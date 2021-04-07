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«AliExpress Россия» впервые раскрыла оборот за год и объяснила, зачем увеличивает число местных продавцов Статьи редакции
«Мы хотим покрывать все запросы пользователя. Потому что нелепо ждать, пока из Китая приедет что-то, что нужно сейчас», — объяснил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
Компания «AliExpress Россия», созданная в октябре 2019 года, поделилась некоторыми результатами работы за первый финансовый год, который длился с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 года:
- Оборот проданных товаров (GMV) составил 229,3 млрд рублей без вычета возвратов и учёта услуг продавцам.
- За год площадку посетили 72,5 млн уникальных пользователей, из них хотя бы одну покупку сделали 26,2 млн человек.
- Количество заказов за год и средний чек компания не раскрыла. В декабре 2019 года средний чек был больше 1000 рублей.
- Ежемесячная аудитория — 29,1 млн пользователей, 8,8 млн человек заходят на AliExpress каждый день.
- На площадке 225 тысяч продавцов из Китая и других стран, ассортимент насчитывает 139 млн SPU (уникальных единиц товаров без учёта цветов, размеров и других параметров).
- Показатели выручки и убыточности компания не раскрыла. Mail.ru Group как один из акционеров раскрывала некоторые финансовые показатели «AliExpress Россия» в своей отчётности: выручка за календарный 2020 год составила 25,8 млрд рублей, чистый убыток — 13,3 млрд рублей.
Как площадка AliExpress работает в России больше 10 лет, исторически для российских пользователей это был интернет-магазин с необычными или дешёвыми товарами из Китая. После открытия самостоятельного бизнес-подразделения в 2019 году компания взялась за развитие продаж товаров местных продавцов.
Сейчас на маркетплейсе зарегистрированы 45 тысяч российских продавцов, на них приходится 25% оборота «AliExpress Россия». Компания отдельно выделила их результаты:
- Оборот (GMV) — 54,9 млрд рублей, за год продажи выросли в полтора раза.
- В марте 2021 года локальные продавцы получали в среднем 64 тысячи заказов в день.
- Ассортимент — 7 млн SPU.
«AliExpress Россия» — совместное предприятие в сфере электронной коммерции, созданное Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Компанией управляют сразу два гендиректора: российский — выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский — Лю Вэй из Alibaba.
Маркетплейсы в России стали одним из главных каналов онлайн-продаж: по данным исследовательского агентства Data Insight, в 2020 году на Wildberries, Ozon, «AliExpress Россия» (продажи местных продавцов) и «Яндекс.Маркет» пришлась почти половина заказов, а их оборот вырос на 108% и составил 721 млрд рублей. Общий объём рынка интернет-торговли в России в 2020 году составил 2,7 трлн рублей, всего было выполнено 830 млн заказов.
С общим оборотом в 229 млрд рублей «AliExpress Россия» стал вторым по обороту интернет-ритейлером в России. Лидер рынка — Wildberries — отчитывался об обороте 437,2 млрд рублей за 2020 год. Ozon закончил год с оборотом 197,4 млрд рублей. Но сравнивать их GMV напрямую может быть некорректно: «AliExpress Россия» не вычитывает возвраты и не включает в оборот услуги продавцам, а тот же Ozon — наоборот, раскрывает оборот уже после вычета возвратов, но с учётом сервисов.
Почему для AliExpress важны российские продавцы и что компания успела о них узнать
Доставка товаров из Китая всё ещё остаётся основным бизнесом для AliExpress в России, но компания ставит на развитие локальных продаж. К концу 2021-2022 финансового года «AliExpress Россия» рассчитывает довести долю местных продавцов в обороте примерно до 50%, рассказал vc.ru Дмитрий Сергеев.
Недорогие товары из Китая помогли AliExpress стать самой популярной торговой площадкой в рунете по данным Mediascope. Однако для покупки чего-то необходимого (например, бытовых товаров или электроники) с доставкой «завтра» пользователи могут выбирать другие маркетплейсы, признал Сергеев. Поэтому для компании важны местные продавцы, товары которых AliExpress может доставить быстрее.
За полтора года работы с малым бизнесом в России AliExpress поняла, что в сравнении с зарубежными продавцами местные оказались меньше готовы к работе в онлайне. Маркетплейсы могут дать аудиторию и взять на себя логистику, но предприниматели должны понимать принципы работы площадок и ожидания их пользователей, а не просто «передавать товар и ждать, пока его продадут», отметил Сергеев.
64K заказов в марте в день? Это не ошибка?
Нах, нах этот говённый алиэкспресс с его отсутствующей защитой покупателя.
Я лучше на озоне куплю.
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