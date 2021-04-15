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Торговля
Евгения Евсеева

Российские кондитеры предупредили торговые сети о росте цен на сладости из-за «катастрофического» подорожания сырья Статьи редакции

Но ритейлеры согласны увеличить стоимость максимум на 7%, говорят участники рынка.

  • Поднять стоимость производителей вынуждает «катастрофический» рост цен на сырьё, пишет РБК. О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и другие), а также кондитерская фабрика «Победа», сообщает издание.
  • По мнению гендиректора группы «Акульчев» Сергея Акульчева, рост цен на сырьё составил от 25% до 120% за последние шесть месяцев. По его словам, дорожают основные ингредиенты для сладостей: мука, масло, яйца, джемы в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%.
  • Себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10%, рассказал президент «Победы» Виталий Муравьёв.
  • «Огромное» влияние на рост цен оказал Китай, который после долгого перерыва стал закупать сырьё «гигантскими объемами», тем самым образовав мировой дефицит по некоторым позициям, говорит гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.
  • Основные категории кондитерских изделий с марта 2020 года по март 2021 года подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
  • Сети «не слышат переработчиков», говорит Акульчев. По его словам, ритейлеры видят рост цен на сырьё, но не согласны поднимать стоимость продукции выше чем на 5–7%.
  • В Ассоциации компаний розничной торговли заявили РБК, что не получали от ритейлеров информацию о значительном повышении цен на кондитерские изделия. В Минсельхозе заявили, что причин для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.

#новость

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48 48 комментариев
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48 комментариев
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BearStrikesBack

6

Пальма подорожала?

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artemiyspb .

BearStrikesBack
2

И оно тоже. Почти на 120%. Фьючи можно посмотреть.

И что в пальме плохого, кроме общих вкусовых свойств?

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Mike Prokopenko

artemiyspb
0

В рф много технической пальмы используют, вот в чем проблема

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Макс Лакостов

artemiyspb
0

А вкусовых свойств мало? 

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Бабак Шаян

artemiyspb
0

А фактическая стоимость этого масла при отгрузке какая (за тонну, к примеру)? 
Производители же не фьючерсы закупают, а живой продукт. 

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Хозяин

Бабак
0

Ну если они риски хэджируют, то как раз фьючерсы закупают.

Ответить

Бабак Шаян

Хозяин
0

Что?)

Ростагроэкспорт хеджирует себя покупкой фьючей на пальму?)

Ответить

Хозяин

Бабак
0

Для них этот инструмент изначально и придумал, а не чтобы мамкины спекулянты торговали.

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Пётр Вишняков

BearStrikesBack
0

Миндаль тоже

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Fedor Ivashkin

6

Еще немного и Минэкономразвития начнёт устанавливать регулируемую розничную цену на сырки Б.Ю. Александров, что приведёт к их дефициту, а затем к всенародному бунту небывалых масштабов!

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Red Boy

Fedor
2

К перепродаже сырков))

Ответить

Хозяин

Red
0

пс парень... не хочешь сырков?

Ответить

Пётр Вишняков

Хозяин
0

Только если это сырки от б.ю. александров

Ответить

Хозяин

Пётр
0

а он уже всё

Ответить

Пётр Вишняков

Хозяин
0

Бренд уже всё? 

Ответить

Петр Иванов

Fedor
0

я не прощу такое, держите меня семеро а то янеотвечаю.

Ответить

Tigran Grigoryants

5

Не нужно предупреждать торговые сети — предупредите лучше государство, которое, вероятно, не в курсе, что "основные ингредиенты для сладостей: мука, масло, яйца, джемы" не под санкциями, не производятся в Силиконовой Долине и совершенно непонятно что́ мешает получать их внутри собственной страны.

Ответить

BearStrikesBack

Tigran
1

При чем тут правительство, если работает демпфер в виде мирового рынка. Зачем продавать масло российским компаниям ниже рынка, чем можно продать за фулл прайс на мировой рынок?

Ответить

Tigran Grigoryants

BearStrikesBack
6

При том, что, повторюсь, "основные ингредиенты для сладостей: мука, масло, яйца, джемы" совершенно не являются высокотехнологичными, находящимися под санкциями, уникальными, интеллектуально лимитированными, эксклюзивными, майнинговыми продуктами. Это самые банальные ресурсы, производимые самым банальным же способом из с/х и ж/в сырья. То, что всегда было, есть и будет востребовано. И если 1/6 суши не в состоянии этого осознать и себя этим заблаговременно обеспечить — это исключительно пройоб менеджмента, которым, в масштабах страны, является правительство.

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Dima Kalinov

Tigran
2

Вы про рыночную экономику ничего не слышали?
Может и нефть вся должна оставаться внутри страны, а не на экспорт идти?
Пшеницу не государство выращивает, а частные компании, которые могут продавать её туда, где они заработают больше

Ответить

Сергей Подгорный

Dima
0

Так слышали. Может тогда разрешать бензин в страну ввозить например? Или ебануть пошлины экспортные, чтобы вывозить из страны ресурсы было не так дешево? Или кто-то очкует это делать?

Ответить

BearStrikesBack

Сергей
0

Или ебануть пошлины экспортные

В рамках ВТО эти возможности ограничены

Ответить

Газовый щит

Dima
0

Я считаю,что первая часть нефти/продуктов на экспорт сначала должна попадать на российскую биржу и реализовываться там.
А уже другая часть(пропорции можно варьировать) - на мировой рынок по любым ценам.

Ответить

Николай Глущенко

Tigran
1

Что значит "заблаговременно обеспечить"? Государство должно было закрома построить? Или менеджеры компаний должны были смотреть в завтрашний день и осознать что Китай будет скупаться?) Ваша аргументация не выдерживает здравого смысла. Если бы было настолько очевидно, что цена этих продуктов пойдёт вверх - биржевые спекулянты озолотились бы.

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BearStrikesBack

Tigran
1

И если 1/6 суши не в состоянии этого осознать и себя этим заблаговременно обеспечить

1/6 часть суши вполне хорошо обеспечена маслом и мукой. Вы написали какую-то абстракцию про "за все хорошее, против всего плохого". Реальность же - как я описал. Рост цен на ресурсы ведет не к обогащению ресурсных стран, а снижению уровня жизни в них (не только в РФ). Качественное масло и пшеница начинает замещаться на внутреннем рынке более дешевыми и менее качественными субститутами.

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Alexandr Brovin

5

Работаю с ПЭТ и полипропиленом, рост цен эпичный за последние месяцы, ладно рост - ещё и дефицит, мы сражаемся за контейнер гранулята на торгах, что бы не встал наш завод. Не стоит говорить, что пластик есть почти в каждом продукте, будь то масло (бутылка ПЭТ, пробочка PP), хлеб (пакет PP) или йогурт (Контейнер PP), сникерсы (PP+фольга), суши / овощи (коррексы ПЭТ).

Причина банальна до безобразия, всё сырьё уходит за бугор за зелёные фантики, экспорт никто не перекрывает и не собирается.

Знакомый завод льёт метал – ситуация аналогичная.

Рости цены и дальше будут, на всё.

Ответить

Хозяин

Alexandr
0

предлагаете экспорт перекрыть?

Ответить

Сергей Подгорный

Хозяин
0

Так если перекроешь, оно тут всё протухнет, так как металл девать некуда.

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

1. Подруга в кондитерской компании работает закупщиком. Говорит, последние полгода задолбалась из-за изменений цен. И, как ни странно, больше всего подорожала упаковка у них.
2. Марка "Акульчев" - очень невкусно и некачественно. Брал разную продукцию этой марки, но всегда хрень.

Ответить

Connecting Ppl

Konstantin_Andr…
5

п.2 Зачем писать явно субъективный отзыв? Многим, наоборот, нравится, в том числе из-за отсутствия пальмового масла

Ответить

Александр Полевой

2

Ну а че, дядя Вова уже продал полстраны жёлтому брату. Теперь вот и каждый россиянин лично поделится печенькой с братским китайским народом

Ответить

Иван Шеметов

Александр
1

Можно пожалуйста показать на карте, какие полстраны были проданы 

Ответить

Connecting Ppl

Иван
1

Новгородская область. Чудовский район - кругом китайские предприятия по выращиванию овощей. Льют удобрения не жалея, страшновато брать их продукцию.

Ответить

Газовый щит

Connect…
0

Не берите,они не для вас работают)) а для Китая)

Ответить

Хозяин

3

Почему Путин просто не запретит подорожание???

Ответить

Anthony's Channel

2

Все распродадут вечно всем, а потом сосут, своей стране не хватает, ебанутая коммерческая страна

Ответить

Anatoly Ivanov

1

Увы, но 98-99% сладостей, что представлены в большинстве магазинах уже не имеют ничего общего с настоящими десертами. 

Ответить

Mike Prokopenko

1

А вы какао у российских производителей видели вообще? Только вкусвилл и отдельно взятые мелкие производители, а 98% крупняка это растительный жир (пальмовое, пальмоядровое масла), маргарин и различные заменители с ешками, уже как года полтора испортились окончательно

Ответить

Dima Kalinov

Mike
0

Вкусвилл ничего не производит, а закупает и продаёт под своей стм.

Ответить

Mike Prokopenko

Dima
0

Да, но контролирует, как сяоми в телефонах) контроль важнее производства

Ответить

Sophie Durneva

0

Интересно, влияют ли на рост цен санкции США? 🤔

Ответить

Алиса Селиверстова

Sophie
2

конечно) что бы ни случилось в мире неизбежно ведёт к повышению цен в России

Ответить

Денис Морганов

0

Хороший знак , значит будут врубать бюджеты в развитие аграриев

Ответить

Nikolay Kapustin

Денис
0

Обещать врубать, не перепутайте

Ответить

Холден Колфилд

0

Китай сила, весь мир маслина

Ответить

Anton Frolov

0

В этом есть и определенный плюс, может, люди перестанут есть сладкое тоннами... Хотя сети, конечно, охренели со свои диктатом цен производителям...

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Serge Demichev

0

В реальности качество упадет сильнее цены…

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Газовый щит

0

Не доедим,но вывезем!

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