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Российские кондитеры предупредили торговые сети о росте цен на сладости из-за «катастрофического» подорожания сырья Статьи редакции
Но ритейлеры согласны увеличить стоимость максимум на 7%, говорят участники рынка.
- Поднять стоимость производителей вынуждает «катастрофический» рост цен на сырьё, пишет РБК. О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и другие), а также кондитерская фабрика «Победа», сообщает издание.
- По мнению гендиректора группы «Акульчев» Сергея Акульчева, рост цен на сырьё составил от 25% до 120% за последние шесть месяцев. По его словам, дорожают основные ингредиенты для сладостей: мука, масло, яйца, джемы в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%.
- Себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10%, рассказал президент «Победы» Виталий Муравьёв.
- «Огромное» влияние на рост цен оказал Китай, который после долгого перерыва стал закупать сырьё «гигантскими объемами», тем самым образовав мировой дефицит по некоторым позициям, говорит гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.
- Основные категории кондитерских изделий с марта 2020 года по март 2021 года подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
- Сети «не слышат переработчиков», говорит Акульчев. По его словам, ритейлеры видят рост цен на сырьё, но не согласны поднимать стоимость продукции выше чем на 5–7%.
- В Ассоциации компаний розничной торговли заявили РБК, что не получали от ритейлеров информацию о значительном повышении цен на кондитерские изделия. В Минсельхозе заявили, что причин для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.
Пальма подорожала?
И оно тоже. Почти на 120%. Фьючи можно посмотреть.
И что в пальме плохого, кроме общих вкусовых свойств?
А фактическая стоимость этого масла при отгрузке какая (за тонну, к примеру)?
Производители же не фьючерсы закупают, а живой продукт.
Еще немного и Минэкономразвития начнёт устанавливать регулируемую розничную цену на сырки Б.Ю. Александров, что приведёт к их дефициту, а затем к всенародному бунту небывалых масштабов!
Только если это сырки от б.ю. александров
Не нужно предупреждать торговые сети — предупредите лучше государство, которое, вероятно, не в курсе, что "основные ингредиенты для сладостей: мука, масло, яйца, джемы" не под санкциями, не производятся в Силиконовой Долине и совершенно непонятно что́ мешает получать их внутри собственной страны.
При чем тут правительство, если работает демпфер в виде мирового рынка. Зачем продавать масло российским компаниям ниже рынка, чем можно продать за фулл прайс на мировой рынок?
При том, что, повторюсь, "основные ингредиенты для сладостей: мука, масло, яйца, джемы" совершенно не являются высокотехнологичными, находящимися под санкциями, уникальными, интеллектуально лимитированными, эксклюзивными, майнинговыми продуктами. Это самые банальные ресурсы, производимые самым банальным же способом из с/х и ж/в сырья. То, что всегда было, есть и будет востребовано. И если 1/6 суши не в состоянии этого осознать и себя этим заблаговременно обеспечить — это исключительно пройоб менеджмента, которым, в масштабах страны, является правительство.
Вы про рыночную экономику ничего не слышали?
Может и нефть вся должна оставаться внутри страны, а не на экспорт идти?
Пшеницу не государство выращивает, а частные компании, которые могут продавать её туда, где они заработают больше
Так слышали. Может тогда разрешать бензин в страну ввозить например? Или ебануть пошлины экспортные, чтобы вывозить из страны ресурсы было не так дешево? Или кто-то очкует это делать?
Или ебануть пошлины экспортные
В рамках ВТО эти возможности ограничены
Газовый щит
Я считаю,что первая часть нефти/продуктов на экспорт сначала должна попадать на российскую биржу и реализовываться там.
А уже другая часть(пропорции можно варьировать) - на мировой рынок по любым ценам.
Что значит "заблаговременно обеспечить"? Государство должно было закрома построить? Или менеджеры компаний должны были смотреть в завтрашний день и осознать что Китай будет скупаться?) Ваша аргументация не выдерживает здравого смысла. Если бы было настолько очевидно, что цена этих продуктов пойдёт вверх - биржевые спекулянты озолотились бы.
И если 1/6 суши не в состоянии этого осознать и себя этим заблаговременно обеспечить
1/6 часть суши вполне хорошо обеспечена маслом и мукой. Вы написали какую-то абстракцию про "за все хорошее, против всего плохого". Реальность же - как я описал. Рост цен на ресурсы ведет не к обогащению ресурсных стран, а снижению уровня жизни в них (не только в РФ). Качественное масло и пшеница начинает замещаться на внутреннем рынке более дешевыми и менее качественными субститутами.
Работаю с ПЭТ и полипропиленом, рост цен эпичный за последние месяцы, ладно рост - ещё и дефицит, мы сражаемся за контейнер гранулята на торгах, что бы не встал наш завод. Не стоит говорить, что пластик есть почти в каждом продукте, будь то масло (бутылка ПЭТ, пробочка PP), хлеб (пакет PP) или йогурт (Контейнер PP), сникерсы (PP+фольга), суши / овощи (коррексы ПЭТ).
Причина банальна до безобразия, всё сырьё уходит за бугор за зелёные фантики, экспорт никто не перекрывает и не собирается.
Знакомый завод льёт метал – ситуация аналогичная.
Рости цены и дальше будут, на всё.
Так если перекроешь, оно тут всё протухнет, так как металл девать некуда.
1. Подруга в кондитерской компании работает закупщиком. Говорит, последние полгода задолбалась из-за изменений цен. И, как ни странно, больше всего подорожала упаковка у них.
2. Марка "Акульчев" - очень невкусно и некачественно. Брал разную продукцию этой марки, но всегда хрень.
п.2 Зачем писать явно субъективный отзыв? Многим, наоборот, нравится, в том числе из-за отсутствия пальмового масла
Ну а че, дядя Вова уже продал полстраны жёлтому брату. Теперь вот и каждый россиянин лично поделится печенькой с братским китайским народом
Можно пожалуйста показать на карте, какие полстраны были проданы
Новгородская область. Чудовский район - кругом китайские предприятия по выращиванию овощей. Льют удобрения не жалея, страшновато брать их продукцию.
Все распродадут вечно всем, а потом сосут, своей стране не хватает, ебанутая коммерческая страна
Увы, но 98-99% сладостей, что представлены в большинстве магазинах уже не имеют ничего общего с настоящими десертами.
А вы какао у российских производителей видели вообще? Только вкусвилл и отдельно взятые мелкие производители, а 98% крупняка это растительный жир (пальмовое, пальмоядровое масла), маргарин и различные заменители с ешками, уже как года полтора испортились окончательно
Вкусвилл ничего не производит, а закупает и продаёт под своей стм.
Да, но контролирует, как сяоми в телефонах) контроль важнее производства
Интересно, влияют ли на рост цен санкции США? 🤔
конечно) что бы ни случилось в мире неизбежно ведёт к повышению цен в России
Хороший знак , значит будут врубать бюджеты в развитие аграриев
В этом есть и определенный плюс, может, люди перестанут есть сладкое тоннами... Хотя сети, конечно, охренели со свои диктатом цен производителям...
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