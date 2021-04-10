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Торговля
Рая Хачатрян

Антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на $2,8 млрд — это рекорд для страны Статьи редакции

Компания не разрешала продавцам своей платформы сотрудничать с другими.

16 16 комментариев
1722 просмотров

Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением над конкурентами, пишет WSJ со ссылкой на заявление регулятора. Компанию обвиняли в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими.

Регулятор считает, что деловая практика Alibaba ограничивает конкуренцию, влияет на инновации, ущемляет права продавцов и вредит интересам потребителей. Власти потребуют, чтобы группа поменяла правила ведения своего бизнеса и представила отчёт об этом в течение трёх лет.

«Alibaba искренне принимает наказание и решительно соблюдает его», — заявили в компании. В марте топ-менеджеры группы рассказали WSJ, что штраф должен стать спасением и облегчением для компании, которая страдает из-за неопределенности регуляторов.

Они добавили, что за последний год получила почти $20 млрд чистой прибыли и может спокойно его выплатить, пишет WSJ. Штраф в размере $2,8 млрд составляет 4% от годовой выручки компании — всего компания получила $72 млрд, добавил регулятор. Согласно законам страны, антимонопольные штрафы не могут превысить 10% общей выручки.

Акции Alibaba на торгах в Нью-Йорке и Гонконге потеряли более $200 млрд на фоне войны Ма и регуляторов. Это примерно четвёртая часть рыночной стоимости компании, писало WSJ.

Штраф, наложенный на Alibaba, стал рекордным для страны. Предыдущий рекорд в $975 млн установила Qualcomm в 2015 году. Эта сумма составила 8% от общей выручки компании.

  • Регуляторы обратили внимание на бизнес-империю Ма после того, как он открыто критиковал финансовую политику Китая. Он рассказывал, что постоянный контроль может «задушить» инновации в стране.
  • Вместе с Alibaba регуляторы приняли меры против другой компании Ма — Ant Group. Её IPO, которое должно было стать рекордным, приостановили.

  • Чтобы возобновить своё IPO компания должна пойти на уступки китайским властям. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться более жестким требованиям для банков.

#новость #alibaba

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Харухи

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Таким и должно быть государство. Не служить капиталу, а заставлять капитал служить себе. Боже, благослови китайцев, только они могут дать миру светлое будущее. 

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Alexander A. Zhuravkov

Харухи
9

Китайцы - нацики, потому светлое будущее для мира у них своё, оно только для китайского мира.

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Рома Тапорчиков

Харухи
1

Таким и должно быть государство. Не служить капиталу, а заставлять капитал служить себе.

В Беларуси это уже давно реализовано. Ничего хорошего в этом нет

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Alexandr Leibowitz

Харухи
0

Насчёт последнего спорно, но да, государство должно вести себя именно так, иначе капитал сожрёт всё.

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Пышный динозавр

Харухи
0

Вот интересно, нужен ли ты китайцам?

Ответить

Рома Тапорчиков

Харухи
0

Таким и должно быть государство. Не служить капиталу, а заставлять капитал служить себе.

В Беларуси это уже давно реализовано. Ничего хорошего  

Ответить

Аргишт Авшарян

Харухи
0

Тоже со второй частью не согласен, китайцы не панацея, никто не панацея. Да, регулятор хорошо сыграл, судя по новости, но надо иметь ввиду, что это верхушка айсберга, вполне возможно там имеет место политика, к сожалению в наше время политика везде.

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Хлоргексидин

Харухи
0

Действия то правильные, а вот причина - нет

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Владимир Перепелица

Харухи
0

Причём тут это вообще? Их оштрафовали только потому что их CEO бычил на компартию Китая, от России ничем не отличается ситуация, разве что суммы побольше

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Andrey Novikov

5

Ali проще платить штраф до 10%, чем создавать себе мелких конкурентов😀

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Vasiliy coconut

4

Пора закупаться

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Deniss Karpak

1

Упадет ещё

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Иван Шеметов

0

Уже же штрафовали на миллиард? 

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Alexandr Leibowitz

0

Российские маркетплейсы: "Вы что, хотите как в Китае, тоталитаризм?!" ))

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KINCH

0

 за последний год получила почти $20 млрд

Охренеть. Вот это бабки. За год, чистыми... Тут я верю, что АлиБаба не скрывает свои прибыли. У нас открыть любую российскую компанию в Википедии, то чистая прибыль из года в год по минусам 😂

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Иван Шеметов

KINCH
0

Население в 10 раз больше тебя не смущает? 

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