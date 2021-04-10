Компания не разрешала продавцам своей платформы сотрудничать с другими.

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Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением над конкурентами, пишет WSJ со ссылкой на заявление регулятора. Компанию обвиняли в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими.

Регулятор считает, что деловая практика Alibaba ограничивает конкуренцию, влияет на инновации, ущемляет права продавцов и вредит интересам потребителей. Власти потребуют, чтобы группа поменяла правила ведения своего бизнеса и представила отчёт об этом в течение трёх лет.

«Alibaba искренне принимает наказание и решительно соблюдает его», — заявили в компании. В марте топ-менеджеры группы рассказали WSJ, что штраф должен стать спасением и облегчением для компании, которая страдает из-за неопределенности регуляторов.

Они добавили, что за последний год получила почти $20 млрд чистой прибыли и может спокойно его выплатить, пишет WSJ. Штраф в размере $2,8 млрд составляет 4% от годовой выручки компании — всего компания получила $72 млрд, добавил регулятор. Согласно законам страны, антимонопольные штрафы не могут превысить 10% общей выручки.

Акции Alibaba на торгах в Нью-Йорке и Гонконге потеряли более $200 млрд на фоне войны Ма и регуляторов. Это примерно четвёртая часть рыночной стоимости компании, писало WSJ.

Штраф, наложенный на Alibaba, стал рекордным для страны. Предыдущий рекорд в $975 млн установила Qualcomm в 2015 году. Эта сумма составила 8% от общей выручки компании.