{"id":3062,"title":"10 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0432\u0435\u0431\u0438\u043d\u0430\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0442 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437 \u041f\u0435\u043a\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0414\u0435\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=3062&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/234962-korotko-besplatnye-vebinary-po-predprinimatelstvu-na-angliyskom&hash=b135d4b599c1359513b114163f3419c38796c0f1b3d43d20b05d4b10b98bc257","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Виктория Степанова

Магазины-склады с дешёвыми продуктами: что известно о «таинственной» сети «Светофор» с выручкой почти 200 млрд рублей Статьи редакции

Её основатели вдохновились успехом Walmart и открыли сеть магазинов с минимальным оформлением. В 2021 году они попали в список Forbes, но о них никто ничего не знает.

3 3 комментария
497 просмотров

Сеть продуктовых «Светофор» насчитывает 1700 магазинов в России и работает в других странах, в том числе в странах Европы. Однако компания не такая публичная, как X5 Retail Group или «Магнит», поэтому о ней почти ничего неизвестно.

В 2021 году название «Светофор» дважды прогремело в новостях:

  • 13 апреля аналитики Infoline поставили «Светофор» на седьмое место в списке крупнейших в России сетей товаров повседневного спроса. Ритейлер стал самой быстрорастущей сетью с выручкой 189 млрд рублей в 2020 году (рост за год на 39%).
  • 22 апреля Forbes впервые включил основных владельцев в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Валентина Шнайдер, мать основателей «Светофора» и совладелица в части юрлиц компании, заняла 182 место. Журнал оценил её состояние в $650 млн.

«Светофор» развивают предприниматели из Красноярска, которых когда-то вдохновил успех дискаунтера Walmart.

За 11 лет работы они не делали никаких публичных заявлений и не давали интервью, хотя в их бизнесе пытались разобраться деловые издания — Forbes в 2017 и The Bell в 2021 году.

Собрали главное о том, что известно про «Светофор» и его подход к работе с магазинами и поставщиками.

Магазин «Светофор» в городе Кумертау YouTube-канал ТРК «АРИС»

Что известно об основателях «Светофора» и как росла сеть

Первый магазин «Светофор» открыли братья Сергей и Андрей Шнайдеры в Красноярске в 2009 году.

Опыт в торговле у них уже был — семья владела сетью пивных магазинов «Напильник», которую в 2015 году обанкротил «Сбербанк».

Шнайдеры — непубличные люди и не общаются не только с журналистами, но и с потенциальными партнёрами.

Когда впервые с ними столкнулся, немножко охренел от того, какие они таинственные. Мне понравился концепт, я передал через общих знакомых, что хотел бы встретиться. Никто даже не перезвонил! У нас в ритейле так не принято. Все друг с другом общаются.

один из бывших руководителей нескольких торговых сетей
в разговоре с The Bell

Для открытия первых двух магазинов в Красноярске и Ачинске Шнайдеры взяли кредит на 200 млн рублей в «Сбербанке». Старшего брата, Сергея Шнайдера, вдохновила концепция Walmart, и он решил её повторить в России.

Walmart, Aldi и Lidl — иконы для всех нас. Сейчас они гораздо более user friendly, чем «Светофор», но если заглянуть в прошлое, общие черты найдутся.

Помню, в 1998 году послал сотрудника с видеокамерой на разведку в Aldi. Скромный ассортимент, до 900 позиций. Никаких стеллажей — всё на паллетах.

Но парни [из «Светофора»] пошли дальше. У них не просто паллеты — у них паллеты в несколько ярусов. Машины приезжают загруженными под завязку, хранение ничего не стоит. Максимальный бенефит!

топ-менеджер одной из крупнейших российских торговых сетей
в разговоре с The Bell

До 2013 года сеть развивалась только в Восточной Сибири: 80 магазинов «Светофор» покрывали Красноярский и Алтайский края, Читу, республику Хакасию, Томскую, Омскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Иркутскую области.

  • 2014 год — сеть выросла до 175 магазинов и вышла в новые регионы: Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую область, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ и республику Башкортостан.
  • 2015 год — «Светофор» вырос в три раза, до 550 магазинов.
  • 2017 год — компания запустила гипермаркеты под вывеской «Маяк». Магазины «Светофор» открываются в Казахстане и Беларуси.
  • 2018 год — сеть достигла 1000 магазинов.
  • 2018 год — сеть вышла в Европу под брендом Mere, первый магазин открылся в Румынии.

  • 2019 год — открылся первый Mere в Германии, магазин стал конкурентом местных сетей Aldi и Lidl.

  • 2020 год — магазины Mere открываются в Литве, Польше, Украине.
  • 2021 год — сеть насчитывает более 2200 торговых точек в России, СНГ, Европе и Китае. Открыт первый магазин в Сербии.

В планах компании в ближайшее время запуститься в Испании, Франции, Греции и Великобритании.

Репортаж немецкого издания Bild из магазина Mere в Лейпциге

Почему в «Светофоре» всё дёшево и как устроены его магазины

Главная особенность сети — продукты дешевле, чем в магазинах других сетей. Разница может быть в полтора или даже в два раза, пишет The Bell.

Руководитель одной из торговых сетей в разговоре с изданием предположил, что основатели с самого начала хотели сделать магазины для россиян, которые живут крайне бедно.

Сам «Светофор» заявляет, что его аудитория — это семейные люди со средним доходом или ниже среднего, которые планируют свои покупки и посещают магазин один-два раза в неделю. Также ритейлер обещает покупателям цены на 20% ниже, чем у других.

В «Светофоре» продаются в основном товары длительного хранения — консервация, замороженные продукты и товары не требующие специальных условий хранения. Магазины закупаются как через логистику «Светофора», так и самостоятельно. Из-за этого ассортимент в них сильно отличается.

Скоропортящиеся продукты, например, хлебобулочные изделия и торты, в магазинах не продаются. Судя по комментариям покупателей, ритейлер недавно отказался от поставок замороженного мяса в некоторых городах.

Предлагать низкие цены «Светофору» позволяет жёсткая экономия практически на всём:

  • Ритейлер закупает товары напрямую у производителей.
  • Ассортимент магазинов — не более 2000 наименований.
  • В магазинах нет мерчандайзеров и работников торгового зала. Всего на точку площадью 1000 м² приходится 10 сотрудников, рассказал The Bell Александр Митрохин, директор по развитию «Светофора» в Санкт-Петербурге.
  • Компания арендует помещения на городских окраинах и в промзонах.

Внутри торговые точки средней площадью 1000 м² похожи склады, а не на магазины: все товары выставлены на паллетах — деревянных подставках для грузов. В «Светофоре» это называют «аскетичным оформлением торгового зала».

Это не магазины, а именно склады. В этом отличие «Светофора» от «Доброцена» и других дискаунтеров, с которыми его сравнивают.

Они не понимают, что такое магазин, но очень хорошо понимают, что такое эффективный склад: высотное хранение, весь товар приходит полными паллетами.

топ-менеджер одной из торговых сетей
в разговоре с The Bell

Компания открывает магазины в городах и поселениях, где живёт не меньше 15 тысяч человек. Расстояние между двумя торговыми точками должно быть больше пяти километров.

«Светофоры» и «Маяки» редко открываются в густонаселённых районах, покупатели добираются до магазинов на общественном или личном транспорте. Поэтому сеть требует от арендодателей организовать для посетителей парковку на 30-40 автомобилей.

С улицы магазины привлекают «броским внешним оформлением» — большой красной вывеской с названием сети Сайт магазина «Светофор»

В агентстве коммерческой недвижимости RentQuick рассказали The Bell, что искали «Светофору» помещение в Московской области с арендной ставкой до 300 рублей за 1 м².

По данным RentQuick, в 15 км от МКАД 1 м² коммерческой недвижимости стоит от 800 до 1500 рублей без учёта коммунальных платежей, содержания здания и уборки. А «Светофор» хотел, чтобы за 300 рублей было всё включено.

В обмен компания предлагает арендодателям до 2% от оборота магазина сверх арендной платы, рассказали The Bell два источника на рынке.

У «Светофора» сложная структура с множеством юрлиц, но основным владельцем остаётся семья Шнайдеров

Примерно 1,7 тысячи «Светофоров» и «Маяков» оформлены на сотню ООО в разных регионах, пишет The Bell. Братья Шнайдеры остаются основными владельцами компании.

Кроме них есть миноритарные акционеры — родственники Шнайдеров, а также старые соратники и несколько ключевых менеджеров. Так, их мать — Валентина Шнайдер в 2017 году имела долю более чем в 50 юрлицах сети.

У сети децентрализованная структура: после открытия десятка магазинов в регионе регистрируется юрлицо, в котором руководитель получает миноритарную долю.

Юрлица называются примерно одинаково — «Торгсервис» и номер региона, в котором оно работает. Например, торговые точки Алтайского края объединяет юрлицо «Торгсервис 22». «Маяки» открываются по такой же схеме под юрлицами «Восторг».

За операционное управление отвечает Андрей Шнайдер, а за стратегию — Сергей. Но при этом они соревнуются, собирают команды менеджеров в разных регионах и сравнивают результаты, говорят собеседники The Bell.

Выручка новой точки в большом городе должна быть около 10 млн рублей в месяц, узнал The Bell у одного из менеджеров «Светофора». Нормальная выручка — 30 млн, желательная — 50 млн рублей в месяц.

Финансовые показатели некоторых юрлиц «Светофора» за 2020 год (данные из системы «Контур.Фокус»):

  • «Торгсервис 324» в Красноярске сделал 1,98 млрд рублей выручки и 25,35 млн рублей прибыли.

  • «Торгсервис 27» в Хабаровске получил 9 млрд рублей выручки и 122,19 млн рублей прибыли.

  • «Торгсервис 75» в Чите заработал 7,18 млрд рублей выручки и 263,43 млн рублей прибыли.

Крупный бизнес может искусственно дробиться на малые предприятия, чтобы пользоваться налоговыми льготами, отметила юрист налоговой практики консалтинговой компании Crowe CRS Евгения Заинчуковская.

Например, вместо НДС, налога на прибыль и имущество платить единый налог с более низкой ставкой — 6% или 15%.

Если будет установлено, что основная цель деления бизнеса — экономия на налогах, действия налогоплательщика могут быть квалифицированы как злоупотребление. Это чревато серьезными налоговыми доначислениями и привлечением к публично-правовой ответственности.

Евгения Заинчуковская

Как «Светофор» работает с поставщиками

«Светофор» отдаёт предпочтение российским производителям и закупает у них товары без посредников.

Поставщик, который желает работать с сетью, должен выполнить несколько требований.

  • Продать товар на 20-30% дешевле, чем другим сетям. Для известных брендов эта разница должна быть не менее 50%. «Этого можно достичь за счёт экономии на упаковке — нам не нужны яркие и броские "обёртки"», — поясняет ритейлер.
  • Обеспечить доставку своей продукции по всем торговым точкам в пределах как минимум одного региона.
  • Правильно оформить импортные товары на таможне.

Кроме того, поставщик должен вернуть ритейлеру деньги за продукцию, которую он не смог продать.

Для части продуктов это требование запрещено по закону, а для остальных товаров — так делают все ритейлеры, рассказал vc.ru основатель и аналитик агентства Infoline Иван Федяков. Иногда возврат оформляется по договору обратного выкупа.

В марте 2021 года Минпромторг внёс в правительство законопроект о регулировании работы оптовых и розничных продовольственных рынков, чтобы избавить производителей от избыточных требований ритейлеров. Из-за них они не могут попасть на полки крупных сетей, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

После внесения законопроекта крупные FMCG-сети перестали ужесточать свои требования, считает Федяков.

Поставщики «Светофора» жаловались на тематических форумах в 2017 и 2019 году, что при жёстких требованиях сеть нарушает свои обязательства:

  • Задерживает выплаты по поставкам на месяцы.
  • Запрашивает большие объёмы продукции, не может её реализовать и возвращает обратно.
  • Не принимает поставку товаров в срок, чтобы обвинить поставщика в нарушении договора и потребовать скидку в качестве компенсации.

Компнаия «Витал», которая называет себя официальным логистом сети «Светофор», настаивает на том, что все партнёры работают на одних условиях.

«Любые обещания привилегий не могут быть предоставлены и являются обманом. Если кто-то из сотрудников требует от Вас вознаграждение за рассмотрение заявки, особые условия, или другие привилегии, сообщите об этом по адресу sb@svetofore.ru», — указано на сайте «Витала».

Кроме требований «Cветофор» даёт поставщикам некоторые преимущества: в сети отсутствует «плата за вход» и ретро-бонусы, как у других федеральных игроков.

Кто пытается конкурировать со «Светофором»

Одно из главных преимуществ сети в том, что у неё нет прямых конкурентов, отмечает The Bell. По ценам к «Светофору» близки сети Fix Price и «Доброцен».

«Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И…
За 13 лет с открытия магазина, где товары продаются по одной цене, сеть доросла до 4000 точек с…
vc.ru

Формат жёстких дискаунтеров в России формируется с середины 2010-х. К 2020 году на рынок вышли крупнейшие торговые сети — X5 Retail Group и «Магнит».

  • В 2015 году сеть «О'кей» открыла дискаунтеры под брендом «Да!».
  • В 2016 году на рынок вышел уральский дискаунтер «Доброцен».
  • В 2020 году жёсткие дискаунтеры «Чижик» открыла X5 Retail Group, вслед за ней «Магнит» начал тестировать магазины «Моя цена». Они вышли на рынок на фоне падения реальных доходов россиян.
  • В январе 2021 года тестовые дискаунтеры «365+» запустила «Лента».

Федеральные сети станут угрозой для «Светофора», потому что у него нет собственных торговых марок, в отличие от «Чижика», «Моей цены» и «365+», рассказал The Bell Иван Федяков.

В будущем конкуренция будет строиться именно вокруг СТМ, а не вокруг самой низкой цены на условный батончик Snickers.

Мы это видим по европейскому опыту, где Aldi и Lidl в свое время просто убили конкурентов, когда пришли на рынок и сказали: «Нам не важно, какие у вас цены. Мы просто будем заказывать и производить доступные товары, будем продавать с комфортной для нас маржой».

Это существенно изменило рынок, а цены на СТМ и некоторые аналогичные товары национальных брендов — какие-нибудь бритвенные станки, например, — стали отличаться в разы.

В нашем случае это горизонт пяти лет. Успеет ли «Светофор» за это время вырасти до размера, который позволит ему заняться СТМ? Может быть.

Иван Федяков

#светофор #дискаунтеры #ритейл #fmcg

3 3 комментария
4
{ "author_name": "Виктория Степанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0438\u0441\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0435\u0440\u044b","\u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0444\u043e\u0440","\u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b","fmcg"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 236537, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Apr 2021 15:03:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Montana

1

Блинный  жесткие дискаунтеры нам уже известны

Ответить

Николай Гончаров

0

Она настолько таинственная что я впервые о ней и узнал. 

Ответить

Ярослав Селиванов

0

Был в этом магазине недавно. Ощущение бедности висит в воздухе. Кто хочет почувствовать бедность на вкус - вам сюда. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Цифра
Подписан
Отписаться
Цифровизация и роботизация горной отрасли. Конспект сессий с MiningWorld Russia
20-22 апреля «Цифра» на выставке MiningWorld Russia обсуждает с представителями правительства и ведущих горных предприя…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
Big Data как искусство: как в QIWI.DATA поддерживают креативность
Данные – такой же актив компании, как деньги и другие материальные блага. Еврокомиссия в своей программе Horizon 2020 д…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как предпринимателю заключить срочный договор с работником и не получить потом проблем

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergei Zotov
за день
там написано "ферромагнитная жидкость", а не "говно"
Корейский художник создал Bluetooth-колонку с ферромагнитной жидкостью для визуализации мелодии
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Bender Rodriguez

«Сбер» запустил бесплатный…

Dragon Lord

Спутниковый интернет Starlink…

Denis Raguzov

Как купить индекс S&P500? ETF…

Иван Шеметов

МТС вложила в перезапуск…

Егор Рублев

«У нас добрые отношения, мы…

Bender Rodriguez

МТС запланировал создать сеть…

Артём Лисин

«Одноклассники» представили…

Dennis Gerasimov

Налоговая оштрафовала BelkaCar…

Александр Кучеряев

«Для нашего бизнеса это…

Ренат Зайдуллин

Как я выключил уведомления и к…

Роботы

Ровер Perseverance впервые…

Pavel Pavel

Чаевые после пандемии: кто…

Артём Лисин

«Одноклассники» представили…

Артём Лисин

Исследователи раскрыли в Google…

Andreas Lapueros

Путин поручил в течение месяца…

Иван Шеметов

Как я выключил уведомления и к…

Alex Miller

Сооснователь LavkaLavka Борис…

Serg Ya

Налоговая оштрафовала BelkaCar…

Ilia Kadushkin

Беспредел на озоне

Danila Romanov

Налоговая оштрафовала BelkaCar…
null