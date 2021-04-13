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Торговля
Рая Хачатрян

IKEA потратит 21 млрд рублей на обеспечение всех своих магазинов в России солнечной энергией Статьи редакции

И части торговых центров «Мега».

  • Инвестиционное подразделение Ingka Group, материнской компании IKEA, купило на эти деньги 49% акций в восьми солнечных фотоэлектрических парков в России.
  • Компания заключила сделку с тремя дочерними структурами ООО «Солнечные системы». Их парки находятся в Астраханской, Волгоградской областях и Башкирии. Сделку проверяет ФАС.
  • Энергетическая мощность парков составляет 160 МВт, и они будут обеспечивать солнечной энергией все 17 магазинов IKEA в России, а также часть торговых центров «Мега», говорится в заявлении.

  • В Ingka Group также добавили, что это первая крупномасштабная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии в России со стороны неэнергетической компании.

  • С 2009 года Ingka Group инвестировала €2,5 млрд в возобновляемые источники энергии во всем мире. Группа владеет и управляет 547 ветряными турбинами в 14 странах, двумя парками солнечных батарей и 935 000 солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA.

  • Общая мощность возобновляемых источников энергии превышает 1,7 ГВт. Столько за год потребляют 1 млн европейских домохозяйств, говорят в группе.

#новость #ikea

1534 просмотров
88 88 комментариев
7
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88 комментариев
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Allegra Geller

13

Ikea развивает Россию эффективнее чем правительство

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Vl Al

Allegra
–5

По факту, если кто в теме, продажа российских опилок "конечнику". Который на ближайшие 10-20 лет жизни запродался в сберовскую епотеку. И на нормальную мебель бабла тупо не хватает.

Ответить

Татьяна

Vl
5

ИКЕА не самая дешёвая мебель, отнюдь. Для регионов даже дорогая.

Ответить

Valeratal Val

Татьяна
3

дык у Икея есть разная мебель. Есть и дешевая, есть и дорогая. Причем качество не всегда коррелирует с ценой

Ответить

Татьяна

Valerat…
1

Вот я об этом и говорю, есть много других фирм, где более качественная мебель стоит дешевле.

Ответить

Valeratal Val

Татьяна
0

Не знаю я эти недорогие, такой комплект купил 10 лет назад, за 5к
https://www.ikea.com/ru/ru/p/jokkmokk-yokmokk-stol-i-4-stula-morilka-antik-40371490/

И сейчас у кого есть такое предложение?

Ответить

Татьяна

Valerat…
0

Ну это совсем уж бюджетный вариант. Его себестоимость 10 % от конечной стоимости. Не думайте, что вы много выгадали.

Ответить

Valeratal

Татьяна
0

в смысле много выгадал? ни у кого не видел дешевле

Ответить

Татьяна

Valerat…
0

В Леруа Мерлен в разделе сделай сам можно такой за 3 000 собрать. И морилкой за 100 р. покрыть.

Ответить

Valeratal

Татьяна
0

да конечно, стол и 4 стула за 3к. Инструмент тоже в эти 3000 входит? :) А потраченное время.. Про навыки вообще молчу
Да Вы то попробуете это повторить, на второй час побежите заказывать в Икее. Ручной труд всегда дороже по итогу фабричного
(один ток набор инструментов потянет на 50к. Молчу про столярный цех.. ну или Вы дома, на ковре фрезеруете?) :)

Ну и время потратить.. Это не простые изделия, Вам возможно не очевидно, Вы то вряд-ли хоть что-то самостоятельно собирали. Пацаны то хоть на уроках труда молоток видели

Ответить

Igor Thorik

Татьяна
0

а скиньте пару ссылок пожалуйста

Ответить

Игорь Купцов

Valerat…
0

Дорогой мебели у Икеа нет

Ответить

Valeratal Val

Игорь
1

Пробовали кухню заказать под свои параметры? Недешево
Да вон, например, 80+
https://www.ikea.com/ru/ru/p/sjaelland-shelland-stol-6kresel-d-sada-svetlo-korichnevyy-fryosyon-duvholmen-bezhevyy-s39266763/

Ответить

Игорь Купцов

Valerat…
0

Смотря сколько вы готовы тратить, 500000 рублей за погонный метр кухни это не предел

Икею можно назвать дорогим сегментом экономического класса в России

Ответить

Татьяна

Игорь
0

Да, скорей так можно сказать.

Ответить

Allegra Geller

Татьяна
1

Это так кажется из-за низких доходов в России. По всему миру ИКЕА считается дешёвой мебелью.

Ответить

Vl Al

Allegra
–1

ИКЕА - Это сегмент для молодой семьи, которая "залетела", по этому поводу "заженилась", ничего за душой не имеет. Но жить в картонном ящике уже не хочет.

Ответить

Андрей Геращенко

Татьяна
0

каких именно регионов? Я из регионов, и у нас это мебель ближе к бюджетному классу. Но ИКЕА тоже разная по ценникам

Ответить

Татьяна

Андрей
0

У нас в Краснодаре есть много других фирм с более качественной и менее дорогой мебелью. Икея совсем не в рынке. Может когда вышли на Российский рынок, они были дешёвые, но после падения рубля несколько раз у них ценник очень сильно поднялся.

Ответить

Kek Man

Татьяна
0

Ну а разве это не логично? Рубль обвалился ровно в 2 раза за ~год, они должны в убыток продавать или в 2 раза дешевле чем год назад? Странная претензия если честно, тут скорее дело в том что господин П опять перекладывает ответственность на других за свои геополитические "успехи", а некоторые считают это нормой. Ну а низкие цены других обусловлены необходимостью выжить и конкурировать с более известной фирмой, очевидно же

Ответить

Татьяна

Kek
1

Ну и? Я разве не так сказала? Ну рубль обвалился? Обвалился. Цены в Икее выросли? Выросли. Местное производство более конкурентноспособно в этом сегменте? Более конкурентноспособно. С чем вы не согласны? Или вы просто повозмущаться захотели?

Ответить

SG

Татьяна
0

Когда я была последний раз в ИКЕА в Краснодаре (а было это ~год назад), то очередь к кассам говорила совсем о другом. А купленный около 5 лет назад кухонный стол и стулья до сих пор живы и в хорошем состояние, чего не скажешь о заказных у местной фирмы компьютерных столах за приличную сумму. Так что лично я лучше выберу надежную ИКЕА, где можно купить сразу все, чем буду выбирать среди зоопарка местных фирм с «более качественной и менее дорогой мебелью» 

Ответить

Valeratal Val

SG
0

Не в икее есть смысл брать что-то кастомное, допустим жестко под потолок или расцветки иной. Ну или/и стену в коридоре заполнить от и до

Ответить

Татьяна

SG
0

Вы плохо искали другие варианты. У меня вся икеевская мебель повздувалась от влажности. Там внутри гофрированный картон, к вашему сведению. Это все вторичная переработка и самое дешовое сырьё, а продают вам как дорогое. А по поводу того, что там очереди стоят, то это синдром стада, если все идут, то и я пойду.

Ответить

Valeratal

Татьяна
0

Влажности? Вы ванной что ли живете? Откуда такая влажность то?
Гофрированный картон - ложь. Мебель у икее разная. Есть из массива, есть из опилок. Хз что за картон, но всякое может быть

Ответить

Татьяна

Valerat…
0

Ваш мозг с влажностью только только море ассоциирует? Может еще какие-то варианты? Поднапрягитесь.И да, внутри картон, как бы дико это не звучало. Откройте Гугл если не верите ушам своим. Поверите глазам.

Ответить

Татьяна

Valerat…
0

Эту тему с картоном в мебели Икеи уже много лет муссируют. Странно, что вы об этом первый раз слышите.

Ответить

Vl Al

Татьяна
0

"ИКЕА не самая дешёвая мебель" - Ну, кто в теме, знает. В РФ ценник этой "мебели" - "два конца".

Ответить

Татьяна

Vl
0

Значит я не в теме😂

Ответить

Gleb Tyutikov

Vl
1

Замечу, опилки, произведенные в России "Икеа Индастри" руками мужиков из Тихвина, Красной Поляны и т.д., названные с претензией на европейское качество и продаваимые по цене как бы эконома верхнего сегмента. Как-то считали кухню у них, хорошо, что нужных цветов не было. В итоге приобрел кухню из материалов более выдающегося качества и дешевле. Ике это не всегда дешево.

Ответить

Allegra Geller

Gleb
2

Вы подсознательно считаете российские опилки хуже европейских? Или российское качество должно быть недостойно именоваться европейским априори?

Ответить

Vl Al

Allegra
0

Опилки - дело десятое. Опилки - они и в Африке опилки. Гораздо интереснее связующее вещество.

Ответить

Murat Oshroev

Vl
0

Вы на стакане чтоли?

Ответить

Ivan Zenkov

4

Хорошо, допустим, но зачем они это делают в России где электроэнергия и так дешёвая?

Ответить

Allegra Geller

Ivan
4

Вопрос не в цене, а в зелёности энергии. Чем больше Солар, тем меньше угля и газа жечь.

Ответить

Andrey Gordeev

Allegra
6

У нас в стране полно ГЭС и АЭС. Или они тоже недостаточно зеленые?

Ответить

Allegra Geller

Andrey
2

Суть в том чтобы вся производимая энергия стала зелёной. Избавиться от сжигания угля, мазута и газа - главная цель подобных инициатив. После этого можно и за АЭС взяться, отходы АЭС тоже представляют проблему.

Ответить

Alex Cox

Allegra
2

Цель подобных инициатив в России - пиар. Производство и обслуживание панелей тоже много вреда дает. У нас энергия зеленая, АЭС признали таковыми с некоторыми условиями. И это дешевле сильно, у нас солнца мало. Панели в России не окупаются за срок службы, при текущих ценах на свет и курсе рубля.

Ответить

Allegra Geller

Alex
0

Это не пиар, IKEA - международная компания и они устанавливают панели у себя на крышах по всему миру. Они успешно генерируют солнечную энергию в других северных странах и уж точно умеют считать и моделировать результаты подобных инициатив наперёд.

Ответить

Alex Cox

Allegra
2

В России это убыточно. В Германии нет, там киловатт-час до 30 центов стоит. У нас на эти деньги рядом с АЭС можно 15 купить. Расчеты окупаемости все есть в интернете. Я же написал, в РОССИИ это чистый пиар, такой способ проигрывает по цене и зелености обычным АЭС.

Ответить

Allegra

Alex
2

Опять же, вопросы прибыльности тут не стоят. Исключительно вопрос зелёности энергии и имплементации их собственных полиси во всех ИКЕА магазинах в мире.

Ответить

Yarro S

Alex
–1

А производство и обслуживание АЭС вреда не даёт?

Ответить

Илья М

Yarro
1

практически нет если не считать инцидентов считанных (тримайл айленд, чернобыль, фукусима)

Ответить

Maksim V.

Allegra
2

блять, а отходы аккумуляторных батарей не представляют проблемы?

Ответить

Allegra Geller

Maksim
0

Пока нет

Ответить

Илья М

Allegra
0

а газ-то чем не угодил?
После этого можно и за АЭС взяться, отходы АЭС тоже представляют проблему.

для кого? Росатом со своих АЭС по всему миру забирает отходы, перерабатывает и надежно складирует остатки совсем уж вредного.
А вот как будут перерабатывать массово панели и аккумуляторы после поломок и окончания эксплуатации - вопрос, там же немалая доля всей таблицы менделеева?

Ответить

Allegra Geller

Илья
0

Газ при сжигании производит CO2, алло. Многих не устраивает, что где-то на планете хранятся отходы с АЭС, которые могут утечь в ближайшие воды из-за ошибок в хранении или просто от старости хранилища, они могут быть похищенны отмороженными радикалами, могут быть проданы на черном рынке бухим прапорщиком при очередном параде суверенитетов в какой-нибудь социалистической стране. Они могут быть целью для бомбежек во время войны, их могут перестать обслуживать если страна решит, что это уже не важно, гораздо важнее строить церкви или мечети например, они могут просто отравить окружающую биому и ящерки с мышками буду плакать заражёнными слезками на ночном склоне подозрительно зелёного холма.

Ответить

Илья М

Allegra
1

Газ при сжигании производит CO2, алло.

любимый пример борцов за экологию, Швеция, которая 99% мусора "перерабатывает" - на самом деле половину сжигает, пусть и весьма эффективно. СО2 на единицу ээнергии при этом выбрасывается примерно на треть больше чем у угля и раза в два больше чем у газа.
Это даже если не вдаваться в подробности чем именно СО2 вам не угодил. Это ж не отвалы золы от ТЭЦ угольных и не цветной дым металлургов.
Многих не устраивает, что где-то на планете хранятся отходы с АЭС, которые могут утечь в ближайшие воды из-за ошибок в хранении

Кто эти "многие"? что-то не видно массово гринписовцев условных вокруг Фукусимы, с которой накопленные запасы радиоактивной воды планируется слить в океан, мол, "растворится беспроблемно в общей массе мирового океана" :)
Реальные хранилища именно отработок сооружают надежно: у американцев была пустыня и соляная пещера какая-то, у нас скальный массив и ниже грунтовых вод на урале емнип. В общем, не под открытым небом как свалки отработанной электроники, куда попадут и панели с аккумуляторами.
Про террористов, прапорщиков и прочее - это вы голливуда насмотрелись :) Вас же не пугает наличие в мире "ядерной медицины", когда спецреакторы вырабатывают радиоактивные элементы на благо человека? Они прям в городах же размещены.

Ответить

Ivan Zenkov

Allegra
3

Пока я вижу это так что ребята вынужденно тратятся на зелёность по миру по каким-то своим возможно политическим соображениям. Россия для них крупное направление, потому и нам перепало. Когда дойдёт до утилизации отходов в российских условиях, картинка зелёности быстро поблекнет. Я банально не могу найти раздел на сайте этой самой Солар Системс относительно того что происходит с панелями и аккумуляторами после того как они отработают свой срок.

Ответить

Maksim V.

Ivan
0

вы не понимаете, это другое. То, что потом пиздой накроется чья-то среда обитания и пара провинциальных городков будут фиксировать аномальные показатели по онкологии - тогда придумают какую-нибудь новую зеленую хуетень))

Ответить

Yarro S

Maksim
1

Разумеется: нюхать выхлоп угольных ТЭЦ гораздо полезнее!

Ответить

Alex Cox

Yarro
1

У нас именно угольных процент довольно маленький. Да и сравнивать ТЭЦ и инициативу икеи не очень правильно. Вся икея в центральной России и ей много не надо энергии, относительно мощности одной ТЭЦ или АЭС.

Ответить

Maksim V.

Allegra
0

Солар хранится в батареях, по сравнению с которыми газ и уголь - детские шалости)))

Ответить

Allegra Geller

Maksim
–1

Лол што? В промышленных масштабах электроэнергию никто не хранит, это влажные мечты Маска на данный момент. Солнечная энергия используется в реальном времени, так же как и всякая другая.

Ответить

Илья М

Allegra
0

прекрасно, но как же быть ночью и в штиль/ураган в том прекрасном будущем где газ, уголь и атом забанен, а ГРЭС рядом нет?

Ответить

Maksim V.

Allegra
–1

чегоблять? пардон, гуманитарий детектед.

Ответить

Allegra Geller

Maksim
–1

Гугли, технарь

Ответить

Ilya Proklov

Ivan
2

Вы просто не в курсе скандала, где ИКЕЯ работала от дизельных генераторов, честно не помню уже всех подробностей, помню что им пытались продать электричество за дорого.

Ответить

Вячеслав Осадчий

Ilya
5

Не просто пытались, а продали. Легендарная история )

Ответить

Vl Al

Ivan
–1

"электроэнергия и так дешёвая?" - Смотря для кого. Для кетайсов - дишовая. Для   юриков без царского нимба - не очень. Три раза.

Ответить

Andrey Gordeev

Vl
4

А вы сравните с европейскими ценами. С той же Швецией, например.

Ответить

Vl Al

Andrey
0

Давно дело было, когда сравнивал. Получалось так. 30 копеек - отгрузка с ближайшей ГЭС. 3 рубля - отгрузка "физику". 10 рублей - отгрузка "юрику" на арендованных площадях. С тех пор пропорции сильно не менялись.

Ответить

Yarro S

Andrey
–1

А теперь сравните цену на электроэнергию, если бы платили зарплату как в Швеции

Ответить

Андрей Геращенко

3

Очередной зеленый популизм

Ответить

Andrey Gordeev

1

Чё, идиоты что ли? У нас электроэнергия дешевле некуда. Ох уж это следование моде.

Ответить

Андрей

Andrey
1

Зачем жить сегодняшним днём, если можно подумать о будущем? 
ИКЕА, отменяйте всё, Андрей Гордеев сказал, что вы не шарите.

Ответить

Ivan Pogoreloff

2

Интересно, сколько стоит доставить электричество из Астрахани в СПб? И что там с потерями?

Ответить

Vl Al

Ivan
0

Этим ФСК занимается. Там реально копейки. Сравнимо со стоимостью генерации на ГЭС.

Ответить

Ruslan Saidov

2

Лучше бы научились входящие звонки обрабатывать

Ответить

Пышный калькулятор

2

Значит стоит готовиться к фрикаделькам из Beyond meat.

Ответить

Редкий микрофон

0

Это они после случая с арендой дизель-генераторов додумались? ))

Ответить

Allegra Geller

Редкий
0

Это их собственное полиси теперь, они во имя зелёной энергии все свои крыши покрывают панелями.

Ответить

Редкий микрофон

Allegra
–3

И? Что сказать-то хотел?

Ответить

Юрий Белоножкин

Редкий
0

Панели. Покрывают ими.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Алина Булгакова

1

Отличная новость

Ответить

Gleb Tyutikov

1

1. Срок окупаемости таких инвестиций сколько?
2. Какова будет себестоимость 1кВт*ч такой электроэнергии?
3. Сколько процентов от установленной мощности ТЦ в настоящий момент покрывают установленные на крышах солнечные батареи.
Больше похоже на игры для богатых и очень богатых.

Ответить

Православный спрей

0

А официально мы вроде "северная страна", да?

Ответить

Илья М

Православный
1

на пиар и распил "север/юг" не влияет вроде. Но в целом - куда уж севернее, да.

Ответить

Кирилл Качалов

0

Кто нибудь им скажет?

Ответить

Yury Kotov

0

Стратегический ход

Ответить

Artemida Svet

Yury
0

в чем ?

Ответить

Положенный фонарь

0

Отлично -) 

Ответить

Татьяна

0

И за год окупят

Ответить

Elena Borisenko

0

Компания следует своей Миссии.
A company’s mission builds on its vision and values by setting out how it intends to implement the vision in the long term. IKEA’s mission focuses on sustainable long term growth by investing in the future which benefits its employees, customers and suppliers. IKEA invests the majority of its profits back into the business, into existing and new stores, product development, sustainable solutions and by continuously lowering prices for customers. IKEA’s mission is based on its belief that sustainability should not be a luxury good but affordable for the majority. @borisenkonline

Ответить

Artemida Svet

0

Шляпа, ибо сами синтезирующие солнечные панели все еще неэффективны,
и сами по себе не экологичны.
Есть другие солнечные технологии, на принципе концентраторов.

Ответить

Vl Al

Artemida
0

"Есть другие солнечные технологии, на принципе концентраторов." - Это эффективно, например, в Турции.

Ответить

alex twit

0

Учли урок с генераторами

Ответить

Комментарий удален

From Siberia to London

0

Как тут не вспомнить эпичнейший дизельный факап той же IKEA )))
https://www.the-village.ru/business/case/154873-800-mln-vot-chto-kruto

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