«Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru Статьи редакции
Банк дополнительно инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей.
- Юридически обязывающие документы подписал также основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован, рассказали vc.ru в «Сбере».
- Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2021 года.
- По условиям сделки, «Сбер» выкупит долю в маркетплейсе и инвестирует в его дальнейшее развитие. 10% останется у «М.Видео-Эльдорадо», 5% — у Тынкована.
- «Сбер» инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей, заявляла компания в январе 2021 года. Для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. «М.Видео-Эльдорадо» за свою долю получит 4 млрд рублей.
В принципе это хорошие новости. Конкуренция между 5-6 маркетплейсами будет
(яндекс, вб, озон, аэ, гудс)... На руку поставщикам. Есть еще неплохой игрок детский мир но у них пока система очень сырая...
Женский единорожек88
Поставщики уже взвыли от изменений в условиях сотрудничества ежемесячных. А еще и распылятся и под каждого подстраиваться. Тот еще кайф
От этого плюс только потребителю и топ-манагерам. Для поставщиков десяток маркетплейсов на маленький рынок - это только головная боль
Не уверен, что что-то подвластное сберу это плюс потребителю. Собственно пример самого сбербанка олицетворяет это больше всего.
Не будет, гудс это в основном только центральная часть России. Когда там они расширят сеть кто их знает.
В Беру - 30 лярдов. Сейчас - 30 лярдов. Сбер, у тебя больше нет, чтобы сделать годный продукт? Инфляция ж за два года 30%! :)
Спокойный Артем
Я это с 2009го слышу....когда у соседки несколько стиралок в коридоре появилось на все последние)
В 2030: "Божеж ты мой, вы, наверное, еще "Беру" застали..."
Продавать 1 рубль за 50 копеек долго не получится, можно и на 100 ярдов на продавать, гудс кроме убытков так же ничего не сделал.
А прикиньте топ-менеджмент со скидками в 50% закупился партией товара и продал снова. Профит? )
ага, презервативами, иди тоже закупись
Пфф... когда Медиа-маркт уходил... оттуда фурами за 40-45% цены вывозили остатки.
40% это обычная средняя наценка по мвидео, стиралки лыжи больше 100% от отпускной + бонусы в офшоры
Сбер + Mail.ru Group — 46 + 17 на двоих. 31,5 с каждого (на самом деле нет, Сбер привязывал транши к KPI). Но общий смысл действительно в тридцатке.
Через год-полтора разосрутся.
Я всегда думал, что всякие goods.ru и Joom - это помоишные магазины, типа Али/Авито от тех, у кого нет денег и идей 🌚
Что там помойного? Они давали по крайней мере возможность покупать официальную ростест технику Эппл с 15% скидкой (т.е. по прайсу Горбушки).
Насчет Али вы точно ошиблись. Иногда там можно найти многое что и в обычных магазинах, а иногда то что вообще купить нельзя в рф.
Вообще то для потребителя Гудс давал лучшие условия (по сравнению с другими маркетплейсами, никто ничего похожего выдать не мог).
Понятно, что скорее всего это делалось для захвата своей доли рынка на ограниченное количество времени, как например с Беру в своё время.
Но, тем не менее, сути это не меняет. По выгоде именно для покупателя это был #1.
От куда вы узнали о нем? Я чисто случайно нарвался на этот плейс, откручивая рекламу в гугл, по стеллажам, в статистике аукционов, увидел этого конкурента. Зашел для анализа, и подумал что это чей то стартап что ли, или зеркало
Как то случайно маркетплейсы мониторил и увидел, что условия на нем гораздо лучше, чем на других.
А так рекламу в своё время крутили довольно надоедливую.
goods.ru - это темплированный интерфейс наложенный на 1С от М.Видео. Зачем Сбер эта рухлядь?
Надеюсь, что и для поставщиков и для покупателей, конкуренция между большим количеством маркетрлейсов пойдет на пользу
Стало яснее, а почему именно сегодня FT снова написал текст о проблемах у Сбера с Мылом? Кажется потому, что кто-то из источников предварительно связался с изданием и слил развитие сюжета. Причём это был элемент торговли. Кто-то в Сбере (или в Эльдорадо) очень хотел особых условий новой сделки. Вот этой сделки, сегодняшней. FT чуть-чуть затянули с публикацией (
Не,ну частично благодаря сберу,в РФ теперь есть несколько достойных маректплейсов и между ними яростная конкуренция,в какой-то момент деньги Сбера(вкладчиков)были на пользу этим компаниям и в итоге в целом развили конкурентный рынок.
Есть альтернатива:Польша,Украина где по одному унылому маркетплейсу-монополисту,с унылым сервисом
Как вы будете конкурировать с Яндексом и покупать у него траффик в то же время?
А какие варианты? Яндекс также конкурируя с Гугл, выкупает трафик у него для рекламы своих сервисов.
Вы уже не знаете куда деть деньги, значит ставки по ипотеке повышают, а млрд трятят на херню всякую, не банк а цирк
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