Российские ритейлеры предупредили о возможном росте цен на одежду к лету Статьи редакции
Всё из-за роста цен на ткани и курса доллара, говорят эксперты.
О росте цен пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на fashion-ритейлеров. Эксперты связывают это с повышением закупочных цен — например, стоимость хлопка выросла на 20–35%, рассказала изданию руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн.
Это значит, что хлопковые изделия тоже подорожают на 20–30%, прогнозирует она. С прогнозом согласен основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. Он добавил, что цены на трикотажное полотно также выросли на 20–30%, на другие материалы — до 20%.
Пименов объясняет, что стоимость материалов зависит от курса доллара, который постоянно меняется. Поставщики поднимают закупочную цену, чтобы избежать кассового разрыва, если рубль упадёт, говорит он.
Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин добавляет, что примерно на 20% растут цены и на материалы из нефтепродуктов. Это в основном касается полиуретана — из него делают «экокожу», стельки и подошвы. По словам Шахина, выросла также стоимость логистики из Азии — в шесть раз с начала пандемии.
В Минпромторге объяснили изданию, что рост цен связан завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. Там добавили, что россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде, поэтому повышение цен будет небольшим. В составе одежды также могут быть вискоза, синтетические нити, лён или техническая конопля.
В ведомстве считают, что ритейлеры будут снижать цены, чтобы не потерять клиентов. По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева ритейлеры уже сталкивались с такой ситуацией: в 2014 году крупные игроки, включая Inditex (Zara, Oysho, Bershka), подняли цены в своих магазинах до 30%, обороты резко упали, а клиенты долго не возвращались в магазины.
Хлопок подорожал на 30%, поэтому и стоимость одежды вырастет на 30%
М-да, у фешн-индустрии ведь нет космической надбавочной стоимости в тысячи процентов, чисто от цен на хлопок зависим
Особенно математика у них занятна. Как будто одежда полностью состоит только из хлопка, иначе как объяснить эти 30%.
Когда я захожу в магазин, чтобы поменять свой восьмилетний пуховик и трёхгодовалые джинсы, ценники как бы говорят: "иди-ка походи в них ещё"
Надеешься, что еще через пару лет перестанут говорить?
в новых проходишь год
Ну вы бы могли и в пакете походить, вам не впервой.
http://24.media.tumblr.com/tumblr_mds3kyOFlt1rggk7po1_1280.jpg
Прошу, поделитесь моделью и маркой джинс, которые можно носить три года. Последнее время испортился даже любимый 501 Levi's, вытягиваются, протираются, притом что я ничего особенного с ними даже и не делаю...
"у вас зп в рублях, товары в рублях, че вам этот доллар, забейте"
Тут такое дело — не покупал одежду и обувь почти два года (дома она ни к чему) и представьте себе — жив, здоров, опрятен, а благодаря тренировкам — в вещах старого размера еще и выгляжу как атлет, ха-ха. Все пары обуви для спорта, которые я купил 7 (!) лет назад — до сих пор в отличном состоянии. Спасибо 2020, за то что отучил от мерзопакостной манеры поднимать себе настроение за счет шмоточного потреблядства.
А ребятки, отшиваюшие шмот за копейки в подвале у дядюшки Ляо где-нибудь в Гуандуне, а затем продающие его за over9000 денег — могут отправляться к черту :-)
Доллар*
Каждый год одна и та же замануха для покупателей. "Бегите скорее, глупцы!"
Как и у автопроизводителей под НГ.
Нас в школе учили, что цену рынок определяет или что-то изменилось?
все правильно, и рынок сейчас в России имеет примерно следующий вид.
1. тренд локального - Российского производителя трикотажа. крупные игроки, типа глория джинс, твоё, и так далее стали смотреть на укрупнение производства внутри страны, Китай стал дорогим и долгим (во всех смыслах: минута швеи в Китае стала намного дороже минуты швеи в России, логистика дорожает, курс валюты нестабилен.)
2. развитие доступных каналов продаж (маркетплэйсы) подстегнули создание небольших швейных цехов. Соответственно спрос на ткани вырос. А учитывая что трикотажные изделия самые доступные в производстве то и спрос на хлопковое материалы растёт.
3. рынок хлопка уже давно поделен между турками и китайцами, Китай активно окучивает средний Азию. и все забирает для своего потребителя.
вспоминая 2014 год, когда курс резко возрос и все стали пересчитывать цены, и достаточно быстро все стабилизировалось, то сейчас учитывая тренд 'ренессанс производителей одежды' в нутри страны, рассчитывать что цены стабилизируется ждать не приходится.
Это конечно фигово, но не стоит забывать про секонд-хенды. Почти на любой вкус, фасон и размер можно найти себе вещи. За исключением пожалуй обуви.
Вот только это работает, если весь цикл производства внутри страны и мы не зависим от курса иностр. валюты.
Социалистический магнит
Инфляция же есть. Причем тут цикл производства))
Мы очень интересно зависим от иностранной валюты - как рубль укрепляется - бензин дорожает. Как рубль падает - бензин дорожает)
Да просто бензин у нас от стоимости нефти и курса валюты не зависит, он тупо всегда дорожает примерно на уровень инфляции, может чуть выше.
Сказки рассказывают про сырье, доля которого ничтожно мала по сравнению с другими затратами. Ну да, надо же как-то оправдывать вакханалию на рынке.
Поэтому низкокачественные вещи плохих кроев и страшные по виду, отшитые на китайских заводах, будут стоить ещё дороже.
Раньше им была адекватная цена, до доллара и вот этого всего.
Некоторые печатают бабло триллионами и раздают кому попало, вслед за этим ценник растет на всё любое на планете, но виноват у многих будет угадайте кто :)
Снова резко вырастет число новых пользователей Алиэкспресс ))
Можно было и не предупреждать, они и так вырастут
Удерживаю цены. Ощущение будто делаю медвежью услугу, когда все повышают цену. Тоже чтоль повысить
"ИП Похеров из последних сил удерживает цены при прежнем уровне клиентского сервиса"
Когда Байден отключит свифт ввобще мало не покажется.
Они ещё хотят чтобы инвесторы в Россию приходили. Ха ха
В приложении местной барахолки в избранном стоит с десяток различных товаров. За последний месяц все они выросли в цене на 25-30%. В магазинах и на рынках спрашиваешь причину резкого увеличения (где-то 20-30%) цены - "Доллар вырос!!!". Тем временем курс доллара за год:
Цены в ООО «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» растут и будут расти до тех пор, пока вымогательство, поборы, квазиналоги и прочий бандитизм в этом квазигосударстве, не будут признаны частью геноцида населения на колониальной территории. Режим три десятка лет создавал условия для уничтожения экономики, всех видов права и производства. При чём тут цена на хлопок? В узбекистане он в той де цене, что и пять лет назад. В Египте он не подорожал. Супима в той же цене. Стоимость рубля в банке СССР, тоже около 57 рублей за 100$, по коду 463.
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