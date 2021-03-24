Avito запретит продажу онлайн-курсов, электронных и аудиокниг Статьи редакции
Такие объявления нельзя будет размещать с 1 апреля.
- Avito отправила пользователям сообщение о внесении онлайн-курсов, электронных и аудиокниг в список запрещённых к размещению товаров, обратил внимание Telegram-канал «Мы и Жостко».
- Объявления с ними нельзя будет предлагать с 1 апреля. Опубликованные до этого сообщения компания не заблокирует, пока действует срок размещения.
- На момент написания заметки в Avito не ответили на вопросы vc.ru о причинах блокировки и примерном обороте такой продукции.
- Изменения связаны с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Если крупные площадки не будут блокировать такие объявления, их могут счесть соучастниками.
- На сайте Avito есть и другие категории товаров и услуг, которые нельзя продавать. Среди них — медицинские услуги и лекарства, табак, алкоголь, наркотики, криптовалюты, а также пиратская продукция.
Если Avito запилит свои бесполезные курсы, все попруца их проходить. Дакактак! Этажеавито! Никакогоабмана!
Запрещают продавать не из-за авторских прав, а из-за нового закона об образовании "Госдума приняла законопроект о запрете заниматься просветительской деятельностью без одобрения властей"
Получается, вести различные курсы можно будет только с согласия РКН или какой-то службы. Без аккредитации, например, курсы по Java будут незаконные, так как могут нести антироссийские ценности и вредоносные знания для граждан.
любая информация об IT несет в себе антироссийские ценности и угрозу суверенности — люди умнеют и стремятся съебать туда, где востребованы как специалисты, а не мясо
Ага, вдруг из кто то свободомыслию обучать начнёт...! А как же скрепы и прочая дурка! Недопустим, запретим!!
Это на бред, а кормушка для чинушь, для них теперь и коррупция законна :)) просто клоунада и шапито в реале. В человеческое стадо через силу и зомби можно любой абсурд внедрить. Невозможно это только когда все граждане вооружены и состоят в нацгвардии, как в Швейцарии
Это я про обязательное лицензирование образовательной деятельности... Вот почему авито убрал такие услуги
статья не читал — коммент писал?
А как связаны авито и чиновники?
Авито наверняка ввели это правильно из за исков от авторов курсов и книг которые перепродавали в авито, а это пиратство. И это вполне логичное решение чтобы не создавать себе лишние проблемы.
Это из-за новых поправок к закону об образовании. Теперь просветительскую деятельность можно вести только с разрешения гос-ва
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7
Приняли закон вроде об образовании... который обязывает сертифицировать всю образовательную деятельность. Очередной бред...
Потомственные инфоцыгане покинули чат
Профессиональные авитологи спешат на помощь
Верхний Никита
Если это как-то поможет прекратить воровство через складчины - многие рукодельницы будут рады. А то докатились до скинемся по 20 рублей - купим мастер-класс за 300, где 59 страниц фотографий и описаний по плетению брошки. 15 поимеют, на чужом труде свое создадут - оплатили одной.
Плюс перепродают чужое, на копирайт и водные им плевать. 1 раз купила, 10-ти продала на авито со своего акка. Таких тысячи, инста сразу банит, авито и прочие инетзаборы - долго.
По поводу онлайн-курсов - написано «материалы».
Думаю это касается незаконной перепродажи чужих курсов.
Блоги компаний
Показать еще