Цены могут вырасти на 10-20%, считают эксперты.

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Книжные издатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати книг и брошюр, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

«Эксмо-АСТ» пришлось из-за нехватки такой бумаги перенести выпуск некоторых книг, рассказал президент издательства Олег Новиков. Дефицит подтвердили в издательстве «Просвещение», которое специализируется на учебной литературе.

В 2021 году книги из-за дефицита и увеличения цены бумаги могут подорожать в среднем на 10%, прогнозирует Елена Шитикова, консультант Союза предприятий печатной индустрии. По оценке «Эксмо-АСТ», если ситуация не стабилизируется, стоимость книг может вырасти на 20%.

Кроме издательств пострадали производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка, заявил Михаил Сенаторов, гендиректор компании «Дубль В», которая поставляет полиграфическую продукцию. По его словам, ситуация на рынке «беспрецедентная», а дефицит может достигнуть пика к лету 2021 года.

Сенаторов объяснил, что более 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги, в России приходится на импорт. Но из-за пандемии многие зарубежные заводы временно остановили или сократили производство бумаги. Когда ограничения из-за Covid-19 сняли, они стали поставлять бумагу на внутренний рынок.

Как рассказали в «Эксмо-АСТ», Китай, который до этого был одним из ключевых поставщиков офсетной бумаги, теперь сам увеличил закупку бумаги из России.