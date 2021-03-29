Для борьбы с нелегальным оборотом.

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Федеральная налоговая служба разработала и направила в Минфин новые версии поправок в КоАП, федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», пишет РБК со ссылкой на материалы ФНС. Ведомства хотят ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках.

ФНС и Минфин предлагают:

Сократить перечень случаев, при которых контрольно-кассовая техника (ККТ) может не использоваться на рынке.

Обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды.

Обязать компании, управляющие рынками, постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов.

Возложить на управляющие компании ответственность за недопуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена.

Позволить привлекать продавцов на рынках к административной ответственности в упрощенном порядке в виде предупреждения.

Глава ФНС Даниил Егоров представил поправки на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась 24 марта, пишет издание.

Практика контроля за деятельностью на рынках «показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», указано в материалах заседания.