Всё из-за роста цен на ткани и курса доллара, говорят эксперты.

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О росте цен пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на fashion-ритейлеров. Эксперты связывают это с повышением закупочных цен — например, стоимость хлопка выросла на 20–35%, рассказала изданию руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн.

Это значит, что хлопковые изделия тоже подорожают на 20–30%, прогнозирует она. С прогнозом согласен основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. Он добавил, что цены на трикотажное полотно также выросли на 20–30%, на другие материалы — до 20%.

Пименов объясняет, что стоимость материалов зависит от курса доллара, который постоянно меняется. Поставщики поднимают закупочную цену, чтобы избежать кассового разрыва, если рубль упадёт, говорит он.

Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин добавляет, что примерно на 20% растут цены и на материалы из нефтепродуктов. Это в основном касается полиуретана — из него делают «экокожу», стельки и подошвы. По словам Шахина, выросла также стоимость логистики из Азии — в шесть раз с начала пандемии.

В Минпромторге объяснили изданию, что рост цен связан завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. Там добавили, что россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде, поэтому повышение цен будет небольшим. В составе одежды также могут быть вискоза, синтетические нити, лён или техническая конопля.