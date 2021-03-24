Торговля
Евгения Евсеева

Издательство «Эксмо-АСТ» предупредило о риске подорожания книг в 2021 году из-за нехватки офсетной бумаги Статьи редакции

Цены могут вырасти на 10-20%, считают эксперты.

28 28 комментариев
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Книжные издатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати книг и брошюр, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

«Эксмо-АСТ» пришлось из-за нехватки такой бумаги перенести выпуск некоторых книг, рассказал президент издательства Олег Новиков. Дефицит подтвердили в издательстве «Просвещение», которое специализируется на учебной литературе.

В 2021 году книги из-за дефицита и увеличения цены бумаги могут подорожать в среднем на 10%, прогнозирует Елена Шитикова, консультант Союза предприятий печатной индустрии. По оценке «Эксмо-АСТ», если ситуация не стабилизируется, стоимость книг может вырасти на 20%.

Кроме издательств пострадали производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка, заявил Михаил Сенаторов, гендиректор компании «Дубль В», которая поставляет полиграфическую продукцию. По его словам, ситуация на рынке «беспрецедентная», а дефицит может достигнуть пика к лету 2021 года.

Сенаторов объяснил, что более 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги, в России приходится на импорт. Но из-за пандемии многие зарубежные заводы временно остановили или сократили производство бумаги. Когда ограничения из-за Covid-19 сняли, они стали поставлять бумагу на внутренний рынок.

Как рассказали в «Эксмо-АСТ», Китай, который до этого был одним из ключевых поставщиков офсетной бумаги, теперь сам увеличил закупку бумаги из России.

Кроме того, из-за пандемии товары дольше пропускают через таможню, например, из-за санитарной обработки, а также выросли цены на морские перевозки.

#новость #книги #издатели

28 28 комментариев
4
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28 комментариев
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Антон

18

В России нет бумаги? Пиздец какойто. Все заводы принадлежат либо финнам, либо китайцам которые скупают лес и продают нам же бумагу 

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Разумный диод

Антон
1

В России нет бумаги? В России нет ничего! Найдите мало-мальски технологичную отрасль с российскими материалами, станками, комплектующими. Нет их)

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Игнат Иваныч

Разумный
0

Атом? Космос?

Ответить

Разумный диод

Игнат
0

Ок, начнем тогда с простейшего. Компьютеры на которых работают инженеры. Если копнем глубже, то и станки импортные найдем и сталь китайскую в избытке.

Ответить

Артем Голендберг

Антон
0

Крупнейшие ЦБК в России это группа Илим и Сегежа групп которая входит в АФК Система. Это российские компании, я не знаю, но думаю что большую часть они поставляют на внешний рынок, так как это выгоднее.

Ответить

Антон

Артем
0

На северо-западе финская монди

Ответить

Порядочный кот

Антон
0

Металл на 30% подорожал с нг :'(

Ответить

Дежурный турник

Антон
0

Совести нет, совести... 

Ответить

Vasiliy coconut

4

Хоть бы раз прочитать новость - предупредили , что будет снижение цен на что-то. Каждый день новости о повышении цен. У нас либо там сидят люди не на своих местах , либо слишком любят сверхприбыли .

Ответить

Антон

Vasiliy
6

Снижение зарплат будет. Но смысл об этом писать 

Ответить

Andrey Kim

Vasiliy
1

Добрый день! Я представитель Минтруда и обороны. С удовольствием сообщаем вам о снижении цен на на оплату труда всех фрилансеров начиная с 1 апреля текущего года.

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умный человек

2
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Red Boy

–2

Ещё один повод отказаться от печатных книг, а читать на электронной.

Ответить

Верхний Никита

Red
6

Но они же так вкусно пахнут!

Ответить

Антон

Верхний
0

Купи освежитель воздуха с запахом книг 

Ответить

Верхний Никита

Антон
0

Вам совершенно не хочется с любовью собранную библиотеку, с редкими томами, особенно специализированными - детям передать? 

Ответить

Сергей Милосердов

1

Куда ещё дороже то? И так за последние года цены на бумажные книги раза в 2 выросли. Ценник без скидок на какую-нибудь популярную бизнес-беллетристику около косаря.

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Konstantin_Andreevich

0

Ибо из-за чтения книг люди умнеют. А умными людьми сложнее управлять. Пусть читает определённая каста.

Ответить

Евгений Кузовкин

Konstantin_Andr…
0

Где-то такое уже было...

Ответить

Andrey Kim

0

Есть мнение, что продукция наших ЦБК не имеет соответствующего качества для печати книг, особенно с высокохудожественными иллюстрациями. Для газет вполне себе, но кому сейчас эти газеты нужны?

А, вот, финны делают отличную бумагу и, вот  ее-то и закупают большие типографии.

Ответить

Red Boy

Andrey
0

А лес российский или финский?)

Ответить

Andrey Kim

Red
1

Я так полагаю, что наш)

Ответить

Маша Арсентьева

0

Очень странно, что в нашей стране нет бумаги, даже абсурдно...Даже Китай у нас закупается

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Pavel Steshin

0

В переводе на русский, тиражи упали, но содержать яхту в Средиземном море Новикову нужно.

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Alexander Rukin

0

Гиперок - товары и реальные активы массово "вымываются". Металлы, еда, фанера,.. теперь и бумага. Рекорд вывоза еды из России на последние 30 лет(( Аналогичный рекорд в 1913-м году был перед 1-й мировой. Макароны итальянские сорта TAGANROG до сих пор в ходу эта марка качества. Порт - там и грузили зерно. Масло Вологодское - это на самом деле экспортный бренд царских времен, ничего более.. В ответ - импорт фигни всякой, дорогущей роскоши реально низкой себестоимости и "апельсины ананасы бананы резанная бумага и обязательства-авуары иностранных банков (куда-то растворились после революции..)"

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Неудачный Гоша

0

Самое время открывать пункт приёма макулатуры))

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Максим Горький

0

У нас есть вполне себе мощные производители салфеток и туалетной бумаги. Можно подключить их. Люди бюудут читать без отрыва от отдыха, в тишине и покое.

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Для Сохранения

0

Потерпим ребята.

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