Торговля
Рая Хачатрян

«СберМаркет» получил 9,9 млрд рублей выручки за квартал — это почти половина оборота сервиса за 2020 год Статьи редакции

Оборот конкурирующего igooods составил 1,6 млрд рублей.

  • В первом квартале 2021 года сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» увеличил выручку в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 9,978 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании.

  • За квартал сервис доставил 3,446 млн заказов — почти в 10 раз больше год к году. «СберМаркет» работает в 150 городах России.

  • Выручка igooods по итогам первых трёх месяцев 2021 года выросла в 1,5 раза и достигла 1,6 млрд рублей. За этот период сервис доставил 436 тысяч заказов — на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году.

  • igooods доступен в 30 городах — к сервису подключены 200 магазинов. Средний чек сервиса в первом квартале вырос на 7% и составил 3618 рублей, в «СберМаркете» — 3075 рублей. На момент написания заметки в «СберМаркете» не уточнили vc.ru количество магазинов-партнёров.
  • По итогам 2020 года «СберМаркет» доставил 5,9 млн заказов, а выручка достигла 20,7 млрд рублей. У igooods выручка составила 8 млрд рублей при 1,8 млн доставленных заказов.

#новость #сбермаркет #igoods

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Константин Шукалов

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Все конечно классно и красиво, но интересно было бы посмотреть на экономику проекта.

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Anton Chigaev

Константин
7

Сбер может себе позволить несколько лет работать в минус, пока конкуренты не закроются, а потом можно начать зарабатывать

Ответить

Evil Pechenka

Anton
3

Когда такое происходит на инвестиции это вполне нормально, когда это делает госпредприятие это как-то очень странно.

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Sergei Timofeyev

Anton
2

Говорят, что ЦБ уже внимательно смотрит на финты Грефа.

Ответить

Константин Шукалов

Anton
0

Это понятно, но хотелось бы заглянуть под капот все равно )

Ответить

Vladislav Stan

2

Поясните, пожалуйста, СберМаркет это типа доставка?

Ответить

Егор Зотов

Vladislav
0

Да.

Ответить

Vladislav Stan

Егор
0

а оборот тогда, это по сути деньги пятерочек и лент? 

Ответить

Maxim Petrukhin

Vladisl…
2

Вы глубже копайте. Это деньги поставщиков. Не останавливайтесь, верю в вас. 

Ответить

Vladislav Stan

Vladisl…
1

получается, Сбермаркет - это партнерская программа? 

Ответить

Чит Чат

Vladislav
0

они сами не знают

Ответить

Амгалан Баиров

0

Что бы ри говорилось, но сбер даёт!

Ответить

Vladislav Stan

Амгалан
4

Дает что? Кредиты под 20 процентов?

Ответить

Мурад Муртазалиев

Амгалан
3

Тяжело ему наверное с неограниченным бюджетом, и без разницы сколько там в итоге стоит клиент. 

Ответить

alex twit

Амгалан
0

В долг

Ответить

alex twit

1

Тем временем

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
1

Ну, кстати, некоторые банки внутри себя тестят цифровые валюты.

Ответить

Вадим Самигулин

0

А где прибыль?🤔

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Sergei Timofeyev

Вадим
3

Они работают по западной модели в минус, набирая базу, а потом по русской - опа, и усё.

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Сергей Перепечаев

1

Что ж недурно, когда у тебя неограниченный бюджет!

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