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Торговля
Рая Хачатрян

Производитель электронных сигарет Juul закрыл российское подразделение из-за антитабачных законов Статьи редакции

Компания продолжит продавать свою продукцию через дистрибьютора.

  • Продукцию Juul будет импортировать и распространять ООО «Бабилон», пишет Forbes со ссылкой на компанию. Продавать товары будут в 15 тысяч точках.

  • Juul вышла на российский рынок в 2018 году. ООО «Джуул Лабс Ру» в 2020 году получила 2,3 млрд рублей выручки, а чистый убыток составил 1,7 млрд, следует из данных базы «Контур.Фокус».
  • Компания уже закрыла все розничные магазины в России. В январе 2020 года сеть насчитывала 14 точек в семи городах, а по состоянию на 1 февраля 2021 года все они прекратили работу.
  • Выручка ООО «Бабилон», которое управляет компанией Babylon Vardex Group, составила 331,6 млн рублей в 2020 году, а чистая прибыль — 70,2 млн рублей. Компания на 85,3% принадлежит Сергею Бронецкому, на 12,4% гендиректору Игорю Самборскому и на 2,26% Евгению Швачко.
  • В конце октября в России вступил в силу закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. Продажа продукции с долей никотина выше 20 мг/мл была запрещена. Под эту категорию попали некоторые изделия Juul, в которых доля никотина достигала 50 мг/мл.

#новость #juul

632 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Андрей Арсенович

9

Антиалкогольные законы когда нибудь будут на рассмотрении? (Нет)

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Вчерашний клуб

Андрей
4

Уже были. Закончилось плохо )
И не только у нас.

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Aleksey Telyshev

2

Попутного в горбатую спину

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Tik Top

1

ни хрена себе 50, и они думали что так и оставит государство?)

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Анатолий Ахапкин

Tik
1

Человек, 50мг это солевая жижа, вы если не пробовали, не поймёте, но в этом ничего противозаконного нет. Просто злоебучее государство и все тут.

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Tik Top

Анатолий
0

ааа, ну немного понятнее стало, просто нашли до чего докапаться можно сказать

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Специфический кубок

0

Ну продавать будут же. 

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Рамзес Ериханов

Специфический
0

Только легкие. Которые никто не покупает)

Ответить

Специфический кубок

Рамзес
0

Ну почему же. Я иногда покупаю ( правда, не Jool), когда на балкон холодно выходить или во время долгих митингов с коллегами

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Tik Top

Специфи…
0

ну на таких как ты много не заработаешь тогда, и придется вообще полностью закрыться))

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Специфический

Tik
1

Ну посмотрим, как оно все будет -) 

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Саидакбар Убайдуллин

0

А в Узбекистане они вообще открывали точки?

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