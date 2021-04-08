Первыми партнёрами стали «Азбука вкуса» и «Вкусвилл» в Хамовниках.

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Беспилотные роботы-курьеры «Яндекс.Роверы» начали доставлять продукты из магазинов и заказы из ресторанов в московском районе Хамовники, сообщили vc.ru в компании. Услугу уже подключили «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и около 40 кафе и ресторанов.

Доставку роботом можно выбрать при оформлении заказа в «Яндекс.Еде» и «Яндекс Go». Сотрудник супермаркета или ресторана соберёт заказ, погрузит его в «Ровера» и отправит по указанному адресу. Пользователь получит уведомление, когда приедет «курьер», а в приложении появится кнопка «Открыть замок».

В компании добавили, что в ближайшие дни запустят в Хамовниках доставку роботом из «Яндекс.Лавки». Компания уже использует роботов-курьеров для заказов из «Лавки» на Ходынке и в районе метро «Аэропорт».

«Роверы» могут доставлять заказы весом до 20 кг. Чёткого количества роботов-доставщиков в районе нет — оно будет зависеть от потока заказов, добавили в «Яндексе». В конце марта 2021 года в компании рассказали, что у них около 35 роботов.