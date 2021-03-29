Стоимость услуги в Москве — 199 рублей.

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«Яндекс.Маркет» и «Доставка Яндекс GO» запустили экспресс-доставку из более 30 партнёрских магазинов, рассказали vc.ru в компании.

Сейчас для доставки доступно около 20 тысяч наименований товаров, которые курьеры-партнёры «Доставки» привезут покупателю за один-два часа. К концу 2021 года ассортимент вырастет до 300 тысяч. Условия и тарифы доставки для продавцов не изменятся.

У товаров, доступных для быстрой доставки, появится пометка «Доставим за 1-2 часа». Найти их можно с помощью фильтра «Доставим сегодня» или в разделе каталога «Экспресс-доставка» на сайте или в приложении «Маркета».

Экспресс-доставка стоит 199 рублей, при заказе на сумму больше 5 тысяч рублей она будет бесплатной. Сейчас доставку тестируют в Москве, в ближайшую неделю она станет доступна жителям Екатеринбурга и Казани по цене 99 рублей.

В течение пары недель экспресс-доставка появится также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а до конца года она заработает в других городах.

«Раньше продавцы, получая заказ в интернете, искали нужный товар в одном из своих магазинов, раскиданных по городу, заказывали из него доставку в сортировочный центр и уже оттуда направляли клиенту. Теперь продавцу достаточно собрать заказ в магазине и связаться с платформой "Доставки Яндекс Go", а курьер заберёт посылку из магазина и отвезёт по нужному адресу», — рассказала руководитель «Маркета» Татьяна Умряева.