Например, будет выдавать кредиты продавцам.

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Маркетплейс подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширить предложение в сфере финансовых технологий, в том числе предоставление кредитов продавцам. Об этом Financial Times рассказал гендиректор Ozon Александр Шульгин, не уточнив сроков.

Он отметил, что малому и среднему бизнесу сейчас сложно получить финансирование на «разумных условиях»: это либо слишком дорого, либо недоступно.

«Мы видим, оборачиваемость, видим общение продавцов с клиентами, коэффициент конверсии, храним их товары — всё это позволяет принимать обоснованное решение о том, какой размер займов нужен продавцам для ведения бизнеса», — пояснил Шульгин.

Топ-менеджер также рассказал, что маркетплейс по-прежнему будет сосредоточен на рынке электронной коммерции, который быстро растёт на фоне пандемии. «Почему мы пережили Covid-19 и привлекли столько клиентов? Потому что у нас было больше складов, больше курьеров и больше пунктов выдачи. И вся эта инфраструктура смогла удовлетворить спрос», — рассказал он.

Шульгин также отметил в беседе с газетой, что на российском рынке электронной коммерции ещё «много места». «Есть много игроков, рынок фрагментирован, и для роста нужны большие инвестиции, ИТ-сервисы и сильная инфраструктура. Немногие компании готовы на всё это, потому что это означает нести убытки. Но мы готовы, потому что видим, какой приз нас ждёт», — отметил он.