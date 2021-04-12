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Торговля
Таня Боброва

«Сбер» купит 80% российской платформы для создания и управления интернет-магазинами InSales Статьи редакции

Партнёры хотят сделать на основе платформы единый инструмент для управления онлайн-торговлей на всех электронных витринах.

13 13 комментариев
1387 просмотров

Банк и InSales подписали юридически обязывающие документы, сообщили vc.ru в «Сбере»: банк получит 80%, ещё 20% останется у основателей. Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2021 года. Её сумму компании не раскрывают.

Сейчас по 33,3% ООО «Инсейлс Рус» принадлежит основателям Владимиру Бедареву и Андрею Стихееву, ещё 33,4% у сооснователя и гендиректора Тимофея Горшкова, следует из данных «Контур.Фокуса». Выручка компании за 2020 год выросла на 25% и составила 260 млн рублей, чистая прибыль — 25,9 млн рублей.

«Сбер» и InSales планируют расширять перечень сервисов, в том числе из экосистемы банка: планируется, что клиентам будут доступны встроенные финансовые продукты «Сбера», например, кредиты на пополнение оборотных средств; рекламные инструменты от «СберМаркетинга» и так далее.

InSales создана в 2008 году. Компания помогает бизнесу самостоятельно создавать интернет-магазины без помощи разработчиков, а также управлять каталогом товаров, баннерами и другим контентом, настраивать регистрацию покупателей, корзину, доставку, оплату и так далее.

CMS InSales также позволяет подключить сторонние сервисы — например, службы доставки СДЭК и PickPoint, платёжные системы Qiwi, «Яндекс.Касса», маркетинговые инструменты Roistat, Mailchimp, а также «1С», «Мой склад» и другие сервисы.

У InSales есть три тарифа: стандартный за 1590 рублей в месяц при оплате годового плана включает до 5000 товаров; профессиональный стоит 2790 рублей и включает до 10 тысяч товаров; бизнес-тариф — 5190 рублей и до 20 тысяч товаров.

Компания ориентируется на средний и малый бизнес и работает с клиентами из России, Украины и Казахстана. По данным, которые приводит «Сбер», на платформе InSales работает более 8 тысяч предпринимателей, совокупный товарооборот которых за 2020 год составил более 58 млрд рублей.

#новость #сбер

13 13 комментариев
5
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13 комментариев
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Sasha Guseinov

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Вас ещё не купили? Сбер идёт к вам!

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ikoia

Sasha
2

Да уже пусть придет ко мне ))))

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Владимир

5

Еще один зарытый СберПрект

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Andrey Yukin

Владимир
1

Это почему вдруг?) а 9000 магазинов выгнать на улицу?

Ответить

Dmitry Ryzhov

3

крутая новость! Ребята, поздравляю!!!

Ответить

Andrey Yukin

Dmitry
2

Спасибо большое :)

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Константин Глядяев

3

Сбер, купи машину у меня плез

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Oleg Dubovitskiy

2

От сбера тошнит, а ребятам из инсэйлз поздравления если успешно продались 

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Anton Medvedev

1

Раньше это был самый дорогой и сложный конструктор сайтов, теперь станет самый дорогой и самый неудобный конструктор. 
Ну в принципе разница не очень большая. 

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Канищев Максим

0

Чего-то кроме сберонлайн у сбера как все не очень.

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Айдар Сыдыкбеков

0

Сбер что каждую неделю кого-то покупает а деньги откуда?

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Sasha Guseinov

Айдар
0

Как откуда, с бюджета

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lakoros

Айдар
0
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