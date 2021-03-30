Торговля
Евгения Евсеева

Ozon отчитался за 2020 год: могли показать прибыль, но инвестировали её в логистику Статьи редакции

Маркетплейс планирует увеличить оборот на 90% по итогам 2021 года.

25 25 комментариев
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Ozon представил финансовые результаты за четвёртый квартал и 2020 год — выручка за год выросла на 74% до 104,4 млрд, чистый убыток — на 15% до 22,3 млрд, рассказали vc.ru в компании.

Операционный убыток сократился на 7% до 17,3 млрд, валовая прибыль выросла на 180% с 11,2 млрд до 31,5 млрд рублей — почти втрое.

Скорректированная прибыль компании (EBITDA) осталась отрицательной, сократившись до 11,7 млрд рублей по сравнению с 15,8 млрд рублей в 2019 году.

У Ozon была возможность стать прибыльным уже в 2020 году, но мы приняли решение продолжать инвестировать в логистическую инфраструктуру, ИТ и новые бизнес-инициативы.

Российский рынок электронной коммерции пока небольшой, по оценкам аналитиков его доля в общем обороте ритейла не превышает 10%. Очевидно, что рынок ожидает значительный рост и чтобы занять значимую долю рынка, нужны инвестиции в масштаб.

Мы инвестируем значительно с 2018 года и наши показатели роста подтверждают, что это вектор правильный.

Игорь Герасимов
финансовый директор Ozon

По итогам 2021 года Ozon планирует нарастить оборот на 90%, капитальные затраты составят от 20 до 25 млрд рублей.

  • В феврале Ozon объявил предварительные операционные результаты за четвёртый квартал и 2020 год — оборот вырос на 140% за год, до 195 млрд рублей. Также Ozon впервые за 20 лет отчитался о безубыточности — до этого компания оставалась убыточной, писал The Bell.
«В ближайшей перспективе мы продолжим нести…
Ключевые финансовые показатели, сильные стороны и основные риски.
vc.ru

#новость #ozon

25 25 комментариев
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Антон Курочкин

32

могли показать прибыль, но

Понимаю, я тоже мог попасть в Форбс, но инвестировал в бухло

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Хозяин

Антон
3

Все пути начинались от наших дверей, но мы только вышли, чтобы стрельнуть сигарет.

Ответить

Евгений Касимов

Антон
2

Звучит как цитата 🤣

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Вася Пражкин

Антон
1

Я тоже хотел инвестировать, но решил просто покушать.

Ответить

Andrey Vasilev

7

Убыточность - днк озона, это менять нельзя.

Ответить

Александр Королёв

4

Интересно когда они уже сделают нормальное объединение выбранных товаров в 1 заказ с нормальным выбором времени доставки

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Nikolay Ganin

Александр
3

Пожалуйста, при курьерской доставке можно объединить одним кликом. 
При доставке в пункт выдачи на каждую часть срок хранения 5 дней с возможностью продления, чтобы всё можно было забирать разом в крайнюю дату.

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Kesha Pazzy

2

Озон, как Вы,существуя со времен динозавров, смогли проиграть Бакальчук? Как???
Даже Богуславский вышел из Озон, очевидно, разделяя скепсис (из его интеревью Осетинской).
Но сверхскоростной поезд IPO, о котором я уже писал и скоро, может быть, напишу статью, помог Озон набрать скорость...

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Иван Шеметов

Kesha
5

Набор случайных слов

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Алексей Штейн

Kesha
1

Озон то лучше 

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Kesha Pazzy

Алексей
1

Я про показатели прибыли, роста продаж, количество клиентов и т.п.

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Никита Бровкин

Kesha
2

WB помойка, я сам не понимаю, как они выигрывают по цифрам, но в голове фразы типа: менталитет базара, который удачно подошел их клиентам; низкая стоимость логистики за счет экономии на разработки, а у нас еще не все привыкли платить за качество....нет, слишком сложный поток мыслей.  Короче не устану повторять, WB помойка, где дешево, потому туда и прут как продавцы так и покупатели, озон чуть дороже, но люди экономят.

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Евгений Гофман

Никита
0

так наоборот же. на вб дороже чем на озоне. ну по крайней мере по тем категориями которые мне интересны

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Евгений Гофман

3

удивительно. демпинг даёт объёмы продаж, но не приносит прибыли

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alex twit

2

Инвестировали в говно

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Ivan Illyn

2

Январь 2020: Озон избавляется от собственной курьерской службы, и объявляет, что покупки из магазина доставят преимущественно внешние независимые логисты.
Итоги 2020: «продолжал инвестировать в логистическую инфраструктуру».

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Nikolay Ganin

Ivan
2

Внешние независимые логисты это курьеры, если говорить простым языком.
Но логистика это ведь не только курьеры. Как минимум её можно разделить на первую и последнюю милю. 
Логистическая инфрастуктура это целая система - транспортный парк, оборудование, складская недвижимость, IT-продукт. 

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Макс Петров

2

Прибыли нет в 2020 году, но есть сверхуспешное IPO - уже за это ребятам из Озона, АФК и Баринга респект :) Плюс отладили серьезно за год доставку

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Даниил Поляков

1

Ну справедливости ради Озон куда прикольные других аналогов по типу вишни

Ответить

Татьяна

Даниил
2

Какой вишни? Земляники?

Ответить

Максим Неплох

Татьяна
2

дИкИе ЯгОдЫ

Ответить

alex twit

Татьяна
0

Зимней

Ответить

Kesha Pazzy

0

В статье надо сравнивать показатели с конкурентами.
Предлагаю написать большую статью об основнвх показателях ведущих маркетплейсов России. 

Ответить

Raimond Vladimirov

Kesha
1

Отличный повод начать блог на vc!

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Kesha Pazzy

Raimond
0

Да я со своей отчетностью и аналитикой не успеваю разобраться. 

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