В 2020 году арендаторы и ТЦ спорили из-за закона о поддержке участников рынка.

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В России в 2021 году введут в два раза больше торговых площадей, чем в 2020 году — 1,23 млн м². Но сдадут в аренду только 40–50% из них, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Knight Frank.

Большая часть новых торговых площадей, как и в прошлом году, приходится на долю Москвы — 44,3%. В столице могут пустовать 20-30% площадей — это уже стало нормой, отмечает руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько.

Больше всего пустых помещений будет в торговых центрах Урала, Дальнего Востока, части городов Поволжья — там планируется высокий объем ввода торговых площадей, отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По её словам, такая же ситуация была после кризиса 2014 года.

Свободных площадей становится больше потому, что из-за пандемии ритейлеры снизили активность и заморозили планы развития, объяснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Партнер Colliers Анна Никандрова добавляет, что арендаторы сейчас пытаются удержать существующий бизнес и не расширяются в регионах.

Ритейлеры вернутся к допандемийному развитию не раньше 2022-2023 годов, прогназирует Никандрова. До этого региональные торговые центры должны идти на существенные уступки арендаторам, чтобы заполнить площади — например, дать годовые арендные каникулы, считает Ванчугов.