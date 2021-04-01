Высокий спрос в пандемию, простой заводов в 2020 году и задержки с поставками привели к дефициту велосипедов.

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В России возник дефицит велосипедов — из-за высокого спроса, простоя заводов в 2020 году и задержек с поставками. Все эти сложности могут привести к повышению цен и ухудшению качества в более дешёвом сегменте, пишет «Коммерсантъ».

По словам генерального директора магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и другие) Владимира Лосинского, дефицит по некоторым маркам велосипедов доходит до 70% от представленного в каталогах.

По его словам, многие модели, которые поступили до апреля или должны прийти до середины лета, уже выкуплены, производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал.

Автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов пояснил изданию, что предпосылки дефицита возникли 2020 году. Из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру — люди покупали их как средство развлечения в условиях ограничений и альтернативу общественному транспорту.

Дополнительный спрос в России возник из-за курьеров служб доставки, говорит представитель Forward Михаил Невелев. В Delivery Club говорят, что курьеры сами решают, как доставлять еду — пешком или на велосипеде. Компания не покупает велосипеды, но договаривается о скидках, и о нехватке доступных велосипедов в Delivery Club не слышали.

Кроме того, из-за пандемии приостанавливали работу несколько велосипедных заводов в США и ЕС, что сказалось на поставках в этом году. Сейчас они не могут увеличить производственные мощности из-за нехватки деталей, которые поставляются с задержкой.

Ситуация грозит ростом цен на велосипеды, считают эксперты. По оценке Лосинского, в среднем стоимость велосипеда вырастет на 10–12% в валюте, но в случае России к ней нужно прибавить цену фрахта и курс валюты. По оценке Невелева, многие модели уже подорожали на 35%.

Невелев отметил, что доступные велосипеды на российском рынке сохранятся, но местным производителям придется экономить на деталях — это снизит качество велосипедов.