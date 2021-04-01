Wildberries начал переговоры с банками о создании собственного финтех-продукта Статьи редакции
В марте глава Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-кредит».
- О переговорах рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме «Ритейл: изменись или умри». По её словам, компания собирается запустить с банками некий «совместный продукт».
- В феврале 2021 года глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит», чтобы улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером. Несмотря на это, Wildberries продолжает переговоры и с другими банками, их названия Бакальчук не уточнила.
- При этом Бакальчук заявила, что ее компания «не тешит себя иллюзиями, что сейчас напишет крутой финтех». «Я думаю, что говорить про то, что у нас будет какой-то финтех, пока рано».
- «Когда приобретали банк, не думали, что станем номером один», — заявила она. По словам Бакальчук, банк купили, потому что для этого «пришло время».
- Кроме того, Бакальчук рассказала, что маркетплейс не хочет «привлекать инвесторов, ни выходить на IPO». По её словам, Wildberries развивается благодаря улучшению сервисов и работы поставщиков, а также принципу «стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус».
- В январе Wildberries отчитался о росте оборота на 96% в 2020 году — до 437,2 млрд рублей.
Финтех? Научитесь сначала размеры и цвета одежды не путать в доставке
А я просто охренел от выручки в 437 млрд. Вот это тёмная лошадка, на которую ещё лет 5 назад никто не ставил всерьёз. Типа фигня какая, ерундой занимаются. А потом так вжух и почти полтриллиона денег за год.
Так страна , то "развивающаяся" - считай почти лысая в плане бизнеса на массу
Да там вообще все как в сказке, одни проценты по кредитам от ВТБ чего стоят.
Зная, как пилятся проекты изнутри, могу с полной уверенностью заявить, что в WB финтех-продукт может выстрелить только если это будет аутсорс-команда без возможности влияния бизнес-элит ягодных.
Серьезно?? :))))))
Вы традиционно еще не очень, не то что инновационно!
У вас нет ни одного направления которое не то что хорошо, а просто нормально работало!
Куда не тыкни везде попадешь в болото.
Какие финтехи о чем речь. :)))
Ты трендов не чувствуешь.
Сначала закрываем все микрофинансовые конторы.
Покупаем банк (ради лицензии )
Нанимаем продакта из любого банка (не обязательный пункт)
Добавляем рядом с кнопкой купить "купить в рассрочку".
Вуаля.
Почти полтриллиона рублей оборота не говорят о правильности выбранного пути?
Ну, за последние пару дней я как ИП имею чего нелицеприятного сказать про банк Тинькофф. Впрочем, и за последние месяцы тоже.
И это при том, что мои потребности как ИП без наемных работников и с одним р/счетом - крайне куцые.
А ведь самый крутой банковский финтех России, не так ли? :)
Финтех им сдался только ради слова финтех в проспекте эмиссии акций на IPO. А это от +50% к оценке обычного интернет магазина :)
«стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус»
Сначала бы с маркетплейсом разобрались, а то эффективность ради не ухода в минус при бурном росте крайне интересно сказывается на тарифах, возвратах и т.д. и т.п.))
Кроме того, Бакальчук рассказала, что маркетплейс не хочет «привлекать инвесторов, ни выходить на IPO». По её словам, Wildberries развивается благодаря улучшению сервисов и работы поставщиков, а также принципу «стараться это делать как можно более эффективно, не уходить в минус».
На кого рассчитан этот бред? Понятно что туда были влиты токсичные деньги какого-то полковника.
Интересно и странно, что они на IPO не хотят, они бы дороже ОЗОНа были вероятно. Возможно, есть какие-то скелеты в шкафах. Все таки, кто финансировал ВБ не понятно до сих пор.
@Денис Демидов Что скажешь?
Надо же как-то прикрыть приход мутных денег, как вариант, сделают свою платежную систему с некоторыми банками чтобы на эквайринге сэкономить.
Я вообще не патриот свой страны но читаю комментарий и меня удивляет отношение людей к российским предпринимателям а-ля рукожопые олигархи, а когда аналогичная новость про американские стартапы, финтех и маркетплейс проекты выходит то все с восхищением ох как круто бла бла.
Зря Вайлберриз не идут на IPO. Опомнятся, но будет поздно. Озон провел IPO совсем недавно и, очевидно, это было оптимальное решение.
И как многие зарнтили, со словом финтех IPO будет гораздо успешнее.
Инвесторы (даже мамкины и папкины) любят финтех.
Ozon.Card какой-то? У одних не зашло, почему вдруг у других должно зайти...
Сбер 100%
Нет. Сбер хочет свой маркет развивать. Ставлю на....догадайтесь.....на самый убыточный банк. ВТБ - сила!
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