Компания так хочет сократить продажи ненужных людям вещей.

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О новой услуге пишет Business Insider со ссылкой на компанию. Услугу запустили в Великобритании 15 апреля, а 13 мая планируют запустить в США.

В H&M рассказали, что можно брать напрокат тёмно-синие костюмы разных размеров — от XS до XXL. Клиентам не придется платить за аренду, если они вернут костюм за 24 часа. Они должны сделать это в специальной сумке, в которой одежда отправится на химчистку. Покупатель должен заранее заплатить только за сумку.

По словам представителя ритейлера, с клиентов не возьмут деньги за незначительные повреждения, например, пятна или мелкие разрывы. Если же костюм повреждён, то покупатель заплатит за него по полной цене.

H&M заявила, что эта услуга — часть стратегии устойчивого развития — клиенты смогут произвести «сильное первое впечатление» на собеседованиях, но при этом исчезнет необходимость покупать костюмы, которые потом могут не понадобиться.