Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries начал переговоры с банками о создании собственного финтех-продукта Статьи редакции

В марте глава Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-кредит».

  • О переговорах рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме «Ритейл: изменись или умри». По её словам, компания собирается запустить с банками некий «совместный продукт».
  • В феврале 2021 года глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит», чтобы улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером. Несмотря на это, Wildberries продолжает переговоры и с другими банками, их названия Бакальчук не уточнила.
  • При этом Бакальчук заявила, что ее компания «не тешит себя иллюзиями, что сейчас напишет крутой финтех». «Я думаю, что говорить про то, что у нас будет какой-то финтех, пока рано».
  • «Когда приобретали банк, не думали, что станем номером один», — заявила она. По словам Бакальчук, банк купили, потому что для этого «пришло время».
  • Кроме того, Бакальчук рассказала, что маркетплейс не хочет «привлекать инвесторов, ни выходить на IPO». По её словам, Wildberries развивается благодаря улучшению сервисов и работы поставщиков, а также принципу «стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус».
  • В январе Wildberries отчитался о росте оборота на 96% в 2020 году — до 437,2 млрд рублей.

#новость #wildberries

1806 просмотров
31 31 комментарий
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Михаил Октябрьский

16

Финтех? Научитесь сначала размеры и цвета одежды не путать в доставке

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Антон Гранд

Михаил
1

Тот кто в теме понимает зачем вам банк;-)

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Gavroche

8

А я просто охренел от выручки в 437 млрд. Вот это тёмная лошадка, на которую ещё лет 5 назад никто не ставил всерьёз. Типа фигня какая, ерундой занимаются. А потом так вжух и почти полтриллиона денег за год.

Ответить

Anthony Kidik

Gavroche
2

Так страна , то "развивающаяся" - считай почти лысая в плане бизнеса на массу

Ответить

Денис Демидов

Gavroche
1

Да там вообще все как в сказке, одни проценты по кредитам от ВТБ чего стоят.

Ответить

Alex Ayer

6

Зная, как пилятся проекты изнутри, могу с полной уверенностью заявить, что в WB финтех-продукт может выстрелить только если это будет аутсорс-команда без возможности влияния бизнес-элит ягодных.

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Dmitriy S

Alex
0

Интересно - где найти такой проект, чтобы на разработчиков не было никакого влияния со стороны бизнеса?

Ответить

Nikolay Kenig

4

Серьезно?? :))))))
Вы традиционно еще не очень, не то что инновационно!
У вас нет ни одного направления которое не то что хорошо, а просто нормально работало!
Куда не тыкни везде попадешь в болото.
Какие финтехи о чем речь. :)))

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Nikolay Vavilov

Nikolay
4

Ты трендов не чувствуешь.
Сначала закрываем все микрофинансовые конторы.
Покупаем банк (ради лицензии )
Нанимаем продакта из любого банка (не обязательный пункт)
Добавляем рядом с кнопкой купить "купить в рассрочку".
Вуаля.

Ответить

kav

Nikolay
3

Судя по тому как эта компания относится к разработчикам им ничего не светит

Ответить

Igor Kachura

Nikolay
2

Почти полтриллиона рублей оборота не говорят о правильности выбранного пути?

Ответить

Александр А.

Nikolay
2

Ну, за последние пару дней я как ИП имею чего нелицеприятного сказать про банк Тинькофф. Впрочем, и за последние месяцы тоже. 

И это при том, что мои потребности как ИП без наемных работников и с одним р/счетом - крайне куцые. 

А ведь самый крутой банковский финтех России, не так ли? :)

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Madina Djalilova

5

Финтех им сдался только ради слова финтех в проспекте эмиссии акций на IPO. А это от +50% к оценке обычного интернет магазина :)

Ответить

Константин Шукалов

3

«стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус»

Сначала бы с маркетплейсом разобрались, а то эффективность ради не ухода в минус при бурном росте крайне интересно сказывается на тарифах, возвратах и т.д. и т.п.))

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Таможенный холод

3

Стало быть, скоро продавцам еще и неоплаченные кредиты в расходы списывать?)

Ответить

Nikolay Vavilov

3

Всё логично.
ФСБ + Финтех  = круче силиконовой долиной.

Ответить

alex twit

3

 «Ритейл: извинись или умри»

Ответить

Ваня Пупкмн

3

Кроме того, Бакальчук рассказала, что маркетплейс не хочет «привлекать инвесторов, ни выходить на IPO». По её словам, Wildberries развивается благодаря улучшению сервисов и работы поставщиков, а также принципу «стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус».

На кого рассчитан этот бред? Понятно что туда были влиты токсичные деньги какого-то полковника.

Ответить

Alexey Ivanov

2

Интересно и странно, что они на IPO не хотят, они бы дороже ОЗОНа были вероятно. Возможно, есть какие-то скелеты в шкафах. Все таки, кто финансировал ВБ не понятно до сих пор.

Ответить

Alex Ayer

Alexey
1

Касаемо этого вопроса, есть давно расследование от The Bell

Ответить

Ваня Пупкмн

Alexey
1

У них рыльце в пушку. деньги токсичные там. 

Ответить

Ваня Пупкмн

0

@Денис Демидов  Что скажешь? 

Ответить

Денис Демидов

Ваня
3

Надо же как-то прикрыть приход мутных денег, как вариант, сделают свою платежную систему с некоторыми банками чтобы на эквайринге сэкономить.

Ответить

Radna

1

Я вообще не патриот свой страны но читаю комментарий и меня удивляет отношение людей к российским предпринимателям а-ля рукожопые олигархи, а когда аналогичная новость про американские стартапы, финтех и маркетплейс проекты выходит то все с восхищением ох как круто бла бла.

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Kesha Pazzy

0

Зря Вайлберриз не идут на IPO. Опомнятся, но будет поздно. Озон провел IPO совсем недавно и, очевидно, это было оптимальное решение.
И как многие зарнтили, со словом финтех IPO будет гораздо успешнее. 
Инвесторы (даже мамкины и папкины) любят финтех.

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Чит Чат

0

опять кредиты будут давать

Ответить

Сергей Поляков

0

Выпустят карту "Косоглазка" 

Ответить

Святослав Гусев

0

Ozon.Card какой-то? У одних не зашло, почему вдруг у других должно зайти...

Ответить

Сергей Милосердов

0

Я бы для начала нанял толкового UX/UI дизайнера, а то позорище.

Ответить

Николай Шелопугин

–3

Сбер 100%

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Kesha Pazzy

Николай
0

Нет. Сбер хочет свой маркет развивать. Ставлю на....догадайтесь.....на самый убыточный банк. ВТБ - сила!  

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