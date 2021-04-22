Её основатели вдохновились успехом Walmart и открыли сеть магазинов с минимальным оформлением. В 2021 году они попали в список Forbes, но о них никто ничего не знает.

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Сеть продуктовых «Светофор» насчитывает 1700 магазинов в России и работает в других странах, в том числе в странах Европы. Однако компания не такая публичная, как X5 Retail Group или «Магнит», поэтому о ней почти ничего неизвестно.

В 2021 году название «Светофор» дважды прогремело в новостях:

13 апреля аналитики Infoline поставили «Светофор» на седьмое место в списке крупнейших в России сетей товаров повседневного спроса. Ритейлер стал самой быстрорастущей сетью с выручкой 189 млрд рублей в 2020 году (рост за год на 39%).

22 апреля Forbes впервые включил основных владельцев в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Валентина Шнайдер, мать основателей «Светофора» и совладелица в части юрлиц компании, заняла 182 место. Журнал оценил её состояние в $650 млн.

«Светофор» развивают предприниматели из Красноярска, которых когда-то вдохновил успех дискаунтера Walmart.

За 11 лет работы они не делали никаких публичных заявлений и не давали интервью, хотя в их бизнесе пытались разобраться деловые издания — Forbes в 2017 и The Bell в 2021 году.

Собрали главное о том, что известно про «Светофор» и его подход к работе с магазинами и поставщиками.

Магазин «Светофор» в городе Кумертау YouTube-канал ТРК «АРИС»

Что известно об основателях «Светофора» и как росла сеть

Первый магазин «Светофор» открыли братья Сергей и Андрей Шнайдеры в Красноярске в 2009 году.

Опыт в торговле у них уже был — семья владела сетью пивных магазинов «Напильник», которую в 2015 году обанкротил «Сбербанк».

Шнайдеры — непубличные люди и не общаются не только с журналистами, но и с потенциальными партнёрами.

Когда впервые с ними столкнулся, немножко охренел от того, какие они таинственные. Мне понравился концепт, я передал через общих знакомых, что хотел бы встретиться. Никто даже не перезвонил! У нас в ритейле так не принято. Все друг с другом общаются. один из бывших руководителей нескольких торговых сетей в разговоре с The Bell



Для открытия первых двух магазинов в Красноярске и Ачинске Шнайдеры взяли кредит на 200 млн рублей в «Сбербанке». Старшего брата, Сергея Шнайдера, вдохновила концепция Walmart, и он решил её повторить в России.

Walmart, Aldi и Lidl — иконы для всех нас. Сейчас они гораздо более user friendly, чем «Светофор», но если заглянуть в прошлое, общие черты найдутся. Помню, в 1998 году послал сотрудника с видеокамерой на разведку в Aldi. Скромный ассортимент, до 900 позиций. Никаких стеллажей — всё на паллетах. Но парни [из «Светофора»] пошли дальше. У них не просто паллеты — у них паллеты в несколько ярусов. Машины приезжают загруженными под завязку, хранение ничего не стоит. Максимальный бенефит! топ-менеджер одной из крупнейших российских торговых сетей в разговоре с The Bell



До 2013 года сеть развивалась только в Восточной Сибири: 80 магазинов «Светофор» покрывали Красноярский и Алтайский края, Читу, республику Хакасию, Томскую, Омскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Иркутскую области.

2014 год — сеть выросла до 175 магазинов и вышла в новые регионы: Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую область, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ и республику Башкортостан.

2015 год — «Светофор» вырос в три раза, до 550 магазинов.

2017 год — компания запустила гипермаркеты под вывеской «Маяк». Магазины «Светофор» открываются в Казахстане и Беларуси.

2018 год — сеть достигла 1000 магазинов.

2018 год — сеть вышла в Европу под брендом Mere, первый магазин открылся в Румынии.

2019 год — открылся первый Mere в Германии, магазин стал конкурентом местных сетей Aldi и Lidl.

2020 год — магазины Mere открываются в Литве, Польше, Украине.



2021 год — сеть насчитывает более 2200 торговых точек в России, СНГ, Европе и Китае. Открыт первый магазин в Сербии.

В планах компании в ближайшее время запуститься в Испании, Франции, Греции и Великобритании.

Репортаж немецкого издания Bild из магазина Mere в Лейпциге

Почему в «Светофоре» всё дёшево и как устроены его магазины

Главная особенность сети — продукты дешевле, чем в магазинах других сетей. Разница может быть в полтора или даже в два раза, пишет The Bell.

Руководитель одной из торговых сетей в разговоре с изданием предположил, что основатели с самого начала хотели сделать магазины для россиян, которые живут крайне бедно.

Сам «Светофор» заявляет, что его аудитория — это семейные люди со средним доходом или ниже среднего, которые планируют свои покупки и посещают магазин один-два раза в неделю. Также ритейлер обещает покупателям цены на 20% ниже, чем у других.

В «Светофоре» продаются в основном товары длительного хранения — консервация, замороженные продукты и товары не требующие специальных условий хранения. Магазины закупаются как через логистику «Светофора», так и самостоятельно. Из-за этого ассортимент в них сильно отличается.

Скоропортящиеся продукты, например, хлебобулочные изделия и торты, в магазинах не продаются. Судя по комментариям покупателей, ритейлер недавно отказался от поставок замороженного мяса в некоторых городах.

Предлагать низкие цены «Светофору» позволяет жёсткая экономия практически на всём:

Ритейлер закупает товары напрямую у производителей.

Ассортимент магазинов — не более 2000 наименований.

В магазинах нет мерчандайзеров и работников торгового зала. Всего на точку площадью 1000 м² приходится 10 сотрудников, рассказал The Bell Александр Митрохин, директор по развитию «Светофора» в Санкт-Петербурге.

Компания арендует помещения на городских окраинах и в промзонах.

Внутри торговые точки средней площадью 1000 м² похожи склады, а не на магазины: все товары выставлены на паллетах — деревянных подставках для грузов. В «Светофоре» это называют «аскетичным оформлением торгового зала».

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Это не магазины, а именно склады. В этом отличие «Светофора» от «Доброцена» и других дискаунтеров, с которыми его сравнивают. Они не понимают, что такое магазин, но очень хорошо понимают, что такое эффективный склад: высотное хранение, весь товар приходит полными паллетами. топ-менеджер одной из торговых сетей в разговоре с The Bell



Компания открывает магазины в городах и поселениях, где живёт не меньше 15 тысяч человек. Расстояние между двумя торговыми точками должно быть больше пяти километров.

«Светофоры» и «Маяки» редко открываются в густонаселённых районах, покупатели добираются до магазинов на общественном или личном транспорте. Поэтому сеть требует от арендодателей организовать для посетителей парковку на 30-40 автомобилей.

С улицы магазины привлекают «броским внешним оформлением» — большой красной вывеской с названием сети Сайт магазина «Светофор»

В агентстве коммерческой недвижимости RentQuick рассказали The Bell, что искали «Светофору» помещение в Московской области с арендной ставкой до 300 рублей за 1 м².

По данным RentQuick, в 15 км от МКАД 1 м² коммерческой недвижимости стоит от 800 до 1500 рублей без учёта коммунальных платежей, содержания здания и уборки. А «Светофор» хотел, чтобы за 300 рублей было всё включено.

В обмен компания предлагает арендодателям до 2% от оборота магазина сверх арендной платы, рассказали The Bell два источника на рынке.

У «Светофора» сложная структура с множеством юрлиц, но основным владельцем остаётся семья Шнайдеров

Примерно 1,7 тысячи «Светофоров» и «Маяков» оформлены на сотню ООО в разных регионах, пишет The Bell. Братья Шнайдеры остаются основными владельцами компании.

Кроме них есть миноритарные акционеры — родственники Шнайдеров, а также старые соратники и несколько ключевых менеджеров. Так, их мать — Валентина Шнайдер в 2017 году имела долю более чем в 50 юрлицах сети.

У сети децентрализованная структура: после открытия десятка магазинов в регионе регистрируется юрлицо, в котором руководитель получает миноритарную долю.

Юрлица называются примерно одинаково — «Торгсервис» и номер региона, в котором оно работает. Например, торговые точки Алтайского края объединяет юрлицо «Торгсервис 22». «Маяки» открываются по такой же схеме под юрлицами «Восторг».

За операционное управление отвечает Андрей Шнайдер, а за стратегию — Сергей. Но при этом они соревнуются, собирают команды менеджеров в разных регионах и сравнивают результаты, говорят собеседники The Bell.

Выручка новой точки в большом городе должна быть около 10 млн рублей в месяц, узнал The Bell у одного из менеджеров «Светофора». Нормальная выручка — 30 млн, желательная — 50 млн рублей в месяц.

Финансовые показатели некоторых юрлиц «Светофора» за 2020 год (данные из системы «Контур.Фокус»):

«Торгсервис 324» в Красноярске сделал 1,98 млрд рублей выручки и 25,35 млн рублей прибыли.

«Торгсервис 27» в Хабаровске получил 9 млрд рублей выручки и 122,19 млн рублей прибыли.

«Торгсервис 75» в Чите заработал 7,18 млрд рублей выручки и 263,43 млн рублей прибыли.

Крупный бизнес может искусственно дробиться на малые предприятия, чтобы пользоваться налоговыми льготами, отметила юрист налоговой практики консалтинговой компании Crowe CRS Евгения Заинчуковская.

Например, вместо НДС, налога на прибыль и имущество платить единый налог с более низкой ставкой — 6% или 15%.

Если будет установлено, что основная цель деления бизнеса — экономия на налогах, действия налогоплательщика могут быть квалифицированы как злоупотребление. Это чревато серьезными налоговыми доначислениями и привлечением к публично-правовой ответственности. Евгения Заинчуковская

Как «Светофор» работает с поставщиками

«Светофор» отдаёт предпочтение российским производителям и закупает у них товары без посредников.

Поставщик, который желает работать с сетью, должен выполнить несколько требований.

Продать товар на 20-30% дешевле, чем другим сетям. Для известных брендов эта разница должна быть не менее 50%. «Этого можно достичь за счёт экономии на упаковке — нам не нужны яркие и броские "обёртки"», — поясняет ритейлер.



Обеспечить доставку своей продукции по всем торговым точкам в пределах как минимум одного региона.

Правильно оформить импортные товары на таможне.

Кроме того, поставщик должен вернуть ритейлеру деньги за продукцию, которую он не смог продать.

Для части продуктов это требование запрещено по закону, а для остальных товаров — так делают все ритейлеры, рассказал vc.ru основатель и аналитик агентства Infoline Иван Федяков. Иногда возврат оформляется по договору обратного выкупа.

В марте 2021 года Минпромторг внёс в правительство законопроект о регулировании работы оптовых и розничных продовольственных рынков, чтобы избавить производителей от избыточных требований ритейлеров. Из-за них они не могут попасть на полки крупных сетей, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

После внесения законопроекта крупные FMCG-сети перестали ужесточать свои требования, считает Федяков.

Поставщики «Светофора» жаловались на тематических форумах в 2017 и 2019 году, что при жёстких требованиях сеть нарушает свои обязательства:

Задерживает выплаты по поставкам на месяцы.

Запрашивает большие объёмы продукции, не может её реализовать и возвращает обратно.

Не принимает поставку товаров в срок, чтобы обвинить поставщика в нарушении договора и потребовать скидку в качестве компенсации.

Компнаия «Витал», которая называет себя официальным логистом сети «Светофор», настаивает на том, что все партнёры работают на одних условиях.

«Любые обещания привилегий не могут быть предоставлены и являются обманом. Если кто-то из сотрудников требует от Вас вознаграждение за рассмотрение заявки, особые условия, или другие привилегии, сообщите об этом по адресу sb@svetofore.ru», — указано на сайте «Витала».

Кроме требований «Cветофор» даёт поставщикам некоторые преимущества: в сети отсутствует «плата за вход» и ретро-бонусы, как у других федеральных игроков.

Кто пытается конкурировать со «Светофором»

Одно из главных преимуществ сети в том, что у неё нет прямых конкурентов, отмечает The Bell. По ценам к «Светофору» близки сети Fix Price и «Доброцен».

Формат жёстких дискаунтеров в России формируется с середины 2010-х. К 2020 году на рынок вышли крупнейшие торговые сети — X5 Retail Group и «Магнит».

В 2015 году сеть «О'кей» открыла дискаунтеры под брендом «Да!».

В 2016 году на рынок вышел уральский дискаунтер «Доброцен».



В 2020 году жёсткие дискаунтеры «Чижик» открыла X5 Retail Group, вслед за ней «Магнит» начал тестировать магазины «Моя цена». Они вышли на рынок на фоне падения реальных доходов россиян.



В январе 2021 года тестовые дискаунтеры «365+» запустила «Лента».



Федеральные сети станут угрозой для «Светофора», потому что у него нет собственных торговых марок, в отличие от «Чижика», «Моей цены» и «365+», рассказал The Bell Иван Федяков.