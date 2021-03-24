Торговля
Рая Хачатрян

Avito запретит продажу онлайн-курсов, электронных и аудиокниг с 1 апреля Статьи редакции

Из-за пиратства рынок электронных книг ежегодно теряет 15-20, говорили в «Эксмо-АСТ».

  • Avito отправила пользователям сообщение о внесении онлайн-курсов, электронных и аудиокниг в список запрещённых к размещению товаров, обратил внимание Telegram-канал «Мы и Жостко».
  • Объявления с ними нельзя будет предлагать с 1 апреля. Опубликованные до этого сообщения компания не заблокирует, пока действует срок размещения.
  • На момент написания заметки в Avito не ответили на вопросы vc.ru о причинах блокировки и примерном обороте такой продукции.
  • Изменения связаны с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Если крупные площадки не будут блокировать такие объявления, их могут счесть соучастниками.
  • На сайте Avito есть и другие категории товаров и услуг, которые нельзя продавать. Среди них — медицинские услуги и лекарства, табак, алкоголь, наркотики, криптовалюты, а также пиратская продукция.

#новость #avito

3168 просмотров
57 57 комментариев
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Дарья Смолякова

32

Запрещают продавать не из-за авторских прав, а из-за нового закона об образовании "Госдума приняла законопроект о запрете заниматься просветительской деятельностью без одобрения властей"
Получается, вести различные курсы можно будет только с согласия РКН или какой-то службы. Без аккредитации, например, курсы по Java будут незаконные, так как могут нести антироссийские ценности и вредоносные знания для граждан.

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Mark Rapida Gromov

Дарья
41

любая информация об IT несет в себе антироссийские ценности и угрозу суверенности — люди умнеют и стремятся съебать туда, где востребованы как специалисты, а не мясо

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Разноцветный ящик

Mark
5

Я бы лайкнул, но такое опасно лайкать, сам понимаешь

Ответить

Aleksey Murashko

Дарья
7

Ага, вдруг из кто то свободомыслию обучать начнёт...! А как же скрепы и прочая дурка! Недопустим, запретим!!

Ответить

Alexey Ivanov

Дарья
7

Вы хотите, чтобы курсы по Java вели солдаты НАТО?

Ответить

Vladislav Stan

Дарья
4

А вот и указ о кухаркиных детях подоспел. 

курсы по Java и прочие -  путь к заработку, превышающему 17 тыс.рублей, то есть уровень среднего класса. А дряхлеющему царю надо, чтобы все за три копейки стояли пред ним на коленях, унижались и восхищались дворцом.

Пока указ не вступил в силу, хочу просветить всех о существовании: а) табакерки графа Зубова и б) подвала Ипатьевского дома - это очень ценное историческое знание, которое не должно быть забыто. И которое действительно достойно лозунга "можем повторить"

Ответить

Todd

Vladislav
1

ему джава выгодна, налогов больше

Ответить

Vladislav Stan

Todd
0

Старику без разницы сколько налогов, он свой кусок всегда урвет, нашантажирует и возьмет с друзей 

Ответить

Kirk Louson

Vladislav
0

очень странный вывод
а вы входите в число столь высокопоставленных и приближенных к "царю" особ, которые могли бы рассуждать о "табакерке графа Зубова" в стиле лозунга "можем повторить"?

Ответить

Vladislav Stan

Kirk
0

я - нет, но как вы видите, там есть и второй вариант, так сказать, более доступный обычной серой массе трудящихся, вроде меня) 

Ответить

Kirk Louson

Vladisl…
0

ужасный пример, так то
возможный только при развале всего и вся
я за стабильное развитие, если чо)))

Ответить

Vladislav Stan

Kirk
0

а, да, сейчас именно оно) стабильное развитие) 

Ответить

Alexey Ivanov

Vladislav
0

Если человек не может выучить джаву бесплатно , то может ему и не надо? Ну серьезно... Авито и прочие лицензии это лажа..

Ответить

Timur

Дарья
0

Нет там такого в законе. Зачем выдумывать. 

Ответить

Дарья Смолякова

Timur
0

Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ответить

Timur

Дарья
1

И? Тут нет ни слова про новые обязанности или ограничения. 

Ответить

Дарья Смолякова

Timur
0

3. Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней устанавливается Правительством Российской Федерации."

Ответить

Timur

Дарья
1

И? Тут ПО-ПРЕЖНЕМУ нет ничего про ограничения для негосударственных структур. 

Ответить

Дарья Смолякова

Timur
0

Во первых, в законе прямо указано об обязанности получить заключение (разрешение) по иностранным программам, логично, что без разрешения их преподавать будет нельзя, независимо, ФГУП или нет п.2., ст.3. Если в ИТМУ курс MIT, то его нельзя будет преподавать без заключения.
Во вторых, санкции за нарушение у нас всегда опаздывают - потому что это другой закон, читай КоАП. 
В третьих, в законе написано, грубо говоря, что разрешит, даст лицензию и т.п. вам или нет - Миобрнауки. Закон то о внесении изменений, а не отдельный.    

Ответить

Timur

Дарья
0

Опять передёргиваете. Цитирую вопрос и ответ юриста со skillbox: 

А что там в этом законопроекте про приглашение иностранных лекторов и сотрудничество с иностранными организациями? Это станет сложнее?

А вот эта предлагаемая в законопроекте норма касается лишь тех, кто занимается именно образовательной деятельностью. То есть прежде всего школ, колледжей и вузов.

Если у вас нет статуса образовательной организации, вы по-прежнему свободно сможете пригласить иностранного специалиста провести, например, лекцию, вебинар или выступить на вашей профессиональной конференции.

А про продажу аудиокнижек ДАЖЕ БЛИЗКО ничего нет. 

Ответить

Михаил Качалов

Дарья
0

курсы по Java будут незаконные

- за базар надо отвечать

Ответить

Разноцветный ящик

25

Инфоцыгане запалили, что их бесполезные куры продают дешевле, чем за 100к

Ответить

Артем Акулов

Разноцветный
1

Если Avito запилит свои бесполезные курсы, все попруца их проходить. Дакактак! Этажеавито! Никакогоабмана!

Ответить

Разноцветный ящик

Артем
2

Армия тьмы(авитологов) на подходе!

Ответить

Dima Kalinov

Разноцветный
1

Курсы цыган давно на складчине по 300р, а на авито обычно продают курсы мамочки, которые зарабатывают 150к в неделю сидя дома с малышом на модном диване)

Ответить

Илья Володин

10

Приняли закон вроде об образовании... который обязывает сертифицировать всю образовательную деятельность. Очередной бред...

Ответить

Священный велосипед

Илья
2

Почему бред? Как по мне, так это удар по всяким коучам и инфоцыганам. Не, я понимаю, что скорее всего, реализовано это будет криво, на сама задумка-то? А то сейчас развелось говноедов, которые сами по себе нули, зато других (лохов) учат.

Ответить

Илья Володин

Священный
0

Вопрос именно в организации всего этого. По поводу инфоцыган - каждый сам выбирает кого слушать и кому платить.

Ответить

Священный

Илья
0

"каждый сам выбирает" - а как человек без знаний способен определить, что перед ним нормальный/плохой учитель? А у инфоцыган как раз язык подвязан нормально, могут убедить.

По такой интересной логике можно и мошенников не сажать. Ну а чего, потерпевшие же сами...

Ответить

Илья Володин

Священн…
0

Ну как минимум не покупать у первого попавшегося. Изучить / спросить / почитать отзывы (написать людям, кто писал отзывы). Я не продаю курсы - но покупаю. И всегда выбираю. И ещё, что не маловажно - именно от меня зависит - что будет со мной после курса - применю я эти знания или (как 90% «обучающихся») сохраню в покет и отложу «на потом». А потом буду писать комментарии на vc про инфоцыган 😂😂😂

Ответить

Aleksey Murashko

4

Это на бред, а кормушка для чинушь, для них теперь и коррупция законна :)) просто клоунада и шапито в реале. В человеческое стадо через силу и зомби можно любой абсурд внедрить. Невозможно это только когда все граждане вооружены и состоят в нацгвардии, как в Швейцарии

Ответить

Make Luv

Aleksey
10

Запрет продажи говна на авито это кормушка для "чинушь"?

Ответить

Aleksey Murashko

Make
9

Это я про обязательное лицензирование образовательной деятельности... Вот почему авито убрал такие услуги

Ответить

Алексей

Aleksey
1

2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.

Уточните, как этот закон относится к физ.лицам (например самозанятым) ?

Ответить

Алексей Никитенко

Make
0

Это реакция на слово - запретили.

Ответить

Mark Rapida Gromov

Aleksey
1

статья не читал — коммент писал?

Ответить

Danila

Mark
2

Статьи- не для прочтения, а для комментирования
Читают статьи только те, кто не имеет своего мнения, но имеет свободное время. Настоящие комментаторы сразу комментируют!

Ответить

Kondukov Sergey

Aleksey
1

А как связаны авито и чиновники?
Авито наверняка ввели это правильно из за исков от авторов курсов и книг которые перепродавали в авито, а это пиратство. И это вполне логичное решение чтобы не создавать себе лишние проблемы.

Ответить

Nikita Misharin

Kondukov
–1

Это из-за новых поправок к закону об образовании. Теперь просветительскую деятельность можно вести только с разрешения гос-ва
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7

№1057895-7 Законопроект :: Система обеспечения…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
Ответить

Timur

Nikita
1

Хватит за другими ерунду повторять. Продажа аудиокниг с этим вообще никак не связана. 

Ответить

Владимир Кузьмин

Nikita
0

Как вы продажу книг, связали с просвятительтской деятельностью?

Ответить

Станислав Кудрявцев

7

Я поддерживаю, люди должны учится искать книги в сети, а ни покупать на авито, пусть развиваются так сказать)

Ответить

Andreas Lapueros

4

«теряет 15-20» чего? Людей? Тонн нефти? 

Ответить

Ilya Brin

2

Потомственные инфоцыгане покинули чат
Профессиональные авитологи спешат на помощь

Ответить

Верхний Никита

Ilya
1

Если это как-то поможет прекратить воровство через складчины - многие рукодельницы будут рады. А то докатились до скинемся по 20 рублей - купим мастер-класс за 300, где 59 страниц фотографий и описаний по плетению брошки. 15 поимеют, на чужом труде свое создадут - оплатили одной. 
Плюс перепродают чужое, на копирайт и водные им плевать. 1 раз купила, 10-ти продала на авито со своего акка. Таких тысячи, инста сразу банит, авито и прочие инетзаборы - долго. 

Ответить

Danila

Верхний
3

Никак не поможет
Кому надо - своруют, и не такое воровали, вот, личные данные отравителей Навального и все их передвижения - и то получили, а вы про брошки переживаете.

Ответить

Алёна Погребняк

1

Потеря потерь

Ответить

Евгений Морозов

0

По поводу онлайн-курсов - написано «материалы». 
Думаю это касается незаконной перепродажи чужих курсов.

Ответить

Екатерина Федотова

0

Полтора-два месяца назад на АВИТО и услуги SERM запретили размещать. И, естественно, всё что с этим связано. В том числе и управление отзывами на всех основных Отзовиках.

Ответить

Vladislav Stan

0

@Константин Панфилов просто интересно, а вы будете снимать вот такие объявления с публикации, чтобы вас "не сочли соучастниками"?

Ответить

Константин Панфилов

Vladislav
0

Это же не пиратство.

Ответить

Vladislav Stan

Константин
0

Так дело не в пиратстве, а в том, что теперь нельзя распространять знания. 
Изменения связаны с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Если крупные площадки не будут блокировать такие объявления, их могут счесть соучастниками.

Ответить

Mr Gold

Vladisl…
0

Как раз дело именно в пиратстве, вы хотя-бы по ссылке перейдите из фрагмента, который цитируете

Ответить

Vladislav Stan

Mr
0

а, ну лан, я чет подумал, что это больше из-за нового закона о просветительской деятельности(а может так и есть)

Ответить

Савва

0

А полезные советы  как вести бизнес без вложений, лежа на пляже...))) - это обучение или консультации за добровольные пожертвования???

Ответить

Leo Rialto

0

Наш курс - топориком ко дну!

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Alex

0

Очередной никому ненужный закон...

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