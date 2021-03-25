Торговля
Евгения Евсеева

После бойкота H&M пользователи в Китае призвали бойкотировать Nike, Adidas и другие популярные бренды Статьи редакции

Многие актёры уже разорвали контракты.

  • В марте китайские пользователи в Weibo призвали к бойкоту H&M из-за отказа ритейлера использовать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзяне — после этого товары бренда пропали из магазинов.
  • Теперь пользователи призывают бойкотировать и другие бренды, которые выпускали аналогичные заявления, пишет Forbes. Как сообщает издание, пока товары брендов можно найти в магазинах.
  • В Weibo распространился хештэг «Я поддерживаю хлопок из Синьцзяна», который поддерживают многие китайские знаменитости. Актёры, которые снимались в рекламе или были представителями брендов, начали публично заявлять о разрыве контрактов.
  • Как пишет китайский госканал CCTV, кроме H&M знаменитости разорвали контракты с Nike, Calvin Klein, Adidas, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Converse, Puma и другими брендами.
  • В декабре 2020 года в США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна — из-за информации о применении принудительного труда, в том числе труда заключенных. После этого бренды начали отказываться от него в изготовлении одежды.

#новость #китай

3175 просмотров
82 82 комментария
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82 комментария
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Вячеслав Григорьев

28
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Маркетологов к стенке

Вячеслав
–7

Хоть противостояние Китай- Сша - это битва нанайских мальчиков, но если бы это было в реальности, то правильно делают. В Китае закон и порядок, хорошо развитая экономика, хороший спрос, поэтому им на какой-то Н/М вообще наплевать. Кроме того - это внутреннее дело Китая.

Ответить

Peter Rezikov

Маркетологов
7
Ответить

colorless

Маркетологов
3
Ответить

Маркетологов к

colorle…
1

Америка гордится вами. Ах даа, это же другое)

Ответить

EK

Маркетологов
0

Ага плевать. Поэтому китайцы с деньгами покупают hm, адики, айфоны, а не товары шей хер бу суня

Ответить

Маркетологов к

EK
1

А американцы покупают One Plus, Сяоми и все китайские товары, дальше что?

Ответить

EK

Маркето…
–1

В которых американского больше, чем китайского) там а любом случае Профит для США.

Ответить

Маркетологов к

EK
1

Да плевать чего там больше. Не будет Китая - не будет и американских товаров.
Кроме того, американцы только за 20 век уничтожили, запытали народу больше, чем погибших за все воины 20 века.

Ответить

Сидор

16

Красиво работает пропаганда в Китае. Нашим есть чему поучиться. 

Ответить

Дмитрий Ашаков

Сидор
–15

самая лучшая пропаганда работает  в Разъедененных Штатах Америки, но походу кирдык скоро будет вашей Америке, как говорил неповторимый...

Ответить

Сидор

Дмитрий
12

Не соглашусь, в Китае пропаганда работает так, как ни снилось ни США, ни Европе, ни России. 
Тут точно китайцы впереди планеты всей (или на втором месте после Сев Кореи)

Ответить

Владимир Якин

Сидор
0

Где то в стороне грустит Гурбангулы Бердымухамедов

Ответить

Никита Волков

Дмитрий
1

Уже совсем скоро, прямо завтра:))))

Ответить

Для Сохранения

Дмитрий
0

https://www.youtube.com/watch?v=lhLHqbj4Tc0

Ответить

Розарио Агро

Дмитрий
0

Сразу после доллара рухнут 😂.

История падения американского доллара за 10 лет
История падения американского доллара за 10 лет
m.youtube.com
Ответить

Murat Oshroev

Дмитрий
–2

Скоро в Китае будешь хлопок собирать. 

Ответить

Илья М

Сидор
2

Возможности Китая базируются на емком внутреннем рынке и их бойкоты или запреты весьма больно бьют по продажам, см. Голливуд, NBA, Дольче и габано и т.д.
Нам бы тоже так надо, но наш рынок , конечно, и в подметки китайскому не годится, печалька.
З.Ы. китай - это КНР.

Ответить

Syzygy

Илья
1

Возможности Китая базируются на экспорте и на перенесённых на его территорию производствах. Рано или поздо лафа закончится и Китай сдуется. Слишком уж много о себе возомнили.

Ответить

Харухи

Syzygy
–2

С чего бы ей закончиться? Китай активно развивается, особенно в сфере ИТ. Он уже лидер по тем же 5G сетям. И дальше это лидерство будет только укрепляться. За Китаем будущее и это прекрасно.

Ответить

Руслан

Харухи
3

 За Китаем будущее и это прекрасно-- мда, глубину своих ошибок вы узнаете в концлагере, как можно верить КПК которая врет во всем?

Ответить

colorless

Харухи
0

Прекрасно, что есть кто то, могущий противостоять в США как в экономическом, так и военном плане.

Но в остальном всё совсем не прекрасно, Китай принесёт такую "демократию", как например тем же уйгурам, что мало не покажется.

Ответить

Сидор

Илья
–1

Китайского Народно Демократическая Республика - это разве не Китай? 

Ответить

Илья М

Сидор
2

без демократической. С демократической - Сев.Корея.

Ответить

Александр Павлов

Илья
1

Иронично

Ответить

Сидор

Илья
0

Вы правы!))) 

Ответить

Для Сохранения

Сидор
0

Китайского Народно Демократическая Республика

Нет такой республики

Ответить

Anton Prikhodko

0

Вот людям многим нынче делать нечего, лишь бы придумать против чего можно побастовать)

Ответить

Alexandr Simonov

Anton
7

В самом деле. Это ж не кожа уйгуров, а хлопок..

Ответить

Артем Голендберг

Alexandr
13

Че за бред, это называется цивилизованый мир. Компании отказываются от закупок ископаемых которые 10 летние дети на рудниках добывают в малоразвитых странах и тд. Здесь та же ситуация.

Ответить

Дмитрий Ашаков

Артем
–1

В цивилизованных мире. В компаниях должны работать только представители ЛГБТ и Черные.. иначе нужно отказаться от их продукции!

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Make Luv

Дмитрий
0

должны работать только представители ЛГБТ и Черные

Цивилизованный мир не так уж и плох.

Ответить

BearStrikesBack

Артем
0

Да-да, потом догоняют и снова отказываются

Ответить

Артем Голендберг

BearStr…
0

А вы поработайте в крупных западных компаниях) та в которой я работаю после 2040 просто не будет принимать заказы у поставщиков, если они привезены не на электротранспорте и не будет заказывать транспорт, если он не электро. Цель, углерожная нейтральность к 2050 году или это по вашему ущемление прав поставщиков и автопарков?

Ответить

BearStrikesBack

Артем
0

после 2040

Да-да, охотно верю, что так и будет. Вы уже снизили потребление электроэнергии в три раза (полагаю, что вы живете в США), или это китайцы с индусами ради экологии должны вернуться в каменный век? 

Ответить

Артем Голендберг

BearStr…
0

Нет живу в России и в России так будет работать эта компания, так же она будет работать в Китае Индии и еще 64 странах присутствия. А для тех кто сам в цивилизацию не хочет уже придумали меры воздействия. У тебя просто не купят например сталь если ты ее производишь не соблюдая экологические нормы. Слышали об экологическом налоге ЕС? Вот так скоро везде будет.

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Даниил Орел

Артем
0

А также если в команде поставщика менее 50% женщин, менее 50% BIPOC, менее 50% трансгендеров, менее 50% людей с расстройствами и менее 50% LGBT. Бремя увязывания этого воедино лежит на заявителе.

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Михаил Федотов

Anton
4

Действительно, людям делать нечего, у них все проблемы решены в жизни

И приходится решать проблемы других людей, которые лично к ним никакого отношения не имеют.

Например не покупать товары, в производстве которых используется рабский труд

Ответить

EMIX091

Anton
1

Показательно еще и то, что когда происходит какой либо кипиш вокруг Китая, США всегда сразу же появляется как черт из табакерки

Ответить

Red Boy

–2

Китайцы красавцы, а с рабством надо разбираться.

Ответить

Lucien Sorokin

Red
1

Так китайцы же и создают рабство) уйгурор эксплуатируют потому что "чужеродные враги народа", а своих же китайцев с помощью идеологии. Через какое-то время и за вас возьмутся. Цель Китая это территории РФ.

Ответить

Илья М

Lucien
3

Цель Китая это территории РФ.

ЕМНИП, Китай - крупнейшая страна в мире по территории пригодной для проживания человека и сельского хозяйства, но даже при этом плотность населения посмотрите их - увидите интересное. Зачем они при этом попрутся в еще более суровые сибирские края - конспирология ответа не дает :)
З.Ы, всё что надо - китай покупает.

Ответить

Lucien Sorokin

Илья
2

Россия крупнейшая страна в мире, но аннексировала Крым, маленькую территорию, как результат падение доходов населения, падение имиджа государства статус полуизгоя. Как видите, ваша логика, хоть и даёт правильные выводы, но она на низшем уровне. У политиков аргументы находятся на несколько уровней абстракции выше.

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Elena Balakhnova

Илья
–1

Да, китайцам просто не выжить без непроходимой тайги и -30, это 100%
Обожаю людей с промытыми на тему "китай-враг" мозгами, англо-саксы начали промывать мозги русской интеллигенции на эту тему еще в 19 веке и до сих пор работает... просто the most sustainable geopolitical project по-моему

Ответить

Red Boy

Lucien
2

Очнитесь, сейчас главное мозги, а не территории.

Ответить

Lucien Sorokin

Red
0

😂

Ответить

Ruhsanam Mirgiyastinova

–1

Я очень рада этой новости. Бренд H&M заслуживает уважения!
Китай незаконно принуждает к труду всех мусульман. Отнимает у родителей детей и отправляют всех в лагеря политического перевоспитания. Где издеваются на женщинами, заставляют выходить замуж за китайцев и насилуют.

Ответить

Маркетологов к стенке

Ruhsanam
0

Хмм, а почему обычных китайцев не загоняют в лагеря, не едят их детей и не насилуют их женщин, а с мусульманами это происходит?

Ответить

Харухи

Ruhsanam
0

Либеральные сказочки. Все что делает Китай это превращает мусульман в цивилизованных людей, дает им работу, освобождает женщин от тирании. 

Ответить

Elena Balakhnova

Ruhsanam
2

интересно я лично знаю как минимум 3х человек из Синцзяна (с 2мя работала, с 3м занималась в зале вместе), которые живут и работают в других городах Китая, а не сидят в лагерях, сама была в Урумчи, друг немец путешествовал по Синцзяну и даже издал книгу об этом на немецком... В каждом китайском городе масса синцзянских ресторанов, которыми владеют синцзяне... как-то вот не складывается!
Возможно есть лагеря заключения, но очень сильно сомневаюсь, что туда маршируют все строем, экстремисты вероятно да и это правильно. В Китае было множество терактов на территории Синцзяна, которые были оплачены исполнителям долларами (также была информация о том, что в вещах террориста были найдены кувейтские динары - которые вообще невозможно купить на территории Китая), о других теракта и попытках не сообщают официально, но они есть.

И кстати девушка с которой я работала не общалась со своей семьей в Синцзяне потому что не согласилась выйти замуж по договору и от нее отреклись, то что китайское правительство не поддерживает подобный бред, требует чтобы девочки получали образование хотя бы до 12 лет, а в брак вступали после 16 (и это исключение для данной провинции в Китае в брак нельзя вступать раньше 18) - это правильно. Синцзян - это лакомое место для США и раздувания сепаратизма, как и Тибет, на деле никому на западе ни Синцзян ни Тибет не нужен ни для чего кроме новых баз и контроля территории - после отсоединения от Китая там будет Афганистан или Ливия - полная разруха и деградация.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Elena
0

 друг немец путешествовал по Синцзяну и даже издал книгу об этом на немецком-- можно линк на книгу или название?

Ответить

Алексей Штейн

Ruhsanam
1

Так может они не будут мусульманами или переедут в другую восточную страну ? Ах да, Китай даёт работу 

Ответить

Make Luv

Ruhsanam
0

Почему не в хиджабе?

Ответить

Victor Kovalev

1

Жду что скажет Джеки Чан.

Ответить

Вячеслав Григорьев

Victor
4

我不会告诉你任何事情。

Ответить

Elena Balakhnova

Вячеслав
0

成龙支持习主席：）

Ответить

Murat Oshroev

2

Зайду в HM и куплю себе чего-нить в поддержку их позиции. 

Ответить

Yurii Romanov

0

Кто-нибудь объясните им, что это их экономика

Ответить

Elena Balakhnova

Yurii
1

вы думаете их не предупредили? их экономика спокойно выживет заменив  Н&M на свой локальный бренд создав его меньше, чем за год или раскрутив и проинвестировав один из уже готовых...  при этом создаст новые рабочие места внутри страны, в чем проблема? Больше потерь понесет не Китай, а все эти бренды которым придется придумать куда продать все что они произвели с учетом китайских потребителей и как жить без такого жирного куска :)

Ответить

Syzygy

Elena
3

Если вы думаете, что ЕС и США спокойно будут смотреть, как из Китая их выдавливают, то очень ошибаетесь. Халява закончилась, хуавей это хорошо показал.

Ответить

Маркетологов к

Syzygy
2

Пхахаха))) Еще один такой заход и Китай внесет огрызок в ответ, да еще и теслу в придачу прикроет. И будет Кук на презентации стоять со спущенными штанами и хером в руке, вместо нового телефона.

Ответить

Elena Balakhnova

Маркето…
1

я это представила: made my day

Ответить

Elena Balakhnova

Syzygy
–1

Да ничего пока еще никто не показал на самом деле, все только начинается... увы

Ответить

Yurii Romanov

Elena
0

H&M это не Nike и Adidas, что Германия что Америка не дадут просто так манипулировать их корпорациями.

Ответить

Elena Balakhnova

Yurii
0

Я кажется ничего не писала про Nike и Аddidas, а также про Германию и США (Америка это континент)...  и то, что они дадут и чего не дадут. Китай отращивает зубы, правительство Си это не правительсво Ху, которое действовала по принципу in Renminbi we trust... опять же стоит вспомнить, что те же Nike и Addidas официально пришли в Китай только в конце 1990х (Адидас в 1997 году) и у самого Китая куча спортивных брендов типа Li-ning, Anta, 360 и так далее.

Ответить

Yurii Romanov

Elena
0

Ну статья вроде как о  Nike и Аddidas.

Америка это континент

Достаточно пообщаться с жителями U.S чтобы начать называть их страну Америкой, каждый второй если не первый будет говорить Америка вместо U.S.

С лингвистической точки зрения это неправильно, а с точки зрения живого языка носителей это ок

Ответить

Для Сохранения

Elena
0

Америка это континент

А европа это что такое?

Ответить

Elena Balakhnova

Для
0

гугл в помощь?

Ответить

Make Luv

Для
0

Спутник Юпитера.

Ответить

Сидор

Yurii
1

Уже не их. Далеко не все отшивается /производится из одежды указаных брендов в Китае. Вьетнам, Бангладеш, мне даже попадалась Венгрия (Nike, но могу ошибаться).
Так что все в порядке с точки зрения Коммунистической партии КНДР

Ответить

Yurii Romanov

Сидор
1

Это всё сказки на уровне военной мощи Китая и их умения воевать.
Отбери у них главные мировые бренды, помири Европу с Америкой на тему санкций в сторону Китая и что там останется? 

Достаточно отвернуться западу и всё, Китай сам себя окружил врагами на пике своего развития и исторически. 

Ответить

Илья М

Yurii
0

а кто отбирать будет и стрелять себе в ногу? Кап вложения, высокая с/ст потом из-за ценника на труд и прочих китайских преимуществ. Китай может тупо продолжить штамповать то что штамповал, ну бренд переклеит если захочет вообще - большинство покупать будет то что дешевле. Заводы попробуй еще вывези у них :)

Ответить

Yurii Romanov

Илья
2

Давно доказано что любое производство уже стоит так же как в Китае в любой другой стране мира, работа с миску риса в Китае ушла в прошлое, давно. Это инерционное движение и остатки былой мощи производств которые поддерживают эту неуклюжую машину.

Ответить

Илья М

Yurii
0

Давно доказано

наряду с "всем известно" и т.п. - так себе вводные для дискуссии.

Я понимаю что примитивные производства дешевле будут в Бангладеш/Вьетнаме/Малайзии, но вот то что производство в Китае уже сравнилось с немецким/французским/штатовским по с/ст рабсилы - верится с трудом. Ссылочку бы на что-то? У китая , емнип, процент городского населения еще даже не как у нас, т.е. задел в дешевой рабсиле сельской какой-никакой остался.

Ответить

Yurii Romanov

Илья
1

https://www.statista.com/statistics/744071/manufacturing-labor-costs-per-hour-china-vietnam-mexico/

Manufacturing labor costs per hour: China…
In 2018, manufacturing labor costs in China were estimated to be 5.51 U.S.
www.statista.com
Ответить

Yurii

Yurii
3

Кому лень ходить по ссылкам

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Elena Balakhnova

Илья
0

В Шэньчжэне минимальная зарплата неквалифицированного рабочего в 2019 году была в районе 2200 юаней (умнажаем на 11 и получаем в рублях), а неквалифицированные рабочие на технологичном производстве не работают. Именно поэтому невозможно перенести его, например в Индию, где нет такой развитой системы профтехучилищ как в Китае (по советской модели), так например рабочий-техник на заводе занимающимся смешиванием смеси для молдинговых машин (для производства обуви) получал в 2019 около 8.000 юаней (то есть почти 1200$)... такая же история и на швейных производствах где необходимо высокое качество, где используются дорогие материалы...

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Случайные

Илья
0

типа советский союз?)

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BearStrikesBack

0
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Lucien Sorokin

0

В какую же помойку превратился vc.ru...
Пять лет назад были какие-то обсуждения, идеи, в комменты было интересно зайти. Сейчас же, это просто политические срачи. наводнение школотой. По итогу это просто сайт, для тех кто не знает английского и не может читать новости в оригинале. Все интересные юзеры из прошлого ушли.
Вообщем VC деградировал вместе с российской экономикой.
Я тут зарегистрировался, чтобы практиковать русский язык, и следить за тем что тут у вас происходит.
Удаляю аккаунт к черту. Пусть здесь остаются нищеброды и школьники из РФ, верящие в силу рубля и юаня.

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Маркетологов к стенке

Lucien
0

А почему вы нетолерантны к чужому мнению то?

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Inevitable

0
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