На сегодняшний день это был самый востребованный круглосуточный логистический центр, обрабатывающий тысячи отправлений в день. Но появление других центров в собственности Wildberries и необходимость их развития диктуют изменения в работе маркетплейса.

Компания уже предлагала воспользоваться более низкими тарифами на логистику и хранение на открывшемся складе под Казанью. Введение оплаты за приёмку в Подмосковье — ещё один шаг к загрузке свободных площадей.