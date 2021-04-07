Мы всегда были кроссбордерным игроком с огромным ассортиментом, который невозможно полностью воспроизвести. Благодаря этому мы привлекли большую клиентскую базу, с которой теперь работаем дальше.

Например, ваш друг заказывает на AliExpress уникальные дворники, зеркала или другие аксессуары для машины. Но он никогда не заказывал там машинное масло или запчасти, потому что они нужны ему сейчас и нелепо ждать, пока они приедут из Китая.



Мы хотим покрывать все запросы пользователя — чтобы, как и раньше, он мог найти уникальные товары, которые готов подождать, но при этом мог заказать и что-то необходимое с быстрой доставкой.

