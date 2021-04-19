Торговля
Рая Хачатрян

Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-торговлю рецептурными лекарствами — Superapteka Статьи редакции

В компании считают обвинения необоснованными.

21 21 комментарий
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Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru, следует из реестра запрещенных сайтов. Он принадлежит «Эркафарму» — одной из крупнейших аптечных сетей в стране.

В реестре говорится, что решение о блокировке сервиса Роскомнадзор принял 16 марта. Представитель ведомства объяснил «Ведомостям», что сервис заблокировали из-за онлайн-продажи рецептурных препаратов — пока это запрещено.

В службе рассказали, что направили администрации сайта уведомление о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Их не удалили, из-за чего с 19 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу. На момент написания новости сайт недоступен.

В «Эркафарме» отрицают обвинения и считают их необоснованными. Замгендиректора компании Дмитрий Боков заявил изданию, что группа не продаёт рецептурные лекарства — заявление о разблокировке сайта и отсутствии нарушений уже направлено в Роскомнадзор.

Согласно данным DSM Group, которые приводят «Ведомости», к концу 2020 года «Эркафарм» включала в себя 1079 аптек, среди которых бренды «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма» (руководство компании не признаёт факт владения). Её продажи за год составили 67,6 млрд рублей, а доля рынка – 4,8%. Это вторая по сумме продаж аптечная сеть в стране после «Риглы», пишет издание.

Роскомнадзор впервые блокирует сайт крупной аптечной компании, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Это подтверждают два сотрудника аптечных сетей. До этого за продажу рецептурных лекарств препаратов доступ ограничивался лишь к сайтам небольших компаний.

  • К июлю 2021 года Минцифры предлагает разработать проект постановления правительства, который позволит онлайн-магазинам и маркетплейсам продавать лекарства, выпускаемые по рецепту.
  • Весной 2020 года Госдума разрешила онлайн-торговлю безрецептурных лекарств, а правительство определило правила их продажи. К концу года продажи аптек в интернете в составили около 93,2 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные DSM Group.

#новость #аптека #лекарства

21 21 комментарий
1
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Alex Shapovalov

5

Хороший способ подзаработать.  Блокируешь и ждёшь заноса за быструю разблокировку. Есть там препараты нет кого оно трогает 

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Ренат Зайдуллин

Alex
4

Читать нас конечно же не учили. Их уведомили и дали несколько дней
о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.

Ну и где-то научили не верить любым словам гос.органов, и сразу верить любым словам и отмазкам тех, кто попал под раздачу. А включать голову наверно тоже не учили (если автор статьи ничего не напутал и писал грамотно):
Он [сайт] принадлежит «Эркафарму» — одной из крупнейших аптечных сетей в стране.

Замгендиректора компании Дмитрий Боков заявил изданию, что группа не продаёт рецептурные лекарства

Зам.директора заявил что группа (а не сайт) не продает рецептурные лекарства. Кто-то может поверить, что одна их крупнейших аптечных сетей в стране продает только то, что можно купить без рецепта врача. А если по рецепту, то нет, топайте к конкурентам. Так что ли?))

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Roman Moskovskiy

Ренат
2

Когда Сбербанк заблокируют?

Аптечные сети пожаловались на рецептурные…
Аптечные сети пожаловались на рецептурные лекарства в "Сбер Еаптеке"
www.interfax.ru
Ответить

Airat Kafman

6

Я этот сайт никогда не знал, но теперь обязательно им буду пользоваться. Расчехляем VPN.

Ответить

роман долгополов

Airat
–4

Ещё не рекомендуется желтый снег кушать
Не снижайте накал борьбы

Ответить

Vladislav Stan

1

Молодцы, что торгуют. В стране, нищета в которой побеждает каждый день, каждый должен бороться за свой бизнес и свою жизнь. У каждого должен быть ВПН. А дряхлый дед и его опричный режим однажды отправятся в ту дыру, из которой вылезли.

Ответить

Gleb Tyutikov

Vladislav
–8

Прям из Ваших уст сочится реваншистский дух либерального фашизма.

Ответить

Vladislav Stan

Gleb
6

чет совком пахнуло, агитплакат бы еще прикрепили

Ответить

Gleb Tyutikov

Vladisl…
–5

Любая смена власти - это смена элит. Какую Вы мне элиту предлагаете? Пропитанную комплексами неполноценности и преисполненный желанием свести счёты со всеми ради эфемерного самоутверждения?
Когда там в школе каникулы?

Ответить

Vladislav Stan

Gleb
–1

Я просто скажу одно слово: Навальный)

Ответить

Алексей Семёнов

Gleb
0

А чем она будет отличаться от современной - ностальгирующей по временам брежневской юности?

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladislav
2

Да как вам сказать? Я против продажи рецептурных препаратов дистанционно (читай без рецепта). Курьер - не провизор и сканера рецепта у него нет. 

Ответить

Ray Smith

Sergei
2

А что плохого в продаже препаратов без рецепта?
Это лишний рычаг контроля со стороны государства. Так скоро доживем до того, что таблетки от головы нельзя будет купить не высидев очередь к терапевту.

Ответить

Алексей Семёнов

Ray
0

Ну да, самолечение сильнодействующими препаратами - это же так правильно. В качестве эксперимента можете попробовать рецептурные транквилизаторы или нейролептики. 

Ответить

Roman Moskovskiy

4

Сбербанк попросил монополию не разрушать?

Аптечные сети пожаловались на рецептурные…
Аптечные сети пожаловались на рецептурные лекарства в "Сбер Еаптеке"
www.interfax.ru
Ответить

Максим Попов

3

Ну что парни, VPN в деле?

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
3

Да, но зачем?

Ответить

Victor Kovalev

Sergei
0

Когда жизнь пуста и лишена смысла, имитация деятельности и борьбы помогает почувствовать себя живым.

Ответить

Gleb Tyutikov

–5

Навальнята, как та баба Яга, всегда против.

Ответить

alex twit

Gleb
4

Поварята всегда получают 15 рублей

Ответить

Борис Васильев

0

Хорошо, что они пока не заметили наши оздоровительные средства на Озоне и на WB. А то, глядишь, и оба маркетплейса заблокировали бы.

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