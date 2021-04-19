Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-торговлю рецептурными лекарствами — Superapteka Статьи редакции
В компании считают обвинения необоснованными.
Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru, следует из реестра запрещенных сайтов. Он принадлежит «Эркафарму» — одной из крупнейших аптечных сетей в стране.
В реестре говорится, что решение о блокировке сервиса Роскомнадзор принял 16 марта. Представитель ведомства объяснил «Ведомостям», что сервис заблокировали из-за онлайн-продажи рецептурных препаратов — пока это запрещено.
В службе рассказали, что направили администрации сайта уведомление о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Их не удалили, из-за чего с 19 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу. На момент написания новости сайт недоступен.
В «Эркафарме» отрицают обвинения и считают их необоснованными. Замгендиректора компании Дмитрий Боков заявил изданию, что группа не продаёт рецептурные лекарства — заявление о разблокировке сайта и отсутствии нарушений уже направлено в Роскомнадзор.
Согласно данным DSM Group, которые приводят «Ведомости», к концу 2020 года «Эркафарм» включала в себя 1079 аптек, среди которых бренды «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма» (руководство компании не признаёт факт владения). Её продажи за год составили 67,6 млрд рублей, а доля рынка – 4,8%. Это вторая по сумме продаж аптечная сеть в стране после «Риглы», пишет издание.
Роскомнадзор впервые блокирует сайт крупной аптечной компании, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Это подтверждают два сотрудника аптечных сетей. До этого за продажу рецептурных лекарств препаратов доступ ограничивался лишь к сайтам небольших компаний.
- К июлю 2021 года Минцифры предлагает разработать проект постановления правительства, который позволит онлайн-магазинам и маркетплейсам продавать лекарства, выпускаемые по рецепту.
- Весной 2020 года Госдума разрешила онлайн-торговлю безрецептурных лекарств, а правительство определило правила их продажи. К концу года продажи аптек в интернете в составили около 93,2 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные DSM Group.
Хороший способ подзаработать. Блокируешь и ждёшь заноса за быструю разблокировку. Есть там препараты нет кого оно трогает
Читать нас конечно же не учили. Их уведомили и дали несколько дней
о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.
Ну и где-то научили не верить любым словам гос.органов, и сразу верить любым словам и отмазкам тех, кто попал под раздачу. А включать голову наверно тоже не учили (если автор статьи ничего не напутал и писал грамотно):
Он [сайт] принадлежит «Эркафарму» — одной из крупнейших аптечных сетей в стране.
Замгендиректора компании Дмитрий Боков заявил изданию, что группа не продаёт рецептурные лекарства
Зам.директора заявил что группа (а не сайт) не продает рецептурные лекарства. Кто-то может поверить, что одна их крупнейших аптечных сетей в стране продает только то, что можно купить без рецепта врача. А если по рецепту, то нет, топайте к конкурентам. Так что ли?))
Когда Сбербанк заблокируют?
Я этот сайт никогда не знал, но теперь обязательно им буду пользоваться. Расчехляем VPN.
Молодцы, что торгуют. В стране, нищета в которой побеждает каждый день, каждый должен бороться за свой бизнес и свою жизнь. У каждого должен быть ВПН. А дряхлый дед и его опричный режим однажды отправятся в ту дыру, из которой вылезли.
Прям из Ваших уст сочится реваншистский дух либерального фашизма.
чет совком пахнуло, агитплакат бы еще прикрепили
Любая смена власти - это смена элит. Какую Вы мне элиту предлагаете? Пропитанную комплексами неполноценности и преисполненный желанием свести счёты со всеми ради эфемерного самоутверждения?
Когда там в школе каникулы?
А чем она будет отличаться от современной - ностальгирующей по временам брежневской юности?
Да как вам сказать? Я против продажи рецептурных препаратов дистанционно (читай без рецепта). Курьер - не провизор и сканера рецепта у него нет.
Ну да, самолечение сильнодействующими препаратами - это же так правильно. В качестве эксперимента можете попробовать рецептурные транквилизаторы или нейролептики.
Сбербанк попросил монополию не разрушать?
Ну что парни, VPN в деле?
Да, но зачем?
Когда жизнь пуста и лишена смысла, имитация деятельности и борьбы помогает почувствовать себя живым.
Навальнята, как та баба Яга, всегда против.
Хорошо, что они пока не заметили наши оздоровительные средства на Озоне и на WB. А то, глядишь, и оба маркетплейса заблокировали бы.
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