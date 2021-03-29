Торговля
Евгения Евсеева

ФНС предложила ужесточить контроль за использованием кассовых аппаратов на рынках — РБК Статьи редакции

Для борьбы с нелегальным оборотом.

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Федеральная налоговая служба разработала и направила в Минфин новые версии поправок в КоАП, федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», пишет РБК со ссылкой на материалы ФНС. Ведомства хотят ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках.

ФНС и Минфин предлагают:

  • Сократить перечень случаев, при которых контрольно-кассовая техника (ККТ) может не использоваться на рынке.
  • Обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды.
  • Обязать компании, управляющие рынками, постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов.
  • Возложить на управляющие компании ответственность за недопуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена.
  • Позволить привлекать продавцов на рынках к административной ответственности в упрощенном порядке в виде предупреждения.

Глава ФНС Даниил Егоров представил поправки на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась 24 марта, пишет издание.

Практика контроля за деятельностью на рынках «показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», указано в материалах заседания.

  • В 2019 году Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблему нелегального перевода денег за границу.
  • Поручение стало ответом на письмо ЦБ, в котором он раскрыл подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки ежемесячным объёмом не менее 10 млрд рублей.

#новость

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10 комментариев
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Теплый фонарь

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"Ни один пучок петрушки не пройдет мимо кассы!"

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Victor Kovalev

Теплый
0

Аминь

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Егор Гриньков

5

В очередной раз хотят возложить свою работу на плечи граждан.
ФНС в конечном итоге только дань и будет собирать.

Ответить

Теплый фонарь

Егор
0

А когда у мытарей было иначе? 

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Программный супер_стар

3

Похоже, скоро начнут вводить анальные зонды

Ответить

Kot Wild

Программный
0

Есть сомнения?)))

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Sergei Timofeyev

Программный
0

Скоро, скоро... они пока тестируют контроль расходов физиков. Второй год как.

Ответить

Святослав Гусев

1

Вот бы ещё с подделками начали бороться, типа Fake вещами, различными поделками которые продают не только на рынках.

Ответить

Maksim Emelyanov

Святослав
2

Скоро маркировка дойдёт и до туда, но всем будет пох)

Ответить

Михаил Качалов

Святослав
0

23.03.2021
Кудрин: В сфере таможенного регулирования у нас даже прорыв. Мы выявили нарушения, связанные с тем, что при декларировании товаров недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности в декларациях. Мы выявили системную проблему, как оказалось. И уже Федеральная таможенная служба по нашим материалам начала работать.

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