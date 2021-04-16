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H&M в Великобритании запустила бесплатный прокат мужских костюмов для собеседований Статьи редакции
Компания так хочет сократить продажи ненужных людям вещей.
О новой услуге пишет Business Insider со ссылкой на компанию. Услугу запустили в Великобритании 15 апреля, а 13 мая планируют запустить в США.
В H&M рассказали, что можно брать напрокат тёмно-синие костюмы разных размеров — от XS до XXL. Клиентам не придется платить за аренду, если они вернут костюм за 24 часа. Они должны сделать это в специальной сумке, в которой одежда отправится на химчистку. Покупатель должен заранее заплатить только за сумку.
По словам представителя ритейлера, с клиентов не возьмут деньги за незначительные повреждения, например, пятна или мелкие разрывы. Если же костюм повреждён, то покупатель заплатит за него по полной цене.
H&M заявила, что эта услуга — часть стратегии устойчивого развития — клиенты смогут произвести «сильное первое впечатление» на собеседованиях, но при этом исчезнет необходимость покупать костюмы, которые потом могут не понадобиться.
В 2020 году группа объявила, что 64,5% её материалов для одежды получены из переработанных или более экологически чистых источников. H&M стремится сделать такой все коллекции к 2030 году.
Костюмы напрокат - самое то для среднего класса с зарплатой в 17 тысяч, хе-хе. Хотя... подождите-ка...
Вот вам рил делать нехуй, приплетать Россию ?
А это мода такая. Найти повод упрекнуть страну, вне зависимости от того, есть повод или нет, лишь бы упрекнуть. Непонятно только одно, если люди настолько не любят свою страну, что прямо все бесит в ней безраздельно, то зачем себя в ней насиловать?
Это обычные токсичные люди - причина - неудачники.
Все диссиденты СССР из таких лузеров состояли ... в СССР люди в космос ракеты запускали заводы фабрики, электростанции строили, фильмы снимали, а этим всё кто то мешал ... СССР ни стало и они как были никем так им и остались. Ничего не сделали ни в России ни те кто уехал на Запад ... импотенты... максимум способностей хватило к какому либо западному фонду присосаться... нечего на этих неудачников свое время тратить ... сразу вбан чтобы не портили настроение и не отвлекали
Так росстат сказал что уровень бедности рекордно сократился в прошлом году.
с клиентов не возьмут деньги за незначительные повреждения, например, пятна или мелкие разрывы.
Это где такие собеседования? Кастет в H&M в аренду не дают еще?
костюм в аренду это совсем печально. более ушлые взяли бы новый, сходили, потом вернули как неподошедший
Двигают окно Овертона в сторону "не иметь в собственности даже одежду - нормально".
А зачем, когда все что ты должен носить это униформа с логотипом большой корпорации
А зачем корпорации кожаные мешки в униформе, когда есть роботы?
https://carbuzz.com/news/angry-mercedes-employee-destroys-50-cars-with-hijacked-bulldozer
кожаные мешки часто дешевле, сами воспроизводятся и могут ещё работать сломанными пока окончательно не сдохнут. А роботы будут торговлей заниматься или скриптами в 1С Предприятии оценивать эффективность работы кожаных мешков и оптимизировать их работу чтобы они не простаивали зря ...
Ну реально бред же брать чужие ношеные вещи. Вот смокинг от Zegna, 100% шерсть, всего 1200 евро
https://www.zegna.com/fr-fr/product.z-zegna-male-smoking-noir-en-laine-noir-46.10367872/?utm_source=fb-ig&utm_medium=soc_p&utm_campaign=fr_fr_180121_alwayson&utm_content=carousel-feed&utm_term=prosp&utm_id=294645600&fbclid=IwAR1OHdWHzw0xjw-6WGUAZQF1tzhCiAN21oYbk8Ik4LJUnjELFZeVvbYiQsk&dclid=CjgKEAjwpdqDBhCfrMii0f2L-UUSJABb-TVZJAZvckuEFMmP0WqwbRVlxxDYOy8mbgqfT36dwbLaCfD_BwE
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Так не зря говорят что мужчине костюм нужен всего три раза: на выпускной, на свадьбу и на похороны. Теперь вот придумали собесы... но не очень понятно зачем идти на собес в костюме если вакансия не предполагает что ты в нём должен будешь и работать 🤔
А что, сейчас уже кандидатов в США и Англии оценивают не по профессиональным качествам, а по дороговизне костюма? Там всё настолько печально? Вроде бы наоборот они продвигают равенство и т.д.?
Равенство может быть только материальным, а они какое-то не материальное равенство продвигают
Когда уже сделают сервис помощи по скрытому наушнику во время собеседований?
Пусть для фотосъёмок ещё сделают, чтобы не выкупать вещи для образа и потом мучаться с возвратом
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