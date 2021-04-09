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McDonald's закроет большую часть ресторанов в магазинах Walmart после почти тридцатилетнего партнёрства Статьи редакции
В России сеть только начинает открывать свои точки в магазинах.
В течение многих лет у Walmart и сетей ресторанов вроде McDonald's были взаимовыгодные отношения: ритейлер обеспечивал рестораны постоянным потоком клиентов, а закусочные привлекали покупателей и платили за аренду. Однако теперь McDonald's закрывает сотни ресторанов, пишет The Wall Street Journal.
Walmart и McDonald's впервые начали работать вместе примерно в 1994 году, указывает газета. На пике партнёрства в магазинах было около 1000 ресторанов, а одно время сеть открывала точки на эксклюзивных условиях.
На начало 2020 года в магазинах располагалось около 500 ресторанов. После очередной запланированной волны закрытий, которая должна завершиться к лету 2021 года, в Walmart останется около 150 McDonald's, рассказали в компании. За последний год сеть закрывала свои точки дважды и ускорила программу на фоне пандемии.
Среди причин сокращения партнёрства издание называет переход клиентов к онлайн-покупкам и зависимость McDonald's от окон выдачи заказов. По словам знакомых с ситуацией источников WSJ, McDonald's внутри магазинов Walmart обычно менее прибыльны, в том числе из-за отсутствия рядом проезжей части.
Один из собеседников газеты также рассказал, что ещё до пандемии многие клиенты Walmart предпочитали просто забирать заказы из магазина и уезжать или делать онлайн-покупки. По его словам, около трети продаж в ресторанах внутри магазинов приходится на сотрудников Walmart.
WSJ также указывает, что в последние годы Walmart тратился на реконструкцию своих магазинов вместо открытия новых точек: в них рестораны McDonald's выглядели устаревшими, говорят источники. В результате некоторые франчайзи разрывали договоры, а другие провели реконструкцию в обмен на снижение арендной платы.
- В 2021 году свои точки в Walmart из-за снижения посещаемости также планируют закрыть франчайзи Subway, пишет WSJ. Сама Walmart тестирует рестораны Taco Bell и расширяет партнёрство с Domino's Pizza, рассказали в компании.
- В России McDonald's только начинает открываться в сетях ритейлеров: летом 2020 года сеть открыла первый ресторан в одном из «Перекрёстков» в Москве, а в январе — в «Пятёрочке».
Просто у "Пятёрочки" такой эксклюзивный контракт, что Walmart не нужен стал.
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