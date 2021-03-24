Торговля
Евгения Евсеева

Китайские пользователи призвали к бойкоту H&M — после этого товары бренда пропали из интернет-магазинов в стране Статьи редакции

Из-за заявления компании в 2020 году об отказе от хлопка из Синьцзяна.

  • В китайской соцсети Weibo пользователи призвали к бойкоту ритейлера одежды из-за отказа компании использовать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзяне, автономном регионе Китая, пишет Quartz.
  • После этого товары бренда пропали из интернет-магазинов. Официальный магазин H&M недоступен на платформе Tmall, а поиск товаров H&M на платформах Taobao, Pinduoduo, and JD.com не выдаёт никаких результатов, сообщает издание.
  • Возмущение последовало после заявления H&M, которое она выпустила в сентябре 2020 года. Компания заявила, что обеспокоена сообщениями СМИ и правозащитников о принудительном труде и дискриминации уйгуров в Китае.
  • Коммунистический союз молодежи Китая обвинил H&M, что та хочет зарабатывать в Китае, одновременно распространяя «лживые слухи» и бойкотируя хлопок из Синьцзяна.
  • Актёр Хуан Сюань, который снимался в рекламе H&M, сообщил, что немедленно разрывает контракт с брендом. Вместе с ним о разрыве контракта сообщила певица Виктория Сун.
  • В декабре 2020 года в США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна — из-за информации о применении принудительного труда, в том числе труда заключенных.

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Andry Gribkov

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Партия забрать у H&M кошачья жена

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Andrei Miranchuk

Andry
3

Великий Xi показать нефритовый стержень H&M. Слава партии!

Ответить

Ivan Sergeevich

Andrei
1

Задуймайся американский бренд!

Ответить

Vasya Stark

Andry
0
Ответить

Alex Kuz

–20

В этом плане китайцы молодцы, реальные активные действия по всем фронтам. Следующие за языком следить будут, это вам не с блм заигрывать.

Ответить

Yaroslav Gryaznov

Alex
33

И правда молодцы - концлагеря просто на отлично

Ответить

Дэни Трэхо

Yaroslav
–1

Всё о бедных уйгурах печёшься, которые устраивали китайцам поножовщины и взрывы. У тебя в москве даги да чечены таких яриков как ты режут, да лезгинку потом пляшут. Вот только у китайцев яйки оказались побольше, чтобы буйных нацменов под шконку загнать.

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Andrew Freez

Дэни
0

извинись дон

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Арнольд Валерьянович

Yaroslav
–4

Какие концлагеря? Я правда не в курсе

Ответить

Yaroslav

Арнольд
2

Для тех кто не отказывается от ислама и протестов против присоединения к Китаю:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лагеря_перевоспитания_в_Синьцзяне

China: Muslims Repressed, Monitored, Forced into…
The Chinese government is conducting a mass, systematic campaign of human rights violations…
m.youtube.com
'Their goal is to destroy everyone': Uighur camp…
In new testimony, former detainees of China's detention camps describe systematic rape and torture.
www.bbc.com
Ответить

Арнольд

Yaroslav
–3

Human Rights Watch, BBC на Youtube рассказывают плохое о China? Ладно хоть ссылку на википедию не скину...А нет, тоже скинули.

Ответить

Andrew Freez

Yaroslav
2

с одной стороны, именно из-за этого в китае нет своих горных окормышей на бентли и в бородах...с другой как-то да, не по-человечески с муслимами там

Ответить

Alex Cox

Yaroslav
1

Там по принадлежности же, отказывайся или нет, если родился там, то будут ущемлять жестко и следить за тобой.

Ответить

Харухи

Арнольд
–4

Да нет никаких концлагерей, это все сказки западных либералов. Есть только специальные поселения где перевоспитывают уйгуров, отучают от исламского варварства, дают им возможность влиться в цивилизованное общество. Это прекрасное начинание. 

Ответить

Alex Cox

Харухи
1

Ничего нет, живут как простые люди, только по 50 камер на каждый двор. 
https://youtube.com/watch?v=wDZcWsm6X9o

Ответить

Арнольд

Харухи
–2

Да я просто посмотрел на ссылки которые скинул человек и сразу все понял)

Ответить

Kirill Kulagin

Alex
1

Знаю, где бы ты был, если бы не 1861й ...

Ответить

Rafa Ramazanov

8

Китайцы такие китайцы 👾 не согласны с нами ? Отменить, удалить, заменить, заблокировать, и не важно что они нарушают все границы человечества

Ответить

lakoros

Rafa
1

Не хотите закупать наше сырьё? ну не будите продавать у нас свои товары.

Ответить

Alex Cox

Rafa
1

Тут партия приказала скорее, а не мнение китайцев

Ответить

Sam Muradovich

5

Респект H&M!

Ответить

Вадим Демидов

5

Долго они с духом собирались - в сентябре компания заявила, крамная молодёжь в декабре объявила, а покупателям приказ партии только что довели под роспись.

Ответить

Максим Горький

3

Китайцы грозят викингам, смелые !

Ответить

MegaIniesta

Максим
0

Китайцы разьебывают янки на раз два, чо там им викинги. При чем это толерантные потомки, а не сам Рагнар.

Ответить

Aik Music

2

Кстати, очень опасная тенденция.
По сути рабовладельцы диктуют производителям свои законы.
Печально все это.

Ответить

Kirill Kulagin

1

Союз молодых комуняк...что-то мне это очень напоминает....

Ответить

Stas dyakonov

1

"Коммунистический союз молодежи Китая обвинил H&M" - блин, как Совок основательно когда-то повредил мозг китайскому населению, что до сих пор талдычат эту идеологию.) 

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Руслан Ніколаєнко

1

Простые трудящие КПК передали просьбу в ЦК о разложении бренда H&M и совращения комунистической молодежи и выразили просьбу к старшим товарищам)) 

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Max Koval

0

Без политики не обойтись даже в торговле...

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