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Adidas выпустит кроссовки из «грибной кожи» Статьи редакции
Бренд разработал материал в партнёрстве с биотехнологической компанией Bolt Threads.
Материал создан на основе мицелия и получил название майло (Mylo). Первыми кроссовками, сделанными из этого материала, станет классическая модель Stan Smith, говорится на сайте Adidas.
Для выращивания грибов используется технология вертикального земледелия, которая увеличивает урожайность, весь процесс занимает около двух недель. Традиционные альтернативы кожи производятся из пластиковых полимеров и не разлагаются. Именно поэтому Adidas и Bolt Threads искали альтернативу, полученную естественным путём.
Компания подчеркнула, что майло может принимать любую форму и цвет. Подошва обуви изготовлена из натурального каучука.
Adidas не сообщил в пресс-релизе, сколько будет стоить обувь. Она поступит в продажу в течение 2021 года.
Лишь бы не из кожаных грибов
кроссовки из мусора были, сейчас из грибов, что дальше?)
Недавно попытался найти стэн смит из кожи - забил и купил рибок. Это хорошее начинание, я не против, но неплохо было бы оставить альтернативу.
ну да стены морально уже устарели + стали ужасными по качеству
А они точно не биоразложатся прямо на ноге? Сколько там срок разложения заложен?
Придумано, конечно, круто) Но цена, наверняка, будет просто конской.
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гравитацию пусть отменит, чтобы на дороги не тратиться.
удешевление.
удешевление.
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Дмитрий Малахов
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