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«Яндекс» подключил доставку роботами-курьерами из сторонних магазинов в Москве Статьи редакции
Первыми партнёрами стали «Азбука вкуса» и «Вкусвилл» в Хамовниках.
Беспилотные роботы-курьеры «Яндекс.Роверы» начали доставлять продукты из магазинов и заказы из ресторанов в московском районе Хамовники, сообщили vc.ru в компании. Услугу уже подключили «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и около 40 кафе и ресторанов.
Доставку роботом можно выбрать при оформлении заказа в «Яндекс.Еде» и «Яндекс Go». Сотрудник супермаркета или ресторана соберёт заказ, погрузит его в «Ровера» и отправит по указанному адресу. Пользователь получит уведомление, когда приедет «курьер», а в приложении появится кнопка «Открыть замок».
В компании добавили, что в ближайшие дни запустят в Хамовниках доставку роботом из «Яндекс.Лавки». Компания уже использует роботов-курьеров для заказов из «Лавки» на Ходынке и в районе метро «Аэропорт».
«Роверы» могут доставлять заказы весом до 20 кг. Чёткого количества роботов-доставщиков в районе нет — оно будет зависеть от потока заказов, добавили в «Яндексе». В конце марта 2021 года в компании рассказали, что у них около 35 роботов.
- «Яндекс» впервые представил роботов-курьеров в ноябре 2019 года. «Ровер» умеет пропускать пешеходов и животных, преодолевать невысокие бордюры и неровности дороги, а также ездить ночью.
- С апреля 2020 года роботов используют в «Сколково» для доставки документов и посылок, с октября — для доставки продуктов из «Лавки», а с декабря — еды из ресторанов.
- В феврале 2021 года компания отчитывалась о 1500 доставках «Роверами» в Москве и Иннополисе. Уже через месяц в «Яндексе» сообщили, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тысяч заказов.
В ближайшее время «Яндекс» планирует запустить пилотную доставку роботами в США. Позже компания хочет выйти на рынки Израиля и Южной Кореи.
Ждём уничтожения роверов курьерами. И не могу одного понять, к нему надо же спускаться? К квартире ровер же не подвезет? И накой он тогда нужен?
К квартире ровер же не подвезет? И накой он тогда нужен?
Ты наверное курьера еще и прожевать за себя просишь?
А ты спускаешься с 15 этажа туда сюда?
Хотел написать, смотрю, а вы уже опередили. Да, ждём борьбы роботов и кожаных мешков. Кто кого?
Продам практически новый ровер, сам ездит, можно возить в нем картошку с огорода или выгуливать ребенка по заданному маршруту. Доставка до подъезда. Всего тыща рублей.
Давайте в Питере включим тоже посмотрим как ездит по дорогам с ямами в 2 метра
Скоро у пенсионеров появятся новые емкости для рассады, еще и мобильные, на дачу самое то.
А сколько критики говорили что модель Яндекс.Лавки в принципе не может приносить прибыль из-за слишком больших расходов на доставку. Ну-ну. Посмотрим, что будет через несколько лет, когда большинство заказов будут роботами доставляться.
Критики всегда говорят. Они ведь только и говорят. Мне в 2018 потенциальный инвестор сказал: « уууу, никто не будет огурцы заказать онлайн». На днях говорит: «ну что, как с самокатом конкурировать будешь»?
"Услугу уже подключили «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и около 40 кафе и ресторанов."
Чего уже мелочиться, написали бы что договорились с самим Маском и сразу ровер на Марс!
Ему ровер за счет яндекса, яндексу пиар и отсутствие хулиганов.
Могу ошибаться, но почти уверен, что закончиться эта история так же как
"Роботы курьеры запретили в Калифорнии".
Сын подрабатывает курьером в «Достоевском» говорит 10 % клиентов сами спускаются, не работают домофоны. Удивляется заказывают еду регулярно на неск тысяч а домофон не ремонтируют, что бы не выходить.
Там в другом логика - многие поняли, что домофон это чистейший раздражитель, поэтому для спокойствия его проще выключить. Ну вот сколько раз в жизни неожиданный звонок по домофону приводил к чему-то хорошему и полезному? У меня ноль =) Жданным гостям можно просто сказать код (ну либо спуститься вниз, да, это ж аж шагов 10 до лифта и потом полная драматизма 30секундная поездка вниз), а нежданные мне вообще неинтересны. Я даже дверной звонок выключил, очень удобно оказалось.
Всех роверов спиздят.
Следом за всеми машинами каршеринга, которых уже спиздили. Хотя погодите...
Интересно, возможно ли этого робота спиздить к себе в гараж. Разобрать и пустить к ебеням на запчасти и продать на Авито?
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