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Торговля
Рая Хачатрян

«Яндекс» подключил доставку роботами-курьерами из сторонних магазинов в Москве Статьи редакции

Первыми партнёрами стали «Азбука вкуса» и «Вкусвилл» в Хамовниках.

34 34 комментария
1622 просмотров

Беспилотные роботы-курьеры «Яндекс.Роверы» начали доставлять продукты из магазинов и заказы из ресторанов в московском районе Хамовники, сообщили vc.ru в компании. Услугу уже подключили «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и около 40 кафе и ресторанов.

Доставку роботом можно выбрать при оформлении заказа в «Яндекс.Еде» и «Яндекс Go». Сотрудник супермаркета или ресторана соберёт заказ, погрузит его в «Ровера» и отправит по указанному адресу. Пользователь получит уведомление, когда приедет «курьер», а в приложении появится кнопка «Открыть замок».

В компании добавили, что в ближайшие дни запустят в Хамовниках доставку роботом из «Яндекс.Лавки». Компания уже использует роботов-курьеров для заказов из «Лавки» на Ходынке и в районе метро «Аэропорт».

«Роверы» могут доставлять заказы весом до 20 кг. Чёткого количества роботов-доставщиков в районе нет — оно будет зависеть от потока заказов, добавили в «Яндексе». В конце марта 2021 года в компании рассказали, что у них около 35 роботов.

  • «Яндекс» впервые представил роботов-курьеров в ноябре 2019 года. «Ровер» умеет пропускать пешеходов и животных, преодолевать невысокие бордюры и неровности дороги, а также ездить ночью.
  • С апреля 2020 года роботов используют в «Сколково» для доставки документов и посылок, с октября — для доставки продуктов из «Лавки», а с декабря — еды из ресторанов.
  • В феврале 2021 года компания отчитывалась о 1500 доставках «Роверами» в Москве и Иннополисе. Уже через месяц в «Яндексе» сообщили, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тысяч заказов.

  • В ближайшее время «Яндекс» планирует запустить пилотную доставку роботами в США. Позже компания хочет выйти на рынки Израиля и Южной Кореи.

#новость #яндексровер

34 34 комментария
14
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34 комментария
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Канищев Максим

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Ждём уничтожения роверов курьерами. И не могу одного понять, к нему надо же спускаться? К квартире ровер же не подвезет? И накой он тогда нужен?

Ответить

Igor Filippov

Канищев
2

 К квартире ровер же не подвезет? И накой он тогда нужен?

Ты наверное курьера еще и прожевать за себя просишь?

Ответить

Дмитрий Ханкин

Igor
3

А ты спускаешься с 15 этажа туда сюда?

Ответить

Сергей

Дмитрий
1

Почему нет? Ну потом дронами начнут доставлять.

Ответить

Michael Stepanov

Канищев
2

В лифтах научат ездить

Ответить

Nesterov Igor

Канищев
2

Хотел написать, смотрю, а вы уже опередили. Да, ждём борьбы роботов и кожаных мешков. Кто кого? 

Ответить

Антон Гранд

Канищев
1

Ждем уничтожения твоей машины таксистами, в таком случае.

Ответить

Ильгар Бекиров

Канищев
0

Ну ты и долбоящер конченный

Ответить

никарагуанский бабуин

10
Ответить

Ditto St.

3

Это только для частного сектора получается, на лестницу он же не заедет

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Вася Пражкин

3

Продам практически новый ровер, сам ездит, можно возить в нем картошку с огорода или выгуливать ребенка по заданному маршруту. Доставка до подъезда. Всего тыща рублей.

Ответить

Аргишт Авшарян

Вася
0

Мопед не мой, я просто разместил обьяву))

Ответить

Денис Морганов

2

Давайте в Питере включим тоже посмотрим как ездит по дорогам с ямами в 2 метра

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Вячеслав Григорьев

2

Скоро у пенсионеров появятся новые емкости для рассады, еще и мобильные, на дачу самое то.

Ответить

Вячеслав

1

Скоро Яндекс.жуки роботы будут :)

Ответить

Vladimir Panfilovich

1

А сколько критики говорили что модель Яндекс.Лавки в принципе не может приносить прибыль из-за слишком больших расходов на доставку. Ну-ну. Посмотрим, что будет через несколько лет, когда большинство заказов будут роботами доставляться.

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Антон Гранд

Vladimir
0

Критики всегда говорят. Они ведь только и говорят. Мне в 2018 потенциальный инвестор сказал: « уууу, никто не будет огурцы заказать онлайн». На днях говорит: «ну что, как с самокатом конкурировать будешь»?

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Сергей Милосердов

Антон
0

То есть вы его тогда послушали?

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Mikhail Ivanov

1

"Услугу уже подключили «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и около 40 кафе и ресторанов."

Чего уже мелочиться, написали бы что договорились с самим Маском и сразу ровер на Марс!
Ему ровер за счет яндекса, яндексу пиар и отсутствие хулиганов.

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Mike Espoo

1

 Могу ошибаться, но почти уверен, что закончиться эта история так же как 
"Роботы курьеры запретили в Калифорнии".

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Константин Хиксводел

0

Не в нашей стране...

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Руслан Яворских

–1

С радостью станет партнёром

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Demaster

0

Сын подрабатывает курьером в «Достоевском» говорит 10 % клиентов сами спускаются, не работают домофоны. Удивляется заказывают еду регулярно на неск тысяч а домофон не ремонтируют, что бы не выходить.

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Антон Гранд

Demaster
2

Некоторые принципиально адрес не указывают : чтобы не обворовали».

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Павел Егоров

Demaster
1

Там в другом логика - многие поняли, что домофон это чистейший раздражитель, поэтому для спокойствия его проще выключить. Ну вот сколько раз в жизни неожиданный звонок по домофону приводил к чему-то хорошему и полезному? У меня ноль =) Жданным гостям можно просто сказать код (ну либо спуститься вниз, да, это ж аж шагов 10 до лифта и потом полная драматизма 30секундная поездка вниз), а нежданные мне вообще неинтересны. Я даже дверной звонок выключил, очень удобно оказалось.

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Данила PRM

–3

Всех роверов спиздят.

Ответить

Павел Егоров

Данила
0

Следом за всеми машинами каршеринга, которых уже спиздили. Хотя погодите...

Ответить

Alex

0

Ждём объединения курьеров с сообщества луддитов…

Ответить

Artemy

0

Ha!movin' ahead!

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Дмитрий Бележенко

0

Технологичное, но рисковое решения для России. 😂

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Типичный ящик

0

Ради интереса прилечу в Хамы на денёк. Есть там нормальные отели? 

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Alexandr Simonov

0

Робот-курьер из Яндекс.Еды забирает заказ в ресторане.

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Данила Чака

0

С окна бы выпасть когда дрон с хаваниной прилетит, пойду за парашютом )))

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Андрей Языков

0

Интересно, возможно ли этого робота спиздить к себе в гараж. Разобрать и пустить к ебеням на запчасти и продать на Авито?

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