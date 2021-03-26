Магазины H&M исчезли с карт приложений в Китае Статьи редакции
В Китае массово бойкотируют бренды из-за отказа использовать хлопок, произведённый уйгурами в Синьцзяне.
В сервисе такси Didi при вызове машины невозможно выбрать магазин H&M как пункт назначения, а поиск магазинов в нескольких китайских приложениях карт, включая Baidu Maps, не даёт результаты, пишет WSJ. По данным издания, в Китае расположено более 400 магазинов компании.
Поиск в Google Maps показал более десятка точек H&M в столице и окрестностях, но это приложение доступно в Китае только через виртуальную частную сеть, которая обходит государственный запрет на продукты Google, пишет Bloomberg.
По данным Bloomberg, поиск недоступен по крайней мере в Apple Maps и Baidu Maps. Apple получает свои картографические данные в Китае от AutoNavi Software, принадлежащей Alibaba, в то время как Baidu собирает свои собственные.
- В марте китайские пользователи в Weibo призвали к бойкоту H&M из-за отказа ритейлера использовать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзяне — а затем товары бренда пропали из интернет-магазинов.
- После этого пользователи в Китае призвали бойкотировать Nike, Adidas и другие популярные бренды, которые тоже отказались использовать хлопок из Синьцзяня. Актёры, которые снимались в рекламе или были представителями брендов, начали публично заявлять о разрыве контрактов. При этом товары брендов пока доступны в интернет-магазинах.
Китайские граждане байкотируют компанию, которая байкотирует китайское правительство, которое относится к китайцам как к рабам. Пропаганда, которая Геббельсу и не снилась.
НМ использовало рабский труд детей на фабрике, а Китайское правительство это дело пресекло, от этого и пошли возмущения от компании НМ, так их лишили сверхприбыли. Тоже самое было и на заводах ЭПЛ, где люди выкидывались из цехов, чтобы избавиться от невыносимого рабства. Тоже самое было в Индии, где разгромили завод ЭПЛ, протестуя против рабского труда.
Так что Китайцы молодцы, что борются с детским рабством, массовыми изнасилованиями женщин на заводах западных компаний и с ужасающими условиями. Конечно, компании НМ, ЭПЛ начинают подкупать нищее население, чтобы те участвовали в протестах, взрывали мирных граждан, под лозунгом борьбы против компартии. Их ничего не остановит, если светит 300% прибыли.
А вы дальше поддерживайте новый западный рейх, но плохо получается)
Смотри какие душки. Только продажные западные либерасты умалчивают про это и максимум могут ответить картинкой для детей дошкольного уровня развития
Ну, либерасты, что молчите? Что тут устраивает американское правительство?) Вот именно, и ответить нечего, потому как в крови по самые ноздри.
Причём здесь либерасты ?
В Китае, по-твоему, социализм, что ли?
Обычный госкапитализм со всем вытекающим.
Ну так и не надо лицемерить тогда, выставляя запад этаким цивилизованным миром. Там гестапо похлеще других стран третьего мира.
Так я вроде ничего про запад и не говорил, только отправил картинку, которая весьма неплохо отражает суть китайского капитализма.
Сами задумайтесь, чего же государство столько лет позволяло детям батрачить на фабриках ради американских корпораций ?
Не потому ли, что до поры им это выгодно было ?)))
Дело вовсе не том, что там дети батрачили.
Батрачили, потому как и среди китайских проверяющих были коррупционеры. Как только подчистили их, то добрались и до фабрик.
Китайцы красавцы. Защищают всеми силами свой народ
Да плевать мне на них. Я смеюсь тут над ботами- либерастами-лицемерами.
То есть можно использовать детский труд, только если покупаешь хлопок собранный рабами?
Китай пресек детское рабство на заводе НМ, от этого те и начали компанию против Китая. Хлопок тут не играет роль.
По сути, западные компании устроили концлагеря, причем детские.
Видимо дети работавшие на фабриках выросли и устроились на работу в правительство чтобы сообщить об этом партии
Нет, просто дошли руки и до западных компаний.
Странно, можно уволиться и работать не на Эпл, а на своего соотечественника, китайца. А может, у китайца ещё больше работать придётся?
Странно, а может просто нужно контролировать человеческие условия труда? Что собственно и сделал Китай. И шикарная отмаза западных компаний..типо рабство и рабство, у других хуже))
Ну только поправочка что китайские граждане это условно, а байкотируют китайские компании по указке китайского правительства
Хлопок волновал давно. Еще в нулевых США запрещали покупку хлопка у целых стран.
При нынешней власти и на американских инвестициях. Без миллиардов из Америки ловили бы воробьёв, как при Мао
Добавлю, для тех кто, как и я, не были в курсе:
«Ранее эти компании отказались использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в регионе.»
Всё, что нужно знать об "экономике" Китая. Интересно, а где все те личности, которые вопили про якобы попранный свободный рынок, когда США запретили хуавей?
Тут вон Китая прямо указывает, какое сырьё должны использовать зарубежные компании и ничего, все защитники попрятались.
Свободный рынок - он не для всех. Щемить зарубежные сервисы и производителей китайцы очень даже рады, а когда им отплатили той же монетой - сразу вопли про притеснение и отсутствие демократии.
Это другое 😂 , но самое страшное, что для h&m китайский рынок скорее всего самый крупный
А в Америки негров линчевали.
Происходит закрытие детско-рабского конгломерата НМ и других компаний.
Ну, надо же! Западный мир натыкается на культуру отмены по отношению к себе на Востоке. :-)
затем товары бренда пропали из интернет-магазинов
Эта компания организована и ведётся не пользователями.
Это только начало. Китай будет нагибать свободный капитализм все больше и больше потому что у них средний класс подрос упахиваясь на фабриках. НБА тихушничает про уйгуров, Хабиб ни слова не говорит, в каждом втором фильме есть хороший китаец. Money talks.
Не понимаю логику, ну отказались, отказались по факту, любая компания может отказаться от чего либо и когда либо, про лагеря уже как два года знают если не больше, есть куча доказательств,куча видео и т.п вопрос, чем думает Китая-коммунистическая башка 🤔 ?
П.С Если завтра Xiaomi, oppo, Vivo и т.д перестанет покупать процессоры Qualcomm то США должны делать подобное ? Тогда их назовут варварами, тварями и т.д
1. HM попали в сложную ситуацию. С одной стороны, терять рынок не хочется. А с другой стороны, если сдать назад, то получится, что HM... поддерживает рабский труд уйгуров?
2. Думаю, пиар компания HM может быть направлена на дискредитацию источников о рабском труде. Ну вроде как «мы изучили факты, и поняли, что были неправы. Прости, Китай». Или тогда уже идти до конца и стоять на своём.
3. Если все западные товары уйдут с рынка Китая, то будут ли китайцы довольствоваться своим собственным всем? Одеждой и обувью?
Тогда бойкот китайским товарам. Без экспорта в США Китай быстро загнется
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