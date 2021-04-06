Сеть Fix Price будет доставлять товары через «СберМаркет», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. Заказ можно сделать на сайте или в приложении «СберМаркета», а доставка займёт 20-60 минут.

На «СберМаркете» будет продаваться весь ассортимент магазинов Fix Price — это около 1800 наименований товаров: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома и сада, продукты питания и товары для детей, книги и другое. Доставка будет бесплатной, но минимальная сумма заказа должна быть от 500 рублей.