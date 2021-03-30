У Ozon была возможность стать прибыльным уже в 2020 году, но мы приняли решение продолжать инвестировать в логистическую инфраструктуру, ИТ и новые бизнес-инициативы.



Российский рынок электронной коммерции пока небольшой, по оценкам аналитиков его доля в общем обороте ритейла не превышает 10%. Очевидно, что рынок ожидает значительный рост и чтобы занять значимую долю рынка, нужны инвестиции в масштаб.



Мы инвестируем значительно с 2018 года и наши показатели роста подтверждают, что это вектор правильный.