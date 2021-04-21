Nike начала принимать в США «аккуратно изношенную» обувь для повторной продажи Статьи редакции
Покупатели могут вернуть обувь, компания приведёт её в порядок и снова выставит на продажу.
Программа Nike Refurbished будет принимать новую обувь (которую носили один или пару дней), «аккуратно изношенную» и с косметическими дефектами, сообщила компания.
В Nike рассчитывают, что с помощью программы смогут сократить объём отходов. Сначала программа будет доступна в 15 магазинах в США, в будущем Nike планирует её масштабировать.
После того, как покупатель вернул обувь, специалисты Nike вручную проверят каждую пару, почистят и отремонтируют. Конечная цена будет зависеть от типа и состояния обуви.
Возвращённую обувь, не подошедшую для Nike Refurbished, не будут выбрасывать: компания передаст её партнёрам среди общественных организаций или использует материал для переработки по программе Nike Grind.
А деньги за возврат возвращают полностью?
Звучит довольно глупо на самом деле. Это же обувь. Она должна и будет изнашиваться. Собственно существенно изношенную обувь принимать и не собираются — только очень слабо изношенную, то есть такую, которую можно спокойно продать на вторичке если она тебе не понравилась после недели носки. Получается что сервис решает проблемы полутора человек, которые раньше настолько на всё плевали что выкидывали новую обувь через неделю если она не понравилась. В результате сервис хорошо звучит, но практически ничего не будет делать.
А немного пожеванную еду (вегетарианскую, само собой) принимать будут?
"Я быстро перевариваю,— успокоил товарищей Балоун,— у меня в желудке никогда ничего не остается. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой и через полчаса больше трех суповых ложек не выдавлю. Все остальное во мне исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала, другой бы на моем месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко желтой каши, словно ребенок наделал, остальное, все в меня пойдет."
ну да логично, если они на продажу будут выставлять, выплатить какую-то компенсацию, тем, кто ее отдал.
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