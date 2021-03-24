Avito запретит продажу онлайн-курсов, электронных и аудиокниг с 1 апреля Статьи редакции
Из-за пиратства рынок электронных книг ежегодно теряет 15-20, говорили в «Эксмо-АСТ».
- Avito отправила пользователям сообщение о внесении онлайн-курсов, электронных и аудиокниг в список запрещённых к размещению товаров, обратил внимание Telegram-канал «Мы и Жостко».
- Объявления с ними нельзя будет предлагать с 1 апреля. Опубликованные до этого сообщения компания не заблокирует, пока действует срок размещения.
- На момент написания заметки в Avito не ответили на вопросы vc.ru о причинах блокировки и примерном обороте такой продукции.
- Изменения связаны с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Если крупные площадки не будут блокировать такие объявления, их могут счесть соучастниками.
- На сайте Avito есть и другие категории товаров и услуг, которые нельзя продавать. Среди них — медицинские услуги и лекарства, табак, алкоголь, наркотики, криптовалюты, а также пиратская продукция.
Запрещают продавать не из-за авторских прав, а из-за нового закона об образовании "Госдума приняла законопроект о запрете заниматься просветительской деятельностью без одобрения властей"
Получается, вести различные курсы можно будет только с согласия РКН или какой-то службы. Без аккредитации, например, курсы по Java будут незаконные, так как могут нести антироссийские ценности и вредоносные знания для граждан.
любая информация об IT несет в себе антироссийские ценности и угрозу суверенности — люди умнеют и стремятся съебать туда, где востребованы как специалисты, а не мясо
Ага, вдруг из кто то свободомыслию обучать начнёт...! А как же скрепы и прочая дурка! Недопустим, запретим!!
А вот и указ о кухаркиных детях подоспел.
курсы по Java и прочие - путь к заработку, превышающему 17 тыс.рублей, то есть уровень среднего класса. А дряхлеющему царю надо, чтобы все за три копейки стояли пред ним на коленях, унижались и восхищались дворцом.
Пока указ не вступил в силу, хочу просветить всех о существовании: а) табакерки графа Зубова и б) подвала Ипатьевского дома - это очень ценное историческое знание, которое не должно быть забыто. И которое действительно достойно лозунга "можем повторить"
Старику без разницы сколько налогов, он свой кусок всегда урвет, нашантажирует и возьмет с друзей
очень странный вывод
а вы входите в число столь высокопоставленных и приближенных к "царю" особ, которые могли бы рассуждать о "табакерке графа Зубова" в стиле лозунга "можем повторить"?
я - нет, но как вы видите, там есть и второй вариант, так сказать, более доступный обычной серой массе трудящихся, вроде меня)
ужасный пример, так то
возможный только при развале всего и вся
я за стабильное развитие, если чо)))
Если человек не может выучить джаву бесплатно , то может ему и не надо? Ну серьезно... Авито и прочие лицензии это лажа..
Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней устанавливается Правительством Российской Федерации."
Во первых, в законе прямо указано об обязанности получить заключение (разрешение) по иностранным программам, логично, что без разрешения их преподавать будет нельзя, независимо, ФГУП или нет п.2., ст.3. Если в ИТМУ курс MIT, то его нельзя будет преподавать без заключения.
Во вторых, санкции за нарушение у нас всегда опаздывают - потому что это другой закон, читай КоАП.
В третьих, в законе написано, грубо говоря, что разрешит, даст лицензию и т.п. вам или нет - Миобрнауки. Закон то о внесении изменений, а не отдельный.
Опять передёргиваете. Цитирую вопрос и ответ юриста со skillbox:
А что там в этом законопроекте про приглашение иностранных лекторов и сотрудничество с иностранными организациями? Это станет сложнее?
А вот эта предлагаемая в законопроекте норма касается лишь тех, кто занимается именно образовательной деятельностью. То есть прежде всего школ, колледжей и вузов.
Если у вас нет статуса образовательной организации, вы по-прежнему свободно сможете пригласить иностранного специалиста провести, например, лекцию, вебинар или выступить на вашей профессиональной конференции.
А про продажу аудиокнижек ДАЖЕ БЛИЗКО ничего нет.
Если Avito запилит свои бесполезные курсы, все попруца их проходить. Дакактак! Этажеавито! Никакогоабмана!
Курсы цыган давно на складчине по 300р, а на авито обычно продают курсы мамочки, которые зарабатывают 150к в неделю сидя дома с малышом на модном диване)
Приняли закон вроде об образовании... который обязывает сертифицировать всю образовательную деятельность. Очередной бред...
Священный велосипед
Почему бред? Как по мне, так это удар по всяким коучам и инфоцыганам. Не, я понимаю, что скорее всего, реализовано это будет криво, на сама задумка-то? А то сейчас развелось говноедов, которые сами по себе нули, зато других (лохов) учат.
Вопрос именно в организации всего этого. По поводу инфоцыган - каждый сам выбирает кого слушать и кому платить.
Священный
"каждый сам выбирает" - а как человек без знаний способен определить, что перед ним нормальный/плохой учитель? А у инфоцыган как раз язык подвязан нормально, могут убедить.
По такой интересной логике можно и мошенников не сажать. Ну а чего, потерпевшие же сами...
Ну как минимум не покупать у первого попавшегося. Изучить / спросить / почитать отзывы (написать людям, кто писал отзывы). Я не продаю курсы - но покупаю. И всегда выбираю. И ещё, что не маловажно - именно от меня зависит - что будет со мной после курса - применю я эти знания или (как 90% «обучающихся») сохраню в покет и отложу «на потом». А потом буду писать комментарии на vc про инфоцыган 😂😂😂
Это на бред, а кормушка для чинушь, для них теперь и коррупция законна :)) просто клоунада и шапито в реале. В человеческое стадо через силу и зомби можно любой абсурд внедрить. Невозможно это только когда все граждане вооружены и состоят в нацгвардии, как в Швейцарии
Это я про обязательное лицензирование образовательной деятельности... Вот почему авито убрал такие услуги
2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.
Уточните, как этот закон относится к физ.лицам (например самозанятым) ?
статья не читал — коммент писал?
А как связаны авито и чиновники?
Авито наверняка ввели это правильно из за исков от авторов курсов и книг которые перепродавали в авито, а это пиратство. И это вполне логичное решение чтобы не создавать себе лишние проблемы.
Это из-за новых поправок к закону об образовании. Теперь просветительскую деятельность можно вести только с разрешения гос-ва
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7
Я поддерживаю, люди должны учится искать книги в сети, а ни покупать на авито, пусть развиваются так сказать)
Потомственные инфоцыгане покинули чат
Профессиональные авитологи спешат на помощь
Верхний Никита
Если это как-то поможет прекратить воровство через складчины - многие рукодельницы будут рады. А то докатились до скинемся по 20 рублей - купим мастер-класс за 300, где 59 страниц фотографий и описаний по плетению брошки. 15 поимеют, на чужом труде свое создадут - оплатили одной.
Плюс перепродают чужое, на копирайт и водные им плевать. 1 раз купила, 10-ти продала на авито со своего акка. Таких тысячи, инста сразу банит, авито и прочие инетзаборы - долго.
По поводу онлайн-курсов - написано «материалы».
Думаю это касается незаконной перепродажи чужих курсов.
Полтора-два месяца назад на АВИТО и услуги SERM запретили размещать. И, естественно, всё что с этим связано. В том числе и управление отзывами на всех основных Отзовиках.
@Константин Панфилов просто интересно, а вы будете снимать вот такие объявления с публикации, чтобы вас "не сочли соучастниками"?
Это же не пиратство.
Так дело не в пиратстве, а в том, что теперь нельзя распространять знания.
Изменения связаны с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Если крупные площадки не будут блокировать такие объявления, их могут счесть соучастниками.
а, ну лан, я чет подумал, что это больше из-за нового закона о просветительской деятельности(а может так и есть)
А полезные советы как вести бизнес без вложений, лежа на пляже...))) - это обучение или консультации за добровольные пожертвования???
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