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Торговля
Евгения Евсеева

Чем дольше продукты на полке, тем ниже цена: Wasteless разработал электронные ценники, которые следят за сроком годности Статьи редакции

Технологию тестировал магазин в Милане — за год около 41% покупателей выбирали продукт с более коротким сроком годности.

13 13 комментариев
521 просмотров

Чем дольше продукты стоят на полке, тем ниже цена на них — так работает технология израильского стартапа Wasteless. Он создал электронные ценники, цена на которых автоматически корректируется с помощью алгоритма в зависимости от срока годности продукта, пишет Fast Company.

Эту технологию год назад внедрил продуктовый магазин Iper в Милане, около 41% покупателей выбирали товар с более коротким сроком годности, пишет издание.

Wasteless

Цель Wasteless — сократить количество пищевых отходов в супермаркетах. Как отмечает издание, во многих магазинах создают отделы или полки для товаров с истекающим сроком годности. Но в них находятся не все продукты, так как магазины не всегда успевают перемещать товары.

«Каждый раз, когда продукт убирают из обычного отдела или помечают ценником со скидкой, он сразу получает "клеймо" в сознании потребителя. Некоторые радуются скидкам, но многие покупатели ищут продукты с длительным сроком годности», — отмечает Одед Омер, основатель и гендиректор Wasteless.

Wasteless

Благодаря электронным ценникам продукт остается на полке. Например, йогурт, у которого срок годности заканчивается 20 апреля, может стоять рядом с йогуртом, у которого срок годности истекает через две недели. Ценник показывает для них разные цены и разницу в сроке хранения.

«Покупатели смотрят на полку и видят, что товары абсолютно одинаковые и отличаются только сроком годности. Так они смогут сделать выбор и рассчитать, когда планируют съесть продукты», — отметил Омер.

По мере расширения технология может помочь магазинам сократить количество пищевых отходов на 80%, считают в Wasteless. Сейчас стартап ведёт переговоры с несколькими сетями и планирует объявить о партнёрстве с крупной европейской оптовой сетью.

#wasteless #стартапы

13 13 комментариев
7
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0
13 комментариев
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Antosha NeMelisov

7

Непонятно как они на кассе это разруливают. Ведь у одного товара единый штрихкод вне зависимости от партии, срока годности и т.п. Или у них там уже индивидуальная маркировка на каждом товаре?

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Радостный единорожек88

1

Звучит интересно 

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Мария Овчинникова

Радостный
0

Неизвестно насколько это будет хорошо работать. 

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Радостный единорожек88

Мария
0

Ну это уж со временем будет видно 

Ответить

Мария

Радостн…
0

Надеюсь я неправа...

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Денис Семенов

1

А после истечения - можно делать отрицательный ценник и платить центов 10-20 покупателю, что бы он забрал продукт и сам его утилизировал.

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Андрей Задоркин

Денис
0

Не получится,
так как занимая место на полке это уже минус для магазина

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Форест Гамп

1

тема. бумажные ценники давно пора похоронить, может так на полках снизится количество товаров без ценников

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Arnil Feran

0

В наших магазинах держат до последнего, до последнего таракана. А потом выкидывают.
Скидки не про эту страну. 

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Комментарий удален

Сидор

0

Тогда в  Пятерочке/Магните,/Светофоре никогда не будет первоначальных ценников ))

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Глеб Варганов

0

Я вот часто на йогуртах замечаю, что у одной товарной позиции может быть до 5 разных сроков годности. Что делать в таком случае? Если 2, то они аккуратно смотрятся в ценнике, а если их много? Линейка будет под товаром?

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Антон Семенов

0

Таким образом люди будут выбирать самые дешевые позиции товаров. По идее таким образом можно решить проблему с большим кол-вом утилизации. Но и переплачивать не будут...

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Дима Бреславский

0

Идея хорошая, только как это все будет реализовываться. Подозреваю, что на кассе будет куча очередей, постоянно будут звать администратора, "охрана, отмена"

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