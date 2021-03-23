Торговля
Рая Хачатрян

Knight Frank спрогнозировала до 50% пустых площадей в новых ТЦ в 2021 году из-за пандемии Статьи редакции

В 2020 году арендаторы и ТЦ спорили из-за закона о поддержке участников рынка.

4 4 комментария
508 просмотров

В России в 2021 году введут в два раза больше торговых площадей, чем в 2020 году — 1,23 млн м². Но сдадут в аренду только 40–50% из них, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Knight Frank.

Большая часть новых торговых площадей, как и в прошлом году, приходится на долю Москвы — 44,3%. В столице могут пустовать 20-30% площадей — это уже стало нормой, отмечает руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько.

Больше всего пустых помещений будет в торговых центрах Урала, Дальнего Востока, части городов Поволжья — там планируется высокий объем ввода торговых площадей, отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По её словам, такая же ситуация была после кризиса 2014 года.

Свободных площадей становится больше потому, что из-за пандемии ритейлеры снизили активность и заморозили планы развития, объяснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Партнер Colliers Анна Никандрова добавляет, что арендаторы сейчас пытаются удержать существующий бизнес и не расширяются в регионах.

Ритейлеры вернутся к допандемийному развитию не раньше 2022-2023 годов, прогназирует Никандрова. До этого региональные торговые центры должны идти на существенные уступки арендаторам, чтобы заполнить площади — например, дать годовые арендные каникулы, считает Ванчугов.

  • В 2020 году правительство разработало законопроект о поддержке арендаторов — они могли досрочно расторгать договоры без штрафов. Это не понравилось владельцам ТЦ — они предупредили о массовых банкротствах из-за законопроекта.
  • В законопроект внесли поправку, которые не понравились арендаторам: разрывать договоры с ТЦ без штрафов разрешили только малому и среднему бизнесу, а таких всего около 30%, говорили участники рынка.

#новость #арендаторыпротивтц

4 4 комментария
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u0442\u0446"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 224091, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Mar 2021 11:36:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Igor Filippov

1

 Это не понравилось владельцам ТЦ — они предупредили о массовых банкротствах из-за законопроекта.

Ответить

Александр Кучеряев

1

Нахер эти ТЦ вабще нужны, делали бы что-то более менее красивое и нет проблем + ТЦ мало даёт шансов местному малому бизнесу, так что всем только плюс.

Ответить

Бытовой коктейль

0

Ща начнут плакать владельцы ТЦ)) 

Ответить

Graf De Lotarev

0

Как вариант - могу продавать свои площади, а сами выступать как УК!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Lamoda
Подписан
Отписаться
ARNY PRAHT: как продолжать семейное дело со столетней историей и попасть на Lamoda
Истории семейного производства Прахт уже более 100-лет. В 2021 году оно известно под брендом ARNY PRAHT. Компания специ…
0
Точка
Подписан
Отписаться
Точка поможет фрилансерам начать работу с биржей Upwork
Точка будет бесплатно помогать фрилансерам в работе с международной биржей Upwork. Фрилансерам доступна серия материало…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
От подсознания к прибыли
Рекламные объявления побуждают совершать покупки 90% потребителей. Однако большинству из них сложно осознать, что чаще…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Степан Марципан
за день
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

Максим Никитин

Германию признали лучшей в мире…

Балкон.Ру

Я тоже не люблю Clubhouse

Андрей Солозобов

«Автобус в лесу»: как мы…

Petr Gaidarji

Ритейл переходит с пластиковых…

greg chudnoff

Германию признали лучшей в мире…

Alexander Tumanov

Российские ритейлеры…

Руслан Литвинов

«Автобус в лесу»: как мы…

Name

Как не сойти с ума, когда…

МегаФон

Мегафон урезал скорость…

Штормовое…

«Лучше быть безработным…

Алина

«Автобус в лесу»: как мы…

greg chudnoff

Германию признали лучшей в мире…

Yarro S

Германию признали лучшей в мире…

Евгений Вилков

Как и сколько персонал ворует в…

МС опись имущества

Маркетплейсы наносят ответный…

Максим Никитин

Германию признали лучшей в мире…

Οлег Κотов

«Автобус в лесу»: как мы…

Александр Кучеряев

Knight Frank спрогнозировала до…

Евгений Вилков

Как и сколько персонал ворует в…

Graf De Lotarev

Knight Frank спрогнозировала до…
null