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Чем дольше продукты на полке, тем ниже цена: Wasteless разработал электронные ценники, которые следят за сроком годности Статьи редакции
Технологию тестировал магазин в Милане — за год около 41% покупателей выбирали продукт с более коротким сроком годности.
Чем дольше продукты стоят на полке, тем ниже цена на них — так работает технология израильского стартапа Wasteless. Он создал электронные ценники, цена на которых автоматически корректируется с помощью алгоритма в зависимости от срока годности продукта, пишет Fast Company.
Эту технологию год назад внедрил продуктовый магазин Iper в Милане, около 41% покупателей выбирали товар с более коротким сроком годности, пишет издание.
Цель Wasteless — сократить количество пищевых отходов в супермаркетах. Как отмечает издание, во многих магазинах создают отделы или полки для товаров с истекающим сроком годности. Но в них находятся не все продукты, так как магазины не всегда успевают перемещать товары.
«Каждый раз, когда продукт убирают из обычного отдела или помечают ценником со скидкой, он сразу получает "клеймо" в сознании потребителя. Некоторые радуются скидкам, но многие покупатели ищут продукты с длительным сроком годности», — отмечает Одед Омер, основатель и гендиректор Wasteless.
Благодаря электронным ценникам продукт остается на полке. Например, йогурт, у которого срок годности заканчивается 20 апреля, может стоять рядом с йогуртом, у которого срок годности истекает через две недели. Ценник показывает для них разные цены и разницу в сроке хранения.
«Покупатели смотрят на полку и видят, что товары абсолютно одинаковые и отличаются только сроком годности. Так они смогут сделать выбор и рассчитать, когда планируют съесть продукты», — отметил Омер.
По мере расширения технология может помочь магазинам сократить количество пищевых отходов на 80%, считают в Wasteless. Сейчас стартап ведёт переговоры с несколькими сетями и планирует объявить о партнёрстве с крупной европейской оптовой сетью.
Непонятно как они на кассе это разруливают. Ведь у одного товара единый штрихкод вне зависимости от партии, срока годности и т.п. Или у них там уже индивидуальная маркировка на каждом товаре?
Неизвестно насколько это будет хорошо работать.
А после истечения - можно делать отрицательный ценник и платить центов 10-20 покупателю, что бы он забрал продукт и сам его утилизировал.
Не получится,
так как занимая место на полке это уже минус для магазина
тема. бумажные ценники давно пора похоронить, может так на полках снизится количество товаров без ценников
В наших магазинах держат до последнего, до последнего таракана. А потом выкидывают.
Скидки не про эту страну.
Комментарий удален
Я вот часто на йогуртах замечаю, что у одной товарной позиции может быть до 5 разных сроков годности. Что делать в таком случае? Если 2, то они аккуратно смотрятся в ценнике, а если их много? Линейка будет под товаром?
Таким образом люди будут выбирать самые дешевые позиции товаров. По идее таким образом можно решить проблему с большим кол-вом утилизации. Но и переплачивать не будут...
Идея хорошая, только как это все будет реализовываться. Подозреваю, что на кассе будет куча очередей, постоянно будут звать администратора, "охрана, отмена"
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