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«Светофор» и «Вкусвилл» стали самыми быстрорастущими по выручке продуктовыми сетями в 2020 году — Infoline Статьи редакции
Лидерами остались X5 Retail Group и «Магнит».
- В 2020 году выручка «Светофора» увеличилась на 39% до 189 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства Infoline. На втором месте сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» — её выручка выросла на 38% до 114 млрд рублей.
- За ними «Меркурий Ритейл Груп Лимитед» (входят «Дикси», «Красное & Белое», «Бристоль») — выручка выросла на 18% до 950 млрд рублей.
- Успех «Вкусвилла» аналитики объясняют быстрой адаптацией к условиям пандемии и ускоренным развитием онлайн-продаж. «Светофор» рос на фоне снижения реальных доходов населения.
- «Пандемия заставила многих включить режим жесткой экономии семейных бюджетов и закупать продукты с товарами первой необходимости исключительно в магазинах крупных ритейлеров, способных предложить низкие цены и привлекательные промоакции», — говорится в отчёте Infoline.
- Лидерами продуктового ритейла по продажам остались X5 Retail Group — продажи выросли на 14%, выручка составила почти 2 трлн рублей, и «Магнит» — рост на 13%, выручка — 1,5 трлн рублей.
- Совокупная выручка компаний из первой десятки в 2020 году достигли 6,1 трлн рублей. Общее количество магазинов превысило 56 тысяч точек.
- В 2020 году на 200 крупнейших торговых продовольственных сетей пришлось более 50% оборота розничной торговли продуктами питания. На первую десятку сетей пришлось более 37% рынка.
Светофор это не маркет для «режима жёсткой экономии».
Это замена еды асбестом и солидолом.
Еда у них какая-то искусственная, выглядит адски страшно, вкус неестественный. Запах чудовищный. Брендов, которые там лежат на полках, я никогда и нигде более не встречал.
Стиральный порошок как пенопласт, совсем не стирает. Белые вещи испортите.
Рядом с порошком лежат печенье и консервы, такого же качества. Конфеты даже кипятком не растворяются.
Мясной отдел - отдельная история. Там «буханка» мясная как будто вспененный полипропилен бордового цвета в форме хлеба 🍞. Сделана буханка 🍞 из пены. На вкус не могу сказать. Настолько чудовищную еду я даже из интереса попробовать не смогу.
Есть ли там хоть что-то съедобное? Навряд ли можно точно ответить на этот вопрос.
Ни разу не был, но теперь прям интересно правда ли там так
, как вы говорите. Просто какой-то ад на земле
Я вот тоже не был, у нас в городе и нет его ещё, но мои родители любят там тариться, из того, что я попробовал - соки с явным вкусом лимонной кислоты и какие-то шоколадные, на вид, конфеты из чего-то далеко не шоколадного.
На дзене статьи "новый подход в Светофор", собирают сотни комментариев. Люди делятся опытом, что можно есть, что вкусно)
Кстати нельзя не отметить особенности посетителей. По внешнему виду покупатели «светофора» с достатком очевидно ниже среднего.
Неудивительно что ради поиска безопасной продукции им приходится выискивать на форумах информацию об ассортименте 😢
С алиэкспресс тоже самое, масса пабликов где люди делятся сортами китайского говна, что можно брать, а что лучше не надо.
Справедливости ради надо отметить, что там можно брать только т.н. цельный товар в прозрачной упаковке: взял как-то леща вселённого 400 гр за 70 руб. Так он был и жирный, и свежий, и игры там было на 150 грамм. А вот брал там 3 раза консервы рыбные, так в 2 случаях там была сельдь вместо скумбрии и горбуши :) Пошёл ругаться к директору магазина и ответ меня убил: " Вы что, можете отличить сельдь от скумбрии?" )))) Для экономичных лучше брать акционный товар впрок в пятёрочках, магнитах и ашанах, чем лотерею проходить в Светофоре
Но (светофор) сложно назвать магазином с хорошими продуктами, сомневаюсь что наши чинуши ходят в такие магазины
А кто говорит что ходят?
Туда ходят те кто лучше простоит в очереди 20минут, и купит гречку на которой лежат аккумуляторы чем переплатит х2 в магните.
Таких поверьте все больше и больше. За дискаунтерами будущее России.
Пандемия заставила бедных экономить на уровне нищих. Это сотни млн человек. Жесткие дискаунтеры увеличивают долю на рынке. Причем тут блеать чинуши?
Вкусвилл и Светофор - богатые богатеют, бедные беднеют.
Точнее не скажешь. Побывав в «Светофоре», впал в депрессию: люди в регионах умирают от бедности, но даже во время этой медленной смерти на них ещё успеют заработать, продавая им разбросанные по ящикам помои.
Светофор такая штука... Он сначала пугает. Потом хочется взять что-то пластиковое по низкой цене. Потом, что-то из игрушек. Потом средство для туалета. Потом бутылку воды 5-литровую, потому что там нечем отравиться, вода же. Потом креветки, потому что их невозможно подделать. Так и формируется лояльность. При том что действительно чего-то ядовитого там не продадут. Эрзацы - да. На солевых батарейках напишут что они литиевые. На масле, что натуральное. Но им не отравишься. Шлака сейчас много везде. Ну а если нет разницы, то зачем платить больше, как говорится...
Я вас уверяю - они вырастут. Если они выйдут на биржу - надо покупать, как и фикс-прайс, который тоже будет только расти. Мой вам прогноз с дивана.
Светофор обхожу стороной, но знаю, многие знакомые там тарятся. Как бы цены порой решают
Комментарий удален
В светофоре приходится закупаться нашим пенсионерам. Это печалька для страны. Она выжимает из человека все соки, а потом бросает подыхать на старости лет. А кто-то строит дворцы 🏰
Кроме светофора, еще и доброцен, победа и кучи других сверхдешевых магазинов, даже страшно представить, что ждет следующий этап эволюции ритейла
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