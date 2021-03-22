Торговля
Рая Хачатрян

Российские ритейлеры предупредили о возможном росте цен на одежду к лету Статьи редакции

Всё из-за роста цен на ткани и курса доллара, говорят эксперты.

52 52 комментария
2244 просмотров

О росте цен пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на fashion-ритейлеров. Эксперты связывают это с повышением закупочных цен — например, стоимость хлопка выросла на 20–35%, рассказала изданию руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн.

Это значит, что хлопковые изделия тоже подорожают на 20–30%, прогнозирует она. С прогнозом согласен основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. Он добавил, что цены на трикотажное полотно также выросли на 20–30%, на другие материалы — до 20%.

Пименов объясняет, что стоимость материалов зависит от курса доллара, который постоянно меняется. Поставщики поднимают закупочную цену, чтобы избежать кассового разрыва, если рубль упадёт, говорит он.

Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин добавляет, что примерно на 20% растут цены и на материалы из нефтепродуктов. Это в основном касается полиуретана — из него делают «экокожу», стельки и подошвы. По словам Шахина, выросла также стоимость логистики из Азии — в шесть раз с начала пандемии.

В Минпромторге объяснили изданию, что рост цен связан завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. Там добавили, что россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде, поэтому повышение цен будет небольшим. В составе одежды также могут быть вискоза, синтетические нити, лён или техническая конопля.

В ведомстве считают, что ритейлеры будут снижать цены, чтобы не потерять клиентов. По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева ритейлеры уже сталкивались с такой ситуацией: в 2014 году крупные игроки, включая Inditex (Zara, Oysho, Bershka), подняли цены в своих магазинах до 30%, обороты резко упали, а клиенты долго не возвращались в магазины.

#новость #ритейл

52 52 комментария
6
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52 комментария
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Евгений Мурашкин

27

Хлопок подорожал на 30%, поэтому и стоимость одежды вырастет на 30%

М-да, у фешн-индустрии ведь нет космической надбавочной стоимости в тысячи процентов, чисто от цен на хлопок зависим

Ответить

Dennis Gooddeni

Евгений
2

https://youtu.be/GiLN3Iwne3o

Ответить

Сергей Милосердов

Евгений
0

Особенно математика у них занятна. Как будто одежда полностью состоит только из хлопка, иначе как объяснить эти 30%.

Ответить

Gavroche

12

Когда я захожу в магазин, чтобы поменять свой восьмилетний пуховик и трёхгодовалые джинсы, ценники как бы говорят: "иди-ка походи в них ещё"

Ответить

Pavel Zamyatin

Gavroche
4

Надеешься, что еще через пару лет перестанут говорить?

Ответить

Gavroche

Pavel
4

Если ничего не покупать, то цены, в общем-то, нормальные

Ответить

Савва

Gavroche
0

)) джинсы это сама стабильность
я 10 лет назад покупал за 3000 руб
и сейчас покупаю за 3000
внешне вроде тоже самое
ХЗ почему так

Ответить

stanislav klyshkin

Савва
3

в новых проходишь год

Ответить

Савва

stanisl…
1

да, хватает на 1 год максимум

Ответить

Алексис Второй

Gavroche
1

Ну вы бы могли и в пакете походить, вам не впервой.
http://24.media.tumblr.com/tumblr_mds3kyOFlt1rggk7po1_1280.jpg

Ответить

Dmitry Kiselev

Gavroche
0

Прошу, поделитесь моделью и маркой джинс, которые можно носить три года. Последнее время испортился даже любимый 501 Levi's, вытягиваются, протираются, притом что я ничего особенного с ними даже и не делаю...

Ответить

ilowen

9

"у вас зп в рублях, товары в рублях, че вам этот доллар, забейте"

Ответить

Gavroche

ilowen
5

Средний класс с 17к рублей в месяц уже давно забил походу

Ответить

Дмитрий Пелипас

10

+ маркировка «честный знак» от товарища Усманова)

Ответить

Bruce Robertson

5

Тут такое дело — не покупал одежду и обувь почти два года (дома она ни к чему) и представьте себе — жив, здоров, опрятен, а благодаря тренировкам — в вещах старого размера еще и выгляжу как атлет, ха-ха. Все пары обуви для спорта, которые я купил 7 (!) лет назад — до сих пор в отличном состоянии. Спасибо 2020, за то что отучил от мерзопакостной манеры поднимать себе настроение за счет шмоточного потреблядства.

А ребятки, отшиваюшие шмот за копейки в подвале у дядюшки Ляо где-нибудь в Гуандуне, а затем продающие его за over9000 денег — могут отправляться к черту :-)

Ответить

stanislav klyshkin

Bruce
2

скоро и от жратвы откажешься, железо и святой дух

Ответить

Mihael Isaev

4

Что-то все с ума посходили с ценами. Пора тоже повышать свой часовой рейт

Ответить

Tworog busy

4

Доллар*

Ответить

Noname

Tworog
2

Возьми, пригодится

Ответить

Viacheslav B

3

Каждый год одна и та же замануха для покупателей. "Бегите скорее, глупцы!"
Как и у автопроизводителей под НГ.

Ответить

Чит Чат

0

Нас в школе учили, что цену рынок определяет или что-то изменилось?

Ответить

Irvin Goodspeed

Чит
5

все правильно, и рынок сейчас в России имеет примерно следующий вид.
1. тренд локального - Российского производителя трикотажа. крупные игроки, типа глория джинс, твоё, и так далее стали смотреть на укрупнение производства внутри страны, Китай стал дорогим и долгим (во всех смыслах: минута швеи в Китае стала намного дороже минуты швеи в России, логистика дорожает, курс валюты нестабилен.)
2. развитие доступных каналов продаж (маркетплэйсы) подстегнули создание небольших швейных цехов. Соответственно спрос на ткани вырос. А учитывая что трикотажные изделия самые доступные в производстве то и спрос на хлопковое материалы растёт. 
3. рынок хлопка уже давно поделен между турками и китайцами, Китай активно окучивает средний Азию. и все забирает для своего потребителя. 
вспоминая 2014 год, когда курс резко возрос и все стали пересчитывать цены, и достаточно быстро все стабилизировалось, то сейчас учитывая тренд 'ренессанс производителей одежды' в нутри страны, рассчитывать что цены стабилизируется ждать не приходится. 

Ответить

Чит Чат

Irvin
0

Потребитель начнет на Алибаба заказывать, вот и все

Ответить

Ji Nox

1

Это конечно фигово, но не стоит забывать про секонд-хенды. Почти на любой вкус, фасон и размер можно найти себе вещи. За исключением пожалуй обуви.

Ответить

Alexandr Demchenko

Ji
0

там на одежде стасики

Ответить

Ji Nox

Alexandr
0

Что это?

Ответить

Вальдемар

Ji
0

По идее стасики- это тараканы.

Ответить

Alexandr

Вальдем…
4

да я хуйню какую-то написал, если честно

Ответить

Социалистический магнит

1

Российские трудящиеся заявили, что стоимость их труда подорожает на 150% из-за инфляции. 

Ответить

Артём Палённый

Социалистический
1

Вот только это работает, если весь цикл производства внутри страны и мы не зависим от курса иностр. валюты.

Ответить

Социалистический магнит

Артём
0

Инфляция же есть. Причем тут цикл производства))
Мы очень интересно зависим от иностранной валюты - как рубль укрепляется - бензин дорожает. Как рубль падает - бензин дорожает)

Ответить

Артём Палённый

Социали…
1

Да просто бензин у нас от стоимости нефти и курса валюты не зависит, он тупо всегда дорожает примерно на уровень инфляции, может чуть выше.

Ответить

Социалистический

Артём
0

Пойду вкладываться в бензин

Ответить

Olga RRR

1

 Сказки рассказывают про сырье,  доля которого ничтожно мала по сравнению с другими затратами. Ну да, надо же как-то оправдывать вакханалию на рынке. 
Поэтому низкокачественные вещи плохих кроев и страшные по виду, отшитые на китайских заводах,  будут стоить ещё дороже. 
Раньше им была адекватная цена, до доллара и вот этого всего.

Ответить

Илья М

0

Некоторые печатают бабло триллионами и раздают кому попало, вслед за этим ценник растет на всё любое на планете, но виноват у многих будет угадайте кто :)

Ответить

Путачок

Илья
1

Растёт все кроме рубля, но не виноват у многих будет угадайте кто :)

Ответить

Vitaly

Илья
0

Но Россия один из главных поставщиков сырья, но трансмиссия распределения доходов сломалась и работает только на небольшую прослойку населения.

Ответить

Valeria V.

0

Они там на калькуляторе считают - инфа 💯

Ответить

Виктория Шершнева

0

Снова резко вырастет число новых пользователей Алиэкспресс ))

Ответить

Социалистический магнит

Виктория
0

Где-то грустит один @Денис Демидов.

Ответить

Даниил Лепетков

0

Можно было и не предупреждать, они и так вырастут

Ответить

Evgeny Boyko

Даниил
0

После предупреждения вырастут сильнее!

Ответить

Михаил Похеров

0

Удерживаю цены. Ощущение будто делаю медвежью услугу, когда все повышают цену. Тоже чтоль повысить 

Ответить

Evgeny Boyko

Михаил
0

"ИП Похеров из последних сил удерживает цены при прежнем уровне клиентского сервиса"

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

0

Когда Байден отключит свифт ввобще мало не покажется.

Ответить

Илья М

0

Если основной поставщик барахла это Турция и Китай, то неужели вы думаете не найдется способа расплачиваться с ними помимо свифта? :) Турция кровно заинтересована в сбыте - у нее вон за день упала валюта на 10%

Ответить

Vitaly

Илья
0

Дело не в расчетах, а в курсе нац валюты.

Ответить

Антон

0

Они ещё хотят чтобы инвесторы в Россию приходили. Ха ха 

Ответить

Илья М

Антон
0

вот как связаны условные инвесторы с новостью о том что на фоне роста затрат и курса ценник на шмоточки вырастет? :)

Ответить

Вадим Чиняев

Илья
0

никак, паучок.жпг

Ответить

Профессор Фортран

0

В приложении местной барахолки в избранном стоит с десяток различных товаров. За последний месяц все они выросли в цене на 25-30%. В магазинах и на рынках спрашиваешь причину резкого увеличения (где-то 20-30%) цены - "Доллар вырос!!!". Тем временем курс доллара за год:

Ответить

Alexander Tumanov

–6

Цены в ООО «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» растут и будут расти до тех пор, пока вымогательство, поборы, квазиналоги и прочий бандитизм в этом квазигосударстве, не будут признаны частью геноцида населения на колониальной территории. Режим три десятка лет создавал условия для уничтожения экономики, всех видов права и производства. При чём тут цена на хлопок? В узбекистане он в той де цене, что и пять лет назад. В Египте он не подорожал. Супима в той же цене. Стоимость рубля в банке СССР, тоже около 57 рублей за 100$, по коду 463.

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