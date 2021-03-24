Китайские пользователи призвали к бойкоту H&M — после этого товары бренда пропали из интернет-магазинов в стране Статьи редакции
Из-за заявления компании в 2020 году об отказе от хлопка из Синьцзяна.
- В китайской соцсети Weibo пользователи призвали к бойкоту ритейлера одежды из-за отказа компании использовать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзяне, автономном регионе Китая, пишет Quartz.
- После этого товары бренда пропали из интернет-магазинов. Официальный магазин H&M недоступен на платформе Tmall, а поиск товаров H&M на платформах Taobao, Pinduoduo, and JD.com не выдаёт никаких результатов, сообщает издание.
- Возмущение последовало после заявления H&M, которое она выпустила в сентябре 2020 года. Компания заявила, что обеспокоена сообщениями СМИ и правозащитников о принудительном труде и дискриминации уйгуров в Китае.
- Коммунистический союз молодежи Китая обвинил H&M, что та хочет зарабатывать в Китае, одновременно распространяя «лживые слухи» и бойкотируя хлопок из Синьцзяна.
- Актёр Хуан Сюань, который снимался в рекламе H&M, сообщил, что немедленно разрывает контракт с брендом. Вместе с ним о разрыве контракта сообщила певица Виктория Сун.
- В декабре 2020 года в США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна — из-за информации о применении принудительного труда, в том числе труда заключенных.
Партия забрать у H&M кошачья жена
Великий Xi показать нефритовый стержень H&M. Слава партии!
В этом плане китайцы молодцы, реальные активные действия по всем фронтам. Следующие за языком следить будут, это вам не с блм заигрывать.
И правда молодцы - концлагеря просто на отлично
Всё о бедных уйгурах печёшься, которые устраивали китайцам поножовщины и взрывы. У тебя в москве даги да чечены таких яриков как ты режут, да лезгинку потом пляшут. Вот только у китайцев яйки оказались побольше, чтобы буйных нацменов под шконку загнать.
Какие концлагеря? Я правда не в курсе
Для тех кто не отказывается от ислама и протестов против присоединения к Китаю:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лагеря_перевоспитания_в_Синьцзяне
с одной стороны, именно из-за этого в китае нет своих горных окормышей на бентли и в бородах...с другой как-то да, не по-человечески с муслимами там
Ничего нет, живут как простые люди, только по 50 камер на каждый двор.
https://youtube.com/watch?v=wDZcWsm6X9o
Китайцы такие китайцы 👾 не согласны с нами ? Отменить, удалить, заменить, заблокировать, и не важно что они нарушают все границы человечества
Долго они с духом собирались - в сентябре компания заявила, крамная молодёжь в декабре объявила, а покупателям приказ партии только что довели под роспись.
Китайцы грозят викингам, смелые !
Китайцы разьебывают янки на раз два, чо там им викинги. При чем это толерантные потомки, а не сам Рагнар.
Кстати, очень опасная тенденция.
По сути рабовладельцы диктуют производителям свои законы.
Печально все это.
"Коммунистический союз молодежи Китая обвинил H&M" - блин, как Совок основательно когда-то повредил мозг китайскому населению, что до сих пор талдычат эту идеологию.)
Простые трудящие КПК передали просьбу в ЦК о разложении бренда H&M и совращения комунистической молодежи и выразили просьбу к старшим товарищам))
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