Партнёры хотят сделать на основе платформы единый инструмент для управления онлайн-торговлей на всех электронных витринах.

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Банк и InSales подписали юридически обязывающие документы, сообщили vc.ru в «Сбере»: банк получит 80%, ещё 20% останется у основателей. Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2021 года. Её сумму компании не раскрывают.

Сейчас по 33,3% ООО «Инсейлс Рус» принадлежит основателям Владимиру Бедареву и Андрею Стихееву, ещё 33,4% у сооснователя и гендиректора Тимофея Горшкова, следует из данных «Контур.Фокуса». Выручка компании за 2020 год выросла на 25% и составила 260 млн рублей, чистая прибыль — 25,9 млн рублей.

«Сбер» и InSales планируют расширять перечень сервисов, в том числе из экосистемы банка: планируется, что клиентам будут доступны встроенные финансовые продукты «Сбера», например, кредиты на пополнение оборотных средств; рекламные инструменты от «СберМаркетинга» и так далее.

InSales создана в 2008 году. Компания помогает бизнесу самостоятельно создавать интернет-магазины без помощи разработчиков, а также управлять каталогом товаров, баннерами и другим контентом, настраивать регистрацию покупателей, корзину, доставку, оплату и так далее.

CMS InSales также позволяет подключить сторонние сервисы — например, службы доставки СДЭК и PickPoint, платёжные системы Qiwi, «Яндекс.Касса», маркетинговые инструменты Roistat, Mailchimp, а также «1С», «Мой склад» и другие сервисы.

У InSales есть три тарифа: стандартный за 1590 рублей в месяц при оплате годового плана включает до 5000 товаров; профессиональный стоит 2790 рублей и включает до 10 тысяч товаров; бизнес-тариф — 5190 рублей и до 20 тысяч товаров.