Пользователи получат комиссию за оплаченные заказы — от 1% до 90%.

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Маркетплейс в России запустил первую официальную партнёрскую платформу AE Platform, рассказали vc.ru в компании. Она доступна для владельцев сайтов, медиаплощадок и блогеров, которые смогут получать комиссию за оформленные по их ссылкам заказы.

Размер комиссии зависит от категории товаров, говорится на сайте программы. Например, на товары продавцов из России комиссия начинается от 3%, на основные категории товаров она составляет от 1% до 9%, а на «hot sale товары» — от 3% до 90%.

Раньше доступ к программе был через глобальную платформу и CPA-сети, уточнили в AliExpress. Теперь программу локализовали под российских пользователей.

AE Platform действует по всей России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Ставки комиссии распространяются на заказы из стран СНГ.

Платформа предлагает полную статистику по продажам и конверсиям, говорят в компании. Пользователи могут посмотреть статистику по дням, неделям и месяцам, а также проверить, участвует ли товар в партнёрской программе.