Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров за 1-2 часа в Москве Статьи редакции

Стоимость услуги в Москве — 199 рублей.

15 15 комментариев
1706 просмотров

«Яндекс.Маркет» и «Доставка Яндекс GO» запустили экспресс-доставку из более 30 партнёрских магазинов, рассказали vc.ru в компании.

Сейчас для доставки доступно около 20 тысяч наименований товаров, которые курьеры-партнёры «Доставки» привезут покупателю за один-два часа. К концу 2021 года ассортимент вырастет до 300 тысяч. Условия и тарифы доставки для продавцов не изменятся.

У товаров, доступных для быстрой доставки, появится пометка «Доставим за 1-2 часа». Найти их можно с помощью фильтра «Доставим сегодня» или в разделе каталога «Экспресс-доставка» на сайте или в приложении «Маркета».

Экспресс-доставка стоит 199 рублей, при заказе на сумму больше 5 тысяч рублей она будет бесплатной. Сейчас доставку тестируют в Москве, в ближайшую неделю она станет доступна жителям Екатеринбурга и Казани по цене 99 рублей.

В течение пары недель экспресс-доставка появится также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а до конца года она заработает в других городах.

«Раньше продавцы, получая заказ в интернете, искали нужный товар в одном из своих магазинов, раскиданных по городу, заказывали из него доставку в сортировочный центр и уже оттуда направляли клиенту. Теперь продавцу достаточно собрать заказ в магазине и связаться с платформой "Доставки Яндекс Go", а курьер заберёт посылку из магазина и отвезёт по нужному адресу», — рассказала руководитель «Маркета» Татьяна Умряева.

  • Сервис быстрой доставки товаров Ozon Express есть у Ozon — его запустили в 2019 году.
  • В марте 2021 «Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа.

#новость #яндекс #яндексмаркет

15 15 комментариев
5
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15 комментариев
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Ruslan Fatikhov

20

Понадобилось 9 дней.

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Bender Rodriguez

7

запустил и прилег, захватив все остальные сервисы яндекса с собой

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Anton Prikhodko

Bender
7

Прилёг отдохнуть после тяжелого запуска

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Sergei Timofeyev

Bender
0

В SLA не влезают?

Ответить

alex twit

8

Ждём новых постов в приёмной!

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Александр Якунин

alex
0

Опоздали на 8 секунд.

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Vova Medvedev

0

мне не надо за 1-2 часа мне надо в то время в которое мне удобно и где мне удобно. 

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Чит Чат

0

У яндекса же нет маркетплейса.. как этот товар заказать то?

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Сергей Милосердов

Чит
1

https://pokupki.market.yandex.ru/

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Чит Чат

Сергей
0

ого, впервые вижу вообще...так нет же самовывоза.. только платная доставка.. ух

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Олча Артна

0

Новость прям оперативная. Я ещё в начале марта заказывал товары из Маркета и доставкой через Яндекс Go.

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lavrenty.mudriy

0

Как только отточят сервис - дело пойлет, идея хороша

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Ivan Illyn

0

Не вижу в каталоге обещанного пункта «Экспресс-доставка». Москва, естественно. Линк, сестра, линк!

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Кирилл

0

Первое впечатление не удалось...хотя доставка была очень оптимистично указана на следующий день....

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Дэни Трэхо

0

Убрали возможность оплаты через Google Pay. Нафига? Было очень удобно, ещё бы Samsung Pay добавили.

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