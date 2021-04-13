В Ingka Group также добавили, что это первая крупномасштабная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии в России со стороны неэнергетической компании.

С 2009 года Ingka Group инвестировала €2,5 млрд в возобновляемые источники энергии во всем мире. Группа владеет и управляет 547 ветряными турбинами в 14 странах, двумя парками солнечных батарей и 935 000 солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA.