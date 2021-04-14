Технологию тестировал магазин в Милане — за год около 41% покупателей выбирали продукт с более коротким сроком годности.

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Чем дольше продукты стоят на полке, тем ниже цена на них — так работает технология израильского стартапа Wasteless. Он создал электронные ценники, цена на которых автоматически корректируется с помощью алгоритма в зависимости от срока годности продукта, пишет Fast Company.

Эту технологию год назад внедрил продуктовый магазин Iper в Милане, около 41% покупателей выбирали товар с более коротким сроком годности, пишет издание.

Wasteless

Цель Wasteless — сократить количество пищевых отходов в супермаркетах. Как отмечает издание, во многих магазинах создают отделы или полки для товаров с истекающим сроком годности. Но в них находятся не все продукты, так как магазины не всегда успевают перемещать товары.

«Каждый раз, когда продукт убирают из обычного отдела или помечают ценником со скидкой, он сразу получает "клеймо" в сознании потребителя. Некоторые радуются скидкам, но многие покупатели ищут продукты с длительным сроком годности», — отмечает Одед Омер, основатель и гендиректор Wasteless.

Wasteless

Благодаря электронным ценникам продукт остается на полке. Например, йогурт, у которого срок годности заканчивается 20 апреля, может стоять рядом с йогуртом, у которого срок годности истекает через две недели. Ценник показывает для них разные цены и разницу в сроке хранения.

«Покупатели смотрят на полку и видят, что товары абсолютно одинаковые и отличаются только сроком годности. Так они смогут сделать выбор и рассчитать, когда планируют съесть продукты», — отметил Омер.