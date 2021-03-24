Торговля
Рая Хачатрян

Avito запретит продажу онлайн-курсов, электронных и аудиокниг Статьи редакции

Такие объявления нельзя будет размещать с 1 апреля.

  • Avito отправила пользователям сообщение о внесении онлайн-курсов, электронных и аудиокниг в список запрещённых к размещению товаров, обратил внимание Telegram-канал «Мы и Жостко».
  • Объявления с ними нельзя будет предлагать с 1 апреля. Опубликованные до этого сообщения компания не заблокирует, пока действует срок размещения.
  • На момент написания заметки в Avito не ответили на вопросы vc.ru о причинах блокировки и примерном обороте такой продукции.
  • Изменения связаны с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Если крупные площадки не будут блокировать такие объявления, их могут счесть соучастниками.
  • На сайте Avito есть и другие категории товаров и услуг, которые нельзя продавать. Среди них — медицинские услуги и лекарства, табак, алкоголь, наркотики, криптовалюты, а также пиратская продукция.

#новость #avito

1379 просмотров
21 21 комментарий
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Разноцветный ящик

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Инфоцыгане запалили, что их бесполезные куры продают дешевле, чем за 100к

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Артем Акулов

Разноцветный
0

Если Avito запилит свои бесполезные курсы, все попруца их проходить. Дакактак! Этажеавито! Никакогоабмана!

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Разноцветный ящик

Артем
0

Армия тьмы(авитологов) на подходе!

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Дарья Смолякова

5

Запрещают продавать не из-за авторских прав, а из-за нового закона об образовании "Госдума приняла законопроект о запрете заниматься просветительской деятельностью без одобрения властей"
Получается, вести различные курсы можно будет только с согласия РКН или какой-то службы. Без аккредитации, например, курсы по Java будут незаконные, так как могут нести антироссийские ценности и вредоносные знания для граждан.

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Mark Rapida Gromov

Дарья
5

любая информация об IT несет в себе антироссийские ценности и угрозу суверенности — люди умнеют и стремятся съебать туда, где востребованы как специалисты, а не мясо

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Aleksey Murashko

Дарья
1

Ага, вдруг из кто то свободомыслию обучать начнёт...! А как же скрепы и прочая дурка! Недопустим, запретим!!

Ответить

Aleksey Murashko

2

Это на бред, а кормушка для чинушь, для них теперь и коррупция законна :)) просто клоунада и шапито в реале. В человеческое стадо через силу и зомби можно любой абсурд внедрить. Невозможно это только когда все граждане вооружены и состоят в нацгвардии, как в Швейцарии

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Make Luv

Aleksey
9

Запрет продажи говна на авито это кормушка для "чинушь"?

Ответить

Aleksey Murashko

Make
5

Это я про обязательное лицензирование образовательной деятельности... Вот почему авито убрал такие услуги

Ответить

Алексей Никитенко

Make
0

Это реакция на слово - запретили.

Ответить

Mark Rapida Gromov

Aleksey
1

статья не читал — коммент писал?

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Danila

Mark
0

Статьи- не для прочтения, а для комментирования
Читают статьи только те, кто не имеет своего мнения, но имеет свободное время. Настоящие комментаторы сразу комментируют!

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Kondukov Sergey

Aleksey
0

А как связаны авито и чиновники?
Авито наверняка ввели это правильно из за исков от авторов курсов и книг которые перепродавали в авито, а это пиратство. И это вполне логичное решение чтобы не создавать себе лишние проблемы.

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Nikita Misharin

Kondukov
0

Это из-за новых поправок к закону об образовании. Теперь просветительскую деятельность можно вести только с разрешения гос-ва
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7

№1057895-7 Законопроект :: Система обеспечения…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
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Илья Володин

5

Приняли закон вроде об образовании... который обязывает сертифицировать всю образовательную деятельность. Очередной бред...

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Ilya Brin

1

Потомственные инфоцыгане покинули чат
Профессиональные авитологи спешат на помощь

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Верхний Никита

Ilya
1

Если это как-то поможет прекратить воровство через складчины - многие рукодельницы будут рады. А то докатились до скинемся по 20 рублей - купим мастер-класс за 300, где 59 страниц фотографий и описаний по плетению брошки. 15 поимеют, на чужом труде свое создадут - оплатили одной. 
Плюс перепродают чужое, на копирайт и водные им плевать. 1 раз купила, 10-ти продала на авито со своего акка. Таких тысячи, инста сразу банит, авито и прочие инетзаборы - долго. 

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Danila

Верхний
0

Никак не поможет
Кому надо - своруют, и не такое воровали, вот, личные данные отравителей Навального и все их передвижения - и то получили, а вы про брошки переживаете.

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Алёна Погребняк

0

Потеря потерь

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Евгений Морозов

0

По поводу онлайн-курсов - написано «материалы». 
Думаю это касается незаконной перепродажи чужих курсов.

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Екатерина Федотова

0

Полтора-два месяца назад на АВИТО и услуги SERM запретили размещать

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