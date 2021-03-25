Ozon запустил раздел с учебными курсами, экскурсиями и другими услугами Статьи редакции
Маркетплейс активно развивает направление дополнительных сервисов.
- Сейчас на «Ozon Услуги» представлено более 800 предложений в 12 категориях, рассказали vc.ru в компании. Это запись на медицинские анализы, экскурсии, образовательные курсы, ремонт и другие онлайн- и офлайн-услуги.
- Пока раздел доступен у части пользователей в Москве, все российские регионы маркетплейс подключит в течение апреля. Тестирование площадки для покупателей началось в середине марта.
- Купить услуги пользователи могут так же, как и товары: услугу нужно добавить в корзину и оплатить любым доступным на площадке способом. После оформления клиент получит инструкцию и уникальный код, который нужно сообщить исполнителю.
- Исполнитель регистрируется на маркетплейсе как продавец и создаёт карточки товаров. Ozon берёт комиссию за продажи — для большинства категорий она составляет 5%. Ритейлер обещает проверять продавцов и их документы, необходимые для работы, а также контролировать качество исполнения.
- Ozon активно развивает направление дополнительных сервисов для покупателей: например, летом 2020 года ритейлер предложил услугу сборки мебели при заказе на сайте, а в конце года запустил платформу для продажи ОСАГО и других страховок от партнёров.
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9 комментариев
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Удачный момент. Авито прикрывает лавочку с курсами, ребята ринутся на озон.
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Для тех, кто не читает комментируемые тексты: Озон запустил маркетплейс УСЛУГ. Авито закрыло продажу ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ.
Happy commenting.
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Я так и не понял, мне одному показалось, что это удачный момент, Авито закрывает, а Озон открывает лавочку 😆
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туда сразу налетели инфоцыгане, продающие помощь в налоговом вычете за почти 4к, хотя эту процедуру можно сделать в ЛК налоговой бесплатно за 10мин
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