Это вы с крайности в крайность. По моему что, то что другое полное Г....

Ответить

Dimm Debrov

0

Только Вкуссвилл)

Ответить

Alexander Veber

Dimm
5

Часто за гипсо-картоном во Вкуссвилл ходишь?

Ответить

Olga RRR

0

Ну и хорошо. Давно пора потеснить леруа мерлен. Просто чтоб разделить рынок хотя бы без таких перекосов. Леруа это конечно цивилизация, но сколько малой и средней розницы они умертвили. Даже не знаю, что лучше,

Ответить

Алексис Второй

Olga
2

 Леруа это конечно цивилизация, но...

Далеко, но и широкий ассортимент. Подобный «Магнит» в шаговой доступности закроет большинство потребностей в хозтоварах, но всё равно будет компромиссом, поскольку сколько-нибудь полноценно закрыть хоть одно направление (сантехника, электрика, скобяные и т.д.) будет весьма проблематично. Но да, это лучше, чем тащиться в дальнюю-даль за какой-нибудь силиконовой прокладкой.

Ответить

Денис Демидов

Алексис
1

Там же отдельные магазины будут, количество которых явно будет небольшим, значит тащиться в дальнюю даль все равно придется)))

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Olga RRR

Алексис
0

Вот про такие потребности, верно. Раньше их закрывали хозтовары возле дома, но сейчас люди предпочитают Леру, выбор.

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greg chudnoff

–1

 где сочетался бы формат Leroy Merlin и "Мосхозторга"

Вообще не вижу разницы в форматах, вижу только разницу в ассортименте.

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