В России сеть только начинает открывать свои точки в магазинах.

{"id":231742,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/231742-mcdonald-s-zakroet-bolshuyu-chast-restoranov-v-magazinah-walmart-posle-pochti-tridcatiletnego-partnerstva","title":"McDonald's \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 Walmart \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0440\u0438\u0434\u0446\u0430\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/231742-mcdonald-s-zakroet-bolshuyu-chast-restoranov-v-magazinah-walmart-posle-pochti-tridcatiletnego-partnerstva","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/231742-mcdonald-s-zakroet-bolshuyu-chast-restoranov-v-magazinah-walmart-posle-pochti-tridcatiletnego-partnerstva&title=McDonald's \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 Walmart \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0440\u0438\u0434\u0446\u0430\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/231742-mcdonald-s-zakroet-bolshuyu-chast-restoranov-v-magazinah-walmart-posle-pochti-tridcatiletnego-partnerstva&text=McDonald's \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 Walmart \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0440\u0438\u0434\u0446\u0430\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/231742-mcdonald-s-zakroet-bolshuyu-chast-restoranov-v-magazinah-walmart-posle-pochti-tridcatiletnego-partnerstva&text=McDonald's \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 Walmart \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0440\u0438\u0434\u0446\u0430\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/231742-mcdonald-s-zakroet-bolshuyu-chast-restoranov-v-magazinah-walmart-posle-pochti-tridcatiletnego-partnerstva","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=McDonald's \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 Walmart \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0440\u0438\u0434\u0446\u0430\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/231742-mcdonald-s-zakroet-bolshuyu-chast-restoranov-v-magazinah-walmart-posle-pochti-tridcatiletnego-partnerstva","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 535 просмотров

В течение многих лет у Walmart и сетей ресторанов вроде McDonald's были взаимовыгодные отношения: ритейлер обеспечивал рестораны постоянным потоком клиентов, а закусочные привлекали покупателей и платили за аренду. Однако теперь McDonald's закрывает сотни ресторанов, пишет The Wall Street Journal.

Walmart и McDonald's впервые начали работать вместе примерно в 1994 году, указывает газета. На пике партнёрства в магазинах было около 1000 ресторанов, а одно время сеть открывала точки на эксклюзивных условиях.

На начало 2020 года в магазинах располагалось около 500 ресторанов. После очередной запланированной волны закрытий, которая должна завершиться к лету 2021 года, в Walmart останется около 150 McDonald's, рассказали в компании. За последний год сеть закрывала свои точки дважды и ускорила программу на фоне пандемии.

Associated press

Среди причин сокращения партнёрства издание называет переход клиентов к онлайн-покупкам и зависимость McDonald's от окон выдачи заказов. По словам знакомых с ситуацией источников WSJ, McDonald's внутри магазинов Walmart обычно менее прибыльны, в том числе из-за отсутствия рядом проезжей части.

Один из собеседников газеты также рассказал, что ещё до пандемии многие клиенты Walmart предпочитали просто забирать заказы из магазина и уезжать или делать онлайн-покупки. По его словам, около трети продаж в ресторанах внутри магазинов приходится на сотрудников Walmart.

WSJ также указывает, что в последние годы Walmart тратился на реконструкцию своих магазинов вместо открытия новых точек: в них рестораны McDonald's выглядели устаревшими, говорят источники. В результате некоторые франчайзи разрывали договоры, а другие провели реконструкцию в обмен на снижение арендной платы.