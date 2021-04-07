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Торговля
Альберт Хабибрахимов

«AliExpress Россия» впервые раскрыла оборот за год и объяснила, зачем увеличивает число местных продавцов Статьи редакции

«Мы хотим покрывать все запросы пользователя. Потому что нелепо ждать, пока из Китая приедет что-то, что нужно сейчас», — объяснил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

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Компания «AliExpress Россия», созданная в октябре 2019 года, поделилась некоторыми результатами работы за первый финансовый год, который длился с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 года:

  • Оборот проданных товаров (GMV) составил 229,3 млрд рублей без вычета возвратов и учёта услуг продавцам.
  • За год площадку посетили 72,5 млн уникальных пользователей, из них хотя бы одну покупку сделали 26,2 млн человек.
  • Количество заказов за год и средний чек компания не раскрыла. В декабре 2019 года средний чек был больше 1000 рублей.
  • Ежемесячная аудитория — 29,1 млн пользователей, 8,8 млн человек заходят на AliExpress каждый день.
  • На площадке 225 тысяч продавцов из Китая и других стран, ассортимент насчитывает 139 млн SPU (уникальных единиц товаров без учёта цветов, размеров и других параметров).
  • Показатели выручки и убыточности компания не раскрыла. Mail.ru Group как один из акционеров раскрывала некоторые финансовые показатели «AliExpress Россия» в своей отчётности: выручка за календарный 2020 год составила 25,8 млрд рублей, чистый убыток — 13,3 млрд рублей.

Как площадка AliExpress работает в России больше 10 лет, исторически для российских пользователей это был интернет-магазин с необычными или дешёвыми товарами из Китая. После открытия самостоятельного бизнес-подразделения в 2019 году компания взялась за развитие продаж товаров местных продавцов.

Сейчас на маркетплейсе зарегистрированы 45 тысяч российских продавцов, на них приходится 25% оборота «AliExpress Россия». Компания отдельно выделила их результаты:

  • Оборот (GMV) — 54,9 млрд рублей, за год продажи выросли в полтора раза.
  • В марте 2021 года локальные продавцы получали в среднем 64 тысячи заказов в день.
  • Ассортимент — 7 млн SPU.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие в сфере электронной коммерции, созданное Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Компанией управляют сразу два гендиректора: российский — выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский — Лю Вэй из Alibaba.

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Маркетплейсы в России стали одним из главных каналов онлайн-продаж: по данным исследовательского агентства Data Insight, в 2020 году на Wildberries, Ozon, «AliExpress Россия» (продажи местных продавцов) и «Яндекс.Маркет» пришлась почти половина заказов, а их оборот вырос на 108% и составил 721 млрд рублей. Общий объём рынка интернет-торговли в России в 2020 году составил 2,7 трлн рублей, всего было выполнено 830 млн заказов.

С общим оборотом в 229 млрд рублей «AliExpress Россия» стал вторым по обороту интернет-ритейлером в России. Лидер рынка — Wildberries — отчитывался об обороте 437,2 млрд рублей за 2020 год. Ozon закончил год с оборотом 197,4 млрд рублей. Но сравнивать их GMV напрямую может быть некорректно: «AliExpress Россия» не вычитывает возвраты и не включает в оборот услуги продавцам, а тот же Ozon — наоборот, раскрывает оборот уже после вычета возвратов, но с учётом сервисов.

Почему для AliExpress важны российские продавцы и что компания успела о них узнать

Доставка товаров из Китая всё ещё остаётся основным бизнесом для AliExpress в России, но компания ставит на развитие локальных продаж. К концу 2021-2022 финансового года «AliExpress Россия» рассчитывает довести долю местных продавцов в обороте примерно до 50%, рассказал vc.ru Дмитрий Сергеев.

Недорогие товары из Китая помогли AliExpress стать самой популярной торговой площадкой в рунете по данным Mediascope. Однако для покупки чего-то необходимого (например, бытовых товаров или электроники) с доставкой «завтра» пользователи могут выбирать другие маркетплейсы, признал Сергеев. Поэтому для компании важны местные продавцы, товары которых AliExpress может доставить быстрее.

Мы всегда были кроссбордерным игроком с огромным ассортиментом, который невозможно полностью воспроизвести. Благодаря этому мы привлекли большую клиентскую базу, с которой теперь работаем дальше.

Например, ваш друг заказывает на AliExpress уникальные дворники, зеркала или другие аксессуары для машины. Но он никогда не заказывал там машинное масло или запчасти, потому что они нужны ему сейчас и нелепо ждать, пока они приедут из Китая.

Мы хотим покрывать все запросы пользователя — чтобы, как и раньше, он мог найти уникальные товары, которые готов подождать, но при этом мог заказать и что-то необходимое с быстрой доставкой.

Дмитрий Сергеев

За полтора года работы с малым бизнесом в России AliExpress поняла, что в сравнении с зарубежными продавцами местные оказались меньше готовы к работе в онлайне. Маркетплейсы могут дать аудиторию и взять на себя логистику, но предприниматели должны понимать принципы работы площадок и ожидания их пользователей, а не просто «передавать товар и ждать, пока его продадут», отметил Сергеев.

В мире маркетплейсов, которые могут давать трафик, надо относиться к онлайн-продажам, как к офлайн-магазину в торговом центре: думать, какая у тебя вывеска, какое сообщение ты хочешь донести до посетителей, как ты с ними будешь работать.

Все хотят заниматься онлайном — особенно, после того, как пандемия выключила офлайн-ритейл, но при этом многие не готовы глубоко в это погружаться. В их представлении это выглядит примерно так: ты завозишь товар на какой-то склад, оставляешь его и ждёшь, пока он продастся. Можно так? Можно. Но тогда ты отдашь большую часть своей выручки или маржи кому-то, кто всё сделает за тебя.

Соответственно, сейчас бизнес учится работать с маркетплейсами. Чем больше ты погружаешься в их процессы, разбираешься, как площадки раздают трафик, понимаешь, чего от тебя хотят твои онлайн-покупатели, тем больше ты сможешь продавать и тем больше получишь маржу.

Дмитрий Сергеев

#новость #aliexpress

4 4 комментария
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Краткий франт

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@Денис Демидов , давай жги -) 

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Dmitry Pushkin

0

64K заказов в марте в день? Это не ошибка?

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Rusik M

Dmitry
0

А что вас смущает?
Для Ali это даже не много.

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Сергей

0

Нах, нах этот говённый алиэкспресс с его отсутствующей защитой покупателя.
Я лучше на озоне куплю. 

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