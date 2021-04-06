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Fix Price запустила экспресс-доставку товаров за 20-60 минут через «СберМаркет» Статьи редакции
Раньше доставка товаров Fix Price занимала от одного до нескольких дней
Сеть Fix Price будет доставлять товары через «СберМаркет», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. Заказ можно сделать на сайте или в приложении «СберМаркета», а доставка займёт 20-60 минут.
- Сейчас доставка Fix Price занимает от одного до нескольких дней. Ритейлер отправляет товары через пункты выдачи заказов или курьерами — при помощи «Почты России» и службы СДЭК.
На «СберМаркете» будет продаваться весь ассортимент магазинов Fix Price — это около 1800 наименований товаров: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома и сада, продукты питания и товары для детей, книги и другое. Доставка будет бесплатной, но минимальная сумма заказа должна быть от 500 рублей.
- Сейчас у сети 4279 магазинов в 79 регионах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Компания видела потенциал для открытия в России около 11,7 тысяч магазинов, а за её пределами — ещё 3,8 тысяч.
- Товары компании стоят от 50 до 249 рублей. По данным Oliver Wyman, которые приводят «Ведомости» доля компании на рынке товаров по фиксированным ценам составляет 93%.
- Ритейлер, скорее всего, не будет получать прибыль от сотрудничества, а просто хочет продвигать онлайн-продажи, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Он предполагает, что позже компания может изменить условия сотрудничества и, например, ввести платную доставку.
Ничего не знаю,
15 минут и Самокат уже тут
Как там дела у Самоката с доставкой не в столицах?
Очень хреново. Ассортимент ни о чем, по сравнению с СПБ. Молоко простоквашино 97р было. Потом выдохнули и 83р сделали.
Почему "Fix Price" а цены не фиксированные🤔
Хм, давно хотел купить там что-то, чтобы доставка стоила в 10 раз больше товаров
Отлично, вас какой город интересует ?
В Тюмени скоро будет, уже в Новосибирске и Екатеринбурге
Ну в ЕКБ, судя по новостям, пришла в конце марта только. Дальше не понятно, будет ли это Тюмень, или сначала Челябинск. И когда - пока тоже. Поэтому считаем, что сбер пока быстрее доставляет :)
А доставка от пятерочки? Не нравится вам?
Не пробовал, один рад через деливери заказывали - вроде ок. В сбермаркете нравится, что по подписке бесплатные сборка и доставка. Нужно будет посмотреть, какие ещё сервисы есть.
Самокат тоже в экосистеме Сбера. Один Сбер быстрее другого доставляет)
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