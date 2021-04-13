серверов от Acer
IKEA потратит 21 млрд рублей на обеспечение всех своих магазинов в России солнечной энергией Статьи редакции
И части торговых центров «Мега».
- Инвестиционное подразделение Ingka Group, материнской компании IKEA, купило на эти деньги 49% акций в восьми солнечных фотоэлектрических парков в России.
- Компания заключила сделку с тремя дочерними структурами ООО «Солнечные системы». Их парки находятся в Астраханской, Волгоградской областях и Башкирии. Сделку проверяет ФАС.
- Энергетическая мощность парков составляет 160 МВт, и они будут обеспечивать солнечной энергией все 17 магазинов IKEA в России, а также часть торговых центров «Мега», говорится в заявлении.
В Ingka Group также добавили, что это первая крупномасштабная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии в России со стороны неэнергетической компании.
С 2009 года Ingka Group инвестировала €2,5 млрд в возобновляемые источники энергии во всем мире. Группа владеет и управляет 547 ветряными турбинами в 14 странах, двумя парками солнечных батарей и 935 000 солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA.
- Общая мощность возобновляемых источников энергии превышает 1,7 ГВт. Столько за год потребляют 1 млн европейских домохозяйств, говорят в группе.
Ikea развивает Россию эффективнее чем правительство
дык у Икея есть разная мебель. Есть и дешевая, есть и дорогая. Причем качество не всегда коррелирует с ценой
Не знаю я эти недорогие, такой комплект купил 10 лет назад, за 5к
https://www.ikea.com/ru/ru/p/jokkmokk-yokmokk-stol-i-4-stula-morilka-antik-40371490/
И сейчас у кого есть такое предложение?
да конечно, стол и 4 стула за 3к. Инструмент тоже в эти 3000 входит? :) А потраченное время.. Про навыки вообще молчу
Да Вы то попробуете это повторить, на второй час побежите заказывать в Икее. Ручной труд всегда дороже по итогу фабричного
(один ток набор инструментов потянет на 50к. Молчу про столярный цех.. ну или Вы дома, на ковре фрезеруете?) :)
Ну и время потратить.. Это не простые изделия, Вам возможно не очевидно, Вы то вряд-ли хоть что-то самостоятельно собирали. Пацаны то хоть на уроках труда молоток видели
Дорогой мебели у Икеа нет
Пробовали кухню заказать под свои параметры? Недешево
Да вон, например, 80+
https://www.ikea.com/ru/ru/p/sjaelland-shelland-stol-6kresel-d-sada-svetlo-korichnevyy-fryosyon-duvholmen-bezhevyy-s39266763/
Смотря сколько вы готовы тратить, 500000 рублей за погонный метр кухни это не предел
Икею можно назвать дорогим сегментом экономического класса в России
Это так кажется из-за низких доходов в России. По всему миру ИКЕА считается дешёвой мебелью.
каких именно регионов? Я из регионов, и у нас это мебель ближе к бюджетному классу. Но ИКЕА тоже разная по ценникам
Ну а разве это не логично? Рубль обвалился ровно в 2 раза за ~год, они должны в убыток продавать или в 2 раза дешевле чем год назад? Странная претензия если честно, тут скорее дело в том что господин П опять перекладывает ответственность на других за свои геополитические "успехи", а некоторые считают это нормой. Ну а низкие цены других обусловлены необходимостью выжить и конкурировать с более известной фирмой, очевидно же
Когда я была последний раз в ИКЕА в Краснодаре (а было это ~год назад), то очередь к кассам говорила совсем о другом. А купленный около 5 лет назад кухонный стол и стулья до сих пор живы и в хорошем состояние, чего не скажешь о заказных у местной фирмы компьютерных столах за приличную сумму. Так что лично я лучше выберу надежную ИКЕА, где можно купить сразу все, чем буду выбирать среди зоопарка местных фирм с «более качественной и менее дорогой мебелью»
Не в икее есть смысл брать что-то кастомное, допустим жестко под потолок или расцветки иной. Ну или/и стену в коридоре заполнить от и до
Вы плохо искали другие варианты. У меня вся икеевская мебель повздувалась от влажности. Там внутри гофрированный картон, к вашему сведению. Это все вторичная переработка и самое дешовое сырьё, а продают вам как дорогое. А по поводу того, что там очереди стоят, то это синдром стада, если все идут, то и я пойду.
Замечу, опилки, произведенные в России "Икеа Индастри" руками мужиков из Тихвина, Красной Поляны и т.д., названные с претензией на европейское качество и продаваимые по цене как бы эконома верхнего сегмента. Как-то считали кухню у них, хорошо, что нужных цветов не было. В итоге приобрел кухню из материалов более выдающегося качества и дешевле. Ике это не всегда дешево.
Вы подсознательно считаете российские опилки хуже европейских? Или российское качество должно быть недостойно именоваться европейским априори?
Хорошо, допустим, но зачем они это делают в России где электроэнергия и так дешёвая?
Вопрос не в цене, а в зелёности энергии. Чем больше Солар, тем меньше угля и газа жечь.
У нас в стране полно ГЭС и АЭС. Или они тоже недостаточно зеленые?
Суть в том чтобы вся производимая энергия стала зелёной. Избавиться от сжигания угля, мазута и газа - главная цель подобных инициатив. После этого можно и за АЭС взяться, отходы АЭС тоже представляют проблему.
Цель подобных инициатив в России - пиар. Производство и обслуживание панелей тоже много вреда дает. У нас энергия зеленая, АЭС признали таковыми с некоторыми условиями. И это дешевле сильно, у нас солнца мало. Панели в России не окупаются за срок службы, при текущих ценах на свет и курсе рубля.
Это не пиар, IKEA - международная компания и они устанавливают панели у себя на крышах по всему миру. Они успешно генерируют солнечную энергию в других северных странах и уж точно умеют считать и моделировать результаты подобных инициатив наперёд.
а газ-то чем не угодил?
После этого можно и за АЭС взяться, отходы АЭС тоже представляют проблему.
для кого? Росатом со своих АЭС по всему миру забирает отходы, перерабатывает и надежно складирует остатки совсем уж вредного.
А вот как будут перерабатывать массово панели и аккумуляторы после поломок и окончания эксплуатации - вопрос, там же немалая доля всей таблицы менделеева?
Газ при сжигании производит CO2, алло. Многих не устраивает, что где-то на планете хранятся отходы с АЭС, которые могут утечь в ближайшие воды из-за ошибок в хранении или просто от старости хранилища, они могут быть похищенны отмороженными радикалами, могут быть проданы на черном рынке бухим прапорщиком при очередном параде суверенитетов в какой-нибудь социалистической стране. Они могут быть целью для бомбежек во время войны, их могут перестать обслуживать если страна решит, что это уже не важно, гораздо важнее строить церкви или мечети например, они могут просто отравить окружающую биому и ящерки с мышками буду плакать заражёнными слезками на ночном склоне подозрительно зелёного холма.
Газ при сжигании производит CO2, алло.
любимый пример борцов за экологию, Швеция, которая 99% мусора "перерабатывает" - на самом деле половину сжигает, пусть и весьма эффективно. СО2 на единицу ээнергии при этом выбрасывается примерно на треть больше чем у угля и раза в два больше чем у газа.
Это даже если не вдаваться в подробности чем именно СО2 вам не угодил. Это ж не отвалы золы от ТЭЦ угольных и не цветной дым металлургов.
Многих не устраивает, что где-то на планете хранятся отходы с АЭС, которые могут утечь в ближайшие воды из-за ошибок в хранении
Кто эти "многие"? что-то не видно массово гринписовцев условных вокруг Фукусимы, с которой накопленные запасы радиоактивной воды планируется слить в океан, мол, "растворится беспроблемно в общей массе мирового океана" :)
Реальные хранилища именно отработок сооружают надежно: у американцев была пустыня и соляная пещера какая-то, у нас скальный массив и ниже грунтовых вод на урале емнип. В общем, не под открытым небом как свалки отработанной электроники, куда попадут и панели с аккумуляторами.
Про террористов, прапорщиков и прочее - это вы голливуда насмотрелись :) Вас же не пугает наличие в мире "ядерной медицины", когда спецреакторы вырабатывают радиоактивные элементы на благо человека? Они прям в городах же размещены.
Пока я вижу это так что ребята вынужденно тратятся на зелёность по миру по каким-то своим возможно политическим соображениям. Россия для них крупное направление, потому и нам перепало. Когда дойдёт до утилизации отходов в российских условиях, картинка зелёности быстро поблекнет. Я банально не могу найти раздел на сайте этой самой Солар Системс относительно того что происходит с панелями и аккумуляторами после того как они отработают свой срок.
Лол што? В промышленных масштабах электроэнергию никто не хранит, это влажные мечты Маска на данный момент. Солнечная энергия используется в реальном времени, так же как и всякая другая.
Вы просто не в курсе скандала, где ИКЕЯ работала от дизельных генераторов, честно не помню уже всех подробностей, помню что им пытались продать электричество за дорого.
А вы сравните с европейскими ценами. С той же Швецией, например.
Чё, идиоты что ли? У нас электроэнергия дешевле некуда. Ох уж это следование моде.
Интересно, сколько стоит доставить электричество из Астрахани в СПб? И что там с потерями?
Это их собственное полиси теперь, они во имя зелёной энергии все свои крыши покрывают панелями.
Редкий микрофон
И? Что сказать-то хотел?
Комментарий удален
Комментарий удален
1. Срок окупаемости таких инвестиций сколько?
2. Какова будет себестоимость 1кВт*ч такой электроэнергии?
3. Сколько процентов от установленной мощности ТЦ в настоящий момент покрывают установленные на крышах солнечные батареи.
Больше похоже на игры для богатых и очень богатых.
на пиар и распил "север/юг" не влияет вроде. Но в целом - куда уж севернее, да.
Стратегический ход
Компания следует своей Миссии.
A company’s mission builds on its vision and values by setting out how it intends to implement the vision in the long term. IKEA’s mission focuses on sustainable long term growth by investing in the future which benefits its employees, customers and suppliers. IKEA invests the majority of its profits back into the business, into existing and new stores, product development, sustainable solutions and by continuously lowering prices for customers. IKEA’s mission is based on its belief that sustainability should not be a luxury good but affordable for the majority. @borisenkonline
Шляпа, ибо сами синтезирующие солнечные панели все еще неэффективны,
и сами по себе не экологичны.
Есть другие солнечные технологии, на принципе концентраторов.
Комментарий удален
Как тут не вспомнить эпичнейший дизельный факап той же IKEA )))
https://www.the-village.ru/business/case/154873-800-mln-vot-chto-kruto
Блоги компаний
Показать еще