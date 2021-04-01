Торговля
Евгения Евсеева

Российские продавцы предупредили о риске подорожания велосипедов на 10-35% в 2021 году из-за нехватки товара Статьи редакции

Высокий спрос в пандемию, простой заводов в 2020 году и задержки с поставками привели к дефициту велосипедов.

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В России возник дефицит велосипедов — из-за высокого спроса, простоя заводов в 2020 году и задержек с поставками. Все эти сложности могут привести к повышению цен и ухудшению качества в более дешёвом сегменте, пишет «Коммерсантъ».

По словам генерального директора магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и другие) Владимира Лосинского, дефицит по некоторым маркам велосипедов доходит до 70% от представленного в каталогах.

По его словам, многие модели, которые поступили до апреля или должны прийти до середины лета, уже выкуплены, производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал.

Автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов пояснил изданию, что предпосылки дефицита возникли 2020 году. Из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру — люди покупали их как средство развлечения в условиях ограничений и альтернативу общественному транспорту.

Дополнительный спрос в России возник из-за курьеров служб доставки, говорит представитель Forward Михаил Невелев. В Delivery Club говорят, что курьеры сами решают, как доставлять еду — пешком или на велосипеде. Компания не покупает велосипеды, но договаривается о скидках, и о нехватке доступных велосипедов в Delivery Club не слышали.

Кроме того, из-за пандемии приостанавливали работу несколько велосипедных заводов в США и ЕС, что сказалось на поставках в этом году. Сейчас они не могут увеличить производственные мощности из-за нехватки деталей, которые поставляются с задержкой.

Ситуация грозит ростом цен на велосипеды, считают эксперты. По оценке Лосинского, в среднем стоимость велосипеда вырастет на 10–12% в валюте, но в случае России к ней нужно прибавить цену фрахта и курс валюты. По оценке Невелева, многие модели уже подорожали на 35%.

Невелев отметил, что доступные велосипеды на российском рынке сохранятся, но местным производителям придется экономить на деталях — это снизит качество велосипедов.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, повышать цены придется не только из-за увеличения себестоимости и дефицита, но и «чтобы отсечь перекупщиков».

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#новость #велосипеды

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10 комментариев
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alex twit

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В консульстве, я слышал, могут помочь с великом

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Sergey Samoylov

alex
0

С тем великом, который достали из каналов Амстердама? 
Сами эту кашу жуйте....

Ответить

Sergey Samoylov

2

Это не риск. Это реальность.
Цена выросла в среднем на 30%.

Ответить

B. B.

2

Дорожает бензин - следует повышение тарифов в  такси, дорожают велосипеды - подорожает доставка еды :)

Ответить

Kirill Konrad

2

Предсказываю, что сейчас появятся сотни «кейсов» от любителей товарки на подобии:

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Сергей Щукин

1

А я думал - ну зачем я велик в ноябре покупаю 🤔 а вот зачем, оказывается...

Ответить

irmr

Сергей
0

А я только созрел до покупки:(

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Никита Маков

1

Все так, еще в декабре 2020 было удачей разместить заказ на велики на весну 2022, причем без гарантий, что чего-то приедет, но хоть с какими-то обещаниями. Уже размещеные заказы на 2021й отменяются производителями, т.к. великов не хватает даже для основных рынков, к которым Россия не относится + адский дефицит запчастей, время поставки которых в некоторых случаях увеличилось втрое. Добавим сюда нехватку контейнеров, из-за которой фрахт вырос вчетверо, ну и вот) Общался вчера с владельцем одной из наших крупных спортивных сетей, он говорит что впервые за все время существования они входят в сезон практически без остатков великов прошлого года и без скидок на них, т.к. за зиму разобрали почти все, а новые будут еще дороже. Так что да, на этот сезон совет простой - если вы где-то увидели велик, который вам понравился, берите сразу, потом его не будет.

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Даниил Поляков

0

Одни приросты цен. Ну неужели так только в РФ?

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Bublikov Anton

Даниил
0

Не только

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