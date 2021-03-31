Торговля
Рая Хачатрян

Wildberries снизит комиссию для части продавцов электроники с 5% до 1% — но до конца года Статьи редакции

Сниженная комиссия будет действовать для продавцов, которые доставляют товары со своих складов.

  • Wildberries снизил комиссию с 5% до минимального 1% для продавцов, которые используют схему продаж Fulfillment By Sellers — доставляют товары со своих складов напрямую клиентам, сообщили vc.ru в компании.
  • Комиссия с продаж смартфонов, ноутбуков, компьютеров, планшетов, видеокарт, жестких дисков, мониторов и других товаров останется сниженной до конца года, отметили в Wildberries. Но изменения коснутся не всех категорий электроники — для некоторых комиссия останется на уровне 5%.
  • Маркетплейс снизит тарифы, чтобы привлечь новых поставщиков электроники и расширить ассортимент, добавил представитель компании. Сейчас на Wildberries 6,4 тысяч продавцов электроники и бытовой техники — эта категория принесла компании 46,6 млрд рублей в 2020 году.
  • С ноября поставщики всех категорий, использующие схему продаж FBS, платят сниженную комиссию — до 5%. При использовании других моделей комиссия составляет от 5 до 15% в зависимости от категории.
  • В январе «Яндекс.Маркет» снизил до 2% тарифы для продавцов всех категорий товаров. С февраля 2021 года большинство поставщиков Ozon платят комиссию в размере 5% от стоимости товара, минимальная комиссия составит 4%, максимальная — 15%.

#новость #wildberries

1010 просмотров
23 23 комментария
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Канищев Максим

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Покупать электронику на WB с предоплатой и их политикой возвратов - очень рискованное занятие

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Макс Петров

Канищев
1

А где нет предоплаты - на озоне или на али?

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Канищев Максим

Макс
1

В днс, ситилинк, онлайнтрейд, ельдорадо/мвидео 

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Ivan Pogoreloff

Канищев
1

В ДНС, кстати, на некоторые товары теперь есть предоплата. В регионах по крайней мере.

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hakhagmon

Канищев
0

Стоит уточнить, что там вся электроника редко целая доезжает

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Канищев Максим

hakhagmon
0

Покупал два раза и повезло. Приехало все в  родной упаковке. Но брал у самого WB. А так конечно в случае адекватной альтернативы брать там очень стремно.

Ответить

Борис

Канищев
0

+1 
каждый раз думаешь повезёт/не повезёт

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Николай Савчук

–11

Самый адекватный маркетплейс, настоящий русский амазон, они уже и на Европу нацелились

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Gen Tech

Николай
10

Обычный барыжный сайт, с технологической точки зрения, ху*ня на палке 

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Эдуард Фатхуллов

Gen
2

Я думал достаточно преуспевающий маркетплейс, судя по статьям об их развитии и росте капитализации. А почему ВБ шляпа? Ни разу не пользовался, очень интересно

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Алексей Штейн

Эдуард
2

Как рынок. Все Упаковки часто вскрытые 

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Daniel

Алексей
3

Делал не раз заказы. В основном книги. Почему-то именно на WB они дешевле. Приезжают запечатанные в плёнку, без следов вскрытия. Углы не замяты. Так же по мелочи много чего, включая простую электронику, типа электробритвы. Без замечаний. 
Хотя, имхо конечно, многие могут не согласиться, но Wildberries не вызывает у меня восторга. Приложение на смартфоне отвратительное. Сайт как из 2007. Пункты выдачи чмошные, как и сотрудники выдающие товар. Ни на «добрый день», ни на «всего доброго» не отвечают)) Как будто в госучреждение пришёл)

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Борис

Эдуард
0

Статьи и дело – разные вещи. Достаточно почитать отзывов под популярными продуктами, относительно их качества

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Сергей

Николай
0

Да не говорите, прямо RuMazon, торгующий битыми товарами :)

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Артём Лисин

Николай
0

Пусть пробуют, ничего запредельного. Как решат вложить деньги так и пойдут туда, а какой результат будет покажет время. 
АН Этажи, захотел попробовать и в Чехию зашел. Только не знаю как складывается 

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Ware Wow

3

WB барыги, Mail, ничего своего не создал, и все угробил, одна реклама, Yandex вообще говно из Нидерландов, Купивип еще жив? Тинькофф ростовщик, Додо подошва и вообще неудачники ушли из США, хахаха, БМ инфоцыгане, Кейсгуру козёл, назвал себя Илоном Маском, у Теремка блины дорогие, Достаевский крыс прессует в офисе,

Магнит вообще чего создал, купи продай, Playrix наркодилеры, Грузовичкоф не платят честно водителям, Литрес вообще ни за что деньги дерет с авторов, хотя их расходы это 100 кб на описание на жестком диске, Мильнер ну тут все понятно, Телеграм проект Усманова, Озон в минус работает, Авиасейлз для быдла смм, Амедиатека Акопов упырь, Островок всё просрал

я бы покупал фильмы, если бы мне сделали нормальный интерфейс, а пока извольте, а за книги платить не стану, за что платить там, все программы у меня кстати лицензионные, я бы и за Adobe заплатил даже $800, но не за подписку же платить 600 рублей, верно?!

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Дмитрий О

Ware
2

РАУНД!

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Dmitry

Ware
1

Зачётный стеб)) или это серьёзно?) 

Ответить

Сергей Сергеевич

Dmitry
1

все серьезно, что там не так то?

Ответить

Макс Петров

1

Телик, 2 смартфона, робот-пылесос, электровеник, плита, часы - на WB брал много электроники, все работает отлично

Ответить

Артём Лисин

Макс
0

А что там работать должно не так? Вы же покупаете у обычного продавца, у которого бы купили в любом другом магазине.
Не вб же их производит 

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Semyon Efimov

1

Снизят с 5% до 1%, чтобы в следующем году и для них вводить принудительные скидки в 25%)))))) 

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Gavroche

0
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