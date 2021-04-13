Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
{"id":2972,"title":"\u0412\u0435\u0431\u0438\u043d\u0430\u0440 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043e\u0442 Microsoft","url":"\/redirect?component=advertising&id=2972&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/231217&hash=2af4649e2f1fb9d084608dab3d710d3891bb2460260cc7224d84dec68fae15c3"}
Торговля
Евгения Евсеева

«Светофор» и «Вкусвилл» стали самыми быстрорастущими по выручке продуктовыми сетями в 2020 году — Infoline Статьи редакции

Лидерами остались X5 Retail Group и «Магнит».

  • В 2020 году выручка «Светофора» увеличилась на 39% до 189 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства Infoline. На втором месте сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» — её выручка выросла на 38% до 114 млрд рублей.
  • За ними «Меркурий Ритейл Груп Лимитед» (входят «Дикси», «Красное & Белое», «Бристоль») — выручка выросла на 18% до 950 млрд рублей.
  • Успех «Вкусвилла» аналитики объясняют быстрой адаптацией к условиям пандемии и ускоренным развитием онлайн-продаж. «Светофор» рос на фоне снижения реальных доходов населения.
  • «Пандемия заставила многих включить режим жесткой экономии семейных бюджетов и закупать продукты с товарами первой необходимости исключительно в магазинах крупных ритейлеров, способных предложить низкие цены и привлекательные промоакции», — говорится в отчёте Infoline.
  • Лидерами продуктового ритейла по продажам остались X5 Retail Group — продажи выросли на 14%, выручка составила почти 2 трлн рублей, и «Магнит» — рост на 13%, выручка — 1,5 трлн рублей.
  • Совокупная выручка компаний из первой десятки в 2020 году достигли 6,1 трлн рублей. Общее количество магазинов превысило 56 тысяч точек.
  • В 2020 году на 200 крупнейших торговых продовольственных сетей пришлось более 50% оборота розничной торговли продуктами питания. На первую десятку сетей пришлось более 37% рынка.
Forbes

#новость #светофор

1198 просмотров
22 22 комментария
9
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0444\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 22, "likes": 9, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 233247, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Apr 2021 14:15:08 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitry Obelov

7

Светофор это не маркет для «режима жёсткой экономии».
Это замена еды асбестом и солидолом.

Ответить

Dmitry Obelov

Dmitry
9

Еда у них какая-то искусственная, выглядит адски страшно, вкус неестественный. Запах чудовищный. Брендов, которые там лежат на полках, я никогда и нигде более не встречал.
Стиральный порошок как пенопласт, совсем не стирает. Белые вещи испортите.
Рядом с порошком лежат печенье и консервы, такого же качества. Конфеты даже кипятком не растворяются.
Мясной отдел - отдельная история. Там «буханка» мясная как будто вспененный полипропилен бордового цвета в форме хлеба 🍞. Сделана буханка 🍞 из пены. На вкус не могу сказать. Настолько чудовищную еду я даже из интереса попробовать не смогу.
Есть ли там хоть что-то съедобное? Навряд ли можно точно ответить на этот вопрос.

Ответить

A.A. Rayskiy

Dmitry
1

Ни разу не был, но теперь прям интересно правда ли там так
, как вы говорите. Просто какой-то ад на земле

Ответить

Alexandr Simonov

A.A.
0

Я вот тоже не был, у нас в городе и нет его ещё, но мои родители любят там тариться, из того, что я попробовал - соки с явным вкусом лимонной кислоты и какие-то шоколадные, на вид, конфеты из чего-то далеко не шоколадного.

Ответить

Мурад Муртазалиев

Dmitry
0

На дзене статьи "новый подход в Светофор", собирают сотни комментариев. Люди делятся опытом, что можно есть, что вкусно)

Ответить

Dmitry Obelov

Мурад
0

Кстати нельзя не отметить особенности посетителей. По внешнему виду покупатели «светофора» с достатком очевидно ниже среднего.
Неудивительно что ради поиска безопасной продукции им приходится выискивать на форумах информацию об ассортименте 😢

Ответить

Денис Демидов

Dmitry
0

С алиэкспресс тоже самое, масса пабликов где люди делятся сортами китайского говна, что можно брать, а что лучше не надо.

Ответить

Oleg Major

Dmitry
0

Справедливости ради надо отметить, что там можно брать только т.н. цельный товар в прозрачной упаковке: взял как-то леща вселённого 400 гр за 70 руб. Так он был и жирный, и свежий, и игры там было на 150 грамм. А вот брал там 3 раза консервы рыбные, так в 2 случаях там была сельдь вместо скумбрии и горбуши :) Пошёл ругаться к директору магазина и ответ меня убил: " Вы что, можете отличить сельдь от скумбрии?"  )))) Для экономичных лучше брать акционный товар впрок в пятёрочках, магнитах и ашанах, чем лотерею проходить в Светофоре 

Ответить

Олег Миронов

9

Но (светофор) сложно назвать магазином с хорошими продуктами, сомневаюсь что наши чинуши ходят в такие магазины

Ответить

Aslan Zhenetl

Олег
3

А кто говорит что ходят?
Туда ходят те кто лучше простоит в очереди 20минут, и купит гречку на которой лежат аккумуляторы чем переплатит х2 в магните.

Таких поверьте все больше и больше. За дискаунтерами будущее России.

Ответить

MegaIniesta

Олег
1

Пандемия заставила бедных экономить на уровне нищих. Это сотни млн человек. Жесткие дискаунтеры увеличивают долю на рынке. Причем тут блеать чинуши?

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

MegaIniesta
1

Действительно, при чем тут миллионы бедных и чиновники.

Ответить

ilia

Олег
0

Странно вы читаете новости: в ней ни про качество продуктов, ни про чиновников, в ней про магазины и их рост, долю, а вы про "чиновников в магазинах хорошего качества"...

Ответить

MegaIniesta

ilia
0

Самый пиздец, что эту шиикарную логику ещё и плюсуют.

Ответить

Петя Иванов

5

Вкусвилл и Светофор - богатые богатеют, бедные беднеют.

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

Петя
1

Точнее не скажешь. Побывав в «Светофоре», впал в депрессию: люди в регионах умирают от бедности, но даже во время этой медленной смерти на них ещё успеют заработать, продавая им разбросанные по ящикам помои.

Ответить

Sergey Naumovich

2

ВкусВилл топчик и это правда!

Ответить

Captain

2

Светофор такая штука... Он сначала пугает. Потом хочется взять что-то пластиковое по низкой цене. Потом, что-то из игрушек. Потом средство для туалета. Потом бутылку воды 5-литровую, потому что там нечем отравиться, вода же. Потом креветки, потому что их невозможно подделать. Так и формируется лояльность. При том что действительно чего-то ядовитого там не продадут. Эрзацы - да. На солевых батарейках напишут что они литиевые. На масле, что натуральное. Но им не отравишься. Шлака сейчас много везде. Ну а если нет разницы, то зачем платить больше, как говорится...
Я вас уверяю - они вырастут. Если они выйдут на биржу - надо покупать, как и фикс-прайс, который тоже будет только расти. Мой вам прогноз с дивана. 

Ответить

Макс Левен

1

Светофор обхожу стороной, но знаю, многие знакомые там тарятся. Как бы цены порой решают

Ответить

Oleg Kiryukhin

1

Рыбу в светофор подвезли

Ответить

Комментарий удален

Alex Black

0

В светофоре приходится закупаться нашим пенсионерам. Это печалька для страны. Она выжимает из человека все соки, а потом бросает подыхать на старости лет. А кто-то строит дворцы 🏰

Ответить

Mike Prokopenko

0

Кроме светофора, еще и доброцен, победа и кучи других сверхдешевых магазинов, даже страшно представить, что ждет следующий этап эволюции ритейла

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Digital Horizon инвестировал в платформу для розничной аналитики Trax Retail
«Единорог» планирует совершенствовать технологии распознавания продуктов на полках магазинов и выходить на новые рынки.
0
Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
Академия Ростеха выделила топ-10 ошибок при построении системы наставничества
Руководитель направления развития инженерных, рабочих кадров и молодежи Академии Ростеха Евгения Сурова выступила на ко…
2
Делобанк
Подписан
Отписаться
Хочу принять на работу самозанятого: как составить договор и подтверждать расчёты
Работать с самозанятыми выгодно: не надо платить за них НДФЛ 13%, страховые взносы и сдавать отчётность, а оплату их ра…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Слуцкий
за день
решил я купить на aliexpress статуэтку за 300 тысяч
Aliexpress не возвращает 300 000 рублей за неполученный товар
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Арсений Петрович

Как наш интернет-магазин…

Alex Kuz

Основатель «Теремка»‎ — о…

Alex Black

Robokassa приостановила расчёты…

Мам, купи

Как наш интернет-магазин…

Paul Melekhov

Как наш интернет-магазин…

Дарья Рикман

Основатель «Теремка»‎ — о…

Ermolaev Ilya

Основатель «Теремка»‎ — о…

ЮЛИЯ

Основатель «Теремка»‎ — о…

Alex Kuz

Основатель «Теремка»‎ — о…

Alex Black

Robokassa приостановила расчёты…

Мам, купи

Как наш интернет-магазин…

MegaIniesta

«Светофор» и «Вкусвилл» стали…

Andrey Nekrasov

Как пользоваться искусственным…

Мам, купи

Как наш интернет-магазин…

Mike Prokopenko

«Светофор» и «Вкусвилл» стали…

Денис Демидов

«Светофор» и «Вкусвилл» стали…

Павел Воронов

Финансист в Китае. Моя история

N N

Основатель «Теремка»‎ — о…

Мам, купи

Как наш интернет-магазин…

Александр Кузнецов

Robokassa приостановила расчёты…
null