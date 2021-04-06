Оборот Wildberries, Ozon, «Aliexpress Россия» и «Яндекс.Маркета» вырос на 108% до 721 млрд рублей.

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Исследовательское агентство Data Insight опубликовало отчёт о состоянии интернет-торговли в России в 2020 году: объём рынка составил 2,7 трлн рублей, всего было выполнено 830 млн заказов.

Чуть меньше половины продаж пришлось на маркетплейсы: количество заказов через крупные интернет-магазины — Wildberries, Ozon, «Aliexpress Россия» и «Яндекс.Маркет» — выросло на 78% за год до 405 млн, а их общий оборот — на 108% до 721 млрд рублей. Средний чек на маркетплейсах составил 1780 рублей.

Объём остального онлайн-рынка (без учёта крупных маркетплейсов, а также продажи еды и лекарств) вырос на 38% до 1,7 трлн рублей. В 2020 году было сделано 278 млн заказов, а средний чек достиг 6205 рублей.

Продажи через интернет продуктов питания достигли 130 млрд рублей, а лекарств — 131 млрд рублей (не учитываются продажи через четвёртку крупных маркетплейсов). Оба сегмента заняли по 5% в структуре общего оборота интернет-торговли.

Выросла доля интернет-торговли в общей структуре продаж: в 2020 году она составила 9% от всего рынка ритейла против 6% в 2019 году. Продажи непродовольственных товаров через интернет заняли 21% рынка — интернет забрал у оффлайн-торговли 7%.

Средний чек продолжают снижаться: в 2020 году он опять упал на 14% до 3260 рублей. Исследователи объясняют это превращением онлайн-заказов в повседневную практику, ростом количества дешёвых товаров на маркетплейсах и доступностью бесплатной доставки.

Интернет-торговля между пользователями

Отдельно в Data Insight совместно с «Авито» посчитали объём C2C-рынка. Продажи физлицами новых и использованных товаров выросли на 87% за 1,5 года и по итогам 2020 года составили 1,06 трлн рублей. Количество покупателей всё ещё опережает количество продавцов, но разрыв удалось сократить — 13,3 млн против 13,2 млн.

Мужчин-продавцов больше, чем женщин, а количество продавцов возрастной категории 35-44 лет впервые превысило продавцов в возрасте 25-34 лет. Если в 2017 году доля продавцов моложе 35 лет составляла 62%, то в 2020-м почти такую же долю заняли люди старше, отмечают исследователи.

Больше половины продавцов продолжают доставлять товары только в пределах своего региона. Тем не менее, их доля в 2020-м снизились, а доля тех, кто продает за пределами своего региона, выросла с 8% в 2017 году до 19% в 2020 году. Они доставляют заказы через пункты выдачи, а также курьерскими службами и «Почтой России».

Физлица в основном продают использованные вещи — они занимают 62% от всех товаров. Новые не подошедшие вещи продают в 32% случаев, в 8% перепродают, а в 7% — выставляют товары собственного производства.