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Торговля
Рая Хачатрян

Fix Price запустила экспресс-доставку товаров за 20-60 минут через «СберМаркет» Статьи редакции

Раньше доставка товаров Fix Price занимала от одного до нескольких дней

  • Сеть Fix Price будет доставлять товары через «СберМаркет», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. Заказ можно сделать на сайте или в приложении «СберМаркета», а доставка займёт 20-60 минут.

  • Сейчас доставка Fix Price занимает от одного до нескольких дней. Ритейлер отправляет товары через пункты выдачи заказов или курьерами — при помощи «Почты России» и службы СДЭК.

  • На «СберМаркете» будет продаваться весь ассортимент магазинов Fix Price — это около 1800 наименований товаров: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома и сада, продукты питания и товары для детей, книги и другое. Доставка будет бесплатной, но минимальная сумма заказа должна быть от 500 рублей.

  • Сейчас у сети 4279 магазинов в 79 регионах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Компания видела потенциал для открытия в России около 11,7 тысяч магазинов, а за её пределами — ещё 3,8 тысяч.
  • Товары компании стоят от 50 до 249 рублей. По данным Oliver Wyman, которые приводят «Ведомости» доля компании на рынке товаров по фиксированным ценам составляет 93%.
  • Ритейлер, скорее всего, не будет получать прибыль от сотрудничества, а просто хочет продвигать онлайн-продажи, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Он предполагает, что позже компания может изменить условия сотрудничества и, например, ввести платную доставку.

#новость #fixprice #сбермаркет

1236 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Михаил Синицын

4

Ничего не знаю,

15 минут и Самокат уже тут

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Евгений Кузовкин

Михаил
13

Как там дела у Самоката с доставкой не в столицах?

Ответить

роман долгополов

Евгений
11

А что вы сразу с козырей ходите?

Ответить

Антон Гранд

Евгений
0

Очень хреново. Ассортимент ни о чем, по сравнению с СПБ. Молоко простоквашино 97р было. Потом выдохнули и 83р сделали.

Ответить

Антон Гранд

Михаил
0

Яндекс лавка 5 минут.

Ответить

Олег Куклин

7

Почему "Fix Price" а цены не фиксированные🤔

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Aleksandr Talalaev

Олег
6

Интересно ваше мнение по корпорации Microsoft. ;-)

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Денис Демидов

Олег
0

Потому, что реклама закончилась, пора и деньги зарабатывать.

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Олег
0

Fix может быть в значении "доза".
Или вообще глагол...

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alex twit

0

Хм, давно хотел купить там что-то, чтобы доставка стоила в 10 раз больше товаров

Ответить

Михаил Синицын

0

Отлично, вас какой город интересует ?

Ответить

Евгений Кузовкин

Михаил
0

Тюмень.

Ответить

Михаил Синицын

0

В Тюмени скоро будет, уже в Новосибирске и Екатеринбурге

Ответить

Евгений Кузовкин

Михаил
0

Ну в ЕКБ, судя по новостям, пришла в конце марта только. Дальше не понятно, будет ли это Тюмень, или сначала Челябинск. И когда - пока тоже. Поэтому считаем, что сбер пока быстрее доставляет :)

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Антон Гранд

Евгений
0

А доставка от пятерочки? Не нравится вам?

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Евгений Кузовкин

Антон
0

Не пробовал, один рад через деливери заказывали - вроде ок. В сбермаркете нравится, что по подписке бесплатные сборка и доставка. Нужно будет посмотреть, какие ещё сервисы есть.

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Sergio Carlione

Евгений
0

Самокат тоже в экосистеме Сбера. Один Сбер быстрее другого доставляет)

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Евгений Кузовкин

Sergio
0

Такое время, так и живём :)

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