Wildberries снизит комиссию для части продавцов электроники с 5% до 1% — но до конца года Статьи редакции
Сниженная комиссия будет действовать для продавцов, которые доставляют товары со своих складов.
- Wildberries снизил комиссию с 5% до минимального 1% для продавцов, которые используют схему продаж Fulfillment By Sellers — доставляют товары со своих складов напрямую клиентам, сообщили vc.ru в компании.
- Комиссия с продаж смартфонов, ноутбуков, компьютеров, планшетов, видеокарт, жестких дисков, мониторов и других товаров останется сниженной до конца года, отметили в Wildberries. Но изменения коснутся не всех категорий электроники — для некоторых комиссия останется на уровне 5%.
- Маркетплейс снизит тарифы, чтобы привлечь новых поставщиков электроники и расширить ассортимент, добавил представитель компании. Сейчас на Wildberries 6,4 тысяч продавцов электроники и бытовой техники — эта категория принесла компании 46,6 млрд рублей в 2020 году.
- С ноября поставщики всех категорий, использующие схему продаж FBS, платят сниженную комиссию — до 5%. При использовании других моделей комиссия составляет от 5 до 15% в зависимости от категории.
- В январе «Яндекс.Маркет» снизил до 2% тарифы для продавцов всех категорий товаров. С февраля 2021 года большинство поставщиков Ozon платят комиссию в размере 5% от стоимости товара, минимальная комиссия составит 4%, максимальная — 15%.
Покупать электронику на WB с предоплатой и их политикой возвратов - очень рискованное занятие
А где нет предоплаты - на озоне или на али?
В днс, ситилинк, онлайнтрейд, ельдорадо/мвидео
В ДНС, кстати, на некоторые товары теперь есть предоплата. В регионах по крайней мере.
Покупал два раза и повезло. Приехало все в родной упаковке. Но брал у самого WB. А так конечно в случае адекватной альтернативы брать там очень стремно.
Самый адекватный маркетплейс, настоящий русский амазон, они уже и на Европу нацелились
Я думал достаточно преуспевающий маркетплейс, судя по статьям об их развитии и росте капитализации. А почему ВБ шляпа? Ни разу не пользовался, очень интересно
Как рынок. Все Упаковки часто вскрытые
Делал не раз заказы. В основном книги. Почему-то именно на WB они дешевле. Приезжают запечатанные в плёнку, без следов вскрытия. Углы не замяты. Так же по мелочи много чего, включая простую электронику, типа электробритвы. Без замечаний.
Хотя, имхо конечно, многие могут не согласиться, но Wildberries не вызывает у меня восторга. Приложение на смартфоне отвратительное. Сайт как из 2007. Пункты выдачи чмошные, как и сотрудники выдающие товар. Ни на «добрый день», ни на «всего доброго» не отвечают)) Как будто в госучреждение пришёл)
Пусть пробуют, ничего запредельного. Как решат вложить деньги так и пойдут туда, а какой результат будет покажет время.
АН Этажи, захотел попробовать и в Чехию зашел. Только не знаю как складывается
WB барыги, Mail, ничего своего не создал, и все угробил, одна реклама, Yandex вообще говно из Нидерландов, Купивип еще жив? Тинькофф ростовщик, Додо подошва и вообще неудачники ушли из США, хахаха, БМ инфоцыгане, Кейсгуру козёл, назвал себя Илоном Маском, у Теремка блины дорогие, Достаевский крыс прессует в офисе,
Магнит вообще чего создал, купи продай, Playrix наркодилеры, Грузовичкоф не платят честно водителям, Литрес вообще ни за что деньги дерет с авторов, хотя их расходы это 100 кб на описание на жестком диске, Мильнер ну тут все понятно, Телеграм проект Усманова, Озон в минус работает, Авиасейлз для быдла смм, Амедиатека Акопов упырь, Островок всё просрал
я бы покупал фильмы, если бы мне сделали нормальный интерфейс, а пока извольте, а за книги платить не стану, за что платить там, все программы у меня кстати лицензионные, я бы и за Adobe заплатил даже $800, но не за подписку же платить 600 рублей, верно?!
Телик, 2 смартфона, робот-пылесос, электровеник, плита, часы - на WB брал много электроники, все работает отлично
А что там работать должно не так? Вы же покупаете у обычного продавца, у которого бы купили в любом другом магазине.
Не вб же их производит
Снизят с 5% до 1%, чтобы в следующем году и для них вводить принудительные скидки в 25%))))))
Блоги компаний
Показать еще