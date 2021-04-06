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Data Insight: почти половина онлайн-продаж в 2020 году пришлось на маркетплейсы, общий объём рынка — 2,7 трлн рублей Статьи редакции
Оборот Wildberries, Ozon, «Aliexpress Россия» и «Яндекс.Маркета» вырос на 108% до 721 млрд рублей.
Исследовательское агентство Data Insight опубликовало отчёт о состоянии интернет-торговли в России в 2020 году: объём рынка составил 2,7 трлн рублей, всего было выполнено 830 млн заказов.
Чуть меньше половины продаж пришлось на маркетплейсы: количество заказов через крупные интернет-магазины — Wildberries, Ozon, «Aliexpress Россия» и «Яндекс.Маркет» — выросло на 78% за год до 405 млн, а их общий оборот — на 108% до 721 млрд рублей. Средний чек на маркетплейсах составил 1780 рублей.
Объём остального онлайн-рынка (без учёта крупных маркетплейсов, а также продажи еды и лекарств) вырос на 38% до 1,7 трлн рублей. В 2020 году было сделано 278 млн заказов, а средний чек достиг 6205 рублей.
Продажи через интернет продуктов питания достигли 130 млрд рублей, а лекарств — 131 млрд рублей (не учитываются продажи через четвёртку крупных маркетплейсов). Оба сегмента заняли по 5% в структуре общего оборота интернет-торговли.
Выросла доля интернет-торговли в общей структуре продаж: в 2020 году она составила 9% от всего рынка ритейла против 6% в 2019 году. Продажи непродовольственных товаров через интернет заняли 21% рынка — интернет забрал у оффлайн-торговли 7%.
Средний чек продолжают снижаться: в 2020 году он опять упал на 14% до 3260 рублей. Исследователи объясняют это превращением онлайн-заказов в повседневную практику, ростом количества дешёвых товаров на маркетплейсах и доступностью бесплатной доставки.
Интернет-торговля между пользователями
Отдельно в Data Insight совместно с «Авито» посчитали объём C2C-рынка. Продажи физлицами новых и использованных товаров выросли на 87% за 1,5 года и по итогам 2020 года составили 1,06 трлн рублей. Количество покупателей всё ещё опережает количество продавцов, но разрыв удалось сократить — 13,3 млн против 13,2 млн.
Мужчин-продавцов больше, чем женщин, а количество продавцов возрастной категории 35-44 лет впервые превысило продавцов в возрасте 25-34 лет. Если в 2017 году доля продавцов моложе 35 лет составляла 62%, то в 2020-м почти такую же долю заняли люди старше, отмечают исследователи.
Больше половины продавцов продолжают доставлять товары только в пределах своего региона. Тем не менее, их доля в 2020-м снизились, а доля тех, кто продает за пределами своего региона, выросла с 8% в 2017 году до 19% в 2020 году. Они доставляют заказы через пункты выдачи, а также курьерскими службами и «Почтой России».
Физлица в основном продают использованные вещи — они занимают 62% от всех товаров. Новые не подошедшие вещи продают в 32% случаев, в 8% перепродают, а в 7% — выставляют товары собственного производства.
Большая часть частных продавцов размещают объявления о продаже электроники и бытовой техники (34%), одежды и обуви (30%) и детских товаров (25%).
Такими темпами будет в рунете Я.Маркет как Амазон в США крупнейшим маркетплейсом.
Усиление крупных игроков продолжается, мелкий бизнес под нож.
Удивительно, что ещё не образовались пользовательские сообщества сопротивления тому же Яндексу. На ФАС надежды нет.
Не будет, бой будет между алиэкспрессом, озоном и wb, яндекс слишком многоплановый для этого.
Монополизация Яндекса давно обсуждается. Думаю, что если коммерсы увидят перспективу в таких мелких "сообществах сопротивления", то и их быстро к рукам приберут или найдут, чем подавить. Да и за мелкими сообществами всегда стоит лидер, который готов стать частью системы Яндекса за кэш
https://vc.ru/offline/220298-razval-svalki-chto-stalo-s-biznesom-vyhodcev-iz-qiwi-i-blablacar-i-pochemu-vse-poshlo-ne-tak
А представьте, что будет когда маркетплейсы начнут доставлять продукты питания, напитки, алкоголь и сигареты!
еду и напитку уже доставляют
Да ладно)
Люди распробовали вкус интернет-шоппинга. В условиях локдаунов и многие пенсионеры теперь его активно юзают. Дальше-больше
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