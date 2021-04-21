«СберМаркет» получил 9,9 млрд рублей выручки за квартал — это почти половина оборота сервиса за 2020 год Статьи редакции
Оборот конкурирующего igooods составил 1,6 млрд рублей.
В первом квартале 2021 года сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» увеличил выручку в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 9,978 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании.
- За квартал сервис доставил 3,446 млн заказов — почти в 10 раз больше год к году. «СберМаркет» работает в 150 городах России.
Выручка igooods по итогам первых трёх месяцев 2021 года выросла в 1,5 раза и достигла 1,6 млрд рублей. За этот период сервис доставил 436 тысяч заказов — на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году.
- igooods доступен в 30 городах — к сервису подключены 200 магазинов. Средний чек сервиса в первом квартале вырос на 7% и составил 3618 рублей, в «СберМаркете» — 3075 рублей. На момент написания заметки в «СберМаркете» не уточнили vc.ru количество магазинов-партнёров.
- По итогам 2020 года «СберМаркет» доставил 5,9 млн заказов, а выручка достигла 20,7 млрд рублей. У igooods выручка составила 8 млрд рублей при 1,8 млн доставленных заказов.
Все конечно классно и красиво, но интересно было бы посмотреть на экономику проекта.
Сбер может себе позволить несколько лет работать в минус, пока конкуренты не закроются, а потом можно начать зарабатывать
Когда такое происходит на инвестиции это вполне нормально, когда это делает госпредприятие это как-то очень странно.
Поясните, пожалуйста, СберМаркет это типа доставка?
Да.
а оборот тогда, это по сути деньги пятерочек и лент?
Вы глубже копайте. Это деньги поставщиков. Не останавливайтесь, верю в вас.
Что бы ри говорилось, но сбер даёт!
Тяжело ему наверное с неограниченным бюджетом, и без разницы сколько там в итоге стоит клиент.
Тем временем
А где прибыль?🤔
Они работают по западной модели в минус, набирая базу, а потом по русской - опа, и усё.
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