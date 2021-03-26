В Китае массово бойкотируют бренды из-за отказа использовать хлопок, произведённый уйгурами в Синьцзяне.

В сервисе такси Didi при вызове машины невозможно выбрать магазин H&M как пункт назначения, а поиск магазинов в нескольких китайских приложениях карт, включая Baidu Maps, не даёт результаты, пишет WSJ. По данным издания, в Китае расположено более 400 магазинов компании.

Поиск в Google Maps показал более десятка точек H&M в столице и окрестностях, но это приложение доступно в Китае только через виртуальную частную сеть, которая обходит государственный запрет на продукты Google, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, поиск недоступен по крайней мере в Apple Maps и Baidu Maps. Apple получает свои картографические данные в Китае от AutoNavi Software, принадлежащей Alibaba, в то время как Baidu собирает свои собственные.

Yurui Wu @wuyurui99 After disappearing from Chinese online shopping sites, H&M stores no longer exist on Chinese...maps. Google Maps, which is blocked, still shows accurate information. https://t.co/22Q1xb1Zuk [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ExUK-hsVIAY9JMF.jpg","width":749,"height":1297}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ExUK-htU8AABxdT.jpg","width":749,"height":1290}}}] После исчезновения из китайских онлайн-магазинов магазины H&M больше не существуют на китайских картах. Google Maps, который заблокирован, всё ещё показывает правильную информацию.

В марте китайские пользователи в Weibo призвали к бойкоту H&M из-за отказа ритейлера использовать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзяне — а затем товары бренда пропали из интернет-магазинов.



После этого пользователи в Китае призвали бойкотировать Nike, Adidas и другие популярные бренды, которые тоже отказались использовать хлопок из Синьцзяня. Актёры, которые снимались в рекламе или были представителями брендов, начали публично заявлять о разрыве контрактов. При этом товары брендов пока доступны в интернет-магазинах.

