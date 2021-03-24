Wildberries ввёл плату за приём части товаров на одном из складов в Подмосковье, но назвал её временной мерой Статьи редакции
Склад в Коледино — один из самых загруженных, а маркетплейсу надо развивать логистику в регионах, считают участники рынка.
23 марта Wildberries сообщил продавцам, что вводит платный приём части товаров на подмосковном складе в Коледино. Поставщики обсуждают новость в профильных чатах в Telegram.
Новые тарифы на приёмку товаров в Коледино будут действовать для заказов, полученных с 24 марта. Повышение затронуло несколько десятков категорий, а цены варьируются от 15 до 570 рублей за единицу товара (копия файла с тарифами есть у vc.ru).
Например, для сумок и стройматериалов тариф составит 15 рублей, для посудомоечных машин — 200 рублей, для холодильников — 570 рублей. Тарифы не изменятся, в частности, для одежды и косметики — этих категорий в документе нет. В Wildberries в ответ на обращение одного из продавцов подтвердили, что товары, которых нет в файле, не участвуют в расчёте.
Что говорят в Wildberries
В пресс-службе маркетплейса пояснили vc.ru, что это временная мера, но сроки не уточнили. Платная приёмка затронет около 9% товаров — в основном, крупногабаритных и с невысокой оборачиваемостью. Сколько продавцов затронут изменения, ритейлер посчитать затруднился, но предположил, что это «незначительный процент».
Представитель маркетплейса уточнил, что плата взимается только при продажах со склада компании (FBO), по схеме поставок FBS (fulfillment by sellers) приёмка остаётся бесплатной для всех товаров. В этом случае поставщик не платит за хранение и доставляет товар на склад только после фактического оформления заказа от покупателя.
Ритейлер рекомендует поставлять товары через один из четырёх складов в Московской области и из регионов. «Доля региональных продаж стремительно растёт: в четвёртом квартале 2020 года продажи Wildberries за пределами Москвы составили 79% от всего оборота компании», — добавили в пресс-службе.
Зачем Wildberries вводит плату за приём товаров
В компании пояснили, что выбрали Коледино из-за высокой загруженности склада. Похожее предположение сделал в разговоре с vc.ru сооснователь и гендиректор сервиса по выводу поставщиков на маркетплейсы Upmarket Олег Неворотов.
Собеседник vc.ru на рынке электронной коммерции указывает, что склад в Коледино не всегда справляется с потоком поставок: в высокий сезон это приводит к «катастрофической перегрузке». Кроме того, Wildberries нужно окупать инвестиции в региональные склады, а для этого — перенаправлять туда продавцов.
Ещё один источник vc.ru на рынке считает, что шаг Wildberries в Коледино может быть тестом — в будущем ритейлер может запустить программу и на других складах. В пресс-службе маркетплейса заверили, что таких планов нет.
Представитель Cainiao Network, логистического партнёра «AliExpress Россия», отметил, что любое повышение тарифов или введение новых платежей в итоге приводит либо к работе продавца в убыток, либо к повышению цен для покупателя и усложнению работы.
Вангую, что это не временная мера, а тест. Если он пройдет успешно, то партнерам WB вставят еще разок к уже имеющимся тарифам )
Любишь кататься - люби и саночки возить. А почему логистический оператор (кем Wildberries является по сути) должен по одной цене работать как со стиральными машинами , так и с трусами?
На стиралки, холодильники, телики нельзя дышать - нужна особая приемка, чтобы не помять и не сломать. И занимают больше места. В отличие от трусов
Написали же - что места всем не хватает .
Потом ( как уже делали) , сделают поставки по оборотам : до 250 000 раз в неделю , менее - раз в 2 недели .
Могут и то и то сделать ( платная приемка и частоту поставок в зависимости от оборота ).
На самом деле не понятно почему регионалы упорно везут в коледино.
По опыту в Коледино самая адекватная приемка, все туда и везут. Просто сделайте работу других складов такую же чёткую как и в коледино и будет всем счастья :)
Управляющего склада в Коледино в помощь ;)
Да не, везут туда, потому что моно коробами, из за этого и народу, в Подольск-2 или как, паллетами привозишь, все ок!
Коллеги поставщики, кто отвозит в Коледино через Очаково.
Сейчас простоял там час и смотрел за процессами приемок.
Про то как извиняюсь тупят поставщики отдельный разговор, а я хочу сказать про приемку.
1. Приемщики Очаково вы молодцы! У вас тяжелая работа, как там тягает коробки девушка я обалдел!
2. Читайте инструкцию как упаковывать товар!
3. Сверху на первую коробку КЛЕЙТЕ ваш шк поставки GL-xxxxxxx
4. Сразу говорите как сдаёте, ТРАНЗИТ, чтобы экономить время.
Этот склад транзитный для тех кто работает по системе fbo
За хранение плати, за доставку плати, с продажи плати, забрать товар плати...у нас минусовый опыт....главное вайлберис заработал.
"Представитель Cainiao Network, логистического партнёра «AliExpress Россия»" - капитан очевидность прям. Хотя это (и именно такое) упоминание в данном контексте больше похоже на рекламу
Склад Коледино самый загруженный .
Только про Казань не говорят , что хранение бесплатно - верно .
Только пересылка паллеты из МСК - 1500₽ .
Вот сюрприз приготовил WB своим клиентам )))
А в чем прикол? Почему нельзя было как либо проапрейдить/увеличить этот склад? Или ввести какие-то льготы, если поставщики будут поставлять товары на другие склады
Действительно ли здесь только корыстный умысел как бы содрать побольше бабла с поставщиков?
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