Торговля
Евгения Евсеева

Магазины H&M исчезли с карт приложений в Китае Статьи редакции

В Китае массово бойкотируют бренды из-за отказа использовать хлопок, произведённый уйгурами в Синьцзяне.

В сервисе такси Didi при вызове машины невозможно выбрать магазин H&M как пункт назначения, а поиск магазинов в нескольких китайских приложениях карт, включая Baidu Maps, не даёт результаты, пишет WSJ. По данным издания, в Китае расположено более 400 магазинов компании.

Поиск в Google Maps показал более десятка точек H&M в столице и окрестностях, но это приложение доступно в Китае только через виртуальную частную сеть, которая обходит государственный запрет на продукты Google, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, поиск недоступен по крайней мере в Apple Maps и Baidu Maps. Apple получает свои картографические данные в Китае от AutoNavi Software, принадлежащей Alibaba, в то время как Baidu собирает свои собственные.

Yurui Wu @wuyurui99
After disappearing from Chinese online shopping sites, H&M stores no longer exist on Chinese...maps. Google Maps, which is blocked, still shows accurate information. https://t.co/22Q1xb1Zuk
После исчезновения из китайских онлайн-магазинов магазины H&M больше не существуют на китайских картах. Google Maps, который заблокирован, всё ещё показывает правильную информацию.
  • В марте китайские пользователи в Weibo призвали к бойкоту H&M из-за отказа ритейлера использовать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзяне — а затем товары бренда пропали из интернет-магазинов.
  • После этого пользователи в Китае призвали бойкотировать Nike, Adidas и другие популярные бренды, которые тоже отказались использовать хлопок из Синьцзяня. Актёры, которые снимались в рекламе или были представителями брендов, начали публично заявлять о разрыве контрактов. При этом товары брендов пока доступны в интернет-магазинах.

#новость #китай

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Marat Ahiar

22

Китайские граждане байкотируют компанию, которая байкотирует китайское правительство, которое относится к китайцам как к рабам. Пропаганда, которая Геббельсу и не снилась.

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Денис Самойлов

Marat
13

Наши граждане не далеко ушли 😟

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Евгений Бв

Marat
–5

НМ использовало рабский труд детей на фабрике, а Китайское правительство это дело пресекло, от этого и пошли возмущения от компании НМ, так их лишили сверхприбыли. Тоже самое было и на заводах ЭПЛ, где люди выкидывались из цехов, чтобы избавиться от невыносимого рабства. Тоже самое было в Индии, где разгромили завод ЭПЛ, протестуя против рабского труда.
Так что Китайцы молодцы, что борются с детским рабством, массовыми изнасилованиями женщин на заводах западных компаний и с ужасающими условиями. Конечно, компании НМ, ЭПЛ начинают подкупать нищее население, чтобы те участвовали в протестах, взрывали мирных граждан, под лозунгом борьбы против компартии. Их ничего не остановит, если светит 300% прибыли.
А вы дальше поддерживайте новый западный рейх, но плохо получается)

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Hambala Fully

Евгений
6
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Евгений Бв

Hambala
–6

Смотри какие душки. Только продажные западные либерасты умалчивают про это и максимум могут ответить картинкой для детей дошкольного уровня развития
Ну, либерасты, что молчите? Что тут устраивает американское правительство?) Вот именно, и ответить нечего, потому как в крови по самые ноздри.

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Hambala Fully

Евгений
3

Причём здесь либерасты ?
В Китае, по-твоему, социализм, что ли?

Обычный госкапитализм со всем вытекающим.

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Евгений Бв

Hambala
–1

Ну так и не надо лицемерить тогда, выставляя запад этаким цивилизованным миром. Там гестапо похлеще других стран третьего мира.

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Hambala Fully

Евгений
5

Так я вроде ничего про запад и не говорил, только отправил картинку, которая весьма неплохо отражает суть китайского капитализма.

Сами задумайтесь, чего же государство столько лет позволяло детям батрачить на фабриках ради американских корпораций ?
Не потому ли, что до поры им это выгодно было ?)))

Дело вовсе не том, что там дети батрачили.

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Евгений Бв

Hambala
–1

Батрачили, потому как и среди китайских проверяющих были коррупционеры. Как только подчистили их, то добрались и до фабрик.
Китайцы красавцы. Защищают всеми силами свой народ

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INDIVID

Евгений
1

похоже ты сам раб Путина, а точнее проплаченный Холуй! У вас Америка во всём виновата! Иди отседа!

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Евгений Бв

INDIVID
–1

Да плевать мне на них. Я смеюсь тут над ботами- либерастами-лицемерами.

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Marat Ahiar

Евгений
1

То есть можно использовать детский труд, только если покупаешь хлопок собранный рабами?

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Евгений Бв

Marat
–1

Китай пресек детское рабство на заводе НМ, от этого те и начали компанию против Китая. Хлопок тут не играет роль.
По сути, западные компании устроили концлагеря, причем детские. 

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Marat Ahiar

Евгений
1

Видимо дети работавшие на фабриках выросли и устроились на работу в правительство чтобы сообщить об этом партии

Ответить

Евгений Бв

Marat
–1

Нет, просто дошли руки и до западных компаний.

Ответить

Marat Ahiar

Евгений
1

Инфа прямиком из ЦК?

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Евгений Бв

Marat
–1

Естественно.

Ответить

Serge Tikhonenko

Евгений
1

Странно, можно уволиться и работать не на Эпл, а на своего соотечественника, китайца. А может, у китайца ещё больше работать придётся?

Ответить

Евгений Бв

Serge
–1

Странно, а может просто нужно контролировать человеческие условия труда? Что собственно и сделал Китай. И шикарная отмаза западных компаний..типо рабство и рабство, у других хуже))

Ответить

Кигхриль Vselensky

Marat
4

Ну только поправочка что китайские граждане это условно, а байкотируют китайские компании по указке китайского правительства

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lakoros

Marat
1

"правительство, которое относится к китайцам как к рабам" Езжай в Китай, хватай людей за локти на улице и рассказывай как им плохо живётся.

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Marat Ahiar

lakoros
4

Нет времени путешествовать, надо хлопок собирать!

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KINCH

Marat
1

Кто бы мог подумать, что кого-то должно волновать откуда кто-то закупает хлопок... Какая-то хуйня происходит с этим миром и людьми. 

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Олег Поворин

KINCH
2

Хлопок волновал давно. Еще в нулевых США запрещали покупку хлопка у целых стран.

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Харухи

Marat
1

Партия заботится о своих гражданах больше чем любое другое правительство. Именно при нынешней власти страна превратилась из нищей в передовую. Рядовой китаец уже живет куда лучше среднего жителя снг. Нам бы такую партию.

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Marat Ahiar

Харухи
0

В СНГ тоже рост! Только отрицательный пока...

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Serge Tikhonenko

Харухи
0

При нынешней власти и на американских инвестициях. Без миллиардов из Америки ловили бы воробьёв, как при Мао

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Kirill Kulagin

Marat
0

Не китайцев, а уйгуров, и не граждане, а местные китайботы.

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Vahe Yeremyan

9

Добавлю, для тех кто, как и я, не были в курсе:

«Ранее эти компании отказались использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в регионе.»

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Евгений Бв

Vahe
–1

П.С. После того, как Китай пресек детско-рабскую фабрику НМ.

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Syzygy

5

Всё, что нужно знать об "экономике" Китая. Интересно, а где все те личности, которые вопили про якобы попранный свободный рынок, когда США запретили хуавей?
Тут вон Китая прямо указывает, какое сырьё должны использовать зарубежные компании и ничего, все защитники попрятались.

Свободный рынок - он не для всех. Щемить зарубежные сервисы и производителей китайцы очень даже рады, а когда им отплатили той же монетой - сразу вопли про притеснение и отсутствие демократии.

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Sergio Molotkoni

Syzygy
3

Это другое 😂 , но самое страшное, что для h&m китайский рынок скорее всего самый крупный

Ответить

Харухи

Syzygy
0

Так это же США, а не Китай рассказывает всем какая она свободная страна со свободным рынком. 

Ответить

Григорий Кисель

–3

А в Америки негров линчевали.

Ответить

Папа Римский

Григорий
1

Почему тогда ты еще жив?

Ответить

Вячеслав Григорьев

1
Ответить

Евгений Бв

Вячеслав
–3

Происходит закрытие детско-рабского конгломерата НМ и других компаний.

Ответить

Hambala Fully

Евгений
0
Ответить

Евгений Бв

Hambala
–3

Западный мир тобою доволен)

Ответить

Dmitrii

1

Ну, надо же! Западный мир натыкается на культуру отмены по отношению к себе на Востоке. :-)

Ответить

Для Сохранения

1

затем товары бренда пропали из интернет-магазинов

Эта компания организована и ведётся не пользователями.

Ответить

Selfish Ledger

0

Это только начало. Китай будет нагибать свободный капитализм все больше и больше потому что у них средний класс подрос упахиваясь на фабриках. НБА тихушничает про уйгуров, Хабиб ни слова не говорит, в каждом втором фильме есть хороший китаец. Money talks.

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lakoros

0

Сильные нагибают кого могут. Что США, что Китай. Правила они для слабых)

Ответить

Rafa Ramazanov

0

Не понимаю логику, ну отказались, отказались по факту, любая компания может отказаться от чего либо и когда либо, про лагеря уже как два года знают если не больше, есть куча доказательств,куча видео и т.п вопрос, чем думает Китая-коммунистическая башка 🤔 ? 
П.С Если завтра Xiaomi, oppo, Vivo и т.д перестанет покупать процессоры Qualcomm то США должны делать подобное ? Тогда их назовут варварами, тварями и т.д

Ответить

Предстоящий бас

0

Как и Винни Пух и South Park одно время -) 

Ответить

Sergey Vlasov

0

Продавцы, взявшие ипотеку, очень «довольны»...

Ответить

Юрий Белоножкин

0

1. HM попали в сложную ситуацию. С одной стороны, терять рынок не хочется. А с другой стороны, если сдать назад, то получится, что HM... поддерживает рабский труд уйгуров? 

2. Думаю, пиар компания HM может быть направлена на дискредитацию источников о рабском труде. Ну вроде как «мы изучили факты, и поняли, что были неправы. Прости, Китай». Или тогда уже идти до конца и стоять на своём.

3. Если все западные товары уйдут с рынка Китая, то будут ли китайцы довольствоваться своим собственным всем? Одеждой и обувью?

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Serge Tikhonenko

Юрий
0

Тогда бойкот китайским товарам. Без экспорта в США Китай быстро загнется

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Евгений Бв

Serge
0

Пхаха..вы серьезно?)

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