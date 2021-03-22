«Ъ»: «Магнит» запланировал открытие магазинов товаров для ремонта Статьи редакции
В 2020 году аналитики оценивали объём этого рынка в 1,7 трлн рублей.
- Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, работающий с розничными сетями, и данные базы СПАРК. Из них следует, что компания в марте подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер».
- На логотипе знака символ молотка, выполненный в корпоративном стиле «Магнита» — как у «Магнит Косметики» и «Магнит Аптеки». Подробности открытия новой сети пока неизвестны, в компании только заявили, что не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами.
- Infoline оценивала объём всего российского рынка DIY в 1,7 трлн рублей в 2020 году. Гендиректор аналитического центра Михаил Бурмистров считает, что этот рынок пока слабо консолидирован, поэтому «Магнит» в короткие может стать здесь основным игроком.
- Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что сейчас на рынке DIY достаточно гипермаркетов площадью до 15 тысяч кв. м, но до сих пор нет «простого и понятного продукта, где сочетался бы формат Leroy Merlin и "Мосхозторга"». Эту нишу может занять «Магнит» .
- «Магнит» продолжает активно тестировать новые проекты, отмечает «Коммерсанъ». В 2019 году сеть открыла точки с алкогольной продукцией «Магнит вечерний», в 2020 году запустил дискаунтеры «Моя цена», а в начале этого года начал пилотировать киоски в офисах и парках в Краснодарском крае.
- На конец 2020 года у «Магнита» было 21,5 тысяч магазинов в России — 14,9 тысяч из них в формате «у дома». Выручка сети в 2020 году составила 1,55 трлн рублей, показатель EBITDA — 109,41 млрд рублей, а чистая прибыль — 37,78 млрд рублей.
искусство написания заголовка: теперь большинство подумали, что магазин будет называться "твердый знак", а не то, что информация от "коммерсанта"
Магнитъ
Признаться, я именно так и подумал )) Уже хотел выкатить коммент с троллингом по этому поводу, облом-с.
🧲 помойка
Слушал я как-то лекцию Дэнни Перекальски, и он там рассказывал, что какой бы помойкой не был магазин, по статистике что-то 20 или 30 процентов людей будут продолжать в него ходить, просто потому, что удобное расположение 🙂
Но на самом деле проблема куда более глобальна: экономия на всем подряд приводит к недостатку персонала и его обучения, а это ведет к грязи, плохой выкладке, просрочке и т.п.
Экономия же следует из неготовности населения к тратам и опять же толерантности к получившимся условиям. Все это признаки бедности, если не сказать - нищеты.
Так вот. "Магнит не уиноуват". Точнее, виноват не только Магнит. Виновата в том числе авторитарная власть, которой просто не выгодно создавать лучше условия, потому что они станут угрозой ее существованию. Виновато и население, которое не стремится к лучшему и смиряется с текущими условиями.
Магнит это Магнит, это просто реакция рынка и все.
Поднимется благосостояние населения (спойлер: нет) и Магнит улучшится, или исчезнет.
где сочетался бы формат Leroy Merlin и "Мосхозторга"
Вообще не вижу разницы в форматах, вижу только разницу в ассортименте.
Магнит в Москве сейчас просто худшая сеть. Даже в Дикси, в последние годы, приятнее ходить. И у "Верного" новые магазины весьма достойные.
А на периферии в Екатеринбурге не плохо все. Но сам выбираю пятёрочку
Средняя температура по больнице. По факту, сильно зависит от конкретной точки. Есть и Дикси убитые, и Магниты аккуратные, и наоборот.
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