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Производитель электронных сигарет Juul закрыл российское подразделение из-за антитабачных законов Статьи редакции
Компания продолжит продавать свою продукцию через дистрибьютора.
Продукцию Juul будет импортировать и распространять ООО «Бабилон», пишет Forbes со ссылкой на компанию. Продавать товары будут в 15 тысяч точках.
- Juul вышла на российский рынок в 2018 году. ООО «Джуул Лабс Ру» в 2020 году получила 2,3 млрд рублей выручки, а чистый убыток составил 1,7 млрд, следует из данных базы «Контур.Фокус».
- Компания уже закрыла все розничные магазины в России. В январе 2020 года сеть насчитывала 14 точек в семи городах, а по состоянию на 1 февраля 2021 года все они прекратили работу.
- Выручка ООО «Бабилон», которое управляет компанией Babylon Vardex Group, составила 331,6 млн рублей в 2020 году, а чистая прибыль — 70,2 млн рублей. Компания на 85,3% принадлежит Сергею Бронецкому, на 12,4% гендиректору Игорю Самборскому и на 2,26% Евгению Швачко.
- В конце октября в России вступил в силу закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. Продажа продукции с долей никотина выше 20 мг/мл была запрещена. Под эту категорию попали некоторые изделия Juul, в которых доля никотина достигала 50 мг/мл.
Антиалкогольные законы когда нибудь будут на рассмотрении? (Нет)
ни хрена себе 50, и они думали что так и оставит государство?)
Человек, 50мг это солевая жижа, вы если не пробовали, не поймёте, но в этом ничего противозаконного нет. Просто злоебучее государство и все тут.
Только легкие. Которые никто не покупает)
Специфический кубок
Ну почему же. Я иногда покупаю ( правда, не Jool), когда на балкон холодно выходить или во время долгих митингов с коллегами
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