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Ozon запланировал получить банковскую лицензию для развития финансовых услуг Статьи редакции
Например, будет выдавать кредиты продавцам.
Маркетплейс подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширить предложение в сфере финансовых технологий, в том числе предоставление кредитов продавцам. Об этом Financial Times рассказал гендиректор Ozon Александр Шульгин, не уточнив сроков.
Он отметил, что малому и среднему бизнесу сейчас сложно получить финансирование на «разумных условиях»: это либо слишком дорого, либо недоступно.
«Мы видим, оборачиваемость, видим общение продавцов с клиентами, коэффициент конверсии, храним их товары — всё это позволяет принимать обоснованное решение о том, какой размер займов нужен продавцам для ведения бизнеса», — пояснил Шульгин.
Топ-менеджер также рассказал, что маркетплейс по-прежнему будет сосредоточен на рынке электронной коммерции, который быстро растёт на фоне пандемии. «Почему мы пережили Covid-19 и привлекли столько клиентов? Потому что у нас было больше складов, больше курьеров и больше пунктов выдачи. И вся эта инфраструктура смогла удовлетворить спрос», — рассказал он.
Шульгин также отметил в беседе с газетой, что на российском рынке электронной коммерции ещё «много места». «Есть много игроков, рынок фрагментирован, и для роста нужны большие инвестиции, ИТ-сервисы и сильная инфраструктура. Немногие компании готовы на всё это, потому что это означает нести убытки. Но мы готовы, потому что видим, какой приз нас ждёт», — отметил он.
- У Ozon есть и другие финансовые сервисы: в 2019 году ритейлер предложил клиентам банковскую карту Ozon.Card. В июле компания отчитывалась о 200 тысяч пользователей, по данным FT, сейчас у карты 450 тысяч пользователей.
- Среди других сервисов маркетплейса Ozon.Invest — b2b-платформа для вложений в малый и средний бизнес.
- В феврале Ozon учредил микрокредитную компанию. О планах на неё ритейлер не раскрывал.
- Финтех-направление развивает и конкурирующий Wildberries: в феврале глава ритейлера Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В начале апреля она рассказала, что маркетплейс начал переговоры с банками о создании собственного финтех-продукта.
Кредитовать своих продавцов, клиентов и не зависеть от сторонних компаний, не делиться с ними "бигдатой" вполне логично.
Зачем эта помойка создаёт новые сервисы? Старые бы настроила как следует.
Нужно еще больше денег от населения, чтобы сливать в эту убыточную помойку
Ого, везде вталкивают кредитные карты) Следующий Валдберис?
Не перестаю удивляться такому "талантливому" менеджменту Сбера, которые умудрились потерять такого партнёра. Могли бы сейчас через него пихать свои услуги.
Дело в том, что Озон самостоятельная структура и Сбер им никуда не упал!
Озон - это прежде всего логистический бизнес, а сбер - это все подряд и кое-как слеплено!
И Слава Богу, что они разошлись. Хотя за СберСпасибо обидно конечно. Но зато карта OZON тоже все лучше и лучше становится.
Может, Сбер "испугался" убытков Озона 22 млрд?
Ну, вы не путайте божий дар с яичницей. Сбер это крупнейший банк с капитализацией 6 трлн руб, самый прибыльный, а тут динамично развивающийся еком, но глубоко убыточный под 20 млрд убытков ежегодно. Лет 5 еще надо, чтобы хоть как-то выйти в 0
Хорошо, конечно, только вот у нас в городе все постоматы закрыли. А так удобно было.
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