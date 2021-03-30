Ozon отчитался за 2020 год: могли показать прибыль, но инвестировали её в логистику Статьи редакции
Маркетплейс планирует увеличить оборот на 90% по итогам 2021 года.
Ozon представил финансовые результаты за четвёртый квартал и 2020 год — выручка за год выросла на 74% до 104,4 млрд, чистый убыток — на 15% до 22,3 млрд, рассказали vc.ru в компании.
Операционный убыток сократился на 7% до 17,3 млрд, валовая прибыль выросла на 180% с 11,2 млрд до 31,5 млрд рублей — почти втрое.
Скорректированная прибыль компании (EBITDA) осталась отрицательной, сократившись до 11,7 млрд рублей по сравнению с 15,8 млрд рублей в 2019 году.
По итогам 2021 года Ozon планирует нарастить оборот на 90%, капитальные затраты составят от 20 до 25 млрд рублей.
могли показать прибыль, но
Понимаю, я тоже мог попасть в Форбс, но инвестировал в бухло
Интересно когда они уже сделают нормальное объединение выбранных товаров в 1 заказ с нормальным выбором времени доставки
Пожалуйста, при курьерской доставке можно объединить одним кликом.
При доставке в пункт выдачи на каждую часть срок хранения 5 дней с возможностью продления, чтобы всё можно было забирать разом в крайнюю дату.
Озон, как Вы,существуя со времен динозавров, смогли проиграть Бакальчук? Как???
Даже Богуславский вышел из Озон, очевидно, разделяя скепсис (из его интеревью Осетинской).
Но сверхскоростной поезд IPO, о котором я уже писал и скоро, может быть, напишу статью, помог Озон набрать скорость...
Озон то лучше
Я про показатели прибыли, роста продаж, количество клиентов и т.п.
WB помойка, я сам не понимаю, как они выигрывают по цифрам, но в голове фразы типа: менталитет базара, который удачно подошел их клиентам; низкая стоимость логистики за счет экономии на разработки, а у нас еще не все привыкли платить за качество....нет, слишком сложный поток мыслей. Короче не устану повторять, WB помойка, где дешево, потому туда и прут как продавцы так и покупатели, озон чуть дороже, но люди экономят.
так наоборот же. на вб дороже чем на озоне. ну по крайней мере по тем категориями которые мне интересны
Январь 2020: Озон избавляется от собственной курьерской службы, и объявляет, что покупки из магазина доставят преимущественно внешние независимые логисты.
Итоги 2020: «продолжал инвестировать в логистическую инфраструктуру».
Внешние независимые логисты это курьеры, если говорить простым языком.
Но логистика это ведь не только курьеры. Как минимум её можно разделить на первую и последнюю милю.
Логистическая инфрастуктура это целая система - транспортный парк, оборудование, складская недвижимость, IT-продукт.
Прибыли нет в 2020 году, но есть сверхуспешное IPO - уже за это ребятам из Озона, АФК и Баринга респект :) Плюс отладили серьезно за год доставку
Ну справедливости ради Озон куда прикольные других аналогов по типу вишни
В статье надо сравнивать показатели с конкурентами.
Предлагаю написать большую статью об основнвх показателях ведущих маркетплейсов России.
Отличный повод начать блог на vc!
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