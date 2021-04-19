В компании считают обвинения необоснованными.

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Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru, следует из реестра запрещенных сайтов. Он принадлежит «Эркафарму» — одной из крупнейших аптечных сетей в стране.

В реестре говорится, что решение о блокировке сервиса Роскомнадзор принял 16 марта. Представитель ведомства объяснил «Ведомостям», что сервис заблокировали из-за онлайн-продажи рецептурных препаратов — пока это запрещено.

В службе рассказали, что направили администрации сайта уведомление о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Их не удалили, из-за чего с 19 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу. На момент написания новости сайт недоступен.

В «Эркафарме» отрицают обвинения и считают их необоснованными. Замгендиректора компании Дмитрий Боков заявил изданию, что группа не продаёт рецептурные лекарства — заявление о разблокировке сайта и отсутствии нарушений уже направлено в Роскомнадзор.

Согласно данным DSM Group, которые приводят «Ведомости», к концу 2020 года «Эркафарм» включала в себя 1079 аптек, среди которых бренды «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма» (руководство компании не признаёт факт владения). Её продажи за год составили 67,6 млрд рублей, а доля рынка – 4,8%. Это вторая по сумме продаж аптечная сеть в стране после «Риглы», пишет издание.

Роскомнадзор впервые блокирует сайт крупной аптечной компании, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Это подтверждают два сотрудника аптечных сетей. До этого за продажу рецептурных лекарств препаратов доступ ограничивался лишь к сайтам небольших компаний.