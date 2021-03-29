Торговля
Лиана Липанова

«Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru Статьи редакции

Банк дополнительно инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей.

  • Юридически обязывающие документы подписал также основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован, рассказали vc.ru в «Сбере».
  • Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2021 года.
  • По условиям сделки, «Сбер» выкупит долю в маркетплейсе и инвестирует в его дальнейшее развитие. 10% останется у «М.Видео-Эльдорадо», 5% — у Тынкована.
  • «Сбер» инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей, заявляла компания в январе 2021 года. Для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. «М.Видео-Эльдорадо» за свою долю получит 4 млрд рублей.
Миллион клиентов, 26 место в рейтинге…
Сейчас маркетплейс с продажами на уровне 8,6 млрд рублей в год отстаёт от крупнейших конкурентов.
vc.ru

#новость #goodsru #сбер

5768 просмотров
51 51 комментарий
3
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Perviz Makhmudov

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Никита Корниенко

Perviz
0

Виа гра

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Женский единорожек88

12

Ебаный стыд. Как слон в посудной лавке

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Sergei Timofeyev

Женский
7

Зато за сделки KPi падает на премии

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Евгений Ларин

4

В принципе это хорошие новости. Конкуренция между 5-6 маркетплейсами будет
(яндекс, вб, озон, аэ, гудс)... На руку поставщикам. Есть еще неплохой игрок детский мир но у них пока система очень сырая...

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Женский единорожек88

Евгений
7

Поставщики уже взвыли от изменений в условиях сотрудничества ежемесячных. А  еще и распылятся и под каждого подстраиваться. Тот еще кайф

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Евгений Ларин

Женский
0

больше корзинок для яиц = лучше

Ответить

Maxim Sergeevich

Евгений
4

От этого плюс только потребителю и топ-манагерам. Для поставщиков десяток маркетплейсов на маленький рынок - это только головная боль

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Евгений Анисимов

Maxim
0

Не уверен, что что-то подвластное сберу это плюс потребителю. Собственно пример самого сбербанка олицетворяет это больше всего.

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Сергей Милосердов

Евгений
0

Не будет, гудс это в основном только центральная часть России. Когда там они расширят сеть кто их знает.

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Андрей Шевчук

Сергей
0

30 ярдов, Карл!

Ответить

Sergei Timofeyev

4

В Беру - 30 лярдов. Сейчас - 30 лярдов. Сбер, у тебя больше нет, чтобы сделать годный продукт? Инфляция ж за два года 30%! :)

Ответить

KINCH

Sergei
–2

Я уже писал, еще раз напишу. Есть тенденция, что через год все рубли превратятся в черепки. 

Ответить

Спокойный Артем

KINCH
1

Я это с 2009го слышу....когда у соседки несколько стиралок в коридоре появилось на все последние)

Ответить

KINCH

Спокойн…
2

 Я это с 2009го слышу

Божеж ты мой, вы, наверное, еще Берию застали... 

Ответить

Ольга Маньшина

KINCH
5

В 2030: "Божеж ты мой, вы, наверное, еще "Беру" застали..."

Ответить

KINCH

Ольга
–2
Ответить

Артём Лисин

KINCH
0

На самом деле, не так уж и давно это было. 

Ответить

Андрей Иванов

Спокойн…
0

И что с 2009? Всё по старому? Оптимист..

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Сергей Сергеевич

Sergei
1

Продавать 1 рубль за 50 копеек долго не получится, можно и на 100 ярдов на продавать, гудс кроме убытков так же ничего не сделал. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
1

А прикиньте топ-менеджмент со скидками в 50% закупился партией товара и продал снова. Профит? )

Ответить

Сергей Сергеевич

Sergei
0

ага, презервативами, иди тоже закупись

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
2

Пфф... когда Медиа-маркт уходил... оттуда фурами за 40-45% цены вывозили остатки.

Ответить

Сергей Сергеевич

Sergei
0

40% это обычная средняя наценка по мвидео, стиралки лыжи больше 100% от отпускной + бонусы в офшоры

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
1

А тут скидка 60-65%. ))) Обычная наценка у Мвидео поменьше.

Ответить

Сергей

Sergei
0

мне насрать

Ответить

Sergei

Сергей
2

Для этого есть специальная комната.

Ответить

Сергей

Sergei
0

спасибо что напомнил

Ответить

EK

Sergei
0

Не знаю что там вывозили... Там на прилавках был китайский ноунейм в последние дни, когда они сделали условную скидку 30-50%. Нормальную технику мвидео и Эльдорадо себе на реализацию забрали.

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Чит Чат

Sergei
0

денег у Сбер полно, менеджеров нет, одни начальники

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Ivan Illyn

Sergei
0

Сбер + Mail.ru Group — 46 + 17 на двоих. 31,5 с каждого (на самом деле нет, Сбер привязывал транши к KPI). Но общий смысл действительно в тридцатке.

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alex twit

4

Bads.ru

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Andrey Vasilev

2

Через год-полтора разосрутся.

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Женский единорожек88

Andrey
3

Это такая бизнес-модель Сбера. 

Ответить

m1nuv8

2

- Дорогая, я выиграл в лотерею маркетплейс!
- Милый, нах он нам?

Ответить

Виталий Петровский

0

Я всегда думал, что всякие goods.ru и Joom - это помоишные магазины, типа Али/Авито от тех, у кого нет денег и идей 🌚

Ответить

BearStrikesBack

Виталий
4

Что там помойного? Они давали по крайней мере возможность покупать официальную ростест технику Эппл с 15% скидкой (т.е. по прайсу Горбушки).

Ответить

Nikolay Kapustin

Виталий
1

Насчет Али вы точно ошиблись. Иногда там можно найти многое что и в обычных магазинах, а иногда то что вообще купить нельзя в рф.

Ответить

Евгений Анисимов

Виталий
1

Вообще то для потребителя Гудс давал лучшие условия (по сравнению с другими маркетплейсами, никто ничего похожего выдать не мог).
Понятно, что скорее всего это делалось для захвата своей доли рынка на ограниченное количество времени, как например с Беру в своё время. 
Но, тем не менее, сути это не меняет. По выгоде именно для покупателя это был #1

Ответить

Артём Лисин

Евгений
0

От куда вы узнали о нем? Я чисто случайно нарвался на этот плейс, откручивая рекламу в гугл, по стеллажам, в статистике аукционов, увидел этого конкурента.  Зашел для анализа, и подумал что это чей то стартап что ли, или зеркало

Ответить

Евгений Анисимов

Артём
0

Как то случайно маркетплейсы мониторил и увидел, что условия на нем гораздо лучше, чем на других.
А так рекламу в своё время крутили довольно надоедливую. 

Ответить

Чит Чат

1

goods.ru - это темплированный интерфейс наложенный на 1С от М.Видео. Зачем Сбер эта рухлядь?

Ответить

Иван Семин

1

Надеюсь, что и для поставщиков и для покупателей, конкуренция между большим количеством маркетрлейсов пойдет на пользу

Ответить

Ivan Illyn

0

Стало яснее, а почему именно сегодня FT снова написал текст о проблемах у Сбера с Мылом? Кажется потому, что кто-то из источников предварительно связался с изданием и слил развитие сюжета. Причём это был элемент торговли. Кто-то в Сбере (или в Эльдорадо) очень хотел особых условий новой сделки. Вот этой сделки, сегодняшней. FT чуть-чуть затянули с публикацией (

Ответить

Mike Prokopenko

0

Так goods был партнер Тинькофф в приложении

Ответить

роман долгополов

0

Не,ну частично  благодаря сберу,в РФ теперь есть несколько достойных маректплейсов и между ними яростная конкуренция,в какой-то момент деньги Сбера(вкладчиков)были на пользу этим компаниям и в итоге в целом развили конкурентный рынок.
Есть альтернатива:Польша,Украина где по одному унылому маркетплейсу-монополисту,с унылым сервисом 

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Max Galinskiy

0

Греф после встречи с Хасисом

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Сергей Поляков

0

400 лямов зелени за такое дерьмо отдать....

Ответить

Анатолий Терентьев

0

Как вы будете конкурировать с Яндексом и покупать у него траффик в то же время?

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Артём Лисин

Анатолий
0

А какие варианты? Яндекс также конкурируя с Гугл, выкупает трафик у него для рекламы своих сервисов. 

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Денис Ануфриев

0

Вы уже не знаете куда деть деньги, значит ставки по ипотеке повышают, а млрд трятят на херню всякую, не банк а цирк

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