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«AliExpress Россия» предложила пользователям заработать на продаже товаров по партнёрским ссылкам Статьи редакции
Пользователи получат комиссию за оплаченные заказы — от 1% до 90%.
Маркетплейс в России запустил первую официальную партнёрскую платформу AE Platform, рассказали vc.ru в компании. Она доступна для владельцев сайтов, медиаплощадок и блогеров, которые смогут получать комиссию за оформленные по их ссылкам заказы.
Размер комиссии зависит от категории товаров, говорится на сайте программы. Например, на товары продавцов из России комиссия начинается от 3%, на основные категории товаров она составляет от 1% до 9%, а на «hot sale товары» — от 3% до 90%.
Раньше доступ к программе был через глобальную платформу и CPA-сети, уточнили в AliExpress. Теперь программу локализовали под российских пользователей.
AE Platform действует по всей России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Ставки комиссии распространяются на заказы из стран СНГ.
Платформа предлагает полную статистику по продажам и конверсиям, говорят в компании. Пользователи могут посмотреть статистику по дням, неделям и месяцам, а также проверить, участвует ли товар в партнёрской программе.
Вывести деньги пользователи могут на банковские карты Visa, Mastercard и «Мир», а также электронные кошельки Qiwi и «ЮMoney». Комиссию за вывод средств платформа не берёт.
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