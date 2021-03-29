ФНС предложила ужесточить контроль за использованием кассовых аппаратов на рынках — РБК Статьи редакции
Для борьбы с нелегальным оборотом.
Федеральная налоговая служба разработала и направила в Минфин новые версии поправок в КоАП, федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», пишет РБК со ссылкой на материалы ФНС. Ведомства хотят ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках.
ФНС и Минфин предлагают:
- Сократить перечень случаев, при которых контрольно-кассовая техника (ККТ) может не использоваться на рынке.
- Обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды.
- Обязать компании, управляющие рынками, постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов.
- Возложить на управляющие компании ответственность за недопуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена.
- Позволить привлекать продавцов на рынках к административной ответственности в упрощенном порядке в виде предупреждения.
Глава ФНС Даниил Егоров представил поправки на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась 24 марта, пишет издание.
Практика контроля за деятельностью на рынках «показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», указано в материалах заседания.
- В 2019 году Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблему нелегального перевода денег за границу.
- Поручение стало ответом на письмо ЦБ, в котором он раскрыл подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки ежемесячным объёмом не менее 10 млрд рублей.
В очередной раз хотят возложить свою работу на плечи граждан.
ФНС в конечном итоге только дань и будет собирать.
Скоро, скоро... они пока тестируют контроль расходов физиков. Второй год как.
Вот бы ещё с подделками начали бороться, типа Fake вещами, различными поделками которые продают не только на рынках.
23.03.2021
Кудрин: В сфере таможенного регулирования у нас даже прорыв. Мы выявили нарушения, связанные с тем, что при декларировании товаров недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности в декларациях. Мы выявили системную проблему, как оказалось. И уже Федеральная таможенная служба по нашим материалам начала работать.
Путин: Отреагировали?
Кудрин: Десятки миллиардов рублей доначислений
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