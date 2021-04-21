В первом квартале 2021 года сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» увеличил выручку в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 9,978 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании.

Выручка igooods по итогам первых трёх месяцев 2021 года выросла в 1,5 раза и достигла 1,6 млрд рублей. За этот период сервис доставил 436 тысяч заказов — на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году.