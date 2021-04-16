Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Торговля
Рая Хачатрян

H&M в Великобритании запустила бесплатный прокат мужских костюмов для собеседований Статьи редакции

Компания так хочет сократить продажи ненужных людям вещей.

28 28 комментариев
1618 просмотров

О новой услуге пишет Business Insider со ссылкой на компанию. Услугу запустили в Великобритании 15 апреля, а 13 мая планируют запустить в США.

В H&M рассказали, что можно брать напрокат тёмно-синие костюмы разных размеров — от XS до XXL. Клиентам не придется платить за аренду, если они вернут костюм за 24 часа. Они должны сделать это в специальной сумке, в которой одежда отправится на химчистку. Покупатель должен заранее заплатить только за сумку.

Пользователь Twitter @bookofzu

По словам представителя ритейлера, с клиентов не возьмут деньги за незначительные повреждения, например, пятна или мелкие разрывы. Если же костюм повреждён, то покупатель заплатит за него по полной цене.

H&M заявила, что эта услуга — часть стратегии устойчивого развития — клиенты смогут произвести «сильное первое впечатление» на собеседованиях, но при этом исчезнет необходимость покупать костюмы, которые потом могут не понадобиться.

В 2020 году группа объявила, что 64,5% её материалов для одежды получены из переработанных или более экологически чистых источников. H&M стремится сделать такой все коллекции к 2030 году.

#новость #hm

28 28 комментариев
20
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","hm"], "comments": 28, "likes": 20, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 234836, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Apr 2021 15:18:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikitinz

18

То ли дело у нас)

Ответить

Даниил Слесарчук

5

Костюмы напрокат - самое то для среднего класса с зарплатой в 17 тысяч, хе-хе. Хотя... подождите-ка...

Ответить

Иван Шеметов

Даниил
11

Вот вам рил делать нехуй, приплетать Россию ? 

Ответить

Nikolay Schamberg

Иван
10

А это мода такая. Найти повод упрекнуть страну, вне зависимости от того, есть повод или нет, лишь бы упрекнуть. Непонятно только одно, если люди настолько не любят свою страну, что прямо все бесит в ней безраздельно, то зачем себя в ней насиловать?

Ответить

Максим Морозов

Nikolay
5

Это обычные токсичные люди - причина - неудачники.
Все диссиденты СССР из таких лузеров состояли ... в СССР люди в космос ракеты  запускали заводы фабрики, электростанции строили, фильмы снимали, а этим всё кто то мешал ... СССР ни стало и они как были никем так им и остались. Ничего не сделали ни в России ни те кто уехал на Запад ... импотенты... максимум способностей хватило к какому либо западному фонду присосаться... нечего на этих неудачников свое время тратить ... сразу вбан чтобы не портили настроение и не отвлекали 

Ответить

Папа Римский

Даниил
–1

Так росстат сказал что уровень бедности рекордно сократился в прошлом году.

Ответить

ЯжПрограммист

Папа
–1

Умерли все?

Ответить

Георгий Михнов

ЯжПрогр…
0

Ну ты падаль

Ответить

Вася Пражкин

7

 с клиентов не возьмут деньги за незначительные повреждения, например, пятна или мелкие разрывы.

Это где такие собеседования? Кастет в H&M в аренду не дают еще?

Ответить

Ivan Ivanov

Вася
0

Шутка конечно великолепная

Ответить

Shlomo Goldenberg

4

костюм в аренду это совсем печально. более ушлые взяли бы новый, сходили, потом вернули как неподошедший

Ответить

Поджог Сараев

Shlomo
8

Двигают окно Овертона в сторону "не иметь в собственности даже одежду - нормально".

Ответить

Shlomo Goldenberg

Поджог
5

А зачем, когда все что ты должен носить это униформа с логотипом большой корпорации

Ответить

Поджог Сараев

Shlomo
0

А зачем корпорации кожаные мешки в униформе, когда есть роботы?
https://carbuzz.com/news/angry-mercedes-employee-destroys-50-cars-with-hijacked-bulldozer

Ответить

Максим Морозов

Поджог
1

кожаные мешки часто дешевле, сами воспроизводятся и могут ещё работать сломанными пока окончательно не сдохнут. А роботы будут торговлей заниматься или скриптами в 1С Предприятии оценивать эффективность работы кожаных мешков и оптимизировать их работу чтобы они не простаивали зря ...

Ответить

Gaius Plinius

Поджог
0

Но это и правда абсолютно нормально 🤷🏻‍♂️

Ответить

ur spam

Shlomo
0

H&M-овский из полиэтилена - конечно, печально. А так, вроде - мировая практика, как меня пытается убедить Голливуд.

Ответить

Shlomo Goldenberg

ur
0

Ну реально бред же брать чужие ношеные вещи. Вот смокинг от Zegna, 100% шерсть, всего 1200 евро 

https://www.zegna.com/fr-fr/product.z-zegna-male-smoking-noir-en-laine-noir-46.10367872/?utm_source=fb-ig&utm_medium=soc_p&utm_campaign=fr_fr_180121_alwayson&utm_content=carousel-feed&utm_term=prosp&utm_id=294645600&fbclid=IwAR1OHdWHzw0xjw-6WGUAZQF1tzhCiAN21oYbk8Ik4LJUnjELFZeVvbYiQsk&dclid=CjgKEAjwpdqDBhCfrMii0f2L-UUSJABb-TVZJAZvckuEFMmP0WqwbRVlxxDYOy8mbgqfT36dwbLaCfD_BwE

Ответить

Комментарий удален

MegaIniesta

5

Для выпускного.  Многие после него, даже на собеседование не пойдут.

Ответить

ЯжПрограммист

4

Так не зря говорят что мужчине костюм нужен всего три раза: на выпускной, на свадьбу и на похороны. Теперь вот придумали собесы... но не очень понятно зачем идти на собес в костюме если вакансия не предполагает что ты в нём должен будешь и работать 🤔

Ответить

Поджог Сараев

2

Пополним золотую коллекцию новостей цифрового бомжатника.

Ответить

Илья Волочков

2

А что, сейчас уже кандидатов в США и Англии оценивают не по профессиональным качествам, а по дороговизне костюма? Там всё настолько печально? Вроде бы наоборот они продвигают равенство и т.д.?

Ответить

Игорь Купцов

Илья
0

Равенство может быть только материальным, а они какое-то не материальное равенство продвигают

Ответить

Alexey Ivanov

1

Когда уже сделают сервис помощи по скрытому наушнику во время собеседований?

Ответить

Artem Petrenkov

Alexey
1
Ответить

Максим Шабин

1

Пусть для фотосъёмок ещё сделают, чтобы не выкупать вещи для образа и потом мучаться с возвратом

Ответить

ur spam

Максим
0

На съёмках можно бирки спрятать аккуратно. Хотя, если собеседование по вебке, то можно вообще только пиджак в прокат взять.

Ответить

Fanis Alchinov

0

Нормально

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Okko
Подписан
Отписаться
Контент Okko Спорт будет доступен на Sportrecs
Контент Okko Спорт будет представлен в сервисе спортивных трансляций Sportrecs. Пользователи смогут бесплатно смотреть…
0
Innopolis University
Подписан
Отписаться
Бросить работу, переехать в Иннополис и стать разработчиком: как меняется жизнь выпускников ИТ-курсов
Calltouch
Подписан
Отписаться
По ступенькам: как «Вертикаль» построила аналитику и сократила расходы
В мастерской металлоконструкций «Вертикаль» рассказали, что поменялось в их маркетинге после подключения коллтрекинга
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Кораблёв
за день
Всё проще - они используют слитые базы данных телефонов) И материть их - самое тупое, что можно сделать, им вообще похер на это. А вот разыграть их в ответ - бесценно.  Я всегда подыгрываю. Если звонят, что я кредит…
Мне недавно звонили мошенники якобы из «Альфа-банка» и я понял схему получения моих данных
Станислав Назаров
за неделю
Уже есть скрин, как это работает ирл. 
«Яндекс» научил камеру в своём приложении распознавать предметы и искать их в интернете

Комментарии

Роботы

Huawei стала предлагать в Китае…

Карим Мусаев

Американская компания выкупила…

Максим Морозов

Гарри Каспаров запустил…

Roman Kuvshinnikov

Huawei стала предлагать в Китае…

Kirsan Kaifat

Ужесточили так, что скоро…

никарагуанский…

Финансовое расследование спасло…

Иван Шеметов

Huawei стала предлагать в Китае…

deadd 15

Adidas выпустит кроссовки из…

Георгий Михнов

H&M в Великобритании запустила…

Vasiliy Gorin

Американская компания выкупила…

Илья Шишкунов

«ВКонтакте» начала принимать…

Murat Oshroev

Mars вышла на рынок…

Sergei spiridonov

В чем ценность вашего бизнеса?

Максим Морозов

Как не сократить ни одного…

Иван Шеметов

«ВКонтакте» начала принимать…

Alexander Solokhin

После того, как мы отказались…

Карим Мусаев

Американская компания выкупила…

Илья Шишкунов

«ВКонтакте» начала принимать…

Yan Purvenes

«ВКонтакте» начала принимать…
null