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Adidas выпустит кроссовки из «грибной кожи» Статьи редакции

Бренд разработал материал в партнёрстве с биотехнологической компанией Bolt Threads.

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Материал создан на основе мицелия и получил название майло (Mylo). Первыми кроссовками, сделанными из этого материала, станет классическая модель Stan Smith, говорится на сайте Adidas.

Для выращивания грибов используется технология вертикального земледелия, которая увеличивает урожайность, весь процесс занимает около двух недель. Традиционные альтернативы кожи производятся из пластиковых полимеров и не разлагаются. Именно поэтому Adidas и Bolt Threads искали альтернативу, полученную естественным путём.

Adidas

Компания подчеркнула, что майло может принимать любую форму и цвет. Подошва обуви изготовлена из натурального каучука.

Adidas не сообщил в пресс-релизе, сколько будет стоить обувь. Она поступит в продажу в течение 2021 года.

#новость #adidas

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Дарья Печерских

5

Огонь вообще. А можно просто в форме грибочков кроссовки?)

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Evgeny Boyko

4

Лишь бы не из кожаных грибов

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alex twit

Evgeny
3
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Артем Павлючук

alex
0

Оо арбитражники подъехали )

Ответить

Леонид Кравцов

1

кроссовки из мусора были, сейчас из грибов, что дальше?)

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Данил Макаров

Леонид
9

Очевидно же - из говна.

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Артем Павлючук

Данил
0

И палок

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MrBrutalFreak

1

Недавно попытался найти стэн смит из кожи - забил и купил рибок. Это хорошее начинание, я не против, но неплохо было бы оставить альтернативу.

Ответить

Леонид Кравцов

MrBrutalFreak
0

ну да стены морально уже устарели + стали ужасными по качеству

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Dmitry Martemyanov

1

А они точно не биоразложатся прямо на ноге? Сколько там срок разложения заложен?

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alex twit

1

С чем лучше жарить, с лучком? 
#mushrooomlivesmatter

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Сергей Щукин

0

Можно снова будет есть свою обувь, как делал Чарли Ч 😬

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Эдуард Зиновьев

0

Придумано, конечно, круто) Но цена, наверняка, будет просто конской. 

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Папа Римский

Эдуард
0

Ну если ты и я купим по паре, то это уже повлияет на удешевление.

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abdullah kafi

0

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Юрий Белоножкин

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Олдфаги помнят Mylo

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abdullah kafi

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Rossy Dayna

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 гравитацию пусть отменит, чтобы на дороги не тратиться.

удешевление.
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удешевление.
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Дмитрий Малахов

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Rossy Dayna

–1

удешевление.
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